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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Спорт 

Съдийски назначения: Северозападна Трета лига, Трети кръг, 21.08.2021 г., 18:00 часа

БОРБА БГ 15 четения

„Академик“ – „Спартак-Плевен“ Г. Гинчев, Арабаджиев, Апостолов

ФК „Севлиево“ – „Локо“ (Г. Ор.) Н. Петров, Мачев, Банчев

ОФК „Павликени“ – „Бдин 1923“ Ал. Марков, Николов, Матанов

„Локомотив 1927“ (Др.) – „Етър ВТ“ Ив. Благоев, Георгиев, Моллов

„Партизан“ – „Ботев 2“ (Вр.) Вл. Велив, Атанасов, Димитров

„Янтра“ (П. Тр.) – „Вихър“ (Сл.) П. Кузев, Кинов, Михов

ФК „Дреновец“- „Левски 2007“ Ив. Данчев, Маринов, Стоянов

„Пещера“ – „Локо“ (Мездра) Ив. Тодоров, Петров, Иванов

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