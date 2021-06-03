Крайно класиране, сезон 2020/2021 г.
|1
|ФК „Първомайци“ – с. Първомайци
|74 – 19
|52
|2
|ФК „Росица“ – с. Поликраище
|60 – 22
|49
|3
|ФК „Рудановски“ – с. Константин
|63 – 26
|45
|4
|ФК „Спортист“ – с. Козаревец
|60 – 26
|42
|5
|ФК „Ботев“ – с. Горско Ново Село
|51 – 39
|34
|6
|ФК „Владислав“ – с. Джулюница
|57 – 42
|32
|7
|ФК „Ботев“ – гр. Дебелец
|44 – 47
|22
|8
|ФК „Янтра“ – с. Драганово
|25 – 40
|20
|9
|ФК „Вихър“ – с. Добри Дял
|31 – 43
|18
|10
|ФК „Олимпиакос“ – с. Никюп
|22 – 85
|6
|11
|ФК „Победа“ – с. Кесарево
|11 – 109
|4