Онлайн обявите на „Борба“

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВЕ спални, хол, кухня, трапезария, до Езикова гимназия, 60 000 Е, 0896907991. 50-1

СПАЛНЯ, хол, кухня, ет. 4, кв. „Зона Б“, 65 000 лв., 0896 907991. 50-1

ДВУСТАЕН апартамент, ул. „Краков“ 42 000 Е, 0896 907991. 50-1

ТУХЛЕНА южна гарсониера в кв. „Акация“, 48 900 лв., 0888 798 783. 50-1

КУХНЯ и спалня в кв. „Бузлуджа“, 51 500 лв., 0888 798783. 50-1

ДВУСТАЕН апартамент ново строителство, кв. „Колю Фичето“, 48 000 Е, 0888 798 783. 50-1

ДВУЕТАЖНА къща с гараж в с. Поликраище, 15 000 лв., 0884 796 221. 50-1

КЪЩА с двор в с. Джулюница, 14 500 лв., 0884 796 221. 50-1

МАСИВНА къща в с. Драгижево, 55 000 лв., 0885 168 782. 50-1

САМОСТОЯТЕЛНА двуетажна къща в Горна Оряховица, 80 000 лв., 0885 168 782. 50-1

„МИЛЕНА-М“ – 062/606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 50-38

ХОЛ, спалня, кухня, междинен етаж, „Зона Б“, 33 000 евро, 0885 836 279. 20-15

МНОГОСТАЕН, газифициран, център, Горна Оряховица, от собственик, 0886 062 958. 27-9

КЪЩА, кв. „Света гора“, с щети от пожар, 12 000 лв., 0885 066 742. 5-5

ДВУСТАЕН, южен, нов, „Акация“, 67 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 53 800 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, обзаведен, 53 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, 130 кв., център, 77 000 Е, с възможност за разплащане, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА, самостоятелна, Горна Оряховица, 76 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, с панорама, „Картала“, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, „Бузлуджа“, юг, 52 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, „Картала“, 66 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, за 92 000 лв., 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Ново село, 57 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, с акт 16, до „Практикер“, 37 500 Е, 0885 025746. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухненски бокс, „Бузлуджа“, 3 етаж, 72 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в Лясковец, 740 кв. м, 17 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН в центъра, 111 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, с акт 16, 72 000 Е, 0895 269 196. 120-1

НОВ тристаен, обзаведен, с акт 16, център, 65 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН до парк „Дружба“, 3 етаж, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, изцяло южен, 2 етаж, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, ново строителство,46 000 Е, 0895 269 196.120-1

САМОСТОЯТЕЛНА къща, Велико Търново, център, 130 000 Е, 0895 269 196. 120-1

НОВА къща в село Леденик, 99 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картал“а, нов, 2 етаж, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, ремонтиран, „Колю Фичето“, 0883 474 205. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен, двустаен, „Колю Фичето“, 74 кв., 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН, изцяло южен, „Акация“, с гледка към Царевец, 59 800 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, „Акация“, 53 225 Е, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 67 000 Е, 0895 269 196. 120-1

СТУДИО в нов комплекс, завършено, ет. 2, с акт 16, 46 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, център, до парк, 0885 838 000. 120-1

НОВО строителство, 47кв., „Зона Б“, завършен, 40 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, отремонтиран, „Габровски“, 68 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ПАРЦЕЛ, село Арбанаси, 1000 кв., 70 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ЕТАЖ от къща, двор, обзаведен, 56 700 Е, 0887 225 503. 120-1

ОФИС до пожарната, 0887 225 503. 120-1

ЛУКСОЗНА къща в Пчелище, 0883 474 205. 120-1

ОФИС, 250 кв. м, до стадиона, 0885 856 764. 120-1

ЕТАЖ от къща, до Царевец, 55 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ЦЕНТЪР, двустаен, ново строителство, с акт 16, 72 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ИМОТ в центъра, обзаведен, на две нива, 73 кв., 48 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЖИЛИЩЕ с перфектни параметри, ет. 3, юг, 86 кв., до „Лидл“, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, 38 970 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, апартамент, „Бузлуджа“, 0889 123 937. 120-1

СТРАХОТНА инвестиция, жилище в идеалния център, разделено на две, завършено, 63 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент до парк „Колю Фичето“, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, южен, „Картала“, 40 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ТУХЛЕНА боксониера, юг, „Акация“, 27 700 Е, 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, панелен, „Бузлуджа“, до „Била“, саниран, 46 900 Е, 0885 838 000. 120-1

ОФИС в ГУМ център, 8000 лв., 0886 656 062. 120-1

ОТРЕМОНТИРАН нов апартамент, между „Лидл“ и „Практикер“, ет.4, 59 000 Е, 0885 838 000. 120-1

НОВО жилище с две спални, акт. 16, „Картала“, 62 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТОПЦЕНА, 56 500 Е, ново строителство, с две спални, ет. 5, „Картала“, 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ИЗГОДНА двуетажна къща в Ново село, 22 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ОТЛИЧНО обзаведен апартамент с две спални, „Колю Фичето“, 76 900 Е, 0883 445 705. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, саниран, 58 кв., обзаведен, 72 300 лв., 0887 225 503. 120-1

НОВО жилище, южно, с две спални, готов за живеене, бул. „България“, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с панорамна гледка, 0889 123 937. 120-1

ПАРЦЕЛ до ул. „Магистрална“, 36 500 лв., 0885 702122. 120-1

МНОГОСТАЕН на ул. „Ален мак“, 101 кв., 72 000 Е, 0885 702 122. 120-1

ЮЖЕН тухлен апартамент до Спортна зала, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, тухла, обзаведен, до „Лидл“, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1

КЪЩА до Американския колеж, 190 кв., 0886 656 062. 120-1

КЪЩА в Арбанаси, двор 1000 кв., 160 000 Е, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА в Присово, 800 кв. двор, 62 000 лв., 0885 838 000. 120-1

НОВО строителство, 3 спални, „Картала“, до „Бианко“, БДС, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ до „Лидл“, „Бузлуджа“, 19 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ на „Полтава“, 11 500 Е, 0885 022122. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в „Чолаковци“, ремонтиран, 0886 656 062. 120-1

ПРОМИШЛЕНО помещение, на 10 кв. от Велико Търново, РПЗ 684 кв., двор 1085 кв., 0883 445 705. 120-1

ТРИЕТАЖНА масивна къща, „Гурко“, 105 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, с акт 16, 3 ет., южен, 50 500 Е, 0885 838 000. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, „Картала“, ново строителство, 55 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН до стадиона, 70 кв., 4 етаж, 0886 656 062. 120-1

ЖИЛИЩЕ с три спални на улица „Чумерна“, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, завършен, 103 кв., 69 500 Е, 0887 225 503. 120-1

ЗАВЪРШЕНО жилище, „Картала“, с наематели, наем 360 лв., 0885 838 000. 120-1

АПАРТАМЕНТ с една спалня, в луксозна сграда, с акт 16, 55 000 Е, 0883 445 705. 120-1

РЕНОВИРАН имот в Ново село, 77 250 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВО строителство, „Бузлуджа“, 46 кв., 69 500 лв., 0885 838 000. 120-1

НОВО жилище до Нова болница, 5 ет., 55 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ИЗГОДНА южна боксониера, тухла, център, 0885 702122. 120-1

ПАРЦЕЛ в Присово, регулация, до асфалтов път, 22 000 Е, 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в „Колю Фичето“, 55 000 Е, 0885 702122. 120-1

ПАРЦЕЛ за строителство, Велико Търново, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА за ремонт с гараж, център, Д. Оряховица, 60 000 лв., 0887 225 503. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен тризонет, спокойна улица, 170 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ОТЛИЧНО, завършено жилище до мола, голяма дневна и две спални, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ на ул. „Ален мак“, 14 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1

КОМПЛЕКС „Мармарлията“, 100 кв., завършен, 0883 445 705. 120-1

ЛУКСОЗЕН етаж от къща, с двор, Г. Оряховица, 0887 225 503. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, тухла, 101 кв., 72 000 Е, 0885 702122. 120-1

СТАРО строителство, до полицията, 60 кв., юг, 53 700 Е, 0885 838 000. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, реновиран, център, Г. Оряховица, 0887 225 503. 120-1

НОВО жилище с две спални до „Практикер“, южно, 55 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, 35 500 Е, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, гараж, таван, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

ДВЕ спални, хол и кухня, тухла, 99 700 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в гр. Дебелец, 19 500 Е, 0885 025746. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0885 025746. 120-1

ПАРЦЕЛ в регулация в село Къпиново, 7000 лв., 0885 025746. 120-1

МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа“, 17 900 Е, 0885025746. 120-1

ЕТАЖ от къща, монолитен, Лясковец, 97 кв., 38 300 Е, 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЙНИ и тристайни жилища ново строителство, „Колю Фичето“, добри цени, 0885 838 000. 120-1

ТУХЛЕНА боксониера, 41 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ЖИЛИЩЕ с две спални до Спортна зала, 53 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН с акт 16, „Картала“, нов, 0886 656 062. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, тухла, широк център, 69 000 Е, 0885 702122. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, с двор, след ремонт, 67 000 лв., 0887 225 503. 120-1

ТОПЦЕНТЪР, завършено жилище, с две спални, 74 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, нов с панорама, 4 ет., ул. „Яворов“, 49 800 Е, 0885 838 000. 120-1

ТУХЛЕН многостаен апартамент в „Акация“, 112 кв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Колю Фичето“, 34 300 Е, 0885 702122. 120-1

МНОГОСТАЕН, 101 кв., тухла, широк център, 0885 702122. 120-1

КЪЩА в село Мирово, Стражица, 11 000 Е, 0885 702122. 120-1

МОНОЛИТНА къща в центъра, 85 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, юг, завършен, 52 000Е, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН на шпакловка, газ, 65 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, Горна Оряховица, 60 000 лв., 0887 225 503. 120-1

АПАРТАМЕНТ, 92 кв. м, кв. „Бузлуджа“, ново строителство, довършен, 60 000 Е, 0896 840 710. 3-1

ОБЗАВЕДЕН апартамент с две спални, газ и красива гледка, 0897 964 729. 3-1

ОБЗАВЕДЕН апартамент след ремонт, кв. “Колю Фичето“, 3 помещения, 49 500 евро, 0899 921 394. 3-1

ТРИСТАЕН, старо строителство, „Качица“, 52 000 евро, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТИ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТИ, ново строителство, на ул. „Буйнозов“, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. „България“, 0896 840 710. 3-1

ТРИСТАЕН апартамент, обзаведен и газифициран, акт 16 0898 568 560. 3-1

ИЗЦЯЛО южен апартамент до Спортна зала, 2 спални, обзаведен, 0896 840 710. 3-1

КЪЩА в село Първомайци, 60 000 лева, 0898568560. 3-1

ДОВЪРШЕН апартамент с две спални до автогара „Юг“, 65 000 евро, 0896 840 710. 3-1

КЪЩА в Косарка, 1500 кв. м двор, 0899 921 394. 3-1

ТРИСТАЕН, тухлен, обзаведен, 49 500 Е, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, с гледка към парк „Дружба“, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, обзаведен и газифициран, център, 68 000 евро, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ южен, 2-ри етаж, акт 16, 55 000 Е, 0899 921 394. 3-1

ТРИСТАЕН апартамент на 3-ти етаж, ново строителство, 56 500 Е, 0898 568 560. 3-1

КЪЩА в Дебелец, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТ до ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, 67 000 евро, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ в санирана сграда, кв. „Бузлуджа“, 39 500 Е, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с три спални на ул. „Димитър Буйнозов“, 0896 840 710. 3-1

КЪЩА с 1900 кв. м двор, с. Арбанаси, 0899 921 394. 3-1

МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-1

ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 560 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1

КЪЩА с двор и панорамна гледка в гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-1

ОБЗАВЕДЕНА къща, с. Пчелище, 70 000 Е, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 550 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1

ГАРАЖ на ул. „Симеон Велики“, 0894 678 686. 3-1

ГАРАЖ на ул. „Магистрална“, 0894 678 686. 3-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, „Картала“, 0894 678 686. 3-1

ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-1

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 560 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1

НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-1

ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-1

КЪЩА в с. Шилковци, изгодна цена, 0897 964 729. 3-1

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в село Беляковец, 8 дка, 0897 964 729. 3-1

КЪЩА в кв. „Асенов“, 65 000 лева, 0899 921 394. 3-1

ЖИЛИЩЕ, В. Търново, от собственик, 0899 359 767.

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА, нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 30-22

ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-249

ПРОДАВАМ официална рокля, обличана само веднъж, подходяща за сватба, кръщене или абитуриентски бал. Цвят – тъмносин, цена – 400 лв. Купувана е от бутиков магазин във Велико Търново. За повече информация и снимки пишете на email: [email protected] или 0878 199 921.

ДЪРВА за огрев, екобрикети, пелети, дървен материал, греди, дъски, ламперия. Склад: „Дари-Лес“, ул. “Козлуджа“ 4, над ДАИ, 0882 020 181. 45-28

ДЪРВА, 0877 655 115. 40-22

МУЗИКАЛНИ инструменти и аксесоари, 0885 467 529. 16-3

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

ПРОДАВАМ немски овчарки, 0886 457 203. 5-5

ПРОДАВАМ малки прасенца, 0886 362 888. 5-5

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВАМ тухлено жилище, 0895 269 196. 120-1

ТЪРСЯ тухлен апартамент, може и за ремонт, във Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

ТЪРСЯ тристаен апартамент на шпакловка, 0883 474 205. 120-1

КУПУВАМ къща с условия на живот до 20 км от Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-757

АГЕНЦИЯ “Сентчъри Хоумс” търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт: 062/65 21 21. 3-1

КУПУВАМ тристаен апартамент, В. Търново, от собственик, 0876 739 072. 15-4

ИЗКУПУВАМ гори, обработваеми и изоставени ниви и площи в община Антоново, 0898 370 406. 21-2

ЧАСТНО лице търси да закупи монолитно жилище във Велико Търново, до 130 000 лв., от собственик, 0885 475 822. 5-2

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА – с. Шемшево, изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-68

КОЛИ за скрап от място, 0888 62 75 86. 42-17

КУПУВА СТОКИ

„ФЕНИКС ИНВЕРС“, база Велико Търново (базата се намира на „Беляковско шосе“ под гробищния парк), изкупува цветни, черни метали и автомобили на изгодни цени. Разполага със собствен транспорт, 0890 522 282. 10-7

ИЗКУПУВАНЕ на желязо от място, 0887 875 947. 21-1

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДВУСТАЕН, нов, „Колю Фичето“, 320 лв., 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, широк център, 350 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, от собственик, „Колю Фичето“, 400 лв., 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, топ център, 350 лв., 0885 025 746. 120-1

ДВУСТАЕН, луксозен апартамент, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, „Колю Фичето“, нова, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, изгоден, 330 лв., 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН до полицията, 450 лв., 0885 025 746. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, „Колю Фичето“, 450 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, чисто нов, до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1

ЛУКС, тристаен, топ център, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, позволени са домашни любимци, 0889 123 937. 120-1

НОВ, двустаен, до парк „Дружба“, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0885025746. 120-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, „Бузлуджа“, 550 лв., 0889 123 937. 120-1

СЛЪНЧЕВ двустаен апартамент до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща в село Самоводене, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ИЗГОДНО жилище под наем, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН, двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топцентър, 250 лв., 0885 025 746. 120-1

НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топцентър, 270 лв., 0889 123 937. 120-1

НОВ двустаен, с паркомясто, до пожарната, 520 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, климатизиран, бул. „България“, 0885 025 746. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 300 лв., 0885 025 746. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, с двор, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Бузлуджа“, първи наематели, 0885 025 746. 120-1

ТРИСТАЕН, до полицията, 400 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРАЖ в „Акация“, с ток и вода, 0885 025 746. 120-1

ДВУСТАЕН до стадиона, панорамен, 420 лв., 0887 225 503. 120-1

ГАРСОНИЕРА до „Билла“, „Бузлуджа“, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, в началото на „Бузлуджа“, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

БОКСОНИЕРА за ремонт, 100 лв., 0887 225 503. 120-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, 550 лв., 0887 225 503. 120-1

КЪЩА в село Леденик, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Акация“, първи наематели, 380 лв., 0885 025 746. 120-1

ГАРСОНИЕРА, 0885 025 746. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, център, 480 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 450 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, до КАТ, 450 лв., 0885 025 746. 120-1

ЮЖНА боксониера, „Акация“, 300 лв., 0885 025 746. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, до стадиона, 350 лв., 0885 025 746. 120-1

ТРИСТАЕН в „Акация“, 300 лв., юг, 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с двор на центъра, 80 кв., 310 лв., 0885 702 122. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ГАРАЖ с ток и вода до КАТ, 80лв., 0885 025 746. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, широк център, 440 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, на бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА в широк център, 200 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА до театъра, 200 лв., 0885 025 746. 120-1

ТРИСТАЕН, газ, 650 лв., 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, саниран, до бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Акация“, 120 кв. м, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, с двор, на центъра, 340 лв., 0885 702 122. 120-1

МЕЗОНЕТ с една спалня, „К. Фичето“, 0887 225 503. 120-1

СТУДИО, „Акация“, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера до Ректората, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 350 лв., 0885 025 746. 120-1

ДВУСТАЕН, „Колю Фичето“, 330 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, до пл. „Майка България“, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН до „Лидл“ в „Колю Фичето“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

СВЕТЪЛ тристаен в „Колю Фичето“, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН на ул. „Освобождение“, 300 лв., с интернет и телевизия, 0885 702 122. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, широк център, 290 лв., 0885 702122. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, нов, до бул. „България“, 400 лв., 0885 702122. 120-1

ПЕРФЕКТНА локация, многостаен апартамент в центъра, 600 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, тухла, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВ двустаен до „Кауфланд“, с панорамна тераса, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с климатик, ново строителство, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕН, двустаен, с панорама, „Акация“, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, газифициран, 320 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 400 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН до автогара „Юг“, тухла, 350 лв., 0885 702122. 120-1

ЕТАЖ от къща в „Акация“, 115 кв., 350 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН до стадиона, газифициран, 0885 025 746. 120-1

ТРИСТАЕН, луксозен, до пожарната, 0885 025 746. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, 370 лв., 0885 025 746. 120-1

ЕТАЖ от къща, 330 лв., 0885 025 746. 120-1

ДВУСТАЕН, юг, климатизиран, „Колю Фичето“, 300 лв., 0885 025 746. 120-1

ТРИСТАЕН, топцентър, 400 лв., 0885 025 746. 120-1

ДВУСТАЕН на бул. „България“, 400 лв., 0885 702 122. 120-1

ЮЖНА гарсониера до „Лидл“, 280 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, с интернет и телевизия, „Акация“, 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА с климатик, център, 200 лв., 0885 702 122. 120-1

ЮЖЕН етаж с 3 спални, център, 550 лв., 0887 225 503. 120-1

КЪЩА под наем в Саласука, 0889 123 937. 120-1

ОТДАВАМ лукс апартамент, 0895 025 423. 13-10

ГАРСОНИЕРА, център, „Пишмана“, 0899 124 929. 10-6

ДВУСТАЕН апартамент над „Лидл, кв. „Бузлуджа“, ново строителство, обзаведен, 0888 731 663. 11-6

ДАВАМ гарсониера под наем, собственик, 0893 474 078. 3-3

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, ул. “Симеон Велики“, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, напълно обзаведен, ново строителство, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, ул. “Яворов“, 420 лева, 0896 840 710. 3-1

ЕТАЖ с една спалня след ремонт, “Варуша”, двор, 0896 840 710. 3-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, кв. “К. Фичето”, 550 лв., 0898 568 560. 3-1

ИЗЦЯЛО южен апартамент, ново строителство, ул. ”Сергей Румянцев”, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, ул. „Краков“, отопление с камина на дърва, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. “Габровски”, отлично състояние, 0897 964 729. 3-1

АПАРТАМЕНТ до полицията, две спални, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с една спалня, ул. “Твер“, ново строителство, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, до Нова болница, 350 лева, 0894 678 686. 3-1

ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 270 лв., 0894 678 686. 3-1

БОКСОНИЕРА на ул. “Краков”, 300 лв., 0894 678 686. 3-1

БОКСОНИЕРА, ново строителство, 300 лв., до 5-и корпус на ВТУ, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ, 55 кв.м. зад „Практикер“, 330 лв., 0899 921 394. 3-1

ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/547 566. 3-1

ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-1

АПАРТАМЕНТ, център, 0876 123 678.

ДАВАМ апартамент, В. Търново, 0889 440 111.

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

МАГАЗИН, ул. „Плиска“, 250 лв., 0896 840 710. 3-1

ОФИС в близост до автогара „Юг“, 280 лв., 0894 678 686. 3-1

ОФИС на ул. „Възрожденска“, 400 лв., 0894 678 686. 3-1

МАГАЗИН на ул. „Н. Габровски“, 600 лв., 0898 568 560. 3-1

ОФИС в центъра, обзаведен, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОФИС, ниво тротоар, „Картала“, 20 кв., 150 лв., 0885 702122. 120-1

МАГАЗИНИ с лице към главна улица, 250 лв., 0885 702122. 120-1

МАГАЗИН в „Колю Фичето“ с климатик, санитарен възел, 740 лв., 0885 702122. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем,115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 55 кв., големи витрини, на пресечка от два главни булеварда, 600 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България“, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, бул. „България“, 650 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, център, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, 200 кв., 1500 лв., 0877 731 511. 120-1

ОБОРУДВАН салон за красота, маникюр, масаж, 1000 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС до пожарната, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС в Горна Оряховица, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС на главна улица, с климатик, 220 кв. м, 1200 лв., 0885 702 122. 120-1

ОФИС с ролетна врата в топцентър, 400 лв., 0885 702122. 120-1

ЪГЛОВ магазин на главната улица, в центъра, 400 лв., 0885 702122. 120-1

РЕМОНТИРАН магазин на главен път, с климатик, 600 лв., 0885 702122. 120-1

ТРАНСПОРТ

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-362

RENT A CAR, 0878 214 100. 250-164

БУС, до 2.5 т, 0888 146 321. 250-151

БУС, 3,5 т, голям, споразумение, 0888 262 307. 50-38

ТРАНСПОРТ, падащ борд, самосвал, работници, 0878 428 125. 50-2

ЗА ДОМА

ХАМАЛИ, транспорт, почистване на обекти, жилища и др., 0886 644 258. 21-20

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-819

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-249

РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-915

СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-744

ЦИКЛЕНЕ, лакиране, 0888 897 945. 2500-334

ВиК – откриване на течове, 0878 846 490. 2000-432

ГИПСОКАРТОН, 0988 889 912.

ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 175-162

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 38 19 86. 100-100

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, 0897 923 258. 250-107

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 100-2

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 147-81

ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 150-48

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ на панелни блокове и гаражи, фирма, 0886 526 499. 37-26

КОСЕНЕ и кастрене на дървета, 0885 020 984. 21-21

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 04 04 71. 37-17

КОСЕНЕ, 0882 400 056. 21-15

ОБРЪЩАНЕ на прозорци, мазилки, шпакловка, изолации, 0886 064 822. 21-13

ШПАКЛОВКА, боядисване и обръщане на прозорци, 0886 724 568. 20-11

ГРУБ строеж, покриви и хидроизолации, 0876 05 90 09. 21-11

ПРЕПОКРИВАНЕ на покриви с цигли, улуци, улами, обшивка на комини, хидроизолация, 0878 199 848. 25-9

БОЯДЖИЙСКИ услуги, 0877 780 515. 10-7

КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0884 885 711. 10-6

СЪБАРЯНЕ на стари къщи, сгради, 0848 885 711. 10-6

ПОЧИСТВАНЕ на тавани, мазета, дворове, къщи, с транспорт и хамали, 0886 526 499. 21-5

ФЕКАЛКА, 0886 526 499. 21-5

РЕМОНТ на покриви, 0887 875947. 15-4

РЕМОНТ на улуци, 0887 875 947. 15-4

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, гаражи, козирки и блокове, 0887 875 947. 15-4

КЪРТИ, извозва, почиства помещения, дворове, 0886 589 642. 22-4

ЦИКЛЯ, лакирам, 0888 225 344. 120-3

ФАЯНС, теракот, гранитогрес, гипсокартон, 0885 538 480. 21-4

РЕМОНТ на покриви и улуци, 0894 86 07 81. 3-2

ДРЕБНИ ремонти, 0882 104 991. 21-2

КЪРТИ, пробива, извозва, 0878 428 125. 50-2

ГИПСОКАРТОН, шпакловка, боя, ламинат, плочки, 0888 197 598. 21-1

ЗДРАВЕ

МАСАЖИ, 0888 152 086. 21-3

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ПОГРЕБАЛНА агенция „Васил Галев“. Денонощно организира всичко за погребения и кремация, 0888 352 857. 100-48

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-33

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 100-33

„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ“ ЕООД предлага траурни услуги и стоки без почивен ден, www.obredni-deinosti.com, 062/621 735, 0878 690 646, 0888 690 645.

ПРЕВОДИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 42-22

„МИЛЕНА-М“ – преводи, легализации, www.milena-m.com, 062/606 620, 0899 939 850, 0898 557 072, 50-38

ТРУДОВА БОРСА

ТЪРСЯ шофьори на гондоли, заплащане от 2 до 3 хиляди лв., 0893 068 542. 10-9

„АЛЕКС ОК“ набира шофьори на автобуси, 0897 01 16 16.

РАБОТА в Австрия за социални асистентки. Добро заплащане, социално и здравно осигуряване. Осигурени храна и жилище. Сайт: http://24pflegebg.com, email: pflegeb[email protected]bg, телефон, 0887 11 88 13.

ТЪРСЯ готвач/ка при добро заплащане, с подсигурено спане, 0887 671 848. 20-12

ЗАВАРЧИК – много добро заплащане, 0888 130 832. 10-10

ТЪРСИМ сервитьорка за ресторант и продавачка за магазин в Приморско, 0888 153 161. 10-10

ТЪРСЯ майстор и общ работник за топлоизолация, 0882 664 473. 10-9

ГРЪЦКО бюро предлага работа за мъже, жени и семейства за Гърция и Германия (без език, до 65 г.), 0885 992 530. 9-5

ФИРМА търси мъж с шофьорска книжка, работно време: 15-23 часа с два почивни дни, 0888 424 445. 10-5

ОБЩ работник, довършителни работи, 0878 356 566. 5-5

ФИРМА търси охранители – мъже и жени, 0889 474 223. 5-5

НАБИРАМЕ работник кухня и камериерки. Храна, спане – осигурени, 0897 863 027. 22-4

ТЪРСИ зидаро-кофражист, 0884 992 707. 4-4

ТЪРСЯ камериерка за хотел, дневна смяна, добро заплащане, 0889 355 088. 5-4

ГЛЕДАМ болни, 0888 152 086. 21-3

ПРЕДЛАГАМЕ работа в Германия за младежи 20-25 г. Заплащането е на седмица. Започване веднага! Информация: 0879 866 655. 5-3

ФИРМА „Хилцингер“ (Горна Оряховица) търси стругар, фрезист със CNC, офис сътрудник с английски или немски език и технически познания, 0618/621 00/04. 11-2

НАЕМА работници за гледане на пилета/кокошки в село Поликраище, 0886 844 916. 11-12

ТЪРСИМ строител, 0876 123 670. 10-2

ХОТЕЛ–ресторант на морето, Лозенец, набира персонал. За контакти: Жана Георгиева, 0895 763 172. 2-2

ХОТЕЛ на морето набира камериерки, 0895 763 172.

ПОЧИСТВАЩА фирма спешно търси хигиенист, 0885 499 373. 4-1

СКЛАД за метали търси общ работник от 8 до 17 ч., 0882 020 300. 10-1

ГЛЕДАМ болни, може и с преспиване, 0885 785 273. 4-1

„БАЛКАНСКО ЕХО“ ЕООД, Производствено поделение – с. Ресен, търси да назначи електромонтьор – 2 бр., по поддръжка на универсални металообработващи машини. Образование: висше или средно електротехническо. Опит по поддръжка на металообработващи машини – минимум 1 година. Тел. за контакти: 0879 669 625. – Йорданов. 6-1

РАЗНИ

ПРОДАВА се бизнес. Каса на EasyPay, работеща повече от 10 г., 0899 088 553. 16-13