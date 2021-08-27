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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Спорт 

Съдийски назначения: Северозападна Трета лига, 4-ти кръг, 28.08.2021 г., 18:00 часа

БОРБА БГ 45 четения

„Ювентус“ (Малчика) – „Локомотив 1927“ (Др.) В. Кознички, Д. Йорданов, П. Петков

„Локо“ (Г. Ор.) – ФК „Дреновец“ Г. Давидов, Капарашев, Атанасов

„Етър ВТ“ – ФК „Севлиево“ – 29.08. М. Михайлов, Христов, Чавдаров

„Ботев 2“ (Вр.) – ОФК „Павликени“ – 29.08. Н. Петров, Банчев, Ив. Петров

„Бдин 1923“ – „Академик“ Н. Малджански, Михайлов, Найденов

„Спартак” (Плевен) – „Пещера“ Н. Недков, Щирков, Чоков

„Локо“ (Мездра) – „Янтра“ (П. Тр.) П. Иванов, Велков, Върбанов

„Левски 2007“ – „Партизан“ Ст. Ставров, Арабаджиев, Корчева

 

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