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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

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Кола помете пешеходец на пътя Велико Търново-Русе

БОРБА БГ 0 коментара 0 четения

84-годишен шофьор загина при сблъсък на кола с камион

Кола е помляла пешеходец на пътя Велико Търново-Русе. Трагедията станала на 30 юли около 23,15 ч. във великотърновското село Самоводене. В злополучната вечер лек автомобил „Мазда“, управляван от 42-годишен търновец, движещ се в посока от Русе към Велико Търново е блъснал пешеходец. 61-годишният мъж от с. Самоводене е загинал на място. Причините са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство.
Същия ден в 08,30 ч. на пътя Горна Оряховица – с. Козаревец челно са се ударили лек и товарен автомобил. На място е загинал водачът на лекия автомобил. Жертавата е 84-годишен мъж от Горна Оряховица. Причините са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство.

Веселина АНГЕЛОВА

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