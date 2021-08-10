На 23 август тържествено ще бъде осветен храм „Св. мъченик Луп от Нове” край Свищов
Негово Високопреосвещенство Великотърновский Митрополит Григорий ще извърши освещаването
Свищовско архиерейско наместничество кани всички желаещи на 23.08.2021 г. от 9:00 часа на тържествено освещаване на храм “Св. мъченик Луп от Нове” (нов гробищен парк), което ще извърши Негово Високопреосвещенство Великотърновский Митрополит Григорий.
Нека бъдем заедно в тази духовна прослава на небесния покровител на гр. Свищов!
Свищовско архиерейско наместничество