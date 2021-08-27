Съдийски назначения: Северозападна Трета лига, 4-ти кръг, 28.08.2021 г., 18:00 часа
„Ювентус“ (Малчика) – „Локомотив 1927“ (Др.) В. Кознички, Д. Йорданов, П. Петков
„Локо“ (Г. Ор.) – ФК „Дреновец“ Г. Давидов, Капарашев, Атанасов
„Етър ВТ“ – ФК „Севлиево“ – 29.08. М. Михайлов, Христов, Чавдаров
„Ботев 2“ (Вр.) – ОФК „Павликени“ – 29.08. Н. Петров, Банчев, Ив. Петров
„Бдин 1923“ – „Академик“ Н. Малджански, Михайлов, Найденов
„Спартак” (Плевен) – „Пещера“ Н. Недков, Щирков, Чоков
„Локо“ (Мездра) – „Янтра“ (П. Тр.) П. Иванов, Велков, Върбанов
„Левски 2007“ – „Партизан“ Ст. Ставров, Арабаджиев, Корчева