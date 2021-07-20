Онлайн обявите на „Борба“
- ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ДВЕ спални, хол и кухненски бокс, център, газифициран, 60 900 Е, 0896 907991. 50-1
СПАЛНЯ и кухня, широк център, 30 000 Е, 0896 907991. 50-1
ДВУСТАЕН апартамент, ул. „Краков“ 42 000 Е, 0896 907991. 50-1
ТУХЛЕНА южна гарсониера в кв. „Акация“, 48 900 лв., 0888 798 783. 50-1
ТРИСТАЕН обзаведен, 41 500 Е, 0888 798783. 50-1
ДВУСТАЕН апартамент, ул. „Оборище“, 38 000 Е, 0888 798783. 50-1
ДВУЕТАЖНА къща с гараж в с. Поликраище, 15 000 лв., 0884 796 221. 50-1
КЪЩА с двор в с. Джулюница, 14 500 лв., 0884 796 221. 50-1
ОБЗАВЕДЕНА къща след ремонт в с. Драгижево, 86 600 лв., 0885 168782. 50-1
ДВЕ къщи в един двор, след ремонт в с. Добри дял, 42 000 лв., 0885 168782. 50-1
„МИЛЕНА-М“ – 062/606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 50-46
МНОГОСТАЕН, газифициран, център, Горна Оряховица, от собственик, 0886 062 958. 27-17
ДВУСТАЕН, южен, нов, „Акация“, 67 500 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, център, 53 800 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, обзаведен, 55 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ТРИСТАЕН, 130 кв., широк център, 77 000 Е, с възможност за разплащане, 0895 269 196. 120-1
КЪЩА, самостоятелна, Горна Оряховица, 76 500 Е, 0895 269 196. 120-1
ЧЕТИРИСТАЕН, с панорама, „Картала“, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, ново строителство, „Бузлуджа“, юг, 52 000 €, 0887 225 503. 120-1
ТРИСТАЕН, нов, „Картала“, 69 900 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен, за 92 000 лв., 0883 474 205. 120-1
КЪЩА в Ново село, 57 000 лв., 0883 474 205. 120-1
ДВУСТАЙНИ и тристайни в кв. „Колю Фичето“, на изгодни цени, 0885 838 000. 120-1
СПАЛНЯ, хол и кухненски бокс, „Бузлуджа“, 3 етаж, 72 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ПАРЦЕЛ в Лясковец, 740 кв. м, 17 000 лв., 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН в центъра, 111 000 лв., 0883 474 205. 120-1
ДВУСТАЕН, нов, топцентър, 62 000 Е, 0895 269 196. 120-1
НОВ тристаен, обзаведен, с акт 16, център, 68 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН до парк „Дружба“, 3 етаж, 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН, „Картала“, изцяло южен, 2 етаж, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, „Картала“, ново строителство, 46 000 Е, 0895 269 196. 120-1
САМОСТОЯТЕЛНА къща, Велико Търново, център, 130 000 Е, 0895 269 196. 120-1
НОВА къща в село Леденик, 99 000 Е, 0883 474 205. 120-1
ТРИСТАЕН, „Картала“, нов, 2 етаж, 0886 656 062. 120-1
ТРИСТАЕН, ремонтиран, „Колю Фичето“, 0883 474 205. 120-1
ЛУКСОЗНО обзаведен, двустаен, „Колю Фичето“, 74 кв., 0883 445 705. 120-1
ТРИСТАЕН, изцяло южен, „Акация“, с гледка към „Царевец“, 59 800 Е, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН, обзаведен, „Акация“, 53 225 Е, 0886 656 062. 120-1
ТРИСТАЕН, топ център, 130 кв., 85 500 Е, 0895 269 196. 120-1
СТУДИО в нов комплекс, завършено, ет. 2, с акт 16, 46 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ДВУСТАЕН, ново строителство, център, до парк, 0885 838 000. 120-1
НОВО строителство, 47 кв., „Зона Б“, завършен, 40 000 Е, 0885 838 000. 120-1
МАГАЗИН до бул. „Габровски“, 80 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1
ПАРЦЕЛ, село Арбанаси, 1000 кв., 70 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ЕТАЖ от къща, двор, обзаведен, 56 700 Е, 0887 225 503. 120-1
ОФИС до пожарната, 0887 225 503. 120-1
ЛУКСОЗНА къща в Пчелище, 0883 474 205. 120-1
ТРИСТАЕН апартамент в „Картала“, ет. 4, със завършена баня, 0885 838 000. 120-1
ЕТАЖ от къща, до „Царевец“, 55 000 Е, 0883 474 205. 120-1
ЦЕНТЪР, двустаен, ново строителство, с акт 16, 72 000 лв., 0885 838 000. 120-1
ИМОТ в центъра, обзаведен, на две нива, 73 кв., 48 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ЖИЛИЩЕ с перфектни параметри, ет. 3, юг, 86 кв., до „Лидл“, 0883 445 705. 120-1
ЕТАЖ от къща с панорамна гледка, 62 000 Е, 0895 269 196. 120-1
ДВУСТАЕН, апартамент, „Бузлуджа“, 0889 123 937. 120-1
СТРАХОТНА инвестиция, жилище в идеалния център, разделено на две, завършено, 63 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН апартамент до парк „Колю Фичето“, 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен, южен, „Картала“, 40 500 Е, 0895 269 196. 120-1
ТУХЛЕНА боксониера, юг, „Акация“, 27 700 Е, 0885 702122. 120-1
ТРИСТАЕН, панелен, „Бузлуджа“, до „Била“, саниран, 46 900 Е, 0885 838 000. 120-1
ОФИС в „ГУМ център“, 8000 лв., 0886 656 062. 120-1
ОТРЕМОНТИРАН, нов апартамент, между „Лидл“ и „Практикер“, ет.4, 59 000 Е, 0885 838 000. 120-1
НОВО жилище с две спални, акт 16, „Картала“, 62 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ТОПЦЕНА, 56 500 Е, ново строителство, с две спални, ет. 5, „Картала“, 0883 445 705. 120-1
ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ИЗГОДНА двуетажна къща в Ново село, 22 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ОТЛИЧНО обзаведен апартамент, с две спални, „Колю Фичето“, 76 900 Е, 0883 445 705. 120-1
СПАЛНЯ, хол и кухня, саниран, 58 кв., обзаведен, 72 300 лв., 0887 225 503. 120-1
НОВО жилище, южно, с две спални, готов за живеене, бул. „България“, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН апартамент с панорамна гледка, 0889 123 937. 120-1
ПАРЦЕЛ до ул. „Магистрална“, 36 500 лв., 0885 702122. 120-1
МНОГОСТАЕН, на ул. „Ален Мак“, 101 кв., 72 000 Е, 0885 702 122. 120-1
ЮЖЕН тухлен апартамент, до „Спортна зала“, 0889 123 937. 120-1
ДВУСТАЕН, тухла, обзаведен до „Лидл“, 0886 656 062. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1
КЪЩА до „Американски колеж“, 190 кв., 0886 656 062. 120-1
КЪЩА в Арбанаси, двор 1000 кв., 160 000 Е, 0895 269 196. 120-1
КЪЩА в Присово, 800 кв. двор, 62 000 лв., 0885 838 000. 120-1
НОВО строителство, 3 спални, „Картала“, до „Бианко“, БДС, 0885 838 000. 120-1
ГАРАЖ до „Лидл“, „Бузлуджа“, 19 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ГАРАЖ на „Полтава“, 11 500 Е, 0885 022122. 120-1
ТРИСТАЕН апартамент в „Чолаковци“, ремонтиран, 0886 656 062. 120-1
ПРОМИШЛЕНО помещение, на 10 км от Велико Търново, РПЗ 684 кв., двор 1085 кв., 0883 445 705. 120-1
ТРИЕТАЖНА масивна къща, „Гурко“, 105 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ДВУСТАЕН, нов с акт 16, 3 ет., южен, 50 500 Е, 0885 838 000. 120-1
ЮЖЕН, двустаен, „Картала“, ново строителство, 55 000 Е, 0887 225 503. 120-1
ДВУСТАЕН до стадиона, 70 кв., 4 етаж, 0886 656 062. 120-1
ЖИЛИЩЕ с три спални, на улица „Чумерна“, 0886 656 062. 120-1
ЕТАЖ от къща, с двор, завършен, 103 кв., 69 500 Е, 0887 225 503. 120-1
ЗАВЪРШЕНО жилище, „Картала“, с наематели, наем 360 лв., 0885 838 000. 120-1
АПАРТАМЕНТ с една спалня, в луксозна сграда, с акт 16, 55 000 Е, 0883 445 705. 120-1
РЕНОВИРАН имот в Ново село, 77 250 Е, 0887 225 503. 120-1
НОВО строителство, „Бузлуджа“, 46 кв. 69 500 лв., 0885 838 000. 120-1
НОВО жилище до Нова болница, 5 ет., 55 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ИЗГОДНА южна боксониера, тухла, център, 0885 702122. 120-1
ПАРЦЕЛ в Присово, регулация, до асфалтов път, 22 000 Е, 0885 702122. 120-1
ТРИСТАЕН апартамент в „Колю Фичето“, 55 000 Е, 0885 702122. 120-1
ПАРЦЕЛ за строителство, Велико Търново, 0883 474 205. 120-1
КЪЩА за ремонт с гараж, център, Д. Оряховица, 60 000 лв., 0887 225 503. 120-1
ЛУКСОЗНО обзаведен тризонет, спокойна улица, 170 000 Е, 0883 445 705. 120-1
ОТЛИЧНО, завършено жилище до мола, голяма дневна и две спални, 0885 838 000. 120-1
ГАРАЖ на ул. „Ален мак“, 14 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1
КОМПЛЕКС „Мармарлията“, 100 кв., завършен, 0883 445 705. 120-1
ЛУКСОЗЕН етаж от къща, с двор, Г. Оряховица, 0887 225 503. 120-1
МНОГОСТАЕН апартамент, тухла, 101 кв., 72 000 Е, 0885 702122. 120-1
СТАРО строителство, до полицията, 60 кв., юг, 53 700 Е, 0885 838 000. 120-1
ЕТАЖ от къща с двор, реновиран, център, Г. Оряховица, 0887 225 503. 120-1
НОВО жилище с две спални до „Практикер“, южно, 55 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, 35 500 Е, 0886 656 062. 120-1
ТРИСТАЕН, „Картала“, гараж, таван, обзаведен, 0886 656 062. 120-1
ДВЕ спални, хол и кухня, тухла, 99 700 лв., 0886 656 062. 120-1
ЛУКСОЗЕН мезонет в центъра, завършен, 0885 838 000. 120-1
ДВУСТАЕН, луксозен, „Колю Фичето“, 0885 025746. 120-1
ГАРСОНИЕРА обзаведена, „Колю Фичето“, 30 000 Е, 0885 025746. 120-1
МАГАЗИН, 30 кв. м, широк център, 19 000 Е, 0885 025746. 120-1
ЕТАЖ от къща, монолитен, Лясковец, 97 кв., 38 300 Е, 0885 702122. 120-1
ДВУСТАЙНИ и тристайни жилища ново строителство, „Колю Фичето“, добри цени, 0885 838 000. 120-1
ТУХЛЕНА боксониера, 41 000 лв., 0886 656 062. 120-1
ЖИЛИЩЕ с две спални до Спортна зала, 53 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ТРИСТАЕН, с акт 16, „Картала“, нов, 0886 656 062. 120-1
ЧЕТИРИСТАЕН, тухла, широк център, 69 000 Е, 0885 702122. 120-1
СПАЛНЯ, хол и кухня, с двор, след ремонт, 67 000 лв., 0887 225 503. 120-1
ТОПЦЕНТЪР, завършено жилище, с две спални, 74 000 Е, 0885 838 000. 120-1
ДВУСТАЕН, нов с панорама, 4 ет., ул. „Яворов“, 49 800 Е, 0885 838 000. 120-1
ТУХЛЕН многостаен апартамент в „Акация“, 112 кв., 0885 702122. 120-1
ДВУСТАЕН, „Колю Фичето“, 34 300 Е, 0885 702122. 120-1
МНОГОСТАЕН, 101 кв., тухла, широк център, 0885 702122. 120-1
КЪЩА в село Мирово, Стражица, 11 000 Е, 0885 702122. 120-1
МОНОЛИТНА къща в центъра, 85 000 Е, 0883 474 205. 120-1
ДВУСТАЕН, юг, завършен, 52 000 Е, 0887 225 503. 120-1
ТРИСТАЕН, на шпакловка, газ, 65 000 Е, 0887 225 503. 120-1
ЕТАЖ от къща, Горна Оряховица, 60 000 лв., 0887 225 503. 120-1
КЪЩА с. Любенци, 1230 м2 двор, 0885 345 000. 11-10
ПАРКОМЯСТО, „Г. Бакалов“ 8 („Ореха“), 0885 345 000. 11-10
КЪЩА с двор 2480 кв. м, стопански сгради, с. Балван, 0886 808 548. 10-4
АПАРТАМЕНТ, 92 кв. м, кв. „Бузлуджа“, ново строителство, довършен, 60 000 Е, 0896 840 710. 3-2
ОБЗАВЕДЕН апартамент с две спални, газ и красива гледка, 0897 964 729. 3-2
ОБЗАВЕДЕН апартамент след ремонт, кв. “Колю Фичето“, 3 помещения, 49 500 евро, 0899 921 394. 3-2
ТРИСТАЕН, старо строителство, „Качица“, 52 000 евро, 0899 921 394. 3-2
АПАРТАМЕНТИ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-2
АПАРТАМЕНТИ, ново строителство, на ул. „Буйнозов“, 0898 568 560. 3-2
АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. „България“, 0896 840 710. 3-2
ТРИСТАЕН апартамент, обзаведен и газифициран, акт 16, 0898 568 560. 3-2
ИЗЦЯЛО южен апартамент до Спортна зала, 2 спални, обзаведен, 0896 840 710. 3-2
КЪЩА в село Първомайци, 60 000 лева, 0898568560. 3-2
ДОВЪРШЕН апартамент с две спални до автогара „Юг“, 65 000 евро, 0896 840 710. 3-2
КЪЩА в Косарка, 1500 кв. м двор, 0899 921 394. 3-2
ТРИСТАЕН, тухлен, обзаведен, 49 500 Е, 0899 921 394. 3-2
АПАРТАМЕНТ с три спални, с гледка към парк „Дружба“, 0896 840 710. 3-2
АПАРТАМЕНТ с две спални, обзаведен и газифициран, център, 68 000 евро, 0898 568 560. 3-2
АПАРТАМЕНТ южен, 2-ри етаж, акт 16, 55 000 Е, 0899 921 394. 3-2
ТРИСТАЕН апартамент на 3-ти етаж, ново строителство, 56 500 Е, 0898 568 560. 3-2
КЪЩА в Дебелец, 0899 921 394. 3-2
АПАРТАМЕНТ до ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, 67 000 евро, 0896 840 710. 3-2
АПАРТАМЕНТ в санирана сграда, кв. „Бузлуджа“, 39 500 Е, 0896 840 710. 3-2
АПАРТАМЕНТ с три спални на ул. „Димитър Буйнозов“, 0896 840 710. 3-2
КЪЩА с 1900 кв. м двор, с. Арбанаси, 0899 921 394. 3-2
МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-2
ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 560 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2
КЪЩА с двор и панорамна гледка в гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-2
ОБЗАВЕДЕНА къща, с. Пчелище, 70 000 Е, 0896 840 710. 3-2
АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 550 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2
ГАРАЖ на ул. „Симеон Велики“, 0894 678 686. 3-2
ГАРАЖ на ул. „Магистрална“, 0894 678 686. 3-2
ДВУСТАЕН, ново строителство, „Картала“, 0894 678 686. 3-2
ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-2
АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 560 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2
НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-2
ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-2
КЪЩА в с. Шилковци, изгодна цена, 0897 964 729. 3-2
ПАРЦЕЛ със стопански сгради в село Беляковец, 8 дка, 0897 964 729. 3-2
КЪЩА в кв. „Асенов“, 65 000 лева, 0899 921 394. 3-2
ХОЛ, спалня, кухня, „Зона В“, 32 800 Е, без посредник, 0885 836 279. 15-1
ЖИЛИЩЕ, В. Търново, от собственик, 0899 359 767.
- ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ
БУС, товарен, IVECO, 2000 г., 0885 345 000. 11-10
- ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ
ОФИЦИАЛНА рокля, подходяща за сватба, кръщене или абитуриентски бал. Цвят – тъмносин, цена – 400 лв. Купувана е от бутиков магазин във Велико Търново. За повече информация и снимки пишете на email: [email protected] или 0878 199 921.
ДЪРВА за огрев, екобрикети, пелети, дървен материал, греди, дъски, ламперия. Склад: „Дари-Лес“, ул. “Козлуджа“ 4, над ДАИ, 0882 020 181. 45-38
ДЪРВА, 0877 655 115. 40-32
МУЗИКАЛНИ инструменти и аксесоари, 0885 467 529. 16-13
- ПРОДАВА ЖИВОТНИ
ПРОДАВА немски овчарки, 0886 457 203. 5-5
- КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
КУПУВАМ тухлено жилище, 0895 269 196. 120-1
ТЪРСЯ тухлен апартамент, може и за ремонт, във Велико Търново, 0886 656 062. 120-1
ТЪРСЯ тристаен апартамент на шпакловка, 0883 474 205. 120-1
КУПУВАМ къща с условия на живот до 20 км от Велико Търново, 0886 656 062. 120-1
КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-767
КУПУВАМ тристаен апартамент, В. Търново, от собственик, 0876 739 072. 15-14
ИЗКУПУВАМ гори, обработваеми и изоставени ниви и площи в община Антоново, 0898 370 406. 21-12
АГЕНЦИЯ “Сентчъри Хоумс” търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт: 062/65 21 21. 3-2
- КУПУВА АВТОМОБИЛИ
АВТОМОРГА – с. Шемшево, изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-78
КОЛИ за скрап от място, 0888 62 75 86. 42-27
- КУПУВА СТОКИ
ИЗКУПУВАНЕ на желязо от място, 0887 875 947. 21-11
- ПОД НАЕМ КВАРТИРИ
ЮЖЕН етаж, с 3 спални, център, 550 лв., 0887 225 503. 120-1
ТРИСТАЕН, широк център, 350 лв., 0885 702122. 120-1
БОКСОНИЕРА с климатик, център, 200 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, топцентър, 350 лв., 0885 025746. 120-1
ДВУСТАЕН луксозен апартамент, 0889 123 937. 120-1
БОКСОНИЕРА, „Колю Фичето“, нова, 0889 123 937. 120-1
ДВУСТАЕН апартамент, изгоден, 330 лв., 0889 123 937. 120-1
ТРИСТАЕН до полицията, 450 лв., 0885 025746. 120-1
ТРИСТАЕН, ново строителство, „Колю Фичето“, 450 лв., 0889 123 937. 120-1
ДВУСТАЕН, чисто нов, до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1
ЛУКС, тристаен, топцентър, 0889 123 937. 120-1
ДВУСТАЕН апартамент, позволени са домашни любимци, 0889 123 937. 120-1
НОВ, двустаен, до парк „Дружба“, 0889 123 937. 120-1
ТРИСТАЕН, 500 лв., център, 0885025746. 120-1
АПАРТАМЕНТ с три спални, „Бузлуджа“, 550 лв., 0889 123 937. 120-1
СЛЪНЧЕВ двустаен апартамент до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1
ДВУЕТАЖНА къща в село Самоводене, 700 лв., 0885 702 122. 120-1
ИЗГОДНО жилище под наем, 0889 123 937. 120-1
ОБЗАВЕДЕН, двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123 937. 120-1
БОКСОНИЕРА, топцентър, 200 лв., 0885 025746. 120-1
НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123 937. 120-1
БОКСОНИЕРА, топцентър, 270 лв., 0889 123 937. 120-1
НОВ двустаен, с паркомясто, до пожарната, 520 лв., 0887 225 503. 120-1
ДВУСТАЕН, климатизиран, бул. „България“, 0885 025746. 120-1
ДВУСТАЕН, център, 300 лв., 0885 025746. 120-1
ЕТАЖ от къща, „Акация“, с двор, 450 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, център, първи наематели, 0885 025746. 120-1
ТРИСТАЕН, до полицията, 400 лв., 0877 731 511. 120-1
ГАРАЖ в „Акация“, с ток и вода, 0885 025746. 120-1
ДВУСТАЕН до стадиона, панорамен, 420 лв., 0887 225 503. 120-1
ГАРСОНИЕРА, до „Била“, „Бузлуджа“, 250 лв., 0887 225 503. 120-1
ДВУСТАЕН, в началото на „Бузлуджа“, 350 лв., 0887 225 503. 120-1
БОКСОНИЕРА, за ремонт, 100 лв., 0887 225 503. 120-1
АПАРТАМЕНТ с три спални, 550 лв., 0887 225 503. 120-1
КЪЩА в село Леденик, 700 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, „Акация“, първи наематели, 380 лв., 0885 025746. 120-1
ГАРСОНИЕРА, напълно обзаведена, 0885 025746. 120-1
ЧЕТИРИСТАЕН, център, 480 лв., 0885 702122. 120-1
ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 450 лв., 0885 702122. 120-1
ТРИСТАЕН до КАТ, 450 лв., 0885 025746. 120-1
ЮЖНА боксониера, „Акация“, 300 лв., 0885 025746. 120-1
ДВУСТАЕН, обзаведен, до стадиона 400 лв., 0885 025746. 120-1
ТРИСТАЕН в „Акация“, 300 лв., юг, 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН с двор на центъра, 80 кв., 310 лв., 0885 702122. 120-1
ЕТАЖ от къща, „Акация“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1
ГАРАЖ с ток и вода до КАТ, 80 лв., 0885 025746. 120-1
ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1
МНОГОСТАЕН апартамент, широк център, 440 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, южен, на бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, „Картала“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, център, 380 лв., 0885 702 122. 120-1
БОКСОНИЕРА в широк център, 200 лв., 0885 702 122. 120-1
БОКСОНИЕРА до театъра, 200 лв., 0885 025746. 120-1
ТРИСТАЕН, газ, 650 лв., 0887 225 503. 120-1
ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 250 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, саниран, до бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1
ТРИСТАЕН, „Акация“, 120 кв. м, 500 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, с двор, на центъра, 340 лв., 0885 702 122. 120-1
МЕЗОНЕТ с една спалня, „К. Фичето“, 0887 225 503. 120-1
СТУДИО, „Акация“, 300 лв., 0887 225 503. 120-1
ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера до Ректората, 250 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, център, 350 лв., 0885 025746. 120-1
ДВУСТАЕН, „Колю Фичето“, 330 лв., 0887 225 503. 120-1
ДВУСТАЕН, до пл. „Майка България“, 300 лв., 0887 225 503. 120-1
ТРИСТАЕН до „Лидл“ в „Колю Фичето“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1
СВЕТЪЛ, тристаен в „Колю Фичето“, 500 лв., 0885 702 122. 120-1
ТРИСТАЕН на ул. „Освобождение“, 300 лв., с интернет и телевизия, 0885 702 122. 120-1
СПАЛНЯ, хол и кухня, широк център, 290 лв., 0885 702122. 120-1
ЮЖЕН, двустаен, нов, до бул. „България“, 400 лв., 0885 702122. 120-1
ПЕРФЕКТНА локация, многостаен апартамент в центъра, 600 лв., 0885 702122. 120-1
ДВУСТАЕН, център, тухла, 380 лв., 0885 702 122. 120-1
НОВ двустаен до „Кауфланд“, с панорамна тераса, 450 лв., 0885 702 122. 120-1
ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН с климатик, ново строителство, 350 лв., 0885 702 122. 120-1
НОВООБЗАВЕДЕН, двустаен с панорама, „Акация“, 380 лв., 0885 702 122. 120-1
ДВУСТАЕН, газифициран, 320 лв., 0887 225 503. 120-1
ТРИСТАЕН, център,400 лв., 0887 225 503. 120-1
ТРИСТАЕН до автогара „Юг“, тухла, 350 лв., 0885 702122. 120-1
ЕТАЖ от къща в „Акация“, 115 кв., 350 лв., 0885 702122. 120-1
ТРИСТАЕН до стадиона, 450 лв., 0885 025746. 120-1
ТРИСТАЕН луксозен център, 0885 025746. 120-1
ТРИСТАЕН, „Картала“, 400 лв., 0885 025746. 120-1
ЕТАЖ от къща, 330 лв., 0885 025746. 120-1
ДВУСТАЕН, юг, климатизиран, „Колю Фичето“, 350 лв., 0885 025746. 120-1
ДВУСТАЕН, топ център, 400 лв., 0885 025746. 120-1
ДВУСТАЕН на бул. „България“, 400 лв., 0885 702 122. 120-1
ЮЖНА гарсониера до „Лидл“, 280 лв., 0885 702 122. 120-1
ТРИСТАЕН с интернет и телевизия, „Акация“, 0885 702 122. 120-1
ОТДАВАМ апартамент – лукс, 0895 025 423. 22-8
ОТДАВАМ апартамент – лукс, вайбър: 00420773188860. 22-8
ДАВАМ апартамент под наем, 70 м2, широк център, ул. “Ален мак“ 6, напълно обзаведен, без посредник, 350 лв., 0888 960 542. 10-5
АПАРТАМЕНТ, ново строителство, ул. “Симеон Велики“, 0896 840 710. 3-2
АПАРТАМЕНТ с две спални, напълно обзаведен, ново строителство, 0898 568 560. 3-2
АПАРТАМЕНТ, ново строителство, ул. “Яворов“, 420 лева, 0896 840 710. 3-2
ЕТАЖ с една спалня след ремонт, “Варуша”, двор, 0896 840 710. 3-2
ТРИСТАЕН, обзаведен, кв. “К. Фичето”, 550 лв., 0898 568 560. 3-2
ИЗЦЯЛО южен апартамент, ново строителство, ул. ”Сергей Румянцев”, 0896 840 710. 3-2
АПАРТАМЕНТ с две спални, ул. „Краков“, отопление с камина на дърва, 0896 840 710. 3-2
АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. “Габровски”, отлично състояние, 0897 964 729. 3-2
АПАРТАМЕНТ до полицията, две спални, 0896 840 710. 3-2
АПАРТАМЕНТ с една спалня, ул. “Твер“, ново строителство, 0896 840 710. 3-2
АПАРТАМЕНТ с две спални, до Нова болница, 350 лева, 0894 678 686. 3-2
ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 270 лв., 0894 678 686. 3-2
БОКСОНИЕРА на ул. “Краков”, 300 лв., 0894 678 686. 3-2
БОКСОНИЕРА, ново строителство, 300 лв., до 5-и корпус на ВТУ, 0896 840 710. 3-2
АПАРТАМЕНТ, 55 кв.м, зад „Практикер“, 330 лв., 0899 921 394. 3-1
ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/547 566. 3-2
ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-2
ДАВАМ гарсониера в Горна Оряховица, 0884 978859. 5-2
ДНЕВНА с две спални и гарсониера, 0878 86 90 77.
ДАВАМ жилище, В. Търново, 0889 440 111.
- ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА
ОФИС в центъра, обзаведен, изгодно, 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-1
ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1
ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1
ОФИС, ниво тротоар, „Картала“, 20 кв., 150 лв., 0885 702122. 120-1
МАГАЗИНИ с лице към главна улица, 250 лв., 0885 702122. 120-1
МАГАЗИН в „Колю Фичето“ с климатик, санитарен възел, 740 лв. 0885 702122. 120-1
ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1
ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв., 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН под наем,115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1
ПОМЕЩЕНИЕ, след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН, 55 кв., големи витрини, на пресечка от два главни булеварда, 600 лв., 0889 123 937. 120-1
ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1
СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474 205. 120-1
МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1
ПОМЕЩЕНИЕ на бул. „България“, 300 кв. м, 0889 123 937. 120-1
МАГАЗИН, бул. България, 650 лв., 0887 225 503. 120-1
ОФИС, център, 250 лв., 0887 225 503. 120-1
КЪЩА под наем в Саласука, 0889 123 937. 120-1
ОБУРУДВАН салон за красота, маникюр, масаж, 1000 лв., 0887 225 503. 120-1
ОФИС до пожарната, 250 лв., 0887 225 503. 120-1
ОФИС в Горна Оряховица, 300 лв., 0887 225 503. 120-1
ОФИС на главна улица, с климатик, 220 кв. м, 1200 лв., 0885 702 122. 120-1
ОФИС с ролетна врата в топ център, 400 лв., 0885 702122. 120-1
ЪГЛОВ магазин на главната улица в центъра, 400 лв., 0885 702122. 120-1
РЕМОНТИРАН магазин, на главен път с климатик, 600 лв., 0885 702122. 120-1
СКЛАД, „Чолаковци“, 0885 345 000. 11-10
ДВЕ помещения – 50 м2, „Йоновка“, 0884 926 091. 9-6
МАГАЗИН, ул. „Плиска“, 250 лв., 0896 840 710. 3-2
ОФИС в близост до автогара „Юг“, 280 лв., 0894 678 686. 3-2
ОФИС на ул. „Възрожденска“, 400 лв., 0894 678 686. 3-2
МАГАЗИН на ул. „Н. Габровски“, 600 лв., 0898 568 560. 3-2
- ПОД НАЕМ ДРУГИ
ДАВАМ под наем паркомясто в закрит гараж, „Картала“, ул. „Ангел Каралийчев“ 12, 0887 630 432. 21-10
ПАРКОМЯСТО, ул. „Ал. Константинов“ 10, 0885 345 000. 11-10
- ТРАНСПОРТ
ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-372
RENT A CAR, 0878 214 100. 250-174
БУС, до 2.5 т, 0888 146 321. 250-161
БУС, 3,5 т, голям, споразумение, 0888 262 307. 50-48
ТРАНСПОРТ, падащ борд, самосвал, работници, 0878 428 125. 50-12
ОБЕМЕН бус до 3.5 т, брезент, 0885 398 333. 15-8
ХАМАЛИ, 0876 102 600. 10-4
ТРАНСПОРТ до 2 т, обемен, 0888 909 494. 30-1
- ЗА ДОМА
ХАМАЛИ, транспорт, почистване на жилища, мазета, косене и други, 0886 644 258. 21-8
ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-829
АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-259
РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-925
СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-754
ЦИКЛЕНЕ, лакиране, 0888 897 945. 2500-344
ВиК – откриване на течове, 0878 846 490. 2000-442
ГИПСОКАРТОН, 0988 889 912.
ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 235-172
ТОТАЛНИ ремонти до ключ, 0897 923 258. 250-116
ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 100-12
ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 38 19 86. 100-10
ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 147-91
ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 150-58
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ на панелни блокове и гаражи, фирма, 0886 526 499. 37-36
БЕЗПРАШНО циклене, 0887 04 04 71. 37-27
ГРУБ строеж, покриви и хидроизолации, 0876 05 90 09. 21-21
ПРЕПОКРИВАНЕ на покриви с цигли, улуци, улами, обшивка на комини, хидроизолация, 0878 199 848. 25-19
ПОЧИСТВАНЕ на тавани, мазета, дворове, къщи, с транспорт и хамали, 0886 526 499. 21-15
ФЕКАЛКА, 0886 526 499. 21-15
РЕМОНТ на покриви, 0887 875947. 15-14
РЕМОНТ на улуци, 0887 875 947. 15-14
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, гаражи, козирки и блокове, 0887 875 947. 15-14
КЪРТИ, извозва, почиства помещения, дворове, 0886 589 642. 22-13
ЦИКЛЯ, лакирам, 0888 225 344. 120-13
ФАЯНС, теракот, гранитогрес, гипсокартон, 0885 538 480. 21-14
ДРЕБНИ ремонти, 0882 104 991. 21-12
КЪРТИ, пробива, извозва, 0878 428 125. 50-12
ГИПСОКАРТОН, шпакловка, боя, ламинат, плочки, 0888 197 598. 21-11
КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0988 334 677. 10-5
СЪБАРЯНЕ на стари къщи, 0988 334 677. 10-5
СТРОИТЕЛНИ ремонтни услуги. Гипсокартон, шпакловка, боядисване, фаянс, AL и PVC дограма, 0888 150 275. 10-4
КЪРТИ, пробива, извозва, 0888 909 494. 30-1
КОСЕНЕ, рязане, извозване, 0888 909 494. 30-1
НАВЕСИ, парапети, огради, 0888 909 494. 30-1
- ЗДРАВЕ
МАСАЖИ, 0888 152 086. 21-12
- ВЕЧЕН ЖИВОТ
ПОГРЕБАЛНА агенция „Васил Галев“. Денонощно организира всичко за погребения и кремация, 0888 352 857. 100-58
ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-43
ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 100-43
„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ“ ЕООД предлага траурни услуги и стоки без почивен ден, www.obredni-deinosti.com, 062/621 735, 0878 690 646, 0888 690 645.
- ПРЕВОДИ
ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 42-32
„МИЛЕНА-М“ – преводи, легализации, www.milena-m.com, 062/606 620, 0899 939 850, 0898 557 072. 50-47
- ТРУДОВА БОРСА
„АЛЕКС ОК“ набира шофьори на автобуси, 0897 01 16 16.
ФИРМА търси оперативен счетоводител, икономическо образование (може и техникум) или студент по икономика, 0896 775 770. 10-8
РАБОТА в Австрия за социални асистентки. Добро заплащане, социално и здравно осигуряване. Осигурени храна и жилище. Сайт: http://24pflegebg.com, email: pflegeb[email protected]bg, телефон, 0887 11 88 13.
НАБИРАМЕ работник кухня и камериерки. Храна, спане – осигурени, 0897 863 027. 22-14
ГЛЕДАМ болни, 0888 152 086. 21-13
ДЪРВОДЕЛСКИ цех търси работници, 0887 822 963. 10-8
ТЪРСИ работник за производство на здравословни храни в малък цех, 0876 123 670. 10-6
ФИРМА търси охранители – мъже и жени, 0889 474 223. 5-5
ТЪРСИМ СЕРВИЗЕН ИНЖЕНЕР поддръжка, с район на действие Северна България, за немска компания, пазарен и технологичен лидер в опаковъчната индустрия. Изисква се висше техническо образование, опит в сервиз на промишлени машини и английски език. За контакт: [email protected] и 0887 509 543.
ТЪРСИ строител – партньорство, с автомобил, 0896 658 774.
- РАЗНИ
ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-7