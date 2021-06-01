Северозападна Трета лига, 34-ти кръг. Резултати
„Вихър“ (Славяново) – „Левски“ (Лом) 0:2
„Локомотив“ (Дряново) – „Академик“ (Свищов) 3:1
„Бдин“ (Видин) – „Дреновец“ (Дреновец) 3:1
„Пещера“ (Галата) – „Ботев 2“ (Враца) 2:1
„Локомотив“ (Мездра) – „Партизан“ (Червен бряг) 2:1
„Янтра“ (Полски Тръмбеш) – „Павликени“ (Павликени) 4:0
„Етър ВТ2“ (В. Търново) – „Първа атомна“ (Козлодуй) 3:0
„Севлиево“ (Севлиево) – „Левски“ (Левски) 1:0
„Спартак“ (Плевен) – „Трявна“ (Трявна) 9:1
Крайно класиране:
- „Левски“ (Лом) 86:11 90
- „Вихър“ (Славяново) 67:29 72
- „Янтра“ (Полски Тръмбеш) 67:38 66
- „Севлиево“ (Севлиево) 55:30 61
- „Спартак“ (Плевен) 77:34 60
- „Ботев 2“ (Враца) 67:44 60
- „Партизан“ (Червен бряг) 47:43 53
- „Павликени“ (Павликени) 41:35 50
- „Локомотив“ (Дряново) 59:58 49
- „Дреновец“ (Дреновец) 55:55 49
- „Локомотив“ (Мездра) 46:48 46
- „Академик“ (Свищов) 41:60 35
- „Левски“ (Левски) 36:45 34
- „Първа атомна“ (Козлодуй) 38:63 33
- „Бдин“ (Видин) 35:84 33
- „Етър 2“ (Велико Търново) 45:62 32
- „Пещера“ (Галата) 48:82 32
- „Трявна“ (Трявна) 21:110 8