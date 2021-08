Бучка, образувана в подмишницата на жена след раждане, започва да отделя кърма

Раждането може да предизвика множество странни промени в тялото, но за една жена от Португалия симптомите след бременност са особено любопитни – тя започва да отделя кърма от своята подмишница. Това сочи нов доклад, публикуван на 29 юли в The New England Journal of Medicine.

26-годишната жена казва на лекарите от болницата „Санта Мария“ в Лисабон, че след раждането дясната ѝ подмишница започва да я боли. След като я преглеждат, те откриват кръгла бучка, която за всеобща изненада „отделя бял секрет, когато бъде натисната“.

Жената е диагностицирана с полимастия или наличието на допълнителна гръдна тъкан в тялото. До 6% от жените се раждат с подобно нещо, сочи доклад от 1999 г., публикуван в Mayo Clinic Proceedings.

В някои случаи допълнителната гръдна тъкан включва зърно или ареола (пигментираната област около зърното), но при други – не. Състоянието настъпва още в зародишната фаза, когато прекурсорните клетки на млечните жлези се образуват по млечния „хребет“, който минава по протежението от подмишниците до слабините и от двете страни на тялото, сочи научен труд от 2014 г., публикуван в American Journal of Roentgenology.

Обикновено тези хребети изчезват навсякъде – с изключение в областта на гърдите, разбира се. Когато обаче това не се случи, в тялото ни остава остатъчна гръдна тъкан. И най-честото място, където това се случва, са подмишниците.

Ако допълнителната гръдна тъкан няма зърно или ареола, хората въобще не разбират, че я имат, докато не забременеят или не започнат да кърмят, сочи научният труд от 1999 г. Тогава кърмата „идва“ до допълнителната гръдна тъкан (досущ както се случва при стандартната) и жените може да започнат да се подуват в тази област.

Някои жени дори могат да изцеждат кърма от тази допълнителна гръдна тъкан. В научния труд от 1999 г. авторите пишат, че 18-годишна жена прави това успешно в продължение на 8 седмици, за да облекчи своя дискомфорт и да продължи да кърми.

Що се отнася до жената от Португалия, нейното състояние е доброкачествено. Лекарите я уведомяват, че по време на стандартните прегледи за рак на гърдата и тъканата в подмишницата ѝ ще трябва да бъде преглеждана. Не е ясно дали е могла да кърми (или изцежда кърма) посредством нея или не.

Източник: Обекти