27 награди за великотърновския „Вирджиния балет“ от националния конкурс „Танцова въртележка“

Великотърновският „Вирджиния балет“ взе 27 отличия от националния конкурс „Танцова въртележка“. Гранпри за цялостно представяне на конкурса получиха Вирджиния Захариева – Казарина и Virginia Ballet. Освен наградата за цялостно представяне балетът постигна невероятни успехи както при соловите изпълнители, така и в груповите хореографии. 9 златни, 12 сребърни и 6 бронзови отличия получиха младите танцьори.

Златни медали за съвременни танци завоюваха солистките Радина Бонева и Леа Николова. На първо място в почетната стълбичка бе и хореографията на г-жа Казарина в класически балет „Полонез“ в изпълнение на момичета от втора група – Леа, Красияна, Рая, Елена, София, Сиана, Изабела, Калина, Теодора и Цветина.

Хореографията в класически балет на В. Казарина I look to you за пореден път донесе злато за „Вирджиния балет“ в изпълнение на Девора, Радина, Кристин, Леа П., Ина, Богдана, Дара, Никол, Ивелина, Леа Н.

Децата получиха специална покана и ваучер за участие във фестивала Karnolsky Summer Camp в Слънчев бряг през август.

„Освен наградите за труда в залата (а и извън нея) и отличията за постиженията на децата сме много щастливи, че прекарахме три прекрасни дни, създавайки спомени заедно! Очакваме с нетърпение следващото стъпване на сцена и всички вълшебни моменти покрай него“, казва ръководителката на балета г-жа Казарина.

Снимки: „Вирджиния балет“