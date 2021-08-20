Съдийски назначения: Северозападна Трета лига, Трети кръг, 21.08.2021 г., 18:00 часа
„Академик“ – „Спартак-Плевен“ Г. Гинчев, Арабаджиев, Апостолов
ФК „Севлиево“ – „Локо“ (Г. Ор.) Н. Петров, Мачев, Банчев
ОФК „Павликени“ – „Бдин 1923“ Ал. Марков, Николов, Матанов
„Локомотив 1927“ (Др.) – „Етър ВТ“ Ив. Благоев, Георгиев, Моллов
„Партизан“ – „Ботев 2“ (Вр.) Вл. Велив, Атанасов, Димитров
„Янтра“ (П. Тр.) – „Вихър“ (Сл.) П. Кузев, Кинов, Михов
ФК „Дреновец“- „Левски 2007“ Ив. Данчев, Маринов, Стоянов
„Пещера“ – „Локо“ (Мездра) Ив. Тодоров, Петров, Иванов