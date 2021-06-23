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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Общество 

Къде ще спира водата днес

БОРБА БГ 0 коментара 77 четения

Велико Търново:

„ВиК Йовковци“ ООД гр. В. Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт  на водопроводната мрежа, на 23.06.2021г. (Сряда)  до 17:00ч. ще бъде спряно водоподаването за ул. „Хан Крум,“ ул. „Мир“, ул. „Тодор Балина“, ул. „Захари Стоянов“, ул. „Вела Благоева“, ул. „Славянска“ и част от ул.“ Филип Тотю“

 

Свищов:

“ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа на гр. Свищов в сряда 23.06.2021г. от 9:00ч до отстраняване на аварията ще бъде спряно водоподаването по ул. „Д. Г.Анев“, ул. „Д. Х. Василев“ (в участъка от читалище Е. и К. Д. Аврамови до Община Свищов), ул. „Кирил Д.Аврамов“ (в у-ка от кръстовището с ул. „Д. Г. Анев“до кръстовището с ул. „Д. А. Ценов“) и ул. „Цанко Церковски“ (в у-ка от Община Свищов  до кръстовището с ул. „Генерал Киселов“) и ул. „Стефан Стамболов“, гр. Свищов.

По време на аварийния ремонт ул. Д. Г. Анев ще бъде затворена за движение на МПС.

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