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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Общество Свищов 

НА 15 АВГУСТ – ГОЛЯМА БОГОРОДИЦА, ОБЩИНАТА ОРГАНИЗИРА ТРАНСПОРТ ДО МАНАСТИРА „ПОКРОВ БОГОРОДИЧЕН“

БОРБА БГ 0 коментара 130 четения

По случай големия християнски празник Успение Богородично, на 15 август 2021 г. /неделя/ Община Свищов организира безплатен транспорт до манастира „Покров Богородичен”, край Свищов.

 

Автобусът ще се движи по следния маршрут:

пл. „Велешана” – пл. „Алеко” – пл. „Свобода” – пл. „Хан Бъчва“ – стадион „Академик“ – манастир „Покров Богородичен” и обратно.

 

Разписанието е следното:

  • Час на тръгване от Свищов: 8:00, 9:00, 10:00, 11.00, 12.00 часа
  • Час на тръгване от манастира: 8:30, 9:30, 10:30, 11.30, 12.30 часа

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

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