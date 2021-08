Музикална школа „Елита” с призови места в два международни конкурса

На 6 август във Варна се проведе първото издание на Международния конкурс „Бъди звезда”, в който младата изпълнителка на Музикална школа „Елита” – Велико Търново, и студентка във ВТУ Юлиана Гърбова завоюва второ място с песните „Фаталната жена” и Somethings got a hold on me на Кристина Агилера. Журито, което оценяваше вокалните изпълнители, беше в състав: Мими Иванова, Елица Тодорова и Мила Маврова. А на 7 август Паола Раянова и Изабел Радева се включиха в Третия международен музикален конкурс за изпълнители „Трявна артфест“ 2021. Той се проведе от 2 до 8 август в Трявна. Паола е на 7 години и е първи клас в ОУ „Бачо Киро”, Изабел Радева е на 6 години, възпитаник на ДГ „Евгения Кисимова” и бъдеща първокласничка в ОУ „П. Р. Славейков”. И двете момичета изучават класическо пиано в музикална школа „Елита” с преподавател Петя Василева. Паола спечели втора награда с произведенията за пиано: „Раг за картофа”, „Бабина приказка” от Парашкев Хаджиев и „Немски танц” от Бетовен, а Изабел – първа награда и награда за най-млад участник с произведенията „Скакалка” от Хачатурян, „Приспивна песен” от Карастоянов и „В садике” от Майкапар.