Онлайн обявите на „Борба“

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВЕ спални, хол и кухненски бокс, център, газифициран, 60 900 Е, 0896907991. 50-1

СПАЛНЯ и кухня, пирок център, 30 000 Е, 0896907991. 50-1

ДВУСТАЕН апартамент, ул. „Краков“ 42 000 Е, 0896 907991. 50-1

ТУХЛЕНА южна гарсониера в кв. „Акация“, 48 900 лв., 0888 798 783. 50-1

ТРИСТАЕН обзаведен, 41 500 Е, 0888798783. 50-1

ДВУСТАЕН апартамент, ул. „Оборище“, 38 000 Е, 0888798783. 50-1

ДВУЕТАЖНА къща с гараж в с. Поликраище, 15 000 лв., 0884 796 221. 50-1

КЪЩА с двор в с. Джулюница, 14 500 лв., 0884 796 221. 50-1

ОБЗАВЕДЕНА къща след ремонт в с. Драгижево, 86 600 лв., 0885168782. 50-1

ДВЕ къщи в един двор, след ремонт в с. Добри дял, 42 000 лв., 0885168782. 50-1

„МИЛЕНА-М“ – 062/606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 50-38

ХОЛ, спалня, кухня, междинен етаж, „Зона Б“, 33 000 евро, 0885 836 279. 20-15

МНОГОСТАЕН, газифициран, център, Горна Оряховица, от собственик, 0886 062 958. 27-9

КЪЩА, кв. „Света гора“, с щети от пожар, 12 000 лв., 0885 066 742. 5-5

ДВУСТАЕН, южен, нов, „Акация“, 67 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 53 800 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, обзаведен, 53 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, 130 кв., център, 77 000 Е, с възможност за разплащане, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА, самостоятелна, Горна Оряховица, 76 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, с панорама, „Картала“, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, „Бузлуджа“, юг, 52 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, „Картала“, 66 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, за 92 000 лв., 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Ново село, 57 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, с акт 16, до „Практикер“, 37 500 Е, 0885 025746. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухненски бокс, „Бузлуджа“, 3 етаж, 72 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в Лясковец, 740 кв. м, 17 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН в центъра, 111 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, с акт 16, 72 000 Е, 0895 269 196. 120-1

НОВ тристаен, обзаведен, с акт 16, център, 65 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН до парк „Дружба“, 3 етаж, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, изцяло южен, 2 етаж, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, ново строителство,46 000 Е, 0895 269 196.120-1

САМОСТОЯТЕЛНА къща, Велико Търново, център, 130 000 Е, 0895 269 196. 120-1

НОВА къща в село Леденик, 99 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картал“а, нов, 2 етаж, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, ремонтиран, „Колю Фичето“, 0883 474 205. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен, двустаен, „Колю Фичето“, 74 кв., 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН, изцяло южен, „Акация“, с гледка към Царевец, 59 800 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, „Акация“, 53 225 Е, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 67 000 Е, 0895 269 196. 120-1

СТУДИО в нов комплекс, завършено, ет. 2, с акт 16, 46 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, център, до парк, 0885 838 000. 120-1

НОВО строителство, 47кв., „Зона Б“, завършен, 40 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, отремонтиран, „Габровски“, 68 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ПАРЦЕЛ, село Арбанаси, 1000 кв., 70 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ЕТАЖ от къща, двор, обзаведен, 56 700 Е, 0887 225 503. 120-1

ОФИС до пожарната, 0887 225 503. 120-1

ЛУКСОЗНА къща в Пчелище, 0883 474 205. 120-1

ОФИС, 250 кв. м, до стадиона, 0885 856 764. 120-1

ЕТАЖ от къща, до Царевец, 55 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ЦЕНТЪР, двустаен, ново строителство, с акт 16, 72 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ИМОТ в центъра, обзаведен, на две нива, 73 кв., 48 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЖИЛИЩЕ с перфектни параметри, ет. 3, юг, 86 кв., до „Лидл“, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, 38 970 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, апартамент, „Бузлуджа“, 0889 123 937. 120-1

СТРАХОТНА инвестиция, жилище в идеалния център, разделено на две, завършено, 63 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент до парк „Колю Фичето“, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, южен, „Картала“, 40 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ТУХЛЕНА боксониера, юг, „Акация“, 27 700 Е, 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, панелен, „Бузлуджа“, до „Била“, саниран, 46 900 Е, 0885 838 000. 120-1

ОФИС в ГУМ център, 8000 лв., 0886 656 062. 120-1

ОТРЕМОНТИРАН нов апартамент, между „Лидл“ и „Практикер“, ет.4, 59 000 Е, 0885 838 000. 120-1

НОВО жилище с две спални, акт. 16, „Картала“, 62 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТОПЦЕНА, 56 500 Е, ново строителство, с две спални, ет. 5, „Картала“, 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ИЗГОДНА двуетажна къща в Ново село, 22 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ОТЛИЧНО обзаведен апартамент с две спални, „Колю Фичето“, 76 900 Е, 0883 445 705. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, саниран, 58 кв., обзаведен, 72 300 лв., 0887 225 503. 120-1

НОВО жилище, южно, с две спални, готов за живеене, бул. „България“, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с панорамна гледка, 0889 123 937. 120-1

ПАРЦЕЛ до ул. „Магистрална“, 36 500 лв., 0885 702122. 120-1

МНОГОСТАЕН на ул. „Ален мак“, 101 кв., 72 000 Е, 0885 702 122. 120-1

ЮЖЕН тухлен апартамент до Спортна зала, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, тухла, обзаведен, до „Лидл“, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1

КЪЩА до Американския колеж, 190 кв., 0886 656 062. 120-1

КЪЩА в Арбанаси, двор 1000 кв., 160 000 Е, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА в Присово, 800 кв. двор, 62 000 лв., 0885 838 000. 120-1

НОВО строителство, 3 спални, „Картала“, до „Бианко“, БДС, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ до „Лидл“, „Бузлуджа“, 19 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ на „Полтава“, 11 500 Е, 0885 022122. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в „Чолаковци“, ремонтиран, 0886 656 062. 120-1

ПРОМИШЛЕНО помещение, на 10 кв. от Велико Търново, РПЗ 684 кв., двор 1085 кв., 0883 445 705. 120-1

ТРИЕТАЖНА масивна къща, „Гурко“, 105 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, с акт 16, 3 ет., южен, 50 500 Е, 0885 838 000. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, „Картала“, ново строителство, 55 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН до стадиона, 70 кв., 4 етаж, 0886 656 062. 120-1

ЖИЛИЩЕ с три спални на улица „Чумерна“, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, завършен, 103 кв., 69 500 Е, 0887 225 503. 120-1

ЗАВЪРШЕНО жилище, „Картала“, с наематели, наем 360 лв., 0885 838 000. 120-1

АПАРТАМЕНТ с една спалня, в луксозна сграда, с акт 16, 55 000 Е, 0883 445 705. 120-1

РЕНОВИРАН имот в Ново село, 77 250 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВО строителство, „Бузлуджа“, 46 кв., 69 500 лв., 0885 838 000. 120-1

НОВО жилище до Нова болница, 5 ет., 55 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ИЗГОДНА южна боксониера, тухла, център, 0885 702122. 120-1

ПАРЦЕЛ в Присово, регулация, до асфалтов път, 22 000 Е, 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в „Колю Фичето“, 55 000 Е, 0885 702122. 120-1

ПАРЦЕЛ за строителство, Велико Търново, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА за ремонт с гараж, център, Д. Оряховица, 60 000 лв., 0887 225 503. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен тризонет, спокойна улица, 170 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ОТЛИЧНО, завършено жилище до мола, голяма дневна и две спални, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ на ул. „Ален мак“, 14 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1

КОМПЛЕКС „Мармарлията“, 100 кв., завършен, 0883 445 705. 120-1

ЛУКСОЗЕН етаж от къща, с двор, Г. Оряховица, 0887 225 503. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, тухла, 101 кв., 72 000 Е, 0885 702122. 120-1

СТАРО строителство, до полицията, 60 кв., юг, 53 700 Е, 0885 838 000. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, реновиран, център, Г. Оряховица, 0887 225 503. 120-1

НОВО жилище с две спални до „Практикер“, южно, 55 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, 35 500 Е, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, гараж, таван, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

ДВЕ спални, хол и кухня, тухла, 99 700 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в гр. Дебелец, 19 500 Е, 0885 025746. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, Павликени, център, 0885 025746. 120-1

ПАРЦЕЛ в регулация в село Къпиново, 7000 лв., 0885 025746. 120-1

МАГАЗИН, 37 кв. м, „Бузлуджа“, 17 900 Е, 0885025746. 120-1

ЕТАЖ от къща, монолитен, Лясковец, 97 кв., 38 300 Е, 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЙНИ и тристайни жилища ново строителство, „Колю Фичето“, добри цени, 0885 838 000. 120-1

ТУХЛЕНА боксониера, 41 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ЖИЛИЩЕ с две спални до Спортна зала, 53 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН с акт 16, „Картала“, нов, 0886 656 062. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, тухла, широк център, 69 000 Е, 0885 702122. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, с двор, след ремонт, 67 000 лв., 0887 225 503. 120-1

ТОПЦЕНТЪР, завършено жилище, с две спални, 74 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, нов с панорама, 4 ет., ул. „Яворов“, 49 800 Е, 0885 838 000. 120-1

ТУХЛЕН многостаен апартамент в „Акация“, 112 кв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Колю Фичето“, 34 300 Е, 0885 702122. 120-1

МНОГОСТАЕН, 101 кв., тухла, широк център, 0885 702122. 120-1

КЪЩА в село Мирово, Стражица, 11 000 Е, 0885 702122. 120-1

МОНОЛИТНА къща в центъра, 85 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, юг, завършен, 52 000Е, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН на шпакловка, газ, 65 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, Горна Оряховица, 60 000 лв., 0887 225 503. 120-1

АПАРТАМЕНТ, 92 кв. м, кв. „Бузлуджа“, ново строителство, довършен, 60 000 Е, 0896 840 710. 3-2

ОБЗАВЕДЕН апартамент с две спални, газ и красива гледка, 0897 964 729. 3-2

ОБЗАВЕДЕН апартамент след ремонт, кв. “Колю Фичето“, 3 помещения, 49 500 евро, 0899 921 394. 3-2

ТРИСТАЕН, старо строителство, „Качица“, 52 000 евро, 0899 921 394. 3-2

АПАРТАМЕНТИ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-2

АПАРТАМЕНТИ, ново строителство, на ул. „Буйнозов“, 0898 568 560. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. „България“, 0896 840 710. 3-2

ТРИСТАЕН апартамент, обзаведен и газифициран, акт 16 0898 568 560. 3-2

ИЗЦЯЛО южен апартамент до Спортна зала, 2 спални, обзаведен, 0896 840 710. 3-2

КЪЩА в село Първомайци, 60 000 лева, 0898568560. 3-2

ДОВЪРШЕН апартамент с две спални до автогара „Юг“, 65 000 евро, 0896 840 710. 3-2

КЪЩА в Косарка, 1500 кв. м двор, 0899 921 394. 3-2

ТРИСТАЕН, тухлен, обзаведен, 49 500 Е, 0899 921 394. 3-2

АПАРТАМЕНТ с три спални, с гледка към парк „Дружба“, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, обзаведен и газифициран, център, 68 000 евро, 0898 568 560. 3-2

АПАРТАМЕНТ южен, 2-ри етаж, акт 16, 55 000 Е, 0899 921 394. 3-2

ТРИСТАЕН апартамент на 3-ти етаж, ново строителство, 56 500 Е, 0898 568 560. 3-2

КЪЩА в Дебелец, 0899 921 394. 3-2

АПАРТАМЕНТ до ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, 67 000 евро, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ в санирана сграда, кв. „Бузлуджа“, 39 500 Е, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с три спални на ул. „Димитър Буйнозов“, 0896 840 710. 3-2

КЪЩА с 1900 кв. м двор, с. Арбанаси, 0899 921 394. 3-2

МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-2

ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 560 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2

КЪЩА с двор и панорамна гледка в гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-2

ОБЗАВЕДЕНА къща, с. Пчелище, 70 000 Е, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 550 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2

ГАРАЖ на ул. „Симеон Велики“, 0894 678 686. 3-2

ГАРАЖ на ул. „Магистрална“, 0894 678 686. 3-2

ДВУСТАЕН, ново строителство, „Картала“, 0894 678 686. 3-2

ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-2

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 560 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2

НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-2

ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-2

КЪЩА в с. Шилковци, изгодна цена, 0897 964 729. 3-2

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в село Беляковец, 8 дка, 0897 964 729. 3-2

КЪЩА в кв. „Асенов“, 65 000 лева, 0899 921 394. 3-2

АПАРТАМЕНТ, В. Търново, от собственик, 0899 359 767.

ДВОР с постройки в Първомайци, 0899 359 767.

КЪЩА с. Любенци, 1230 м2 двор, 0885 345 000. 11-1

ПАРКОМЯСТО, „Г. Бакалов“ 8 („Ореха“), 0885 345 000. 11-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

БУС, товарен, IVECO, 2000 г., 0885 345 000. 11-1

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА, нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 30-23

ДЪРВА за огрев, склад „Дълга лъка“, 0887 474 998. 250-250

ПРОДАВАМ официална рокля, обличана само веднъж, подходяща за сватба, кръщене или абитуриентски бал. Цвят – тъмносин, цена – 400 лв. Купувана е от бутиков магазин във Велико Търново. За повече информация и снимки пишете на email: [email protected] или 0878 199 921.

ДЪРВА за огрев, екобрикети, пелети, дървен материал, греди, дъски, ламперия. Склад: „Дари-Лес“, ул. “Козлуджа“ 4, над ДАИ, 0882 020 181. 45-29

ДЪРВА, 0877 655 115. 40-23

МУЗИКАЛНИ инструменти и аксесоари, 0885 467 529. 16-4

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВАМ тухлено жилище, 0895 269 196. 120-1

ТЪРСЯ тухлен апартамент, може и за ремонт, във Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

ТЪРСЯ тристаен апартамент на шпакловка, 0883 474 205. 120-1

КУПУВАМ къща с условия на живот до 20 км от Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-758

АГЕНЦИЯ “Сентчъри Хоумс” търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт: 062/65 21 21. 3-2

КУПУВАМ тристаен апартамент, В. Търново, от собственик, 0876 739 072. 15-5

ИЗКУПУВАМ гори, обработваеми и изоставени ниви и площи в община Антоново, 0898 370 406. 21-3

ЧАСТНО лице търси да закупи монолитно жилище във Велико Търново, до 130 000 лв., от собственик, 0885 475 822. 5-3

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА – с. Шемшево, изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-69

КОЛИ за скрап от място, 0888 62 75 86. 42-18

КУПУВА СТОКИ

„ФЕНИКС ИНВЕРС“, база Велико Търново (базата се намира на „Беляковско шосе“ под гробищния парк), изкупува цветни, черни метали и автомобили на изгодни цени. Разполага със собствен транспорт, 0890 522 282. 10-8

ИЗКУПУВАНЕ на желязо от място, 0887 875 947. 21-2

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ДВУСТАЕН, нов, „Колю Фичето“, 320 лв., 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, широк център, 350 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, от собственик, „Колю Фичето“, 400 лв., 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, топ център, 350 лв., 0885 025 746. 120-1

ДВУСТАЕН, луксозен апартамент, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, „Колю Фичето“, нова, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, изгоден, 330 лв., 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН до полицията, 450 лв., 0885 025 746. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, „Колю Фичето“, 450 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, чисто нов, до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1

ЛУКС, тристаен, топ център, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, позволени са домашни любимци, 0889 123 937. 120-1

НОВ, двустаен, до парк „Дружба“, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, напълно обзаведен, център, 0885025746. 120-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, „Бузлуджа“, 550 лв., 0889 123 937. 120-1

СЛЪНЧЕВ двустаен апартамент до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща в село Самоводене, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ИЗГОДНО жилище под наем, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН, двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топцентър, 250 лв., 0885 025 746. 120-1

НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топцентър, 270 лв., 0889 123 937. 120-1

НОВ двустаен, с паркомясто, до пожарната, 520 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, климатизиран, бул. „България“, 0885 025 746. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 300 лв., 0885 025 746. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, с двор, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Бузлуджа“, първи наематели, 0885 025 746. 120-1

ТРИСТАЕН, до полицията, 400 лв., 0877 731 511. 120-1

ГАРАЖ в „Акация“, с ток и вода, 0885 025 746. 120-1

ДВУСТАЕН до стадиона, панорамен, 420 лв., 0887 225 503. 120-1

ГАРСОНИЕРА до „Билла“, „Бузлуджа“, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, в началото на „Бузлуджа“, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

БОКСОНИЕРА за ремонт, 100 лв., 0887 225 503. 120-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, 550 лв., 0887 225 503. 120-1

КЪЩА в село Леденик, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Акация“, първи наематели, 380 лв., 0885 025 746. 120-1

ГАРСОНИЕРА, 0885 025 746. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, център, 480 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 450 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, до КАТ, 450 лв., 0885 025 746. 120-1

ЮЖНА боксониера, „Акация“, 300 лв., 0885 025 746. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, до стадиона, 350 лв., 0885 025 746. 120-1

ТРИСТАЕН в „Акация“, 300 лв., юг, 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с двор на центъра, 80 кв., 310 лв., 0885 702 122. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ГАРАЖ с ток и вода до КАТ, 80лв., 0885 025 746. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, широк център, 440 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, на бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА в широк център, 200 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА до театъра, 200 лв., 0885 025 746. 120-1

ТРИСТАЕН, газ, 650 лв., 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, саниран, до бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Акация“, 120 кв. м, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, с двор, на центъра, 340 лв., 0885 702 122. 120-1

МЕЗОНЕТ с една спалня, „К. Фичето“, 0887 225 503. 120-1

СТУДИО, „Акация“, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера до Ректората, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 350 лв., 0885 025 746. 120-1

ДВУСТАЕН, „Колю Фичето“, 330 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, до пл. „Майка България“, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН до „Лидл“ в „Колю Фичето“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

СВЕТЪЛ тристаен в „Колю Фичето“, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН на ул. „Освобождение“, 300 лв., с интернет и телевизия, 0885 702 122. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, широк център, 290 лв., 0885 702122. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, нов, до бул. „България“, 400 лв., 0885 702122. 120-1

ПЕРФЕКТНА локация, многостаен апартамент в центъра, 600 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, тухла, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВ двустаен до „Кауфланд“, с панорамна тераса, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с климатик, ново строителство, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕН, двустаен, с панорама, „Акация“, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, газифициран, 320 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 400 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН до автогара „Юг“, тухла, 350 лв., 0885 702122. 120-1

ЕТАЖ от къща в „Акация“, 115 кв., 350 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН до стадиона, газифициран, 0885 025 746. 120-1

ТРИСТАЕН, луксозен, до пожарната, 0885 025 746. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, 370 лв., 0885 025 746. 120-1

ЕТАЖ от къща, 330 лв., 0885 025 746. 120-1

ДВУСТАЕН, юг, климатизиран, „Колю Фичето“, 300 лв., 0885 025 746. 120-1

ТРИСТАЕН, топцентър, 400 лв., 0885 025 746. 120-1

ДВУСТАЕН на бул. „България“, 400 лв., 0885 702 122. 120-1

ЮЖНА гарсониера до „Лидл“, 280 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, с интернет и телевизия, „Акация“, 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА с климатик, център, 200 лв., 0885 702 122. 120-1

ЮЖЕН етаж с 3 спални, център, 550 лв., 0887 225 503. 120-1

КЪЩА под наем в Саласука, 0889 123 937. 120-1

ОТДАВАМ лукс апартамент, 0895 025 423. 13-11

ГАРСОНИЕРА, център, „Пишмана“, 0899 124 929. 10-7

ДВУСТАЕН апартамент над „Лидл, кв. „Бузлуджа“, ново строителство, обзаведен, 0888 731 663. 11-7

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, ул. “Симеон Велики“, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, напълно обзаведен, ново строителство, 0898 568 560. 3-2

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, ул. “Яворов“, 420 лева, 0896 840 710. 3-2

ЕТАЖ с една спалня след ремонт, “Варуша”, двор, 0896 840 710. 3-2

ТРИСТАЕН, обзаведен, кв. “К. Фичето”, 550 лв., 0898 568 560. 3-2

ИЗЦЯЛО южен апартамент, ново строителство, ул. ”Сергей Румянцев”, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, ул. „Краков“, отопление с камина на дърва, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. “Габровски”, отлично състояние, 0897 964 729. 3-2

АПАРТАМЕНТ до полицията, две спални, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с една спалня, ул. “Твер“, ново строителство, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, до Нова болница, 350 лева, 0894 678 686. 3-2

ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 270 лв., 0894 678 686. 3-2

БОКСОНИЕРА на ул. “Краков”, 300 лв., 0894 678 686. 3-2

БОКСОНИЕРА, ново строителство, 300 лв., до 5-и корпус на ВТУ, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ, 55 кв.м. зад „Практикер“, 330 лв., 0899 921 394. 3-2

ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/547 566. 3-2

ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-2

ГАРСОНИЕРА, „Варуша“. Стая за момиче на ул. “С. Румянцев“, 0884 314 696.

ГАРСОНИЕРА до училище „Славейков“, 0884 314 696.

СТАЯ, център, 0876 123 678.

ДАВАМ апартамент, В. Търново, 0889 440 111.

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

МАГАЗИН, ул. „Плиска“, 250 лв., 0896 840 710. 3-2

ОФИС в близост до автогара „Юг“, 280 лв., 0894 678 686. 3-2

ОФИС на ул. „Възрожденска“, 400 лв., 0894 678 686. 3-2

МАГАЗИН на ул. „Н. Габровски“, 600 лв., 0898 568 560. 3-2

ОФИС в центъра, обзаведен, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОФИС, ниво тротоар, „Картала“, 20 кв., 150 лв., 0885 702122. 120-1

МАГАЗИНИ с лице към главна улица, 250 лв., 0885 702122. 120-1

МАГАЗИН в „Колю Фичето“ с климатик, санитарен възел, 740 лв., 0885 702122. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем,115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 55 кв., големи витрини, на пресечка от два главни булеварда, 600 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България“, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, бул. „България“, 650 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, център, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, 200 кв., 1500 лв., 0877 731 511. 120-1

ОБОРУДВАН салон за красота, маникюр, масаж, 1000 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС до пожарната, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС в Горна Оряховица, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС на главна улица, с климатик, 220 кв. м, 1200 лв., 0885 702 122. 120-1

ОФИС с ролетна врата в топцентър, 400 лв., 0885 702122. 120-1

ЪГЛОВ магазин на главната улица, в центъра, 400 лв., 0885 702122. 120-1

РЕМОНТИРАН магазин на главен път, с климатик, 600 лв., 0885 702122. 120-1

СКЛАД, „Чолаковци“, 0885 345 000. 11-1

АТЕЛИЕ – идеален център, санитарен възел, климатик, 0884 192 667.

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ДАВАМ под наем паркомясто в закрит гараж, „Картала“, ул. „Ангел Каралийчев“ 12, 0887 630 432. 21-1

ПАРКОМЯСТО, ул. „Ал. Константинов“ 10, 0885 345 000. 11-1

ТРАНСПОРТ

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-363

RENT A CAR, 0878 214 100. 250-165

БУС, до 2.5 т, 0888 146 321. 250-152

БУС, 3,5 т, голям, споразумение, 0888 262 307. 50-39

ТРАНСПОРТ, падащ борд, самосвал, работници, 0878 428 125. 50-3

ЗА ДОМА

ХАМАЛИ, транспорт, почистване на обекти, жилища и др., 0886 644 258. 21-21

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-820

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-250

РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-916

СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-745

ЦИКЛЕНЕ, лакиране, 0888 897 945. 2500-335

ВиК – откриване на течове, 0878 846 490. 2000-433

ГИПСОКАРТОН, 0988 889 912.

ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 175-163

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 38 19 86. 100-1

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, 0897 923 258. 250-108

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 100-3

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 147-82

ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 150-49

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ на панелни блокове и гаражи, фирма, 0886 526 499. 37-27

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 04 04 71. 37-18

КОСЕНЕ, 0882 400 056. 21-16

ОБРЪЩАНЕ на прозорци, мазилки, шпакловка, изолации, 0886 064 822. 21-14

ШПАКЛОВКА, боядисване и обръщане на прозорци, 0886 724 568. 20-12

ГРУБ строеж, покриви и хидроизолации, 0876 05 90 09. 21-12

ПРЕПОКРИВАНЕ на покриви с цигли, улуци, улами, обшивка на комини, хидроизолация, 0878 199 848. 25-10

БОЯДЖИЙСКИ услуги, 0877 780 515. 10-8

КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0884 885 711. 10-7

СЪБАРЯНЕ на стари къщи, сгради, 0848 885 711. 10-7

ПОЧИСТВАНЕ на тавани, мазета, дворове, къщи, с транспорт и хамали, 0886 526 499. 21-6

ФЕКАЛКА, 0886 526 499. 21-6

РЕМОНТ на покриви, 0887 875947. 15-5

РЕМОНТ на улуци, 0887 875 947. 15-5

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, гаражи, козирки и блокове, 0887 875 947. 15-5

КЪРТИ, извозва, почиства помещения, дворове, 0886 589 642. 22-5

ЦИКЛЯ, лакирам, 0888 225 344. 120-4

ФАЯНС, теракот, гранитогрес, гипсокартон, 0885 538 480. 21-5

РЕМОНТ на покриви и улуци, 0894 86 07 81. 3-3

ДРЕБНИ ремонти, 0882 104 991. 21-3

КЪРТИ, пробива, извозва, 0878 428 125. 50-3

ГИПСОКАРТОН, шпакловка, боя, ламинат, плочки, 0888 197 598. 21-2

РЕМОНТ на всякакви покриви, и с плочи, 0896 859 701.

ЗДРАВЕ

МАСАЖИ, 0888 152 086. 21-4

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ПОГРЕБАЛНА агенция „Васил Галев“. Денонощно организира всичко за погребения и кремация, 0888 352 857. 100-49

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-34

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 100-34

„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ“ ЕООД предлага траурни услуги и стоки без почивен ден, www.obredni-deinosti.com, 062/621 735, 0878 690 646, 0888 690 645.

ПРЕВОДИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 42-23

„МИЛЕНА-М“ – преводи, легализации, www.milena-m.com, 062/606 620, 0899 939 850, 0898 557 072, 50-39

ТРУДОВА БОРСА

ТЪРСЯ шофьори на гондоли, заплащане от 2 до 3 хиляди лв., 0893 068 542. 10-10

„АЛЕКС ОК“ набира шофьори на автобуси, 0897 01 16 16.

РАБОТА в Австрия за социални асистентки. Добро заплащане, социално и здравно осигуряване. Осигурени храна и жилище. Сайт: http://24pflegebg.com, email: pflegeb[email protected]bg, телефон, 0887 11 88 13.

ТЪРСЯ готвач/ка при добро заплащане, с подсигурено спане, 0887 671 848. 20-13

ТЪРСЯ майстор и общ работник за топлоизолация, 0882 664 473. 10-10

ГРЪЦКО бюро предлага работа за мъже, жени и семейства за Гърция и Германия (без език, до 65 г.), 0885 992 530. 9-6

ФИРМА търси мъж с шофьорска книжка, работно време: 15-23 часа с два почивни дни, 0888 424 445. 10-6

НАБИРАМЕ работник кухня и камериерки. Храна, спане – осигурени, 0897 863 027. 22-5

ТЪРСЯ камериерка за хотел, дневна смяна, добро заплащане, 0889 355 088. 5-5

ГЛЕДАМ болни, 0888 152 086. 21-4

ПРЕДЛАГАМЕ работа в Германия за младежи 20-25 г. Заплащането е на седмица. Започване веднага! Информация: 0879 866 655. 5-4

ФИРМА „Хилцингер“ (Горна Оряховица) търси стругар, фрезист със CNC, офис сътрудник с английски или немски език и технически познания, 0618/621 00/04. 11-3

ТЪРСИМ строител, 0876 123 670. 10-3

ПОЧИСТВАЩА фирма спешно търси хигиенист, 0885 499 373. 4-2

СКЛАД за метали търси общ работник от 8 до 17 ч., 0882 020 300. 10-2

ГЛЕДАМ болни, може и с преспиване, 0885 785 273. 4-2

„БАЛКАНСКО ЕХО“ ЕООД, Производствено поделение – с. Ресен, търси да назначи електромонтьор – 2 бр., по поддръжка на универсални металообработващи машини. Образование: висше или средно електротехническо. Опит по поддръжка на металообработващи машини – минимум 1 година. Тел. за контакти: 0879 669 625. – Йорданов. 6-2

АВТОМИВКА търси работници, 0886 648 985.

ТЪРСИМ работник за ферма, може и семейство, 0888 151 064.

ФИРМА търси охранители – мъже и жени, 0885 34 34 55. 5-1

РАЗНИ

ПРОДАВА се бизнес. Каса на EasyPay, работеща повече от 10 г., 0899 088 553. 16-14