Маркъс Томиъм от ПГТ „Васил Берон“ на трето място в международно езиково състезание

Деветокласникът Маркъс Томиъм на ПГТ „Васил Берон“, специалност „Екскурзоводско обслужване“, се класира на трето място на националния кръг от международното състезание по английски език KANGOROO GLOBAL LINGUISTICS с резултат 118 точки от 120 възможни. Професионалната гимназия по туризъм за пореден път бе поставена от своите ученици сред най-успешните училища в страната. Чудесно се представиха и Пламена Москова и Борислав Владимиров от осми клас, както и десетокласникът Камен Попстефанов.

Поради мерките за безопасност, свързани с Ковид-19, награждаването не се провежда по обичайния начин – на Националния ден на Кеймбридж в София, а в училище. Наградата за завоюваното трето място на Маркъс и грамотите на другите участници бяха връчени от г-жа Валя Пилева, пом.-директор по учебната част.

KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS е най-голямото училищно състезание по английски език в света. То се организира от International Testing Authority и Institute for the Development of Educational Assessment. В България партньор е сдружение „Асоциация на Кеймбридж училищата в България“. Целта на състезанието е учениците да премерят знанията си по английски език на вътрешноучилищен и национален кръг с връстниците си в България, а победителите – с ученици от други страни на международния кръг. Състезанието включва тестове на различни нива, ориентирани към Европейската езикова рамка. Изпитът включва задачи, определени от международния изпитен борд.