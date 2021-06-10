Вашите онлайн обяви на 10 юни, четвъртък

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВЕ спални, хол, кухня, трапезария, до Езикова гимназия, 60 000 Е, 0896907991. 50-1

СПАЛНЯ, хол, кухня, ет. 4, кв. „Зона Б“, 65 000 лв., 0896 907991. 50-1

ДВУСТАЕН апартамент, ул. „Краков“ 42 000 Е, 0896 907991. 50-1

ТУХЛЕНА южна гарсониера в кв. „Акация“, 48 900 лв., 0888 798 783. 50-1

КУХНЯ и спалня в кв. „Бузлуджа“, 51 500 лв., 0888 798783. 50-1

ДВУСТАЕН апартамент ново строителство, кв. „Колю Фичето“, 48 000 Е, 0888 798 783. 50-1

ДВУЕТАЖНА къща с гараж в с. Поликраище, 15 000 лв., 0884 796 221. 50-1

КЪЩА с двор в с. Джулюница, 14 500 лв., 0884 796 221. 50-1

МАСИВНА къща в с. Драгижево, 55 000 лв., 0885 168 782. 50-1

САМОСТОЯТЕЛНА двуетажна къща в Горна Оряховица, 80 000 лв., 0885 168 782. 50-1

ДВУСТАЕН, южен, нов, „Акация“, 67 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, център, 53 800 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, обзаведен, 53 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, 130 кв., център, 77 000 Е, с възможност за разплащане, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА, самостоятелна, Горна Оряховица, 76 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, с панорама, „Картала“, 0895 269 196. 120-1

АПАРТАМЕНТ, юг и изток, 103 кв., ново строителство, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, „Картала“, 66 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, за 88 000 лв., 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Ново село, 57 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, с акт 16, до „Практикер“, 37 500 Е, 0885 856 764. 120-1

МАГАЗИН, „Бузлуджа“, 48 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в Лясковец, 740 кв. м, 17 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН в центъра, 111 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ПАРЦЕЛ в село Присово, 750 кв. м, 19 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ПАРЦЕЛ в село Самоводене,1117 кв., 16 360 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН до парк „Дружба“, 3 етаж, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, изцяло южен, 2 етаж, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, „Картала“, 52 000 Е, 0895 269 196. 120-1

САМОСТОЯТЕЛНА къща, Велико Търново, център, 130 000 Е, 0895 269 196. 120-1

НОВА къща в село Леденик, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, нов, 2 етаж, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, на шпакловка, „Картала“, 57 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, до стадион „Ивайло“, 64 кв., 53 000 Е, 0883 445 705. 120-1

НОВ, двустаен апартамент до „Практикер“, 56 400 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, „Акация“, 53 225 Е, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, „Практикер“, 76 500 лв., 0895 269 196. 120-1

ЖИЛИЩЕ с три спални, кв. „Картала“, до „Бианко“, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, до „Практикер“, 4 етаж, 0885 838 000. 120-1

ДВЕ стаи, ново строителство, 72 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, център, отремонтиран, 82 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ПАРЦЕЛ, село Арбанаси, 900 кв., 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, завършен, 52 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ПАРЦЕЛ в Козлуджа, 1000 кв., 21 500 лв., 0883 474 205. 120-1

ОФИС, 250 кв. м, до стадиона, 0885 856 764. 120-1

ПАРЦЕЛ, в регулация, Пчелище, 10 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ГАРСОНИЕРА, „Картала“, тухлена, 22 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, нов апартамент, до „Практикер“, 3 етаж, южен, 0883 445 705. 120-1

НОВА болница, ново, страхотно жилище, 53 500 Е, 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН, завършен, „Никола Габровски“, 68 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, апартамент, „Бузлуджа“, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕНА самостоятелна къща с гледка към Царевец, 72 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент до парк „Колю Фичето“, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, южен, „Картала“, 40 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ТУХЛЕНА боксониера, юг, „Акация“, 27 700 Е, 0885 702122. 120-1

НОВО жилище с две спални 4 етаж, „Картала“, 56 500 Е, 0885 838 000. 120-1

ОФИС в ГУМ център, 9000 лв., 0886 656 062. 120-1

ЮЖНО жилище с една спалня, кв. „Картала“, 48 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, тухлен, „Колю Фичето“, 3етаж, 0885 838 000. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен апартамент с една спалня, юг, „Акация“, 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

САНИРАНО жилище с две спални, до „Била“, „Бузлуджа“, 47 000 Е, 0885 838 000. 120-1

СТРАХОТЕН имот до „Лидл“, 56 400 Е, 0883 445 705. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, саниран,, 58 кв., обзаведен, 72 300 лв., 0887 225 503. 120-1

„КАРТАЛА“, ново качествено строителство, 2 спални, 62 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с панорамна гледка, 0889 123 937. 120-1

ПАРЦЕЛ до ул. „Магистрална“, 36 500 лв., 0885 702122. 120-1

МНОГОСТАЕН на ул. „Ален мак“, 101 кв.,72 000 Е, 0885 702 122. 120-1

ЮЖЕН тухлен апартамент, до Спортна зала, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, тухла, обзаведен до „Лидл“, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1

КЪЩА до Американския колеж, 190 кв., 0886 656 062. 120-1

КЪЩА на Арбанаси, двор 690 кв., 0895 269 196. 120-1

ОФИС в кв. „Колю Фичето“, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ЛУКСОЗЕН, тристаен имот с гледка, „Колю Фичето“, 0886 656 062. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕНО тристайно жилище в кв. „Колю Фичето“, 2 етаж, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ до „Лидл“, „Бузлуджа“, 22 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ на „Полтава“,11 500 Е, 0885 022122. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в „Чолаковци“, ремонтиран, 0886 656 062. 120-1

ИЗГОДНО, ново строителство, „Картала“, двустаен и тристаен, 0883 445 705. 120-1

НОВ завършен апартамент с две спални, кв. „Колю Фичето“, 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН до Спортна зала, 55 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, „Картала“, ново строителство, 55 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН до стадиона, 70 кв. м, 4 етаж, 0886 656 062. 120-1

ЖИЛИЩЕ с три спални, на ул. „Чумерна“, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, „Краков“, 53 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ОТЛИЧНО завършен апартамент, с две спални, 2 етаж, „Картала“, 0885 838 000. 120-1

ОТЛИЧНО жилище с три стаи, до Спортна зала, 45 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, 56 300 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВ апартамент до Нова болница, 69 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с панорамна гледка, „Картала“, 62 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ИЗГОДНА южна боксониера, тухла, център, 0885 702122. 120-1

ПАРЦЕЛ в Присово, регулация, до асфалтов път, 22 000 Е, 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в „Колю Фичето“, 55 000 Е, 0885 702122. 120-1

КЪЩА за ремонт, с три спални в Леденик, 47 500 Е, 0883 474 205. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, 186 кв., 125 000 лв., 0887 225 503. 120-1

КЪЩА с двор и гледка към Царевец, 72 000 Е, 0883 445 705. 120-1

АПАРТАМЕНТ с две спални до стадиона, 53 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ на ул. „Ален мак“, 14 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор в старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, 65 кв., юг, 52 000 Е, 0887 225 503. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, тухла, 101 кв., 72 000 Е, 0885 702122. 120-1

ЗАВЪРШЕНА гарсониера, „Картала“, 46 000 лв., 0885 838 000 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, на шпакловка, 35 535 Е, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН обзаведен, център, 70 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, 35 500 Е, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, гараж, таван, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

ДВЕ спални, хол и кухня, тухла, 99 700 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в гр. Дебелец, 19 500 Е, 0877 731 511. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0877 731 511. 120-1

ПАРЦЕЛ в регулация в село Къпиново, 7000 лв., 0877 731 511. 120-1

МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа“, 17 900 Е, 0877 731 511. 120-1

ЕТАЖ от къща, монолитен, Лясковец, 97 кв., 38 300 Е, 0885 702122. 120-1

НОВО жилище с акт 16, 69 500 лв., 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, нов „Акация“, 2 етаж, 92 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ, монолитен, „Бузлуджа“, 10 000 Е, 0877 734 511. 120-1

МНОГОСТАЕН, ул. „Ален мак“, тухла, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, старо строителство, юг, 45 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, газ, на шпакловка, 52 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, в центъра, 38 500 Е, 0885 838 000. 120-1

ПРОМИШЛЕН имот в град Килифарево, РЗП 684 кв. м, 85 000 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА в село Присово, 70 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, „Колю Фичето“, 34 300 Е, 0885 702122. 120-1

МНОГОСТАЕН, 101 кв., тухла, широк център, 0885 702122. 120-1

КЪЩА в село Мирово, Стражица, 11 000 Е, 0885 702122. 120-1

МОНОЛИТНА къща в центъра, 85 000 Е, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Ново село, 22 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЖИЛИЩЕ с две спални, завършено, 57 900 Е, 0885 838 000. 120-1

ИМОТ с три спални и дневна, „Картала“, ет. 4, 81 900 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, с гараж, 131 кв., 68 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ГАРСОНИЕРА, ремонтирана, юг, 52 000 лв., 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, ремонтиран, Лясковец, 0887 225 503. 120-1

ТУХЛЕН многостаен апартамент в „Акация“, 112 кв., 0885 702122. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, тухла, широк център, 69 000 Е, 0885 702122. 120-1

„МИЛЕНА-М“ – 062/606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 50-19

ПРОДАВАМ тухлен гараж, 20 м2, с канал, Велико Търново, ул. „Магистрална“ N 6, цена 21 000 лв., 0887 826 123. 21-20

30 ДКА за строителство и фотоволтаици, 0878 221 658. 10-5

ЕТАЖ с двор, топ център, 0898 478 182. 10-4

ПАРКОМЯСТО, бл. „Ореха“, 0885 345 000. 10-4

КЪЩА с. Любенци, 0885 345 000. 10-4

АПАРТАМЕНТ, 92 кв. м, кв. „Бузлуджа“, ново строителство, довършен, 60 000 Е, 0896 840 710. 3-1

ОБЗАВЕДЕН апартамент с две спални, газ и красива гледка, 0897 964 729. 3-1

ПАРЦЕЛ в Шемшево, 1000 м2, 0899 921 394. 3-1

ОБЗАВЕДЕН апартамент след ремонт, кв. “Колю Фичето“, 3 помещения, 49 500 евро, 0899 921 394. 3-1

ТРИСТАЕН, старо строителство, „Качица“, 52 000 евро, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТИ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТИ, ново строителство, на ул. „Буйнозов“, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. „България“, 0896 840 710. 3-1

ТРИСТАЕН апартамент, 110 кв. м, с акт 16, 0898 568 560. 3-1

ИЗЦЯЛО южен апартамент до Спортна зала, 2 спални, обзаведен, 0896 840 710. 3-1

РЕНОВИРАНА къща в. с. Самоводене, 0898 568 560. 3-1

ДОВЪРШЕН апартамент с две спални до автогара „Юг“, 65 000 евро, 0896 840 710. 3-1

КЪЩА в Косарка, 1500 кв. м двор, 0899 921 394. 3-1

КЪЩА във Ветринци, 1700 кв. м двор, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, гледка към парк „Дружба“, 0896840710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, обзаведен и газифициран, център, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ изток, ет. 3, акт 16, 40 000 Е, 0899 921 394. 3-1

ТРИСТАЕН апартамент на 2-ри етаж, ново строителство, 49 900 Е, „Картала“, 0898 568 560. 3-1

КЪЩА в Дебелец, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТ до ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ в санирана сграда, кв. „Бузлуджа“, 39 500 Е, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с три спални на ул. „Димитър Буйнозов“, 0896 840 710. 3-1

КЪЩА с 1900 кв. м двор, с. Арбанаси, 0899 921 394. 3-1

МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-1

ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1

КЪЩА с двор и панорамна гледка в гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-1

ОБЗАВЕДЕНА къща, с. Пчелище, 70 000 Е, 0896 840 710. 3-1

УРЕГУЛИРАН парцел с гледка към яз. „Йовковци“, достъпен целогодишно, 0899 921 394. 3-1

МАГАЗИН до парк „Дружба“, 40 кв. м, собствен санитарен възел, 18 800 Е, 0894 678 682. 3-1

ИЗТОЧЕН апартамент, НС, до Нова болница, 41 500 евро, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1

ГАРАЖ на ул. „Симеон Велики“, 0894 678 686. 3-1

ГАРАЖ на ул. „Магистрална“, 0894 678 686. 3-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, „Картала“, 0894 678 686. 3-1

ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-1

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1

НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-1

ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-1

КЪЩА в с. Шилковци, изгодна цена, 0897 964 729. 3-1

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в село Беляковец, 8 дка, 0897 964 729. 3-1

ЧЕТИРИСТАЕН, монолитен, с гараж и таван в кв. “Зона Б“, 0894 678 682. 3-1

ОФИС след ремонт, 50 кв. м, до Съдебна палата, 50 000 евро, 0894 678 682. 3-1

ПАНОРАМЕН етаж с гараж, две сутеренни стаи, кв. „Акация“, 0899 921 394. 3-1

КЪЩА в кв. „Асенов“, 65 000 лева, 0899 921 394. 3-1

МОНОЛИТНА къща с три спални, гараж и двор в с. Присово, 0894 678682. 3-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ЗИМНИ гуми Cordiant, с джанти, 2 бр., 185/65/14, цена по договаряне, 0877 727 488.

BMW 730d, 2004, 0885 345 000. 10-4

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА, нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 30-4

ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-231

ПРОДАВАМ официална рокля, обличана само веднъж, подходяща за сватба, кръщене или абитуриентски бал. Цвят – тъмносин, цена – 400 лв. Купувана е от бутиков магазин във Велико Търново. За повече информация и снимки пишете на email: [email protected] или 0878 199 921.

ДЪРВА за огрев, екобрикети, пелети, дървен материал, греди, дъски, ламперия. Склад: „Дари-Лес“, ул. “Козлуджа“ 4, над ДАИ, 0882 020 181. 45-10

ДЪРВА, 0877 655 115. 40-4

ПРОДАВАМ слънчев колектор за бойлер – заводско производство. Размери 1,00х1,10 см, 0893 370 577. 5-4

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

ПРОДАВАМ кученца – пинчер, 0887 812 045. 10-3

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВАМ, тухлено жилище, 0895 269 196. 120-1

ТЪРСЯ тухлен апартамент, може и за ремонт във Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

ТЪРСЯ , тристаен апартамент на шпакловка , 0883 474 205. 120-1

КУПУВАМ къща с условия на живот до 20 километра от Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-739

АГЕНЦИЯ “Сентчъри Хоумс” търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт: 062/65 21 21. 3-1

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА с. Шемшево изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-50

КУПУВА СТОКИ

ИЗКУПУВАНЕ на желязо от място, 0887 875 947. 19-3

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДВУСТАЕН, нов, „Колю Фичето“, 320 лв., 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, широк център, 350 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, от собственик, „Колю Фичето“, 400 лв., 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, топ център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, луксозен апартамент, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, „Колю Фичето“, нова, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, изгоден, 330 лв., 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН до полицията, 450 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, „Колю Фичето“, 450 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, чисто нов, до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1

ЛУКС, тристаен, топ център, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, позволени са домашни любимци, 0889 123 937. 120-1

НОВ, двустаен, до парк „Дружба“, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0877 731 511. 120-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, „Бузлуджа“, 550 лв., 0889 123 937. 120-1

СЛЪНЧЕВ двустаен апартамент до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща в село Самоводене, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ИЗГОДНО жилище под наем, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 250 лв., 0877 731 511. 120-1

НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 270 лв., 0889 123 937. 120-1

СТУДИО, топ център, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, климатизиран, бул. „България“, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, с двор, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Бузлуджа“, първи наематели, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, до полицията, 400 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРАЖ в „Акация“, с ток и вода, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН с двор, 0887 225 503. 120-1

СТУДИО с двор, след основен ремонт, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, топ център, 110 кв., 500 лв., 0887 225 503. 120-1

БОКСОНИЕРА с газ, 0887 225 503. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕНА гарсониера, 200 лв., 0887 225 503. 120-1

КЪЩА в село Леденик, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Акация“, първи наематели, 380 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРСОНИЕРА, 0877 731 511. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, център, 480 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 450 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН до КАТ, 450 лв., 0877 731 511. 120-1

ЮЖНА боксониера, „Акация“, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, до стадиона 350 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН в „Акация“, 300 лв., юг, 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с двор, на центъра, 80 кв., 310 лв., 0885 702122. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ГАРАЖ, с ток и вода, до КАТ, 80 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, широк център, 440 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, на бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА в широк център, 200 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА до театъра, 200 лв., 0877 731 511. 120-1

ЕТАЖ от къща, център с двор, 3 спални, 540 лв., 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, саниран, до бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Акация“, 120 кв. м, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, с двор, на центъра, 340 лв., 0885 702 122. 120-1

СТАЯ с кухня и двор, топ център, 280 лв., 0887 225 503. 120-1

СТУДИО, „Акация“, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера до Ректората, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНО южно студио, 35 кв., „Акация“, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, чисто нов, 550 лв.,0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН до „Лидл“ в „Колю Фичето“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

СВЕТЪЛ тристаен в „Колю Фичето“, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН на ул. „Освобождение“, 300 лв., с интернет и телевизия, 0885 702 122. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, широк център, 290 лв., 0885 702122. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, нов, до бул. „България“, 400 лв., 0885 702122. 120-1

ПЕРФЕКТНА локация, многостаен апартамент в центъра, 600 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, тухла, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВ двустаен до „Кауфланд“, с панорамна тераса, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с климатик, ново строителство, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕН, двустаен, с панорама, „Акация“, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, лукс, юг, 490 лв., 0887 225 503. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, ново строителство, център, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН до автогара „Юг“, тухла, 350 лв., 0885 702122. 120-1

ЕТАЖ от къща в „Акация“, 115 кв., 350 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, до стадиона, газифициран, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, луксозен, до пожарната, 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, 370 лв., 0877 731 511. 120-1

ЕТАЖ от къща, 330 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, юг, климатизиран, „Колю Фичето“, 300 лв., 0877 731 511. 120-1

ТРИСТАЕН, топ център, 400 лв., 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН на бул. „България“, 400 лв., 0885 702 122. 120-1

ЮЖНА гарсониера до „Лидл“, 280 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН с интернет и телевизия, „Акация“, 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА с климатик, център, 200 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, център, панорама, 0879 548 092.

КВАРТИРА, 0884 503 909. 11-5

ДАВАМ гарсониера под наем, „Картала“, 0886 548 838. 5-4

СКЛАД, „Чолаковци“, 0885 345 000. 10-4

ПАРКОМЯСТО, ул. „Ал. Константинов“, 0885 345 000. 10-4

ДАВАМ стая – сутерен, 16 м2, 120 лв., „Варуша“, 0899 187 723. 5-3

ДВУСТАЕН, 0887 818 356. 4-3

АПАРТАМЕНТ под наем, топцентър, лукс, обзаведен, 450 лв., 0878 610 656. 10-3

ДАВАМ сутерен, южен и обзаведен, 0886 822 601. 5-3

НАПЪЛНО обзаведена гарсониера /таванска/, 180лв, 0899 531 597. 10-2

АПАРТАМЕНТ, център, 0876 123 678.

ЖИЛИЩЕ, В. Търново, от собственик, 0899 359 767.

ДАВАМ жилище, В. Търново, 0889 440 111.

НОВ апартамент от собственик, 0888 893 216.

СТУДИО, луксозно, „Варуша“, с двор, 300 лв., 0896 840 710. 3-1

ИЗЦЯЛО южен, газифициран с една спалня, „Мармарлия“, 0896 840 710. 3-1

ЛУКСОЗЕН, комплекс „Мармарлия“, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, напълно обзаведен, ново строителство, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, ул. “Яворов“, 420 лева, 0896 840 710. 3-1

ЕТАЖ с една спалня след ремонт, „Варуша”, двор, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, център, 500лв, 0896 840 710. 3-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, кв. “К. Фичето”, 550 лв., 0898 568 560. 3-1

ИЗЦЯЛО южен апартамент, ново строителство, ул. ”Сергей Румянцев”, 0896 840 710. 3-1

НОВ апартамент с три спални, хол, кухня, кв. “Бузлуджа“, 550 лв., 0894 678 682. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, ул. „Краков“, отопление с камина на дърва, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. “Габровски”, отлично състояние, 0897 964 729. 3-1

АПАРТАМЕНТ до полицията, две спални, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с една спалня, южен, ново строителство, до театъра, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с една спалня, ул. „Твер“, ново строителство, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, до Нова болница, 350 лева, 0894 678 686. 3-1

ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 270 лв., 0894 678 686. 3-1

БОКСОНИЕРА на ул. «Краков», 300 лв., 0894 678 686. 3-1

ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/547 566. 3-1

ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИС в центъра, обзаведен, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОФИС, ниво тротоар, „Картала“, 20 кв., 150 лв., 0885 702122. 120-1

МАГАЗИНИ с лице към главна улица, 250 лв., 0885 702122. 120-1

МАГАЗИН в „Колю Фичето“ с климатик, санитарен възел, 740 лв., 0885 702122. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем,115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 55 кв., големи витрини, на пресечка от два главни булеварда, 600 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България“, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в топ център, тераса, юг, реклама, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, 200 кв., център, паркинг, 1500 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, топ център, 350 лв., 0877 731 511. 120-1

МАГАЗИН с витрина на два главни булеварда, 600 лв., 0887 225 503. 120-1

ОБОРУДВАН салон за красота, работещ бизнес, 1200 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС в Горна Оряховица, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС на главна улица, с климатик, 220 кв. м, 1200 лв., 0885 702 122. 120-1

ОФИС с ролетна врата в топ център, 400 лв., 0885 702122. 120-1

ЪГЛОВ магазин на главната улица в центъра, 400 лв., 0885 702122. 120-1

РЕМОНТИРАН магазин, на главен път, с климатик, 600 лв., 0885 702122. 120-1

ОБОРУДВАН ресторант с тераса, 0878 221 658. 5-5

ДВЕ помещения, 50 м2, „Йоновка“, 0884 926 091. 11-5

ЕТАЖ от къща, център, за офис, 0888 518 042. 5-3

МАГАЗИН, ул. „Плиска“, 250 лева, 0896 840 710. 3-1

ТЪРГОВСКО помещение на главна улица, до Стара болница, 145 кв. м, 400 лв., 0894 678 682. 3-1

ОФИС в близост до Автогара Юг, 280 лв., 0894 678 686. 3-1

ОФИС на ул. „Възрожденска“, 400 лв., 0894 678 686. 3-1

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ГАРАЖ, център, 0888 654 106. 30-18

ТРАНСПОРТ

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-344

БУСОВЕ, хамали, 0889 177 737. 300-283

RENT A CAR, 0878 214 100. 250-147

БУС, до 2.5 т, 0888 146 321. 250-133

БУС, 3,5 т, голям, споразумение, 0888 262 307. 50-20

ХАМАЛИ, 0876 102 600. 5-1

ЗА ДОМА

ХАМАЛИ, транспорт, почистване на обекти, жилища и др., 0886 644 258. 21-2

ИЗПИРАНЕ на дивани, 0882 708 293. 21-9

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-801

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-231

РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-897

СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-726

ЦИКЛЕНЕ, лакиране, 0888 897 945. 2500-316

ВиК – откриване на течове, 0878 846 490. 2000-414

ИЗТОЧВАНЕ на септични ями, 0885 430 483. 300-295

ОТПУШВАНЕ на канали, тоалетни и др., денонощно, 0885 430 483. 300-295

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-283

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 300-283

ФЕКАЛКА, 0889 177 737. 300-283

РЯЗАНЕ на опасни дървета, 0889 177 737. 300-283

ГИПСОКАРТОН, 0988 889 912.

ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 175-144

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 38 19 86. 100-82

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, 0897 923 258. 250-89

СТРОИТЕЛНИ ремонти от А до Я, 0897 215 513. 21-19

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 21-5

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 147-63

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 04 04 71. 33-32

ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 150-30

ГРУБ строеж, изграждане на подпорни стени, плочи, огради със собствен кофраж, мазилки, замазки, дренажи и мн. други, 0879 408 361. 42-30

КЪРТИ, чисти, извозва, събаряне на постройки и мн. други, 0879 408 361. 42-30

КОСЕНЕ и кастрене на дървета, 0885 020 984. 21-21

КЪРТИ, извозва, почиства помещения, дворове, 0886 589 642. 32-19

СТРОИТЕЛСТВО и ремонти, хидроизолация, 0876 059 009. 21-19

КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0884 885 711. 10-10

ЕЛИНСТАЛАЦИИ, елуслуги, 0885 791 999. 15-9

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ на панелни блокове и гаражи, фирма, 0886 526 499. 37-8

РЕМОНТ на покриви, хидроизолации, 0887 875 947. 11-8

РЕМОНТ на улуци, 0887 875 947. 11-8

ГИПСКАРТОН, шпакловка, боядисване, ламинат, плочки, 0888 197 598. 21-8

МЕБЕЛИ – монтаж, демонтаж, ремонт, изработка, 0878 914 391. 20-7

БЕТОН, кофраж, арматури, огради, подпорни стени, собствен кофраж, кран, 0877 0999 796. 12-6

ВЪТРЕШНИ ремонти, бригада, гипсокартон, шпакловка, боя ВиК, елинсталации, 0877 099 796. 12-6

СЪБАРЯНЕ на стари сгради, плевни, изхвърляне, 0877 099 796. 12-6

КЪРТИ, пробива отвори от ф 32 мм до 250 мм, 0877 099 796. 12-6

МОНТАЖ и направа на метални пана и огради, 0877 099 796. 12-6

ПОЧИСТВАНЕ, изнасяне, извозване от къщи, тавани, мазета, гаражи и други услуги, 0886 526 499. 10-3

КОСЕНЕ и кастрене на дървета, 0885 020 984. 21-3

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ПОГРЕБАЛНА агенция „Васил Галев“. Денонощно организира всичко за погребения и кремация, 0888 352 857. 100-30

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-15

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 100-15

ФОТО/ВИДЕО

ВИДЕО/ФОТО, 0894 542 628. 21-21

ПРЕВОДИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 42-4

„МИЛЕНА-М“ – преводи, легализации, www.milena-m.com, 062/606 620, 0898 557 072, 0899 939 850. 50-20

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ набира шофьори на автобуси, 0897 01 16 16.

ТЪРСИ скараджия, 0895 464 917. 30-29

ТЪРСЯ работник до 35-годишна възраст за работа в автосалон. Изисквания: категория В, 0878 324 326. 20-20

РАБОТА в Австрия за социални асистентки. Добро заплащане, социално и здравно осигуряване. Осигурени храна и жилище. Сайт http://24pflegebg.com, email: [email protected], телефон, 0887 11 88 13.

ГЛЕДАМ болни, 0888 152 086. 21-14

НАЕМА механизатор, 0886 844 916. 11-11

ФИРМА търси да назначи хигиенистка до 45 г., 0897 883 94. 11-10

ФИРМА търси ел. монтьори за жилищни инсталации, 0898 449 141. 20-9

СЛАДКАРСКИ цех в гр. Дебелец търси да назначи работници, осигурен транспорт, 0896 362 526. 10-7

ТЪРСЯ общ работник за строителни дейности, 30-50 лв., 0889 431 689. 6-5

НАЕМА работник, строителна дейност, 0885 810 635. 11-6

ФИРМА от Велико Търново търси да назначи стажант-счетоводител/ТРЗ, 0896 77 57 70. 10-6

ТЪРСИМ работник кухня/готвач за топла точка, 0878 606 144. 14-5

ТЪРСИМ продавач-консултант за хранителен магазин, 0878 606 144. 14-5

КАФЕ „Роза“ до пожарната набира персонал: помощник-готвач на 4 ч. и сервитьорка, 0885 028 009. 5-5

ФИРМА търси общ работник, 0887 812 045. 10-3

ТЪРСИ да назначи пицар/ка за град В. Търново и за град Севлиево, 0898 510 163. 6-2

ТЪРСИМ работници за малко производство на храни, без нощни смени, 0876 123 678. 4-2

ТЪРСИМ строителни работници, 0876 123 670. 4-2

ТЪРСЯ тракторист-механизатор за с. Русаля, 0888 210 885. 10-2

ТЪРСИМ работници за ферма, 0888 151 064. 5-2

ХОТЕЛ – ресторант на морето, Лозенец, набира персонал. За контакти: Жана Георгиева, 0895 763 172. 2-1

ТЪРСЯ жена за гледане на лежащо болна жена – от 17 ч. следобед до 8 ч. сутринта на другия ден, с нощувка. Всеки месец за 2 седмици в месеца, 0886 340 362. 12-1

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-11