Онлайн обявите на „Борба“

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

АПАРТАМЕНТ, 92 кв. м, кв. „Бузлуджа“, ново строителство, довършен, 60 000 Е, 0896 840 710. 3-2

ОБЗАВЕДЕН апартамент с две спални, газ и красива гледка, 0897 964 729. 3-2

ОБЗАВЕДЕН апартамент след ремонт, кв. “Колю Фичето“, 3 помещения, 49 500 евро, 0899 921 394. 3-2

ТРИСТАЕН, старо строителство, „Качица“, 52 000 евро, 0899 921 394. 3-2

АПАРТАМЕНТИ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-2

АПАРТАМЕНТИ, ново строителство, на ул. „Буйнозов“, 0898 568 560. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. „България“, 0896 840 710. 3-2

ТРИСТАЕН апартамент, обзаведен и газифициран, акт 16, 0898 568 560. 3-2

ИЗЦЯЛО южен апартамент до Спортна зала, 2 спални, обзаведен, 0896 840 710. 3-2

КЪЩА в село Първомайци, 60 000 лева, 0898 568560. 3-2

ДОВЪРШЕН апартамент с две спални до автогара „Юг“, 65 000 евро, 0896 840 710. 3-2

КЪЩА в Косарка, 1500 кв. м двор, 0899 921 394. 3-2

ТРИСТАЕН, тухлен, обзаведен, 49 500 Е, 0899 921 394. 3-2

АПАРТАМЕНТ с три спални, с гледка към парк „Дружба“, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, обзаведен и газифициран, център, 68 000 евро, 0898 568 560. 3-2

АПАРТАМЕНТ южен, 2-ри етаж, акт 16, 55 000 Е, 0899 921 394. 3-2

ТРИСТАЕН апартамент на 3-ти етаж, ново строителство, 56 500 Е, 0898 568 560. 3-2

КЪЩА в Дебелец, 0899 921 394. 3–2

АПАРТАМЕНТ до ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, 67 000 евро, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ в санирана сграда, кв. „Бузлуджа“, 39 500 Е, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с три спални на ул. „Димитър Буйнозов“, 0896 840 710. 3–2

КЪЩА с 1900 кв. м двор, с. Арбанаси, 0899 921 394. 3–2

МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-2

ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 560 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2

КЪЩА с двор и панорамна гледка в гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-2

ОБЗАВЕДЕНА къща, с. Пчелище, 70 000 Е, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 550 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2

ГАРАЖ на ул. „Симеон Велики“, 0894 678 686. 3-2

ГАРАЖ на ул. „Магистрална“, 0894 678 686. 3-2

ДВУСТАЕН, ново строителство, „Картала“, 0894 678 686. 3-2

ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-2

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 560 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2

НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-2

ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-2

КЪЩА в с. Шилковци, изгодна цена, 0897 964 729. 3-2

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в село Беляковец, 8 дка, 0897 964 729. 3-2

КЪЩА в кв. „Асенов“, 65 000 лева, 0899 921 394. 3-2

ДВЕ спални, хол и кухненски бокс, център, газифициран, 60 900 Е, 0896 907991. 50-1

СПАЛНЯ и кухня, широк център, 30 000 Е, 0896 907991. 50-1

ДВУСТАЕН апартамент, ул. „Краков“ 42 000 Е, 0896 907991. 50-1

ТУХЛЕНА южна гарсониера в кв. „Акация“, 48 900 лв., 0888 798 783. 50-1

ТРИСТАЕН обзаведен, 41 500 Е, 0888 798783. 50-1

ДВУСТАЕН апартамент, ул. „Оборище“, 38 000 Е, 0888 798783. 50-1

ДВУЕТАЖНА къща с гараж в с. Поликраище, 15 000 лв., 0884 796 221. 50-1

КЪЩА с двор в с. Джулюница, 14 500 лв., 0884 796 221. 50-1

ОБЗАВЕДЕНА къща след ремонт в с. Драгижево, 86 600 лв., 0885 168782. 50-1

ДВЕ къщи в един двор, след ремонт в с. Добри дял, 42 000 лв., 0885 168782. 50-1

МНОГОСТАЕН, газифициран, център, Горна Оряховица, от собственик, 0886 062 958. 27-21

ДВУСТАЕН, южен, нов, „Акация“, 67 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 53 800 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, обзаведен, 55 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, 130 кв., широк център, 77 000 Е, с възможност за разплащане, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА, самостоятелна, Горна Оряховица, 76 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, с панорама, „Картала“, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, 124 кв., ново строителство, 64 900 Е, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, „Картала“, 69 900 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, за 92 000 лв., 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Ново село, 57 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЙНИ и тристайни в кв. „Колю Фичето“, на изгодни цени, 0885 838 000. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухненски бокс, „Бузлуджа“, 3 етаж, 72 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в Лясковец, 740 кв. м, 17 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН в центъра, 111 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, топцентър, 62 000 Е, 0895 269 196. 120-1

НОВ тристаен, обзаведен, с акт 16, център, 68 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН до парк „Дружба“, 3 етаж, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, изцяло южен, 2 етаж, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, ново строителство, 46 000 Е, 0895 269 196. 120-1

САМОСТОЯТЕЛНА къща, Велико Търново, център, 130 000 Е, 0895 269 196. 120-1

НОВА къща в село Леденик, 99 000 Е, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в село Поликраище, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, ремонтиран, „Колю Фичето“, 0883 474 205. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен, двустаен, „Колю Фичето“, 74 кв., 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН, изцяло южен, „Акация“, с гледка към „Царевец“, 59 800 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА на два етажа в „Акация“, гараж, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, топцентър, 130 кв., 85 500 Е, 0895 269 196. 120-1

СТУДИО в нов комплекс, завършено, ет. 2, с акт 16, 46 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, център, до парк, 0885 838 000. 120-1

НОВО строителство, 47 кв., „Зона Б“, завършен, 40 000 Е, 0885 838 000. 120-1

МАГАЗИН до бул. „Габровски“, 80 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ПАРЦЕЛ, село Арбанаси, 1000 кв., 70 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, газифициран, 51 400 Е, 0887 225 503. 120-1

ГАЗИФИЦИРАН апартамент с две спални, 120 кв., ново строителство, 0887 225 503. 120-1

ЛУКСОЗНА къща в Пчелище, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в „Картала“, ет. 4, със завършена баня, 0885 838 000. 120-1

ЕТАЖ от къща, до „Царевец“, 55 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ЦЕНТЪР, двустаен, ново строителство, с акт 16, 72 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ИМОТ в центъра, обзаведен, на две нива, 73 кв., 48 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЖИЛИЩЕ с перфектни параметри, ет. 3, юг, 86 кв., до „Лидл“, 0883 445 705. 120-1

ЕТАЖ от къща с панорамна гледка, 62 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, апартамент, „Бузлуджа“, 0889 123 937. 120-1

СТРАХОТНА инвестиция, жилище в идеалния център, разделено на две, завършено, 63 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент до парк „Колю Фичето“, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, южен, „Картала“, 40 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ТУХЛЕНА боксониера, юг, „Акация“, 27 700 Е, 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, панелен, „Бузлуджа“, до „Била“, саниран, 46 900 Е, 0885 838 000. 120-1

ОФИС в „ГУМ център“, 8000 лв., 0886 656 062. 120-1

ОТРЕМОНТИРАН нов апартамент между „Лидл“ и „Практикер“, ет. 4, 59 000 Е, 0885 838 000. 120-1

НОВО жилище с две спални, акт. 16, „Картала“, 62 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТОПЦЕНА, 56 500 Е, ново строителство, с две спални, ет. 5, „Картала“, 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ИЗГОДНА двуетажна къща в Ново село, 22 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ОТЛИЧНО обзаведен апартамент, с две спални, „Колю Фичето“, 76 900 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВЕ спални, хол, кухня, трапезария, до стадиона, 72 000 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВО жилище, южно, с две спални, готов за живеене, бул. „България“, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с панорамна гледка, 0889 123 937. 120-1

ПАРЦЕЛ до ул. „Магистрална“, 36 500 лв., 0885 702122. 120-1

МНОГОСТАЕН, на ул. „Ален Мак“, 101 кв., 72 000 Е, 0885 702 122. 120-1

ЮЖЕН тухлен апартамент, до „Спортна зала“, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, тухла, обзаведен, до „Лидл“, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1

КЪЩА до „Американски колеж“, 190 кв., 0886 656 062. 120-1

КЪЩА в Арбанаси, двор 1000 кв., 160 000 Е, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА в Присово, 800 кв. двор, 62 000 лв., 0885 838 000. 120-1

НОВО строителство, 3 спални, „Картала“, до „Бианко“, БДС, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ до „Лидл“, „Бузлуджа“, 19 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ на „Полтава“ ,11 500 Е, 0885 022122. 120-1

ИЗГОДНО жилище, 41 000 лв., тухла, 0886 656 062. 120-1

ПРОМИШЛЕНО помещение, на 10 км от Велико Търново, РПЗ 684 кв., двор 1085 кв., 0883 445 705. 120-1

ТРИЕТАЖНА масивна къща, „Гурко“, 105 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, с акт 16, 3 ет., южен, 50 500 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВОЕН гараж, с ток и ролетна врата, център, 19 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, с акт 16, център, 0886 656 062. 120-1

ЖИЛИЩЕ с три спални, на улица „Чумерна“, 0886 656 062. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, до полицията, обзаведен, 56 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ЗАВЪРШЕНО жилище, „Картала“, с наематели, наем 360 лв., 0885 838 000. 120-1

АПАРТАМЕНТ с една спалня, в луксозна сграда, с акт 16, 55 000 Е, 0883 445 705. 120-1

МАГАЗИН на две улици с паркоместа, 124 кв., „Картала“, 0887 225 503. 120-1

НОВО строителство, „Бузлуджа“, 46 кв., 69 500 лв., 0885 838 000. 120-1

НОВО жилище до Нова болница, 5 ет., 55 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ИЗГОДНА южна боксониера, тухла, център, 0885 702122. 120-1

ПАРЦЕЛ в Присово, регулация, до асфалтов път, 22 000 Е, 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в „Колю Фичето“, 55 000 Е, 0885 702122. 120-1

ПАРЦЕЛ за строителство, Велико Търново, 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН на главна улица, гр. Горна Оряховица, с наематели, 0887 225 503. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен тризонет, спокойна улица, 170 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ОТЛИЧНО, завършено жилище до мола, голяма дневна и две спални, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ на ул. „Ален мак“, 14 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1

КОМПЛЕКС „Мармарлията“, 100 кв., завършен, 0883 445 705. 120-1

ТЪРГОВСКО помещение с лице към улица, в кв. „Колю Фичето“, 70 000 Е, 0887 225 503. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, тухла, 101 кв., 72 000 Е, 0885 702122. 120-1

СТАРО строителство, до полицията, 60 кв., юг, 53 700 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ, „Колю Фичето“, 19 кв. м, 8000 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВО жилище с две спални до „Практикер“, южно, 55 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, 35 500 Е, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, гараж, таван, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

ДВЕ спални, хол и кухня, тухла, до Нова болница, 0886 656 062. 120-1

ЛУКСОЗЕН мезонет в центъра, завършен, 0885 838 000. 120-1

МЕЗОНЕТ, шпакловка и замазка, 200 кв., 0885 025746. 120-1

ГАРСОНИЕРА обзаведена, „Колю Фичето“, 30 000 Е, 0885 025746. 120-1

ГАРАЖ до Спорта зала, 16 000 лв., 0885 025746. 120-1

ЕТАЖ от къща, монолитен, Лясковец, 97 кв., 38 300 Е, 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЙНИ и тристайни жилища, ново строителство, „Колю Фичето“, добри цени, 0885 838 000. 120-1

ГАРСОНИЕРА, „Картала“, обзаведена, 72 300 лв., 0886 656 062. 120-1

ЖИЛИЩЕ с две спални до Спортна зала, 53 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, с акт 16, „Картала“, нов, 0886 656 062. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, тухла, широк център, 69 000 Е, 0885 702122. 120-1

РЕНОВИРАН етаж, център с двор, 56 700 Е, 0887 225 503. 120-1

ТОПЦЕНТЪР, завършено жилище, с две спални, 74 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, с панорама, 4 ет., ул. „Яворов“, 49 800 Е, 0885 838 000. 120-1

ТУХЛЕН многостаен апартамент в „Акация“, 112 кв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Колю Фичето“, 34 300 Е, 0885 702122. 120-1

МНОГОСТАЕН, 101 кв., тухла, широк център, 0885 702122. 120-1

КЪЩА в село Мирово, Стражица, 11 000 Е, 0885 702122. 120-1

МОНОЛИТНА къща в центъра, 85 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ИЗГОДНА инвестиция, етаж, старата част, 110 кв., панорама, 80 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН за ремонт, 100 кв., 55 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ХОЛ, спалня, кухня, „Зона В“, 32 800 Е, без посредник, 0885 836 279. 15-10

„МИЛЕНА-М“ – 062/606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 30-5

ПРОДАВА парцел в регулация, Драгижево, 0895 728 456. 16-4

ЛОЗЕ с овощна градина, местността Калянджи, Лясковец, с нотариален акт, 0886 077 149. 2-2

30 ДКА за строеж, фотоволтаици и земеделска земя, комасирана, Велчево, 0878 221 658. 5-1

ПРОДАВАМ парцел в регулация на Къпиновски манастир – ток, вода, 1025 м2, без посредник. Цена 13 000 лв., 0878 447 679.

ПРОДАВАМ стара (за събаряне) къща в центъра на Дебелец, ток, вода, мръсен канал и парцел 525 м2, без посредник, 0888 708 484.

АПАРТАМЕНТ, В. Търново, от собственик, 0899 359 767.

ГАРАЖ, ул. “Краков“, с ток и вода, 9900 евро, 0892 366 717. 5-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ПРОДАВА Пежо 308, 2009 г., бензин, 1400 куб., 0889 543 453. 2-1

СИТРОЕН Пикасо, 2003, изгодно, 0878 221 658. 5-1

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ОФИЦИАЛНА рокля, подходяща за сватба, кръщене или абитуриентски бал. Цвят – тъмносин, цена – 400 лв. Купувана е от бутиков магазин във Велико Търново. За повече информация и снимки пишете на email: [email protected] или 0878 199 921.

БУРКАНИ, различни видове, 0889 387 863. 12-6

ПРОДАВАМ секция от 4 части, 70 лв., 0887 412 922. 3-1

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВАМ тухлено жилище, 0895 269 196. 120-1

ТЪРСЯ тухлен апартамент, може и за ремонт, във Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

ТЪРСЯ тристаен апартамент на шпакловка, 0883 474 205. 120-1

КУПУВАМ къща с условия на живот до 20 километра от Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-776

ИЗКУПУВАМ гори, обработваеми и изоставени ниви и площи в община Антоново, 0898 370 406. 21-21

АГЕНЦИЯ “Сентчъри Хоумс” търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт: 062/65 21 21. 3-2

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА – с. Шемшево, изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-87

КОЛИ за скрап от място, 0888 62 75 86. 42-36

КУПУВА СТОКИ

ИЗКУПУВАНЕ на желязо от място, 0887 875 947. 21-20

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, ул. “Симеон Велики“, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, напълно обзаведен, ново строителство, 0898 568 560. 3-2

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, ул. “Яворов“, 420 лева, 0896 840 710. 3-2

ЕТАЖ с една спалня, след ремонт, “Варуша”, двор, 0896 840 710. 3-2

ТРИСТАЕН, обзаведен, кв. “К. Фичето”, 550 лв., 0898 568 560. 3-2

ИЗЦЯЛО южен апартамент, ново строителство, ул. ”Сергей Румянцев”, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, ул. „Краков“, отопление с камина на дърва, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. “Габровски”, отлично състояние, 0897 964 729. 3-2

АПАРТАМЕНТ до полицията, две спални, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с една спалня, ул. “Твер“, ново строителство, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални до Нова болница, 350 лева, 0894 678 686. 3-2

ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 270 лв., 0894 678 686. 3-2

БОКСОНИЕРА на ул. “Краков”, 300 лв., 0894 678 686. 3-2

БОКСОНИЕРА, ново строителство, 300 лв., до 5-и корпус на ВТУ, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ, 55 кв. м, зад „Практикер“, 330 лв., 0899 921 394. 3-2

ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/547 566. 3-2

ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-2

КЪЩА под наем в Саласука, 0889 123 937. 120-1

АПАРТАМЕНТ с една спалня, до мола, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, широк център, 350 лв., 0885 702122. 120-1

БОКСОНИЕРА с климатик, център, 200 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, топцентър, 350 лв., 0885 025746. 120-1

ДВУСТАЕН, луксозен апартамент, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, „Колю Фичето“, нова, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, изгоден, 330 лв., 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН до мола, 450 лв., 0885 025746. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, „Колю Фичето“, 450 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, чисто нов, до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1

ЛУКС, тристаен, топцентър, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, позволени са домашни любимци, 0889 123 937. 120-1

НОВ, двустаен, до парк „Дружба“, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, 470 лв., до полицията, 0885 025746. 120-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, „Бузлуджа“, 550 лв., 0889 123 937. 120-1

СЛЪНЧЕВ двустаен апартамент до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща в село Самоводене, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ИЗГОДНО жилище под наем, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН, двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топцентър, 250 лв., 0885 025746. 120-1

НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 270 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, до втора спирка, „Бузлуджа“, 330 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, климатизиран, бул. „България“, 0885 025746. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 300 лв., 0885 025746. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, с двор, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, първи наематели, 0885025746. 120-1

ТРИСТАЕН, до полицията, 400 лв., 0885025746. 120-1

ГАРАЖ в „Акация“ с ток и вода, 0885 025746. 120-1

АПАРТАМЕНТ с една спалня, до „Класико“, „Бузлуджа“, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

БОКСОНИЕРА с тераса, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, до стадиона, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ГАРСОНИЕРА до стадиона, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня с двор, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

КЪЩА в село Леденик, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Акация“, първи наематели, 0885 025746. 120-1

ГАРСОНИЕРА, напълно обзаведена, 0885 025746. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, център, 480 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 450 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, луксозен, до КАТ, 500 лв., 0885 025746. 120-1

ЮЖНА боксониера, „Акация“, 300 лв., 0885 025746. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, до стадиона, 400 лв., 0885 025746. 120-1

ТРИСТАЕН в „Акация“, 300 лв., юг, 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с двор на центъра, 80 кв., 310 лв., 0885 702122. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ГАРАЖ в района на Спортна зала, 80 лв., 0885 025746. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, широк център, 440 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, на бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА в широк център, 200 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА до театъра, 200 лв., 0885 025746. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, „Акация“, 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, саниран, до бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Акация“, 120 кв. м, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, с двор, на центъра, 340 лв., 0885 702 122. 120-1

СПАЛНЯ, хол, кухня, с двор, до училище „Славейков“, 0887 225 503. 120-1

ГАРСОНИЕРА, бул. „България“, 280 лв., 0887 225 503. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера до Ректората, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 350 лв., 0885 025746. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, център, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

БОКСОНИЕРА след ремонт, с двор, център, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН до „Лидл“ в „Колю Фичето“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

СВЕТЪЛ тристаен в „Колю Фичето“, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН на ул. „Освобождение“, 300 лв., с интернет и телевизия, 0885 702 122. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, широк център, 290 лв., 0885 702122. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, нов, до бул. „България“, 400 лв., 0885 702122. 120-1

ПЕРФЕКТНА локация, многостаен апартамент в центъра, 600 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, тухла, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВ двустаен до „Кауфланд“, с панорамна тераса, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с климатик, ново строителство, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕН, двустаен, с панорама, „Акация“, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

ЕДНОСТАЕН, нов, 0887 225 503. 120-1

ГАРСОНИЕРА с двор, 260 лв., център, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН до автогара „Юг“, тухла, 350 лв., 0885 702122. 120-1

ЕТАЖ от къща в „Акация“, 115 кв., 350 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН до стадиона, климатизиран, 450 лв., 0885 025746. 120-1

ЛУКСОЗЕН двустаен, 400 лв., 0885 025746. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, 400 лв., 0885 025746. 120-1

ЕТАЖ от къща, 330 лв., 0885 025746. 120-1

ДВУСТАЕН, юг, климатизиран, „Колю Фичето“, 350 лв., 0885 025746. 120-1

ДВУСТАЕН, топцентър, 400 лв., 0885 025746. 120-1

ДВУСТАЕН на бул. „България“, 400 лв., 0885 702 122. 120-1

ЮЖНА гарсониера до „Лидл“, 280 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН с интернет и телевизия, „Акация“, 0885 702 122. 120-1

ОТДАВАМ апартамент – лукс, 0895 025 423. 22-17

ОТДАВАМ апартамент – лукс, вайбър: 00420773188860. 22-17

ДВУСТАЕН, обзаведен, „Бузлуджа“, 280 лв., 0888 428 707. 20-5

КВАРТИРА за момиче, 0898 690 770. 10-5

ДАВАМ двустаен апартамент под наем в комплекс „Слънчев дом“, 0882 911 777. 10-4

ТЪРСЯ къща на село под наем, 0887 935 688. 21-3

САМОСТОЯТЕЛНА стая до училище „Славейков“, 0884 314 696. 2-2

СТАЯ за момиче до пазара, 0884 314 696. 2-2

ТРИСТАЕН, ул. “Плиска“ 4, 0884 314 696. 2-2

ГАРСОНИЕРА, „Варуша“, 0884 314 696. 2-2

ГАРСОНИЕРА до училище „Славейков“, 0884 314 696. 2-2

ОБЗАВЕДЕНА гарсониера, 0897 898 185. 5-1

АПАРТАМЕНТ, лукс, център, гараж, 0878 221 658. 10-1

БОКСОНИЕРА под наем, „Картала“, 0885 432 154. 10-1

ДАВАМ апартамент, В. Търново, 0889 440 111.

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

МАГАЗИН, ул. „Плиска“, 250 лв., 0896 840 710. 3-2

ОФИС в близост до автогара „Юг“, 280 лв., 0894 678 686. 3-2

ОФИС на ул. „Възрожденска“, 400 лв., 0894 678 686. 3-2

МАГАЗИН на ул. „Н. Габровски“, 600 лв., 0898 568 560. 3-2

ОФИС в центъра, обзаведен, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОФИС, ниво тротоар, „Картала“, 20 кв., 150 лв., 0885 702122. 120-1

МАГАЗИНИ с лице към главна улица, 250 лв., 0885 702122. 120-1

МАГАЗИН в „Колю Фичето“ с климатик, санитарен възел, 740 лв., 0885 702122. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем,115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ, след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 55 кв., големи витрини, на пресечка от два главни булеварда, 600 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ, бул. „България“, 650 лв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, центъра, площад, 700 лв., 0887 225 503. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ, два магазина, 0887 225 503. 120-1

ГАРАЖ, с ток и вода, „Картала“, до ЦБА, 100 лв., 0887 225 503. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, 200 кв., център, 1600 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, южен, с тераса, до Общината, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

ТЪРГОВСКО помещение, 103 кв. м, „Колю Фичето“, 400 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС на главна улица, с климатик, 220 кв. м, 1200 лв., 0885 702 122. 120-1

ОФИС с ролетна врата в топцентър, 400 лв., 0885 702122. 120-1

ЪГЛОВ магазин на главната улица в центъра, 400 лв., 0885 702122. 120-1

РЕМОНТИРАН магазин на главен път, с климатик, 600 лв., 0885 702122. 120-1

ОБОРУДВАН ресторант с тераса, 0878 221 658. 5-1

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ДАВАМ под наем паркомясто в закрит гараж, „Картала“, ул. „Ангел Каралийчев“ 12, 0887 630 432. 21-19

ТРАНСПОРТ

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-381

RENT A CAR, 0878 214 100. 250-182

БУС, до 2.5 т, 0888 146 321. 250-170

ТРАНСПОРТ, падащ борд, самосвал, работници, 0878 428 125. 50-21

ТРАНСПОРТ до 2 т, обемен, 0888 909 494. 30-10

ЗА ДОМА

ХАМАЛИ, транспорт, почистване на жилища, мазета, косене и други, 0886 644 258. 21-17

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-838

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-268

РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-934

СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-763

ЦИКЛЕНЕ, лакиране, 0888 897 945. 2500-353

ВиК – откриване на течове, 0878 846 490. 2000-451

ГИПСОКАРТОН, 0988 889 912.

ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 235-181

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, 0897 923 258. 250-125

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 100-21

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 38 19 86. 100-19

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 147-100

ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 150-67

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 04 04 71. 37-36

КЪРТИ, извозва, почиства помещения, дворове, 0886 589 642. 22-22

ЦИКЛЯ, лакирам, 0888 225 344. 120-22

ДРЕБНИ ремонти, 0882 104 991. 21-21

КЪРТИ, пробива, извозва, 0878 428 125. 50-21

ГИПСОКАРТОН, шпакловка, боя, ламинат, плочки, 0888 197 598. 21-20

КЪРТИ, пробива, извозва, 0888 909 494. 30-10

КОСЕНЕ, рязане, извозване, 0888 909 494. 30-10

НАВЕСИ, парапети, огради, 0888 909 494. 30-10

КОСЕНЕ и кастрене на дървета, 0885 020 984. 21-9

МОНТАЖ на блиндирани и интериорни врати, дограма, ламиниран паркет, тенти, сенници, комарни мрежи и др., 0895 038 503. 30-8

ШПАКЛОВКА, боядисване и обръщане на прозорци, 0886 724 568. 20-8

ТРАНСПОРТ с товарен бус, висока база, цени по договаряне, 0892 989 440. 10-7

ПОКРИВНИ ремонти, 0887 875 947. 21-7

РЕМОНТ на улуци, 0887 875 947. 21-7

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ – гаражи, козирки и блокове, 0887 875 947. 21-7

КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0988 334 677. 6-4

СЪБАРЯНЕ на стари къщи, 0988 33 46 77. 6-4

ПОЧИСТВАНЕ на тавани, мазета, дворове, къщи, с транспорт и хамали, 0886 526 499. 35-3

ФАЯНС, теракот, гранитогрес, гипсокартон, 0885 538 480. 23-2

ЗДРАВЕ

МАСАЖИ, 0888 152 086. 21-20

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ПОГРЕБАЛНА агенция „Васил Галев“. Денонощно организира всичко за погребения и кремация, 0888 352 857. 100-67

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-52

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com 100-52

„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ“ ЕООД предлага траурни услуги и стоки без почивен ден, www.obredni-deinosti.com, 062/621 735, 0878 690 646, 0888 690 645.

ПРЕВОДИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 42-41

„МИЛЕНА-М“ – преводи, легализации, www.milena-m.com, 062/606 620, 0899 939 850, 0898 557 072. 30-5

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ набира шофьори на автобуси, 0897 01 16 16.

РАБОТА в Австрия за социални асистентки. Добро заплащане, социално и здравно осигуряване. Осигурени храна и жилище. Сайт: http://24pflegebg.com, email: pflegeb[email protected]bg, телефон, 0887 11 88 13.

ГЛЕДАМ болни, 0888 152 086. 21-20

НАБИРАМ строителни работници, 0882 664 473. 10-7

СКЛАД за метали търси работници, 0882 020 300. 21-6

ЗАВЕДЕНИЕ в кв. “Бузлуджа“, В. Търново, набира готвачи, заплата – 1200 лв., и сервитьори – 800 лв., 0886 505 392. 5-5

ХОТЕЛ в Арбанаси търси камериерка и миячка. Осигурени са добро възнаграждение, изплащане на пътни, осигурен транспорт, 0886 366 546. 10-4

ТЪРСЯ строителен работник, 0876 123 670. 8-4

ТЪРСЯ майстор монтажист на кухненски обзавеждания. Работата е в Белгия. За повече информация тел: 0893 022 127. 5-4

ФИРМА търси охранители – мъже и жени, 0889 474 223. 5-4

РАКИДЖИЙНИЦА „Дълга Лъка“ търси работник – казанджия, 0884 073 200. 30-3

ТЪРСЯ помощник в строителството, 30-50 лв., 0889 431 689. 8-3

ТЪРСИМ работници за кравеферма, може и семейство, 0888 151 064. 2-2

СКЛАД за домашни потреби търси складов работник. Работата е подходяща и за жени. 0897 976 713.

СКЛАД на едро търси шофьор за разносна търговия, 0897 976 713.

ЖЕНА за магазин за бяла техника, внос от Германия, 0877 86 70 96. 3-1

ПРЕВОДАЧ от немски, 0049 15 21 733 19 51. 3-1

ЗАПОЗНАНСТВА

МЛАД мъж си търси жена за сериозна връзка и компания, 0896 754 336. 16-6

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-16

ДИПЛОМА с Рег. N 56925/2007 г. от 10.12.2007 г., Серия ВТУ – 2007 г., издадена от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ на Невин Сабриева Бекирова – невалидна.