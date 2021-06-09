Вашите онлайн обяви на 9 юни, сряда
- ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
АПАРТАМЕНТ, 92 кв. м, кв. „Бузлуджа“, ново строителство, довършен, 60 000 Е, 0896 840 710. 3-3
ОБЗАВЕДЕН апартамент с две спални, газ и красива гледка, 0897 964 729. 3-3
ПАРЦЕЛ в Шемшево, 1000 м2, 0899 921 394. 3-3
ОБЗАВЕДЕН апартамент след ремонт, кв. “Колю Фичето“, 3 помещения, 49 500 евро, 0899 921 394. 3-3
ТРИСТАЕН, старо строителство, „Качица“, 52 000 евро, 0899 921 394. 3-3
АПАРТАМЕНТИ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-3
АПАРТАМЕНТИ, ново строителство, на ул. „Буйнозов“, 0898 568 560. 3-3
АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. „България“, 0896 840 710. 3-3
ТРИСТАЕН апартамент, 110 кв. м, с акт 16, 0898 568 560. 3-3
ИЗЦЯЛО южен апартамент до Спортна зала, 2 спални, обзаведен, 0896 840 710. 3-3
РЕНОВИРАНА къща в. с. Самоводене, 0898 568 560. 3-3
ДОВЪРШЕН апартамент с две спални до автогара „Юг“, 65 000 евро, 0896 840 710. 3-3
КЪЩА в Косарка, 1500 кв. м двор, 0899 921 394. 3-3
КЪЩА във Ветринци, 1700 кв. м двор, 0899 921 394. 3-3
АПАРТАМЕНТ с три спални, гледка към парк „Дружба“, 0896840710. 3-3
АПАРТАМЕНТ с две спални, обзаведен и газифициран, център, 0898 568 560. 3-3
АПАРТАМЕНТ изток, ет. 3, акт 16, 40 000 Е, 0899 921 394. 3-2
ТРИСТАЕН апартамент на 2-ри етаж, ново строителство, 49 900 Е, „Картала“, 0898 568 560. 3-3
КЪЩА в Дебелец, 0899 921 394. 3-3
АПАРТАМЕНТ до ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, 0896 840 710. 3-3
АПАРТАМЕНТ в санирана сграда, кв. „Бузлуджа“, 39 500 Е, 0896 840 710. 3-3
АПАРТАМЕНТ с три спални на ул. „Димитър Буйнозов“, 0896 840 710. 3-3
КЪЩА с 1900 кв. м двор, с. Арбанаси, 0899 921 394. 3-3
МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-3
ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3
КЪЩА с двор и панорамна гледка в гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-3
ОБЗАВЕДЕНА къща, с. Пчелище, 70 000 Е, 0896 840 710. 3-3
УРЕГУЛИРАН парцел с гледка към яз. “Йовковци“, достъпен целогодишно, 0899 921 394. 3-3
МАГАЗИН до парк „Дружба“, 40 кв. м, собствен санитарен възел, 18 800 Е, 0894 678 682. 3-3
ИЗТОЧЕН апартамент, НС, до Нова болница, 41 500 евро, 0899 921 394. 3-3
АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3
ГАРАЖ на ул. „Симеон Велики“, 0894 678 686. 3-3
ГАРАЖ на ул. „Магистрална“, 0894 678 686. 3-3
ДВУСТАЕН, ново строителство, „Картала“, 0894 678 686. 3-3
ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-3
АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3
НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-3
ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-3
КЪЩА в с. Шилковци, изгодна цена, 0897 964 729. 3-3
ПАРЦЕЛ със стопански сгради в село Беляковец, 8 дка, 0897 964 729. 3-3
ЧЕТИРИСТАЕН, монолитен, с гараж и таван в кв. “Зона Б“, 0894 678 682. 3-3
ОФИС след ремонт, 50 кв. м, до Съдебна палата, 50 000 евро, 0894 678 682. 3-3
ПАНОРАМЕН етаж с гараж, две сутеренни стаи, кв. „Акация“, 0899 921 394. 3-3
КЪЩА в кв. „Асенов“, 65 000 лева, 0899 921 394. 3-3
МОНОЛИТНА къща с три спални, гараж и двор в с. Присово, 0894 678682. 3-3
ДВЕ спални, хол, кухня, трапезария, до Езикова гимназия, 60 000 Е, 0896907991. 50-1
СПАЛНЯ, хол, кухня, ет. 4, кв. „Зона Б“, 65 000 лв., 0896 907991. 50-1
ДВУСТАЕН апартамент, ул. „Краков“ 42 000 Е, 0896 907991. 50-1
ТУХЛЕНА южна гарсониера в кв. „Акация“, 48 900 лв., 0888 798 783. 50-1
КУХНЯ и спалня в кв. „Бузлуджа“, 51 500 лв., 0888 798783. 50-1
ДВУСТАЕН апартамент ново строителство, кв. „Колю Фичето“, 48 000 Е, 0888 798 783. 50-1
ДВУЕТАЖНА къща с гараж в с. Поликраище, 15 000 лв., 0884 796 221. 50-1
КЪЩА с двор в с. Джулюница, 14 500 лв., 0884 796 221. 50-1
МАСИВНА къща в с. Драгижево, 55 000 лв., 0885 168 782. 50-1
САМОСТОЯТЕЛНА двуетажна къща в Горна Оряховица, 80 000 лв., 0885 168 782. 50-1
ДВУСТАЕН, южен, нов, „Акация“, 67 500 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, център, 53 800 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, обзаведен, 53 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ТРИСТАЕН, 130 кв., център, 77 000 Е, с възможност за разплащане, 0895 269 196. 120-1
КЪЩА, самостоятелна, Горна Оряховица, 76 500 Е, 0895 269 196. 120-1
ЧЕТИРИСТАЕН, с панорама, „Картала“, 0895 269 196. 120-1
АПАРТАМЕНТ, юг и изток, 103 кв., ново строителство, 0887 225 503. 120-1
ТРИСТАЕН, нов, „Картала“, 66 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен, за 88 000 лв., 0883 474 205. 120-1
КЪЩА в Ново село, 57 000 лв., 0883 474 205. 120-1
ДВУСТАЕН, с акт 16, до „Практикер“, 37 500 Е, 0885 856 764. 120-1
МАГАЗИН, „Бузлуджа“, 48 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ПАРЦЕЛ в Лясковец, 740 кв. м, 17 000 лв., 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН в центъра, 111 000 лв., 0883 474 205. 120-1
ПАРЦЕЛ в село Присово, 750 кв. м, 19 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ПАРЦЕЛ в село Самоводене,1117 кв., 16 360 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН до парк „Дружба“, 3 етаж, 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН, „Картала“, изцяло южен, 2 етаж, 0895 269 196. 120-1
ТРИСТАЕН, нов, „Картала“, 52 000 Е, 0895 269 196. 120-1
САМОСТОЯТЕЛНА къща, Велико Търново, център, 130 000 Е, 0895 269 196. 120-1
НОВА къща в село Леденик, 0883 474 205. 120-1
ТРИСТАЕН, „Картала“, нов, 2 етаж, 0886 656 062. 120-1
ТРИСТАЕН, на шпакловка, „Картала“, 57 000 Е, 0883 474 205. 120-1
ТРИСТАЕН, до стадион „Ивайло“, 64 кв., 53 000 Е, 0883 445 705. 120-1
НОВ, двустаен апартамент до „Практикер“, 56 400 Е, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН, обзаведен, „Акация“, 53 225 Е, 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН, южен, „Практикер“, 76 500 лв., 0895 269 196. 120-1
ЖИЛИЩЕ с три спални, кв. „Картала“, до „Бианко“, 0883 445 705. 120-1
ДВУСТАЕН апартамент, до „Практикер“, 4 етаж, 0885 838 000. 120-1
ДВЕ стаи, ново строителство, 72 000 лв., 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН, център, отремонтиран, 82 500 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1
ПАРЦЕЛ, село Арбанаси, 900 кв., 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, ново строителство, 0887 225 503. 120-1
ДВУСТАЕН, завършен, 52 000 Е, 0887 225 503. 120-1
ПАРЦЕЛ в Козлуджа, 1000 кв., 21 500 лв., 0883 474 205. 120-1
ОФИС, 250 кв. м, до стадиона, 0885 856 764. 120-1
ПАРЦЕЛ, в регулация, Пчелище, 10 000 лв., 0883 474 205. 120-1
ГАРСОНИЕРА, „Картала“, тухлена, 22 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН, нов апартамент, до „Практикер“, 3 етаж, южен, 0883 445 705. 120-1
НОВА болница, ново, страхотно жилище, 53 500 Е, 0883 445 705. 120-1
ТРИСТАЕН, завършен, „Никола Габровски“, 68 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, апартамент, „Бузлуджа“, 0889 123 937. 120-1
ОБЗАВЕДЕНА самостоятелна къща с гледка към Царевец, 72 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН апартамент до парк „Колю Фичето“, 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен, южен, „Картала“, 40 500 Е, 0895 269 196. 120-1
ТУХЛЕНА боксониера, юг, „Акация“, 27 700 Е, 0885 702122. 120-1
НОВО жилище с две спални 4 етаж, „Картала“, 56 500 Е, 0885 838 000. 120-1
ОФИС в ГУМ център, 9000 лв., 0886 656 062. 120-1
ЮЖНО жилище с една спалня, кв. „Картала“, 48 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН, обзаведен, тухлен, „Колю Фичето“, 3етаж, 0885 838 000. 120-1
ЛУКСОЗНО обзаведен апартамент с една спалня, юг, „Акация“, 0883 445 705. 120-1
ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1
САНИРАНО жилище с две спални, до „Била“, „Бузлуджа“, 47 000 Е, 0885 838 000. 120-1
СТРАХОТЕН имот до „Лидл“, 56 400 Е, 0883 445 705. 120-1
СПАЛНЯ, хол и кухня, саниран,, 58 кв., обзаведен, 72 300 лв., 0887 225 503. 120-1
„КАРТАЛА“, ново качествено строителство, 2 спални, 62 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН апартамент с панорамна гледка, 0889 123 937. 120-1
ПАРЦЕЛ до ул. „Магистрална“, 36 500 лв., 0885 702122. 120-1
МНОГОСТАЕН на ул. „Ален мак“, 101 кв.,72 000 Е, 0885 702 122. 120-1
ЮЖЕН тухлен апартамент, до Спортна зала, 0889 123 937. 120-1
ДВУСТАЕН, тухла, обзаведен до „Лидл“, 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1
КЪЩА до Американския колеж, 190 кв., 0886 656 062. 120-1
КЪЩА на Арбанаси, двор 690 кв., 0895 269 196. 120-1
ОФИС в кв. „Колю Фичето“, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1
ЛУКСОЗЕН, тристаен имот с гледка, „Колю Фичето“, 0886 656 062. 120-1
НОВООБЗАВЕДЕНО тристайно жилище в кв. „Колю Фичето“, 2 етаж, 0885 838 000. 120-1
ГАРАЖ до „Лидл“, „Бузлуджа“, 22 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ГАРАЖ на „Полтава“,11 500 Е, 0885 022122. 120-1
ТРИСТАЕН апартамент в „Чолаковци“, ремонтиран, 0886 656 062. 120-1
ИЗГОДНО, ново строителство, „Картала“, двустаен и тристаен, 0883 445 705. 120-1
НОВ завършен апартамент с две спални, кв. „Колю Фичето“, 0883 445 705. 120-1
ТРИСТАЕН до Спортна зала, 55 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ЮЖЕН, двустаен, „Картала“, ново строителство, 55 000 Е, 0887 225 503. 120-1
ДВУСТАЕН до стадиона, 70 кв.,4 етаж, 0886 656 062. 120-1
ЖИЛИЩЕ с три спални, на ул. „Чумерна“, 0886 656 062. 120-1
ТРИСТАЕН, „Краков“, 53 000 Е, 0887 225 503. 120-1
ОТЛИЧНО завършен апартамент, с две спални, 2 етаж, „Картала“, 0885 838 000. 120-1
ОТЛИЧНО жилище с три стаи, до Спортна зала, 45 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен, 56 300 Е, 0887 225 503. 120-1
НОВ апартамент до Нова болница, 69 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН апартамент с панорамна гледка, „Картала“, 62 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ИЗГОДНА южна боксониера, тухла, център, 0885 702122. 120-1
ПАРЦЕЛ в Присово, регулация, до асфалтов път, 22 000 Е, 0885 702122. 120-1
ТРИСТАЕН апартамент в „Колю Фичето“, 55 000 Е, 0885 702122. 120-1
КЪЩА за ремонт, с три спални в Леденик, 47 500 Е, 0883 474 205. 120-1
ЕТАЖ от къща, „Акация“, 186 кв., 125 000 лв., 0887 225 503. 120-1
КЪЩА с двор и гледка към Царевец, 72 000 Е, 0883 445 705. 120-1
АПАРТАМЕНТ с две спални до стадиона, 53 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ГАРАЖ на ул. „Ален мак“, 14 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1
ЕТАЖ от къща с двор в Старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, ново строителство, 65 кв., юг, 52 000 Е, 0887 225 503. 120-1
МНОГОСТАЕН апартамент, тухла, 101 кв., 72 000 Е, 0885 702122. 120-1
ЗАВЪРШЕНА гарсониера, „Картала“, 46 000 лв., 0885 838 000 120-1
ДВУСТАЕН, ново строителство, на шпакловка, 35 535 Е, 0887 225 503. 120-1
ТРИСТАЕН обзаведен, център, 70 000 Е, 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, 35 500 Е, 0886 656 062. 120-1
ТРИСТАЕН, „Картала“, гараж, таван, обзаведен, 0886 656 062. 120-1
ДВЕ спални, хол и кухня, тухла, 99 700 лв., 0886 656 062. 120-1
ПАРЦЕЛ в гр. Дебелец, 19 500 Е, 0877 731 511. 120-1
МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0877 731 511. 120-1
ПАРЦЕЛ в регулация в село Къпиново, 7000 лв., 0877 731 511. 120-1
МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа“, 17 900 Е, 0877 731 511. 120-1
ЕТАЖ от къща, монолитен, Лясковец, 97 кв., 38 300 Е, 0885 702122. 120-1
НОВО жилище с акт 16, 69 500 лв., 0885 838 000. 120-1
ДВУСТАЕН, нов „Акация“, 2 етаж, 92 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ГАРАЖ, монолитен, „Бузлуджа“, 10 000 Е, 0877 734 511. 120-1
МНОГОСТАЕН, ул. „Ален мак“, тухла, 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН, старо строителство, юг, 45 000 Е, 0883 474 205. 120-1
ТРИСТАЕН, газ, на шпакловка, 52 000 Е, 0887 225 503. 120-1
ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, в центъра, 38 500 Е, 0885 838 000. 120-1
ПРОМИШЛЕН имот в град Килифарево, РПЗ 684 кв., 85 000 Е, 0885 838 000. 120-1
КЪЩА в село Присово, 70 000 лв., 0885 838 000. 120-1
ДВУСТАЕН, „Колю Фичето“, 34 300 Е, 0885 702122. 120-1
МНОГОСТАЕН, 101 кв., тухла, широк център, 0885 702122. 120-1
КЪЩА в село Мирово, Стражица, 11 000 Е, 0885 702122. 120-1
МОНОЛИТНА къща в центъра, 85 000 Е, 0883 474 205. 120-1
КЪЩА в Ново село, 22 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ЖИЛИЩЕ с две спални, завършено, 57 900 Е, 0885 838 000. 120-1
ИМОТ с три спални и дневна, „Картала“, ет. 4, 81 900 Е, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН, с гараж, 131 кв., 68 000Е, 0887 225 503. 120-1
ГАРСОНИЕРА, ремонтирана, юг, 52 000 лв., 0887 225 503. 120-1
ЕТАЖ от къща, ремонтиран, Лясковец, 0887 225 503. 120-1
ТУХЛЕН многостаен апартамент в „Акация“, 112 кв., 0885 702122. 120-1
ЧЕТИРИСТАЕН, тухла, широк център, 69 000 Е, 0885 702122. 120-1
„МИЛЕНА-М“ – 062/606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 50-18
ПРОДАВАМ тухлен гараж, 20 м2, с канал, Велико Търново, ул. „Магистрална“ N 6, цена 21 000 лв., 0887 826 123. 21-19
30 ДКА за строителство и фотоволтаици, 0878 221 658. 10-4
ЕТАЖ с двор, топ център, 0898 478 182. 10-3
ПАРКОМЯСТО, бл. „Ореха“, 0885 345 000. 10-3
КЪЩА с. Любенци, 0885 345 000. 10-3
ПРОДАВАМ без посредник имот (525 м2) със стара къща в центъра на Дебелец – ток, вода, мръсен канал, 0888 708 484.
АПАРТАМЕНТ, В. Търново, от собственик, 0899 359 767.
ДВОР с постройки в Първомайци, 0899 359 767.
ДВОР, парцел, центъра на с. Плаково, 0886 383 606.
ПРОДАВАМ боксониера в „Картала“, 0888 780 422.
- ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ
ПРОДАВАМ Лада Нива, 1.7 I, 2001 г., 65 000 км, 3850 лв., 0896 775 757.
ЗИМНИ гуми Cordiant, с джанти, 2 бр., 185/65/14, цена по договаряне, 0877 727 488.
BMW 730d, 2004, 0885 345 000. 10-3
- ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ
ДЪРВА, нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 30-3
ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-230
ПРОДАВАМ официална рокля, обличана само веднъж, подходяща за сватба, кръщене или абитуриентски бал. Цвят – тъмносин, цена – 400 лв. Купувана е от бутиков магазин във Велико Търново. За повече информация и снимки пишете на email: [email protected] или 0878 199 921.
ДЪРВА за огрев, екобрикети, пелети, дървен материал, греди, дъски, ламперия. Склад: „Дари-Лес“, ул. “Козлуджа“ 4, над ДАИ, 0882 020 181. 45-9
ДЪРВА, 0877 655 115. 40-3
ПРОДАВАМ слънчев колектор за бойлер – заводско производство. Размери 1,00х1,10 см, 0893 370 577. 5-3
- ПРОДАВА ЖИВОТНИ
ПРОДАВАМ кученца – пинчер, 0887 812 045. 10-2
- КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
КУПУВАМ, тухлено жилище, 0895 269 196. 120-1
ТЪРСЯ тухлен апартамент, може и за ремонт във Велико Търново, 0886 656 062. 120-1
ТЪРСЯ , тристаен апартамент на шпакловка , 0883 474 205. 120-1
КУПУВАМ къща с условия на живот до 20 километра от Велико Търново, 0886 656 062. 120-1
КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-738
АГЕНЦИЯ “Сентчъри Хоумс” търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт: 062/65 21 21. 3-3
КУПУВАМ земи и гори, 0894 232 425.
- КУПУВА АВТОМОБИЛИ
АВТОМОРГА с. Шемшево изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-49
- КУПУВА СТОКИ
КУПУВАМ пчелен мед от рапица и восък, 0887 621 540. 2-2
ИЗКУПУВАНЕ на желязо от място, 0887 875 947. 19-2
- ПОД НАЕМ КВАРТИРИ
СТУДИО, луксозно, „Варуша“, с двор, 300 лв., 0896 840 710. 3-3
ИЗЦЯЛО южен, газифициран с една спалня, „Мармарлия“, 0896 840 710. 3-3
ЛУКСОЗЕН, комплекс „Мармарлия“, 0896 840 710. 3-3
АПАРТАМЕНТ с две спални, напълно обзаведен, ново строителство, 0898 568 560. 3-3
АПАРТАМЕНТ, ново строителство, ул. “Яворов“, 420 лева, 0896 840 710. 3-3
ЕТАЖ с една спалня след ремонт, “Варуша”, двор, 0896 840 710. 3-3
АПАРТАМЕНТ с две спални, център, 500лв, 0896 840 710. 3-3
ТРИСТАЕН, обзаведен, кв. “К. Фичето”, 550 лв., 0898 568 560. 3-3
ИЗЦЯЛО южен апартамент, ново строителство, ул. ”Сергей Румянцев”, 0896 840 710. 3-3
НОВ апартамент с три спални, хол, кухня, кв. “Бузлуджа“, 550 лв., 0894 678 682. 3-3
АПАРТАМЕНТ с две спални, ул. „Краков“, отопление с камина на дърва, 0896 840 710. 3-3
АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. “Габровски”, отлично състояние, 0897 964 729. 3-3
АПАРТАМЕНТ до полицията, две спални, 0896 840 710. 3-3
АПАРТАМЕНТ с една спалня, южен, ново строителство, до театъра, 0896 840 710. 3-3
АПАРТАМЕНТ с една спалня, ул. “Твер“, ново строителство, 0896 840 710. 3-3
АПАРТАМЕНТ с две спални, до Нова болница, 350 лева, 0894 678 686. 3-3
ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 270 лв., 0894 678 686. 3-3
БОКСОНИЕРА на ул. “Краков”, 300 лв., 0894 678 686. 3-3
ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/547 566. 3-3
ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-3
ДВУСТАЕН, нов, „Колю Фичето“, 320 лв., 0895 269 196. 120-1
ТРИСТАЕН, широк център, 350 лв., 0885 702122. 120-1
ТРИСТАЕН, нов, от собственик, „Колю Фичето“, 400 лв., 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, топ център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, луксозен апартамент, 0889 123 937. 120-1
БОКСОНИЕРА, „Колю Фичето“, нова, 0889 123 937. 120-1
ДВУСТАЕН апартамент, изгоден, 330 лв., 0889 123 937. 120-1
ТРИСТАЕН до полицията, 450 лв., 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, ново строителство, „Колю Фичето“, 450 лв., 0889 123 937. 120-1
ДВУСТАЕН, чисто нов, до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1
ЛУКС, тристаен, топ център, 0889 123 937. 120-1
ДВУСТАЕН апартамент, позволени са домашни любимци, 0889 123 937. 120-1
НОВ, двустаен, до парк „Дружба“, 0889 123 937. 120-1
ТРИСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0877 731 511. 120-1
АПАРТАМЕНТ с три спални, „Бузлуджа“, 550 лв., 0889 123 937. 120-1
СЛЪНЧЕВ двустаен апартамент до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1
ДВУЕТАЖНА къща в село Самоводене, 700 лв., 0885 702 122. 120-1
ИЗГОДНО жилище под наем, 0889 123 937. 120-1
ОБЗАВЕДЕН двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123 937. 120-1
БОКСОНИЕРА, топ център, 250 лв., 0877 731 511. 120-1
НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123 937. 120-1
БОКСОНИЕРА, топ център, 270 лв., 0889 123 937. 120-1
СТУДИО, топ център, 350 лв., 0887 225 503. 120-1
ДВУСТАЕН, климатизиран, бул. „България“, 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, център, 300 лв., 0877 731 511. 120-1
ЕТАЖ от къща, „Акация“, с двор, 450 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, „Бузлуджа“, първи наематели, 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, до полицията, 400 лв., 0877 731 511. 120-1
ГАРАЖ в „Акация“, с ток и вода, 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН с двор, 0887 225 503. 120-1
СТУДИО с двор, след основен ремонт, 0887 225 503. 120-1
ТРИСТАЕН, топ център, 110 кв., 500 лв., 0887 225 503. 120-1
БОКСОНИЕРА с газ, 0887 225 503. 120-1
НОВООБЗАВЕДЕНА гарсониера, 200 лв., 0887 225 503. 120-1
КЪЩА в село Леденик, 700 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, „Акация“, първи наематели, 380 лв., 0877 731 511. 120-1
ГАРСОНИЕРА, 0877 731 511. 120-1
ЧЕТИРИСТАЕН, център, 480 лв., 0885 702122. 120-1
ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 450 лв., 0885 702122. 120-1
ТРИСТАЕН до КАТ, 450 лв., 0877 731 511. 120-1
ЮЖНА боксониера, „Акация“, 300 лв., 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен, до стадиона 350 лв., 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН в „Акация“, 300 лв., юг, 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН с двор, на центъра, 80 кв., 310 лв., 0885 702122. 120-1
ЕТАЖ от къща, „Акация“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1
ГАРАЖ, с ток и вода, до КАТ, 80 лв., 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1
МНОГОСТАЕН апартамент, широк център, 440 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, южен, на бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, „Картала“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, център, 380 лв., 0885 702 122. 120-1
БОКСОНИЕРА в широк център, 200 лв., 0885 702 122. 120-1
БОКСОНИЕРА до театъра, 200 лв., 0877 731 511. 120-1
ЕТАЖ от къща, център с двор, 3 спални, 540 лв., 0887 225 503. 120-1
ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 250 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, саниран, до бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1
ТРИСТАЕН, „Акация“, 120 кв. м, 500 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, с двор, на центъра, 340 лв., 0885 702 122. 120-1
СТАЯ с кухня и двор, топ център, 280 лв., 0887 225 503. 120-1
СТУДИО, „Акация“, 300 лв., 0887 225 503. 120-1
ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера до Ректората, 250 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1
ОТРЕМОНТИРАНО южно студио, 35 кв., „Акация“, 300 лв., 0887 225 503. 120-1
АПАРТАМЕНТ с три спални, чисто нов, 550 лв.,0887 225 503. 120-1
ТРИСТАЕН до „Лидл“ в „Колю Фичето“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1
СВЕТЪЛ тристаен в „Колю Фичето“, 500 лв., 0885 702 122. 120-1
ТРИСТАЕН на ул. „Освобождение“, 300 лв., с интернет и телевизия, 0885 702 122. 120-1
СПАЛНЯ, хол и кухня, широк център, 290 лв., 0885 702122. 120-1
ЮЖЕН, двустаен, нов, до бул. „България“, 400 лв., 0885 702122. 120-1
ПЕРФЕКТНА локация, многостаен апартамент в центъра, 600 лв., 0885 702122. 120-1
ДВУСТАЕН, център, тухла, 380 лв., 0885 702 122. 120-1
НОВ двустаен до „Кауфланд“, с панорамна тераса, 450 лв., 0885 702 122. 120-1
ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН с климатик, ново строителство, 350 лв., 0885 702 122. 120-1
НОВООБЗАВЕДЕН, двустаен, с панорама, „Акация“, 380 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, лукс, юг, 490 лв., 0887 225 503. 120-1
ЮЖЕН, двустаен, ново строителство, център, 0887 225 503. 120-1
ТРИСТАЕН до автогара „Юг“, тухла, 350 лв., 0885 702122. 120-1
ЕТАЖ от къща в „Акация“, 115 кв., 350 лв., 0885 702122. 120-1
ТРИСТАЕН, до стадиона, газифициран, 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, луксозен, до пожарната, 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, „Картала“, 370 лв., 0877 731 511. 120-1
ЕТАЖ от къща, 330 лв., 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН, юг, климатизиран, „Колю Фичето“, 300 лв., 0877 731 511. 120-1
ТРИСТАЕН, топ център, 400 лв., 0877 731 511. 120-1
ДВУСТАЕН на бул. „България“, 400 лв., 0885 702 122. 120-1
ЮЖНА гарсониера до „Лидл“, 280 лв., 0885 702 122. 120-1
ТРИСТАЕН с интернет и телевизия, „Акация“, 0885 702 122. 120-1
БОКСОНИЕРА с климатик, център, 200 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен, център, панорама, 0879 548 092.
КВАРТИРА, 0884 503 909. 11-4
ДАВАМ гарсониера под наем, „Картала“, 0886 548 838. 5-3
СКЛАД, „Чолаковци“, 0885 345 000. 10-3
ПАРКОМЯСТО, ул. „Ал. Константинов“, 0885 345 000. 10-3
ДАВАМ стая – сутерен, 16 м2, 120 лв., „Варуша“, 0899 187 723. 5-2
ДВУСТАЕН, 0887 818 356. 4-2
АПАРТАМЕНТ под наем, топцентър, лукс, обзаведен, 450 лв., 0878 610 656. 10-2
ДАВАМ сутерен, южен и обзаведен, 0886 822 601. 5-2
САМОСТОЯТЕЛНА стая до ул. „Славейков“, 0884 314 696.
ГАРСОНИЕРА, „Варуша“, 0884 314 696.
АПАРТАМЕНТ „Плиска“ 4Б, 0884 314 696.
СТАЯ сутерен, 1 мъж – 100 лв., 0889 485 782.
ДАВАМ апартамент, В. Търново, 0889 440 111.
НАПЪЛНО обзаведена гарсониера /таванска/, 180лв, 0899 531 597. 10-1
СТАЯ, център, 0876 123 678.
- ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА
МАГАЗИН, ул. „Плиска“, 250 лева, 0896 840 710. 3-3
ТЪРГОВСКО помещение на главна улица, до Стара болница, 145 кв. м, 400 лв., 0894 678 682. 3-3
ОФИС в близост до автогара „Юг“, 280 лв., 0894 678 686. 3-3
ОФИС на ул. „Възрожденска“, 400 лв., 0894 678 686. 3-3
ОФИС в центъра, обзаведен, изгодно, 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-1
ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1
ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ОФИС, ниво тротоар, „Картала“, 20 кв., 150 лв., 0885 702122. 120-1
МАГАЗИНИ с лице към главна улица, 250 лв., 0885 702122. 120-1
МАГАЗИН в „Колю Фичето“ с климатик, санитарен възел, 740 лв., 0885 702122. 120-1
ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1
ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв., 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН под наем,115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1
ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН, 55 кв., големи витрини, на пресечка от два главни булеварда, 600 лв., 0889 123 937. 120-1
ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1
СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474 205. 120-1
МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1
ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България“, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ОФИС в топ център, тераса, юг, реклама, 250 лв., 0887 225 503. 120-1
ЗАВЕДЕНИЕ, 200 кв., център, паркинг, 1500 лв., 0887 225 503. 120-1
ОФИС, топ център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1
МАГАЗИН с витрина на два главни булеварда, 600 лв., 0887 225 503. 120-1
ОБОРУДВАН салон за красота, работещ бизнес, 1200 лв., 0887 225 503. 120-1
ОФИС в Горна Оряховица, 300 лв., 0887 225 503. 120-1
ОФИС на главна улица, с климатик, 220 кв. м, 1200 лв., 0885 702 122. 120-1
ОФИС с ролетна врата в топ център, 400 лв., 0885 702122. 120-1
ЪГЛОВ магазин на главната улица в центъра, 400 лв., 0885 702122. 120-1
РЕМОНТИРАН магазин, на главен път, с климатик, 600 лв., 0885 702122. 120-1
ОБОРУДВАН ресторант с тераса, 0878 221 658. 5-4
ДВЕ помещения, 50 м2, „Йоновка“, 0884 926 091. 11-4
ЕТАЖ от къща, център, за офис, 0888 518 042. 5-2
- ПОД НАЕМ ДРУГИ
ГАРАЖ, център, 0888 654 106. 30-17
ДАВАМ гараж – магазин, ул. „Полтава“, 0879 468 701.
- ТРАНСПОРТ
ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-343
БУСОВЕ, хамали, 0889 177 737. 300-282
RENT A CAR, 0878 214 100. 250-146
БУС, до 2.5 т, 0888 146 321. 250-132
БУС, 3,5 т, голям, споразумение, 0888 262 307. 50-19
- ЗА ДОМА
ХАМАЛИ, транспорт, почистване на обекти, жилища и др., 0886 644 258. 21-1
ИЗПИРАНЕ на дивани, 0882 708 293. 21-8
ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-800
АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-230
РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-896
СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-725
ЦИКЛЕНЕ, лакиране, 0888 897 945. 2500-315
ВиК – откриване на течове, 0878 846 490. 2000-413
ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, 0885 430 483. 300-294
ОТПУШВАНЕ на канали, тоалетни и др., денонощно, 0885 430 483. 300-294
КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-282
ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 300-282
ФЕКАЛКА, 0889 177 737. 300-282
РЯЗАНЕ на опасни дървета, 0889 177 737. 300-282
ГИПСОКАРТОН, 0988 889 912.
ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 175-143
ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 38 19 86. 100-81
ТОТАЛНИ ремонти до ключ, 0897 923 258. 250-88
СТРОИТЕЛНИ ремонти от А до Я, 0897 215 513. 21-18
ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 21-4
ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 147-62
БЕЗПРАШНО циклене, 0887 04 04 71. 33-31
ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 150-29
ГРУБ строеж, изграждане на подпорни стени, плочи, огради със собствен кофраж, мазилки, замазки, дренажи и мн. други, 0879 408 361. 42-29
КЪРТИ, чисти, извозва, събаряне на постройки и мн. други, 0879 408 361. 42-29
КОСЕНЕ и кастрене на дървета, 0885 020 984. 21-20
КЪРТИ, извозва, почиства помещения, дворове, 0886 589 642. 32-18
СТРОИТЕЛСТВО и ремонти, хидроизолация, 0876 059 009. 21-18
ФЕКАЛКА, 0886 526 499. 12-12
КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0884 885 711. 10-9
ЕЛИНСТАЛАЦИИ, елуслуги, 0885 791 999. 15-8
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ на панелни блокове и гаражи, фирма, 0886 526 499. 37-7
РЕМОНТ на покриви, хидроизолации, 0887 875 947. 11-7
РЕМОНТ на улуци, 0887 875 947. 11-7
ГИПСКАРТОН, шпакловка, боядисване, ламинат, плочки, 0888 197 598. 21-7
МЕБЕЛИ – монтаж, демонтаж, ремонт, изработка, 0878 914 391. 20-6
БЕТОН, кофраж, арматури, огради, подпорни стени, собствен кофраж, кран, 0877 0999 796. 12-5
ВЪТРЕШНИ ремонти, бригада, гипсокартон, шпакловка, боя ВиК, елинсталации, 0877 099 796. 12-5
СЪБАРЯНЕ на стари сгради, плевни, изхвърляне, 0877 099 796. 12-5
КЪРТИ, пробива отвори от ф 32 мм до 250 мм, 0877 099 796. 12-5
МОНТАЖ и направа на метални пана и огради, 0877 099 796. 12-5
ПОЧИСТВАНЕ, изнасяне, извозване от къщи, тавани, мазета, гаражи и други услуги, 0886 526 499. 10-2
КОСЕНЕ и кастрене на дървета, 0885 020 984. 21-2
РЕМОНТ на всякакви покриви, и с плочи, 0896 859 701.
- ВЕЧЕН ЖИВОТ
ПОГРЕБАЛНА агенция „Васил Галев“. Денонощно организира всичко за погребения и кремация, 0888 352 857. 100-29
ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-14
ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 100-14
- ФОТО/ВИДЕО
ВИДЕО/ФОТО, 0894 542 628. 21-20
- ПРЕВОДИ
ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 42-3
„МИЛЕНА-М“ – преводи, легализации, www.milena-m.com, 062/606 620, 0898 557 072, 0899 939 850. 50-19
- ТРУДОВА БОРСА
„АЛЕКС ОК“ набира шофьори на автобуси, 0897 01 16 16.
СТРОИТЕЛНА борса „Атлас“ търси служител (мъж). Управление на автомобил, работа с компютър, 0896 77 57 57.
ТЪРСИ скараджия, 0895 464 917. 30-28
ТЪРСЯ работник до 35-годишна възраст за работа в автосалон. Изисквания: категория В, 0878 324 326. 20-19
РАБОТА в Австрия за социални асистентки. Добро заплащане, социално и здравно осигуряване. Осигурени храна и жилище. Сайт http://24pflegebg.com, email [email protected], телефон, 0887 11 88 13.
ГЛЕДАМ болни, 0888 152 086. 21-13
НАЕМА механизатор, 0886 844 916. 11-10
ФИРМА търси да назначи хигиенистка до 45 г., 0897 883 94. 11-9
ФИРМА търси ел. монтьори за жилищни инсталации, 0898 449 141. 20-8
СЛАДКАРСКИ цех в гр. Дебелец търси да назначи работници, осигурен транспорт, 0896 362 526. 10-6
ТЪРСЯ общ работник за строителни дейности, 30-50 лв., 0889 431 689. 6-4
НАЕМА работник, строителна дейност, 0885 810 635. 11-5
ТЪРСИ камериерка, 0889 21 80 08. 5-5
ФИРМА от Велико Търново търси да назначи стажант-счетоводител/ТРЗ, 0896 77 57 70. 10-5
ТЪРСИМ работник кухня/готвач за топла точка, 0878 606 144. 14-4
ТЪРСИМ продавач-консултант за хранителен магазин, 0878 606 144. 14-4
КАФЕ „Роза“ до пожарната набира персонал: помощник-готвач на 4 ч. и сервитьорка, 0885 028 009. 5-4
ФИРМА търси общ работник, 0887 812 045. 10-2
ТЪРСИ да назначи пицар/ка за град В. Търново и за град Севлиево, 0898 510 163. 6-1
ТЪРСЯ общ работник, добро заплащане, 0889 326 838.
АВТОМОВКА търси работници, 0886 648 985.
ТЪРСИМ работници за малко производство на храни, без нощни смени, 0876 123 678. 4-1
ТЪРСИМ строителни работници, 0876 123 670. 4-1
ТЪРСЯ тракторист-механизатор за с. Русаля, 0888 210 885. 10-1
ТЪРСИМ работници за ферма, 0888 151 064. 5-1
- РАЗНИ
ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-10