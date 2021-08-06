Съдийски назначения: Северозападна Трета лига, Първи кръг – 7.08., 18:00 часа
ФК „Дреновец“ – „Бдин 1923“ Н. Петров, Банчев, Петров
„Пещера“ – „Янтра“ (П. Тр.) Ив. Данчев, Бенчовски, Маринов
„Академик“ – „Вихър“ В. Кознички, Матанов, Борисов
ФК „Севлиево“ – „Ботев2“ (Враца) М. Михайлов, Георгиев, Христов
ОФК „Павликени“ – „Локомотив“ (Мездра) М. Павлов, Апостолов, Атанасов
„Локомотив“ (Др.) – „Левски 2007“ Г. Ечева, Капарашев, Корчева
„Партизан“ – „Спартак Плевен“ Ст. Тодоров, Михов, Колев
„Ювентус 95“ – „Локомотив“ (Г. Ор.) Ал. Марков, Йорданов, Петков