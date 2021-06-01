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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Спорт 

Северозападна Трета лига, 34-ти кръг. Резултати

БОРБА БГ 0 коментара 12 четения

„Вихър“ (Славяново) – „Левски“ (Лом) 0:2

„Локомотив“ (Дряново) – „Академик“ (Свищов) 3:1

„Бдин“ (Видин) – „Дреновец“ (Дреновец) 3:1

„Пещера“ (Галата) – „Ботев 2“ (Враца) 2:1

„Локомотив“ (Мездра) – „Партизан“ (Червен бряг) 2:1

„Янтра“ (Полски Тръмбеш) – „Павликени“ (Павликени) 4:0

„Етър ВТ2“ (В. Търново) – „Първа атомна“ (Козлодуй) 3:0

„Севлиево“ (Севлиево) – „Левски“ (Левски) 1:0

„Спартак“ (Плевен) – „Трявна“ (Трявна) 9:1

Крайно класиране:

 

  1. „Левски“ (Лом) 86:11 90
  2. „Вихър“ (Славяново) 67:29 72
  3. „Янтра“ (Полски Тръмбеш) 67:38 66
  4. „Севлиево“ (Севлиево) 55:30 61
  5. „Спартак“ (Плевен) 77:34 60
  6. „Ботев 2“ (Враца) 67:44 60
  7. „Партизан“ (Червен бряг) 47:43 53
  8. „Павликени“ (Павликени) 41:35 50
  9. „Локомотив“ (Дряново) 59:58 49
  10. „Дреновец“ (Дреновец) 55:55 49
  11. „Локомотив“ (Мездра) 46:48 46
  12. „Академик“ (Свищов) 41:60 35
  13. „Левски“ (Левски) 36:45 34
  14. „Първа атомна“ (Козлодуй) 38:63 33
  15. „Бдин“ (Видин) 35:84 33
  16. „Етър 2“ (Велико Търново) 45:62 32
  17. „Пещера“ (Галата) 48:82 32
  18. „Трявна“ (Трявна) 21:110 8

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