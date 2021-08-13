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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Спорт 

Съдийски назначения: Северозападна Трета лига, Втори кръг, 14.08.2021 г., 18:00 часа

БОРБА БГ 0 коментара 17 четения

ОФК „Локомотив“ (Г. Ор.) – „Локомотив“ 1927“ (Др.) Ст. Колев, Атанасов, Минков

„Спартак-Плевен“ – ОФК „Павликени“ М. Въжарски, Денчев, Михов

„Левски 2007“ – ФК „Севлиево“ Г. Гинчев, Денчев, Михов

„Локомотив“ (Мездра) – „Академик“ П. Кузев, Ников, Кинов

„Ботев 2“ (Вр.) – ФК „Дреновец“ Н. Малджански, Михайлов, Цолов

„Вихър“ (Сл.) – „Пещера“ Д. Иванов, Щирков, Янев

„Етър ВТ2“ – „Ювентус-95“ Вл. Кирилов, Мачев, Христов

„Бдин 1923“ – „Партизан“ П. Иванов, Найденов, Добрев

 

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