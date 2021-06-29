Онлайн обявите на „Борба“

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВЕ спални, хол, кухня, трапезария, до Езикова гимназия, 60 000 Е, 0896907991. 50-1

СПАЛНЯ, хол, кухня, ет. 4, кв. „Зона Б“, 65 000 лв., 0896 907991. 50-1

ДВУСТАЕН апартамент, ул. „Краков“ 42 000 Е, 0896 907991. 50-1

ТУХЛЕНА южна гарсониера в кв. „Акация“, 48 900 лв., 0888 798 783. 50-1

КУХНЯ и спалня в кв. „Бузлуджа“, 51 500 лв., 0888 798783. 50-1

ДВУСТАЕН апартамент ново строителство, кв. „Колю Фичето“, 48 000 Е, 0888 798 783. 50-1

ДВУЕТАЖНА къща с гараж в с. Поликраище, 15 000 лв., 0884 796 221. 50-1

КЪЩА с двор в с. Джулюница, 14 500 лв., 0884 796 221. 50-1

МАСИВНА къща в с. Драгижево, 55 000 лв., 0885 168 782. 50-1

САМОСТОЯТЕЛНА двуетажна къща в Горна Оряховица, 80 000 лв., 0885 168 782. 50-1

ДВУСТАЕН, южен, нов, „Акация“, 67 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 53 800 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, обзаведен, 53 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, 130 кв., център, 77 000 Е, с възможност за разплащане, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА, самостоятелна, Горна Оряховица, 76 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН с панорама, „Картала“, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, „Бузлуджа“, юг, 52 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, „Картала“, 66 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, за 88 000 лв., 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Ново село, 57 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, с акт 16, до „Практикер“, 37 500 Е, 0885 025 746. 120-1

МАГАЗИН, „Бузлуджа“, 48 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в Лясковец, 740 кв. м, 17 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН в центъра, 111 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, с акт 16, 72 000 Е, 0895 269 196. 120-1

НОВ тристаен, обзаведен, с акт 16, център, 65 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН до парк „Дружба“, 3 етаж, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, изцяло южен, 2 етаж, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, ново строителство, 46 000 Е, 0895 269 196. 120-1

САМОСТОЯТЕЛНА къща, В. Търново, център, 130 000 Е, 0895 269 196. 120-1

НОВА къща в село Леденик, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, нов, 2 етаж, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, на шпакловка, „Картала“, 57 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН до стадион „Ивайло“, 100 кв., 74 000 Е, 0883 445 705. 120-1

НОВ двустаен апартамент до „Практикер“, 56 400 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, „Акация“, 53 225 Е, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 67 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ЖИЛИЩЕ с три спални, кв. „Картала“, до „Бианко“, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент до „Практикер“, 4 етаж, 0885 838 000. 120-1

ДВЕ стаи, ново строителство, 72 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, отремонтиран, „Габровски“, 68 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ПАРЦЕЛ, с. Арбанаси, 1000 кв., 70 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ЕТАЖ от къща, двор, обзаведен, 56 700 Е, 0887 225 503. 120-1

ОФИС до пожарната, 0887 225 503. 120-1

ПАРЦЕЛ в Козлуджа, 1000 кв., 21 500 лв., 0883 474 205. 120-1

ОФИС, 250 кв. м, до стадиона, 0885 856 764. 120-1

ПАРЦЕЛ, в регулация, Пчелище, 10 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ЦЕНТЪР, двустаен, ново строителство, с акт 16, 72 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, нов апартамент до „Практикер“, 5 етаж, южен, 0883 445 705. 120-1

НОВА болница, ново, страхотно жилище, 55 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, 38 970 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, апартамент, „Бузлуджа“, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕНА самостоятелна къща с гледка към Царевец, 72 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент до парк „Колю Фичето“, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, южен, „Картала“, 40 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ТУХЛЕНА боксониера, юг, „Акация“, 27 700 Е, 0885 702122. 120-1

НОВО жилище с две спални, 4 етаж, „Картала“, 56 500 Е, 0885 838 000. 120-1

ОФИС в ГУМ център, 9000 лв., 0886 656 062. 120-1

ЮЖНО жилище с една спалня, кв. „Картала“, 50 500 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, тухлен, „Колю Фичето“, 3 етаж, 0885 838 000. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен апартамент с една спалня, юг, „Акация“, 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

САНИРАНО жилище с две спални, до „Билла“, „Бузлуджа“, 47 000 Е, 0885 838 000. 120-1

СТРАХОТЕН имот до „Лидл“, 57 900 Е, 0883 445 705. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, саниран, 58 кв., обзаведен, 72 300 лв., 0887 225 503. 120-1

„КАРТАЛА“, ново качествено строителство, 2 спални, 62 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с панорамна гледка, 0889 123 937. 120-1

ПАРЦЕЛ до ул. „Магистрална“, 36 500 лв., 0885 702122. 120-1

МНОГОСТАЕН, на ул. „Ален мак“, 101 кв., 72 000 Е, 0885 702 122. 120-1

ЮЖЕН тухлен апартамент до Спортна зала, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, тухла, обзаведен, до „Лидл“, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1

КЪЩА до Американския колеж, 190 кв., 0886 656 062. 120-1

КЪЩА в Арбанаси, двор 1000 кв., 160 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ОФИС в кв. „Колю Фичето“, 60 000 Е, 0877 731 511. 120-1

МАГАЗИН, център, под пазара, 57 000 Е, 0886 656 062. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕНО тристайно жилище в кв. „Колю Фичето“, 2 етаж, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ до „Лидл“, „Бузлуджа“, 22 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ на „Полтава“, 11 500 Е, 0885 022122. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в „Чолаковци“, ремонтиран, 0886 656 062. 120-1

ИЗГОДНО, ново строителство, „Картала“, двустаен и тристаен, 0883 445 705. 120-1

НОВ завършен апартамент с две спални, кв. „Колю Фичето“, 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН до Спортна зала, 55 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, „Картала“, ново строителство, 55 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН до стадиона, 70 кв., 4 етаж, 0886 656 062. 120-1

ЖИЛИЩЕ с три спални на улица „Чумерна“, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, завършен, 103 кв., 69 500 Е, 0887 225 503. 120-1

ОТЛИЧНО завършен апартамент, с две спални, 2 етаж, „Картала“, 0885 838 000. 120-1

ОТЛИЧНО жилище с три стаи, до Спортна зала, 45 000 Е, 0883 445 705. 120-1

РЕНОВИРАН имот в Ново село, 77 250 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВ апартамент до Нова болница, 69 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, апартамент с панорамна гледка, „Картала“, 62 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ИЗГОДНА южна боксониера, тухла, център, 0885 702122. 120-1

ПАРЦЕЛ в Присово, регулация, до асфалтов път, 22 000 Е, 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в „Колю Фичето“, 55 000 Е, 0885 702122. 120-1

КЪЩА за ремонт, с три спални, в Леденик, 47 500 Е, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА за ремонт с гараж, център, Д. Оряховица, 60 000 лв., 0887 225 503. 120-1

КЪЩА с двор и гледка към Царевец, 72 000 Е, 0883 445 705. 120-1

АПАРТАМЕНТ с две спални до стадиона, 53 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ на ул. „Ален мак“, 14 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор в Старата част, 67 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ЛУКСОЗЕН етаж от къща с двор, Г. Оряховица, 0887 225 503. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, тухла, 101 кв., 72 000 Е, 0885 702122. 120-1

ЗАВЪРШЕНА гарсониера, „Картала“, 46 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, реновиран, център, Г. Оряховица, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, център, 70 000 Е, 0877 731 511. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, 35 500 Е, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, гараж, таван, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

ДВЕ спални, хол и кухня, тухла, 99 700 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в гр. Дебелец, 19 500 Е, 0885 025746. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0885 025 746. 120-1

ПАРЦЕЛ в регулация в село Къпиново, 7000 лв., 0885 025 746. 120-1

МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа“, 17 900 Е, 0885025746. 120-1

ЕТАЖ от къща, монолитен, Лясковец, 97 кв., 38 300 Е, 0885 702122. 120-1

НОВО жилище с акт 16, 69 500 лв., 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН до „Лидл“, „Колю Фичето“, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ, монолитен, „Бузлуджа“, 10 000 Е, 0885 025 746. 120-1

МНОГОСТАЕН, ул. „Ален мак“, тухла, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, старо строителство, юг, 45 000 Е, 0883 474 205. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, с двор, след ремонт, 67 000 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, ново строителство, в центъра, 38 500 Е, 0885 838 000. 120-1

ПРОМИШЛЕН имот в град Килифарево, РПЗ 684 кв., 85 000 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА в село Присово, 70 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, „Колю Фичето“, 34 300 Е, 0885 702122. 120-1

МНОГОСТАЕН, 101 кв., тухла, широк център, 0885 702122. 120-1

КЪЩА в село Мирово, Стражица, 11 000 Е, 0885 702122. 120-1

МОНОЛИТНА къща в центъра, 85 000 Е, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Ново село, 22 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ЖИЛИЩЕ с две спални, завършено, 57 900 Е, 0885 838 000. 120-1

ИМОТ с три спални и дневна, „Картала“, ет. 4, 81 900 Е, 0885 838 000. 120-1

ЕТАЖ от къща, Горна Оряховица, 60 000 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН на шпакловка, газ, 65 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, юг, завършен, 52 000Е, 0887 225 503. 120-1

ТУХЛЕН многостаен апартамент в „Акация“, 112 кв., 0885 702122. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, тухла, широк център, 69 000 Е, 0885 702122. 120-1

„МИЛЕНА-М“ – 062/606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 50-33

ХОЛ, спалня, кухня, междинен етаж, „Зона Б“, 33 000 евро, 0885 836 279. 20-10

МНОГОСТАЕН, газифициран, център, Горна Оряховица, от собственик, 0886 062 958. 27-4

АПАРТАМЕНТ, 92 кв. м, кв. „Бузлуджа“, ново строителство, довършен, 60 000 Е, 0896 840 710. 3-2

ОБЗАВЕДЕН апартамент с две спални, газ и красива гледка, 0897 964 729. 3-2

ОБЗАВЕДЕН апартамент след ремонт, кв. “Колю Фичето“, 3 помещения, 49 500 евро, 0899 921 394. 3-2

ТРИСТАЕН, старо строителство, „Качица“, 52 000 евро, 0899 921 394. 3-2

АПАРТАМЕНТИ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-2

АПАРТАМЕНТИ, ново строителство, на ул. „Буйнозов“, 0898 568 560. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. „България“, 0896 840 710. 3-2

ТРИСТАЕН апартамент, 110 кв. м, с акт 16, 0898 568 560. 3-2

ИЗЦЯЛО южен апартамент до Спортна зала, 2 спални, обзаведен, 0896 840 710. 3-2

РЕНОВИРАНА къща в. с. Самоводене, 0898 568 560. 3-2

ДОВЪРШЕН апартамент с две спални до автогара „Юг“, 65 000 евро, 0896 840 710. 3-2

КЪЩА в Косарка, 1500 кв. м двор, 0899 921 394. 3-2

ТРИСТАЕН, тухлен, обзаведен, 49 500 Е, 0899 921 394. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, обзаведен и газифициран, център, 0898 568 560. 3-2

АПАРТАМЕНТ южен, 2-ри етаж, акт 16, 55 000 Е, 0899 921 394. 3-2

ТРИСТАЕН апартамент на 2-ри етаж, ново строителство, 49 900 Е, „Картала“, 0898 568 560. 3-2

КЪЩА в Дебелец, 0899 921 394. 3-2

АПАРТАМЕНТ до ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ в санирана сграда, кв. „Бузлуджа“, 39 500 Е, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с три спални на ул. „Димитър Буйнозов“, 0896 840 710. 3-2

КЪЩА с 1900 кв. м двор, с. Арбанаси, 0899 921 394. 3-2

МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-2

ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2

КЪЩА с двор и панорамна гледка в гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-2

ОБЗАВЕДЕНА къща, с. Пчелище, 70 000 Е, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 500 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2

ГАРАЖ на ул. „Симеон Велики“, 0894 678 686. 3-2

ГАРАЖ на ул. „Магистрална“, 0894 678 686. 3-2

ДВУСТАЕН, ново строителство, „Картала“, 0894 678 686. 3-2

ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-2

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 560 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2

НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-2

ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-2

КЪЩА в с. Шилковци, изгодна цена, 0897 964 729. 3-2

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в село Беляковец, 8 дка, 0897 964 729. 3-2

КЪЩА в кв. „Асенов“, 65 000 Е, 0899 921 394. 3-2

ЖИЛИЩЕ, В. Търново, от собственик, 0899 359 767.

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ПРОДАВАМ Пежо 406, 1.8 бензин, 2 500 лв., 0885 383 212. 5-5

ПРОДАВАМ Рено Клио, модел 2015 г., дизел, в отлично състояние, 0885 34 34 55. 5-4

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА, нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 30-17

ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-244

ПРОДАВАМ официална рокля, обличана само веднъж, подходяща за сватба, кръщене или абитуриентски бал. Цвят – тъмносин, цена – 400 лв. Купувана е от бутиков магазин във Велико Търново. За повече информация и снимки пишете на email: [email protected] или 0878 199 921.

ДЪРВА за огрев, екобрикети, пелети, дървен материал, греди, дъски, ламперия. Склад: „Дари-Лес“, ул. “Козлуджа“ 4, над ДАИ, 0882 020 181. 45-23

ДЪРВА, 0877 655 115. 40-17

ПРОДАВАМ бурета, 0988 343 119. 10-8

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВАМ, тухлено жилище, 0895 269 196. 120-1

ТЪРСЯ тухлен апартамент, може и за ремонт, във Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

ТЪРСЯ тристаен апартамент на шпакловка, 0883 474 205. 120-1

КУПУВАМ къща с условия на живот до 20 километра от Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-752

АГЕНЦИЯ “Сентчъри Хоумс” търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт: 062/65 21 21. 3-2

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА – с. Шемшево, изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-63

КОЛИ за скрап от място, 0888 62 75 86. 42-12

КУПУВА СТОКИ

ИЗКУПУВАНЕ на желязо от място, 0887 875 947. 19-16

КУПУВАМ пчелен мед от рапица и восък, 0887 621 540. 3-2

КУПУВА „Симсон“ 2.51, 0877 239 731. 6-2

„ФЕНИКС ИНВЕРС“, база Велико Търново (базата се намира на „Беляковско шосе“ под гробищния парк), изкупува цветни, черни метали и автомобили на изгодни цени. Разполага със собствен транспорт, 0890 522 282. 10-2

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДВУСТАЕН, нов, „Колю Фичето“, 320 лв., 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, широк център, 350 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, от собственик, „Колю Фичето“, 400 лв., 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, топ център, 350 лв., 0885 025 746. 120-1

ДВУСТАЕН, луксозен апартамент, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, „Колю Фичето“, нова, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, изгоден, 330 лв., 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН до полицията, 450 лв., 0885 025 746. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, „Колю Фичето“, 450 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, чисто нов, до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1

ЛУКС, тристаен, топ център, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, позволени са домашни любимци, 0889 123 937. 120-1

НОВ, двустаен, до парк „Дружба“, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0885025746. 120-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, „Бузлуджа“, 550 лв., 0889 123 937. 120-1

СЛЪНЧЕВ двустаен апартамент до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща в село Самоводене, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ИЗГОДНО жилище под наем, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН, двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топцентър, 250 лв., 0885 025 746. 120-1

НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топцентър, 270 лв., 0889 123 937. 120-1

НОВ двустаен, с паркомясто, до пожарната, 520 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, климатизиран, бул. „България“, 0885 025 746. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 300 лв., 0885 025 746. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, с двор, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Бузлуджа“, първи наематели, 0885 025 746. 120-1

ТРИСТАЕН, до полицията, 400 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРАЖ в „Акация“, с ток и вода, 0885 025 746. 120-1

ДВУСТАЕН до стадиона, панорамен, 420 лв., 0887 225 503. 120-1

ГАРСОНИЕРА до „Билла“, „Бузлуджа“, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, в началото на „Бузлуджа“, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

БОКСОНИЕРА за ремонт, 100 лв., 0887 225 503. 120-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, 550 лв., 0887 225 503. 120-1

КЪЩА в село Леденик, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Акация“, първи наематели, 380 лв., 0885 025 746. 120-1

ГАРСОНИЕРА, 0885 025 746. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, център, 480 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 450 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, до КАТ, 450 лв., 0885 025 746. 120-1

ЮЖНА боксониера, „Акация“, 300 лв., 0885 025 746. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, до стадиона, 350 лв., 0885 025 746. 120-1

ТРИСТАЕН в „Акация“, 300 лв., юг, 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с двор на центъра, 80 кв., 310 лв., 0885 702 122. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ГАРАЖ с ток и вода до КАТ, 80лв., 0885 025 746. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, широк център, 440 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, на бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА в широк център, 200 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА до театъра, 200 лв., 0885 025 746. 120-1

ТРИСТАЕН, газ, 650 лв., 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, саниран, до бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Акация“, 120 кв. м, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, с двор, на центъра, 340 лв., 0885 702 122. 120-1

МЕЗОНЕТ с една спалня, „К. Фичето“, 0887 225 503. 120-1

СТУДИО, „Акация“, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера до Ректората, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 350 лв., 0885 025 746. 120-1

ДВУСТАЕН, „Колю Фичето“, 330 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, до пл. „Майка България“, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН до „Лидл“ в „Колю Фичето“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

СВЕТЪЛ тристаен в „Колю Фичето“, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН на ул. „Освобождение“, 300 лв., с интернет и телевизия, 0885 702 122. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, широк център, 290 лв., 0885 702122. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, нов, до бул. „България“, 400 лв., 0885 702122. 120-1

ПЕРФЕКТНА локация, многостаен апартамент в центъра, 600 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, тухла, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВ двустаен до „Кауфланд“, с панорамна тераса, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с климатик, ново строителство, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕН, двустаен, с панорама, „Акация“, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, газифициран, 320 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 400 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН до автогара „Юг“, тухла, 350 лв., 0885 702122. 120-1

ЕТАЖ от къща в „Акация“, 115 кв., 350 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН до стадиона, газифициран, 0885 025 746. 120-1

ТРИСТАЕН, луксозен, до пожарната, 0885 025 746. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, 370 лв., 0885 025 746. 120-1

ЕТАЖ от къща, 330 лв., 0885 025 746. 120-1

ДВУСТАЕН, юг, климатизиран, „Колю Фичето“, 300 лв., 0885 025 746. 120-1

ТРИСТАЕН, топцентър, 400 лв., 0885 025 746. 120-1

ДВУСТАЕН на бул. „България“, 400 лв., 0885 702 122. 120-1

ЮЖНА гарсониера до „Лидл“, 280 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, с интернет и телевизия, „Акация“, 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА с климатик, център, 200 лв., 0885 702 122. 120-1

ЮЖЕН етаж с 3 спални, център, 550 лв., 0887 225 503. 120-1

ОТДАВАМ лукс апартамент, 0895 025 423. 13-5

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, ул. “Симеон Велики“, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, напълно обзаведен, ново строителство, 0898 568 560. 3-2

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, ул. “Яворов“, 420 лв., 0896 840 710. 3-2

ЕТАЖ с една спалня след ремонт, “Варуша”, двор, 0896 840 710. 3-2

ТРИСТАЕН, обзаведен, кв. “К. Фичето”, 550 лв., 0898 568 560. 3-2

ИЗЦЯЛО южен апартамент, ново строителство, ул. ”Сергей Румянцев”, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, ул. „Краков“, отопление с камина на дърва, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. “Габровски”, отлично състояние, 0897 964 729. 3-2

АПАРТАМЕНТ до полицията, две спални, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с една спалня, ул. “Твер“, ново строителство, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, до Нова болница, 350 лева, 0894 678 686. 3-2

ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 270 лв., 0894 678 686. 3-2

БОКСОНИЕРА на ул. “Краков”, 300 лв., 0894 678 686. 3-2

БОКСОНИЕРА, ново строителство, 300 лв., до 5-и корпус на ВТУ, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ, 55 кв.м. зад „Практикер“, 330 лв., 0899 921 394. 3-2

ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/547 566. 3-2

ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-2

ДАВАМ жилище, В. Търново, 0889 440 111.

СТАЯ, център, 0876 123 678.

ГАРСОНИЕРА, център, „Пишмана“, 0899 124 929. 10-1

ДВУСТАЕН апартамент над „Лидл, кв. „Бузлуджа“, ново строителство, обзаведен, 0888 731 663. 11-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИС в центъра, обзаведен, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОФИС, ниво тротоар, „Картала“, 20 кв., 150 лв., 0885 702122. 120-1

МАГАЗИНИ с лице към главна улица, 250 лв., 0885 702122. 120-1

МАГАЗИН в „Колю Фичето“ с климатик, санитарен възел, 740 лв., 0885 702122. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем,115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 55 кв., големи витрини, на пресечка от два главни булеварда, 600 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България“, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, бул. „България“, 650 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, център, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, 200 кв., 1500 лв., 0877 731 511. 120-1

ОБУРУДВАН салон за красота, маникюр, масаж, 1000 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС до пожарната, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС в Горна Оряховица, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС на главна улица, с климатик, 220 кв. м, 1200 лв., 0885 702 122. 120-1

ОФИС с ролетна врата в топцентър, 400 лв., 0885 702122. 120-1

ЪГЛОВ магазин на главната улица, в центъра, 400 лв., 0885 702122. 120-1

РЕМОНТИРАН магазин на главен път, с климатик, 600 лв., 0885 702122. 120-1

ОБОРУДВАН ресторант с тераса, 0878 221 658. 15-13

МАГАЗИН, ул. „Плиска“, 250 лв., 0896 840 710. 3-2

ОФИС в близост до автогара „Юг“, 280 лв., 0894 678 686. 3-2

ОФИС на ул. „Възрожденска“, 400 лв., 0894 678 686. 3-2

ТРАНСПОРТ

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-357

БУСОВЕ, хамали, 0889 177 737. 300-296

RENT A CAR, 0878 214 100. 250-160

БУС, до 2.5 т, 0888 146 321. 250-146

БУС, 3,5 т, голям, споразумение, 0888 262 307. 50-33

ХАМАЛИ, 0876 102 600. 5-2

ЗА ДОМА

ХАМАЛИ, транспорт, почистване на обекти, жилища и др., 0886 644 258. 21-15

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-814

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-244

РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-910

СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-739

ЦИКЛЕНЕ, лакиране, 0888 897 945. 2500-329

ВиК – откриване на течове, 0878 846 490. 2000-427

КОМИНОЧИСТАЧ, 0889 177 737. 300-296

ОТПУШВА канали, 0889 177 737. 300-296

ФЕКАЛКА, 0889 177 737. 300-296

РЯЗАНЕ на опасни дървета, 0889 177 737. 300-296

ГИПСОКАРТОН, 0988 889 912.

ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 175-157

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 38 19 86. 100-95

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, 0897 923 258. 250-102

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 21-18

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 147-76

ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 150-43

КЪРТИ, извозва, почиства помещения, дворове, 0886 589 642. 32-32

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ на панелни блокове и гаражи, фирма, 0886 526 499. 37-21

ГИПСКАРТОН, шпакловка, боядисване, ламинат, плочки, 0888 197 598. 21-21

МЕБЕЛИ – монтаж, демонтаж, ремонт, изработка, 0878 914 391. 20-20

КОСЕНЕ и кастрене на дървета, 0885 020 984. 21-16

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 04 04 71. 37-12

КОСЕНЕ, 0882 400 056. 21-10

РЕМОНТ на покриви и хидроизолация, 0887 875 947. 10-9

ИЗГРАЖДАНЕ на септични ями, 0887 875 947. 10-9

РЕМОНТ на улуци, 0887 875 947. 10-9

ОБРЪЩАНЕ на прозорци, мазилки, шпакловка, изолации, 0886 064 822. 21-8

ШПАКЛОВКА, боядисване и обръщане на прозорци, 0886 724 568. 20-6

ГРУБ строеж, покриви и хидроизолации, 0876 05 90 09. 21-6

ПРЕПОКРИВАНЕ на покриви с цигли, улуци, улами, обшивка на комини, хидроизолация, 0878 199 848. 25-4

БОЯДЖИЙСКИ услуги, 0877 780 515. 10-2

КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0884 885 711. 10-1

СЪБАРЯНЕ на стари къщи, сгради, 0848 885 711. 10-1

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ПОГРЕБАЛНА агенция „Васил Галев“. Денонощно организира всичко за погребения и кремация, 0888 352 857. 100-43

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-28

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 100-28

„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ“ ЕООД предлага траурни услуги и стоки без почивен ден, www.obredni-deinosti.com, 062/621 735, 0878 690 646, 0888 690 645.

ПРЕВОДИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 42-17

„МИЛЕНА-М“ – преводи, легализации, www.milena-m.com, 062/606 620, 0899 939 850, 0898 557 072, 50-33

ТРУДОВА БОРСА

ТЪРСЯ шофьори на гондоли, заплащане от 2 до 3 хиляди лв., 0893 068 542. 10-4

„АЛЕКС ОК“ набира шофьори на автобуси, 0897 01 16 16.

РАБОТА в Австрия за социални асистентки. Добро заплащане, социално и здравно осигуряване. Осигурени храна и жилище. Сайт http://24pflegebg.com, email: pflegeb[email protected], телефон, 0887 11 88 13.

ФИРМА търси да назначи хигиенистка до 45 г., 0897 883 943. 11-11

НАЕМА работник за правене на фураж и механизатор, 0886 844 916. 11-9

ТЪРСЯ продавачки, 0889 559 980. 10-7

ТЪРСЯ готвач/ка при добро заплащане, с подсигурено спане, 0887 671 848. 20-7

ЗАВАРЧИК – много добро заплащане, 0888 130 832. 10-5

ТЪРСИМ сервитьорка за ресторант и продавачка за магазин в Приморско, 0888 153 161. 10-5

ХОТЕЛ–ресторант на морето, Лозенец, набира персонал. За контакти: Жана Георгиева, 0895 763 172. 4-4

ТЪРСЯ майстор и общ работник за топлоизолация, 0882 664 473. 10-4

ФИРМА търси охранители – мъже и жени, 0889 474 223. 5-4

ТЪРСЯ продавачка на закуски от 6 до 13 ч. И майстор баничар, 0885 934 822. 7-4

ТЪРСЯ общ работник, добро заплащане, 0889 326 838.

ТЪРСИМ работник в малко хранително производство, без нощни смени, 0876 123 678.

РАЗНИ

ПРОДАВА се бизнес. Каса на EasyPay, работеща повече от 10 г., 0899 088 553. 16-8