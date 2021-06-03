четвъртък, юни 3, 2021
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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Спорт 

Крайно класиране, сезон 2020/2021 г.

БОРБА БГ 0 коментара 40 четения
1 ФК „Първомайци“ – с. Първомайци 74 – 19 52
2 ФК „Росица“ – с. Поликраище 60 – 22 49
3 ФК „Рудановски“ – с. Константин 63 – 26 45
4 ФК „Спортист“ – с. Козаревец 60 – 26 42
5 ФК „Ботев“ – с. Горско Ново Село 51 – 39 34
6 ФК „Владислав“ – с. Джулюница 57 – 42 32
7 ФК „Ботев“ – гр. Дебелец 44 – 47 22
8 ФК „Янтра“ – с. Драганово 25 – 40 20
9 ФК „Вихър“ – с. Добри Дял 31 – 43 18
10 ФК „Олимпиакос“ – с. Никюп 22 – 85 6
11 ФК „Победа“ – с. Кесарево 11 – 109 4

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