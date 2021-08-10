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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Образование Свищов 

На 23 август тържествено ще бъде осветен храм „Св. мъченик Луп от Нове” край Свищов

БОРБА БГ 0 коментара 29 четения

Негово Високопреосвещенство Великотърновский Митрополит Григорий ще извърши освещаването

 

Свищовско архиерейско наместничество кани всички желаещи на 23.08.2021 г. от 9:00 часа на тържествено освещаване на храм “Св. мъченик Луп от Нове” (нов гробищен парк), което ще извърши Негово Високопреосвещенство Великотърновский Митрополит Григорий.

Нека бъдем заедно в тази духовна прослава на небесния покровител на гр. Свищов!

 

 

Свищовско архиерейско наместничество

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