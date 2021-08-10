НА 15 АВГУСТ – ГОЛЯМА БОГОРОДИЦА, ОБЩИНАТА ОРГАНИЗИРА ТРАНСПОРТ ДО МАНАСТИРА „ПОКРОВ БОГОРОДИЧЕН“
По случай големия християнски празник Успение Богородично, на 15 август 2021 г. /неделя/ Община Свищов организира безплатен транспорт до манастира „Покров Богородичен”, край Свищов.
Автобусът ще се движи по следния маршрут:
пл. „Велешана” – пл. „Алеко” – пл. „Свобода” – пл. „Хан Бъчва“ – стадион „Академик“ – манастир „Покров Богородичен” и обратно.
Разписанието е следното:
- Час на тръгване от Свищов: 8:00, 9:00, 10:00, 11.00, 12.00 часа
- Час на тръгване от манастира: 8:30, 9:30, 10:30, 11.30, 12.30 часа
ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ