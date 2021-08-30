Онлайн обявите на „Борба“

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВЕ спални, хол и кухненски бокс, център, газифициран, 60 900 Е, 0896 907991. 50-1

СПАЛНЯ и кухня, широк център, 30 000 Е, 0896 907991. 50-1

ДВУСТАЕН апартамент, ул. „Краков“ 42 000 Е, 0896 907991. 50-1

ТУХЛЕНА южна гарсониера в кв. „Акация“, 48 900 лв., 0888 798 783. 50-1

ТРИСТАЕН обзаведен, 41 500 Е, 0888 798783. 50-1

ДВУСТАЕН апартамент, ул. „Оборище“, 38 000 Е, 0888 798783. 50-1

ДВУЕТАЖНА къща с гараж в с. Поликраище, 15 000 лв., 0884 796 221. 50-1

КЪЩА с двор в с. Джулюница, 14 500 лв., 0884 796 221. 50-1

ОБЗАВЕДЕНА къща след ремонт в с. Драгижево, 86 600 лв., 0885 168782. 50-1

ДВЕ къщи в един двор, след ремонт в с. Добри дял, 42 000 лв., 0885 168782. 50-1

ДВУСТАЕН, южен, нов, „Акация“, 67 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 53 800 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, обзаведен, 55 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, 130 кв., широк център, 77 000 Е, с възможност за разплащане, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА, самостоятелна, Горна Оряховица, 76 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, с панорама, „Картала“, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, 124 кв., ново строителство, 64 900 Е, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, „Картала“, 69 900 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, за 92 000 лв., 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Ново село, 57 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЙНИ и тристайни в кв. „Колю Фичето“, на изгодни цени, 0885 838 000. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухненски бокс, „Бузлуджа“, 3 етаж, 72 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в Лясковец, 740 кв. м, 17 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН в центъра, 111 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, топцентър, 62 000 Е, 0895 269 196. 120-1

НОВ тристаен, обзаведен, с акт 16, център, 68 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН до парк „Дружба“, 3 етаж, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, изцяло южен, 2 етаж, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, ново строителство, 46 000 Е, 0895 269 196. 120-1

САМОСТОЯТЕЛНА къща, Велико Търново, център, 130 000 Е, 0895 269 196. 120-1

НОВА къща в село Леденик, 99 000 Е, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в село Поликраище, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, ремонтиран, „Колю Фичето“, 0883 474 205. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен, двустаен, „Колю Фичето“, 74 кв., 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН, изцяло южен, „Акация“, с гледка към „Царевец“, 59 800 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА на два етажа в „Акация“, гараж, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, топцентър, 130 кв., 85 500 Е, 0895 269 196. 120-1

СТУДИО в нов комплекс, завършено, ет. 2, с акт 16, 46 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, център, до парк, 0885 838 000. 120-1

НОВО строителство, 47 кв., „Зона Б“, завършен, 40 000 Е, 0885 838 000. 120-1

МАГАЗИН до бул. „Габровски“, 80 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ПАРЦЕЛ, село Арбанаси, 1000 кв., 70 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, газифициран, 51 400 Е, 0887 225 503. 120-1

ГАЗИФИЦИРАН апартамент с две спални, 120 кв., ново строителство, 0887 225 503. 120-1

ЛУКСОЗНА къща в Пчелище, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в „Картала“, ет. 4, със завършена баня, 0885 838 000. 120-1

ЕТАЖ от къща, до „Царевец“, 55 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ЦЕНТЪР, двустаен, ново строителство, с акт 16, 72 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ИМОТ в центъра, обзаведен, на две нива, 73 кв., 48 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЖИЛИЩЕ с перфектни параметри, ет. 3, юг, 86 кв., до „Лидл“, 0883 445 705. 120-1

ЕТАЖ от къща с панорамна гледка, 62 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, апартамент, „Бузлуджа“, 0889 123 937. 120-1

СТРАХОТНА инвестиция, жилище в идеалния център, разделено на две, завършено, 63 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент до парк „Колю Фичето“, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, южен, „Картала“, 40 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ТУХЛЕНА боксониера, юг, „Акация“, 27 700 Е, 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, панелен, „Бузлуджа“, до „Била“, саниран, 46 900 Е, 0885 838 000. 120-1

ОФИС в „ГУМ център“, 8000 лв., 0886 656 062. 120-1

ОТРЕМОНТИРАН нов апартамент между „Лидл“ и „Практикер“, ет. 4, 59 000 Е, 0885 838 000. 120-1

НОВО жилище с две спални, акт. 16, „Картала“, 62 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТОПЦЕНА, 56 500 Е, ново строителство, с две спални, ет. 5, „Картала“, 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ИЗГОДНА двуетажна къща в Ново село, 22 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ОТЛИЧНО обзаведен апартамент, с две спални, „Колю Фичето“, 76 900 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВЕ спални, хол, кухня, трапезария, до стадиона, 72 000 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВО жилище, южно, с две спални, готов за живеене, бул. „България“, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с панорамна гледка, 0889 123 937. 120-1

ПАРЦЕЛ до ул. „Магистрална“, 36 500 лв., 0885 702122. 120-1

МНОГОСТАЕН, на ул. „Ален мак“, 101 кв. м, 72 000 Е, 0885 702 122. 120-1

ЮЖЕН тухлен апартамент, до „Спортна зала“, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, тухла, обзаведен, до „Лидл“, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1

КЪЩА до „Американски колеж“, 190 кв., 0886 656 062. 120-1

КЪЩА в Арбанаси, двор 1000 кв., 160 000 Е, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА в Присово, 800 кв. двор, 62 000 лв., 0885 838 000. 120-1

НОВО строителство, 3 спални, „Картала“, до „Бианко“, БДС, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ до „Лидл“, „Бузлуджа“, 19 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ на „Полтава“ ,11 500 Е, 0885 022122. 120-1

ИЗГОДНО жилище, 41 000 лв., тухла, 0886 656 062. 120-1

ПРОМИШЛЕНО помещение, на 10 км от Велико Търново, РЗП 684 кв., двор 1085 кв., 0883 445 705. 120-1

ТРИЕТАЖНА масивна къща, „Гурко“, 105 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, с акт 16, 3 ет., южен, 50 500 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВОЕН гараж, с ток и ролетна врата, център, 19 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, с акт 16, център, 0886 656 062. 120-1

ЖИЛИЩЕ с три спални, на улица „Чумерна“, 0886 656 062. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, до полицията, обзаведен, 56 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ЗАВЪРШЕНО жилище, „Картала“, с наематели, наем 360 лв., 0885 838 000. 120-1

АПАРТАМЕНТ с една спалня, в луксозна сграда, с акт 16, 55 000 Е, 0883 445 705. 120-1

МАГАЗИН на две улици с паркоместа, 124 кв., „Картала“, 0887 225 503. 120-1

НОВО строителство, „Бузлуджа“, 46 кв., 69 500 лв., 0885 838 000. 120-1

НОВО жилище до Нова болница, 5 ет., 55 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ИЗГОДНА южна боксониера, тухла, център, 0885 702122. 120-1

ПАРЦЕЛ в Присово, регулация, до асфалтов път, 22 000 Е, 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в „Колю Фичето“, 55 000 Е, 0885 702122. 120-1

ПАРЦЕЛ за строителство, Велико Търново, 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН на главна улица, гр. Горна Оряховица, с наематели, 0887 225 503. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен тризонет, спокойна улица, 170 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ОТЛИЧНО, завършено жилище до мола, голяма дневна и две спални, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ на ул. „Ален мак“, 14 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1

КОМПЛЕКС „Мармарлията“, 100 кв., завършен, 0883 445 705. 120-1

ТЪРГОВСКО помещение с лице към улица, в кв. „Колю Фичето“, 70 000 Е, 0887 225 503. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, тухла, 101 кв., 72 000 Е, 0885 702122. 120-1

СТАРО строителство, до полицията, 60 кв., юг, 53 700 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ, „Колю Фичето“, 19 кв. м, 8000 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВО жилище с две спални до „Практикер“, южно, 55 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, 35 500 Е, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, гараж, таван, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

ДВЕ спални, хол и кухня, тухла, до Нова болница, 0886 656 062. 120-1

ЛУКСОЗЕН мезонет в центъра, завършен, 0885 838 000. 120-1

МЕЗОНЕТ, шпакловка и замазка, 200 кв., 0885 025746. 120-1

ГАРСОНИЕРА обзаведена, „Колю Фичето“, 30 000 Е, 0885 025746. 120-1

ГАРАЖ до Спорта зала, 16 000 лв., 0885 025746. 120-1

ЕТАЖ от къща, монолитен, Лясковец, 97 кв., 38 300 Е, 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЙНИ и тристайни жилища, ново строителство, „Колю Фичето“, добри цени, 0885 838 000. 120-1

ГАРСОНИЕРА, „Картала“, обзаведена, 72 300 лв., 0886 656 062. 120-1

ЖИЛИЩЕ с две спални до Спортна зала, 53 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, с акт 16, „Картала“, нов, 0886 656 062. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, тухла, широк център, 69 000 Е, 0885 702122. 120-1

РЕНОВИРАН етаж, център с двор, 56 700 Е, 0887 225 503. 120-1

ТОПЦЕНТЪР, завършено жилище, с две спални, 74 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, с панорама, 4 ет., ул. „Яворов“, 49 800 Е, 0885 838 000. 120-1

ТУХЛЕН многостаен апартамент в „Акация“, 112 кв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Колю Фичето“, 34 300 Е, 0885 702122. 120-1

МНОГОСТАЕН, 101 кв., тухла, широк център, 0885 702122. 120-1

КЪЩА в село Мирово, Стражица, 11 000 Е, 0885 702122. 120-1

МОНОЛИТНА къща в центъра, 85 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ИЗГОДНА инвестиция, етаж, старата част, 110 кв., панорама, 80 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН за ремонт, 100 кв., 55 000 Е, 0887 225 503. 120-1

„МИЛЕНА-М“ – 062/606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 30-25

КЪЩА за ремонт, двор 1650 м 2, с. Климентово, 0882 050 227. 10-10

ЛОЗЕ, вилна зона „Цонкино кладенче“, гр. Лясковец, цена 7000 лв., 0885 964 989. 5-3

АПАРТАМЕНТ, В. Търново, от собственик, 0899 359 767. 2-2

АПАРТАМЕНТ, „Зона Б”, 65 м2, обзаведен. Без агенции, 41 000 евро, 0886 329 552. 2-2

АПАРТАМЕНТ, 92 кв. м, кв. „Бузлуджа“, ново строителство, довършен, 60 000 Е, 0896 840 710. 3-1

ОБЗАВЕДЕН апартамент с две спални, газ и красива гледка, 0897 964 729. 3-1

ОБЗАВЕДЕН апартамент след ремонт, кв. “Колю Фичето“, 3 помещения, 49 500 евро, 0899 921 394. 3-1

МАГАЗИН, 45 м2, ул. “Освобождение“, 26 000 евро, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТИ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТИ, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. „България“, 0896 840 710. 3-1

ТРИСТАЕН апартамент, обзаведен и газифициран, акт 16, 0898 568 560. 3-1

ЕТАЖ от къща с гараж в района на стадион „Ивайло“, 0896 840710. 3-1

КЪЩА в село Първомайци, 60 000 лева, 0898 568560. 3-1

ДОВЪРШЕН апартамент с две спални до автогара „Юг“, 65 000 евро, 0896 840 710. 3-1

КЪЩА в Косарка, 1500 кв. м двор, 0899 921 394. 3-1

ТРИСТАЕН, тухлен, обзаведен, 49 500 Е, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, с гледка към парк „Дружба“, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, обзаведен и газифициран, център, 68 000 евро, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ южен, 2-ри етаж, акт 16, 55 000 Е, 0899 921 394. 3-1

ТРИСТАЕН апартамент на 3-ти етаж, ново строителство, 56 500 Е, 0898 568 560. 3-1

КЪЩА в Дебелец, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТ до ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, 67 000 евро, 0896 840 710. 3-1

КЪЩА с гараж в центъра, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с три спални на ул. „Димитър Буйнозов“, 0896 840 710. 3-1

КЪЩА с 1900 кв. м двор, с. Арбанаси, 0899 921 394. 3-1

МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-1

ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 560 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1

КЪЩА с двор и панорамна гледка в гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-1

ОБЗАВЕДЕНА къща, с. Пчелище, 70 000 Е, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 550 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1

ГАРАЖ на ул. „Симеон Велики“, 0894 678 686. 3-1

ГАРАЖ на ул. „Магистрална“, 0894 678 686. 3-1

ГАРАЖ на ул. „Сергей Румянцев“, 0894 678 686. 3-1

ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-1

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 560 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1

НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-1

ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-1

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в село Беляковец, 8 дка, 0897 964 729. 3-1

КЪЩА в кв. „Асенов“, 65 000 лева, 0899 921 394. 3-1

ПАРЦЕЛ в Лясковец, 745 м2, 20 000лв., 0885 964 989. 5-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

РЕНО Лагуна, комби, 0885 791 999. 7-2

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ОФИЦИАЛНА рокля, подходяща за сватба, кръщене или абитуриентски бал. Цвят – тъмносин, цена – 400 лв. Купувана е от бутиков магазин във Велико Търново. За повече информация и снимки пишете на email: [email protected] или 0878 199 921.

ДЪРВА – нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 42-13

ДЪРВА, 0877 655 115. 42-13

ПЕЛЕТИ от производител, 0887 424 137. 42-13

ПРОДАВАМ ферми за покрив, 0887 812 045. 11-9

КАМИНА с водна риза, 0885 791 999. 7-2

3 БР. интериорни врати за отвор, 70 см, 150 лв. на врата, 0878 644 394. 2-2

ПРОДАВАМ цигли, винкели, тръби, П-образни профили (уайзен), 0887 812 045. 2-2

ПРОДАВАМ пчелни кошери, 5 бр. +1, хром. центрофуга, пити и рамки, 0888 374 569. 2-2

ДЪРВА за огрев, пелети, еко брикети. Дървен материал, ламперия, дюшеме, В. Търново, ул. „Козлуджа“ 4, 088 20 20 181. Работи и в неделя! www.dariles.com. 35-1

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

ПРОДАВАМ, заменям или под наем пръчове, добри за разплод, Велико Търново, квартал „Асенов“, ул. “Васил Друмев“ N 7. 3-3

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-796

КУПУВАМ тухлено жилище, 0895 269 196. 120-1

ТЪРСЯ тухлен апартамент, може и за ремонт, във Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

ТЪРСЯ тристаен апартамент на шпакловка, 0883 474 205. 120-1

КУПУВАМ къща с условия на живот до 20 километра от Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

АГЕНЦИЯ “Сентчъри Хоумс” търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт: 062/65 21 21. 3-1

КУПУВАМ ниви в землището на Полско Косово, Русенско, до 2200 лв./дка, 0899 938 757. 2-2

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА с. Шемшево изкупува, бракува автомобили, 0887812045. 100-7

КУПУВА СТОКИ

ИЗКУПУВАНЕ на желязо от място, 0887 875 947. 10-5

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

КЪЩА под наем в Саласука, 0889 123 937. 120-1

АПАРТАМЕНТ с една спалня, до мола, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, широк център, 350 лв., 0885 702122. 120-1

БОКСОНИЕРА с климатик, център, 200 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, топцентър, 350 лв., 0885 025746. 120-1

ДВУСТАЕН, луксозен апартамент, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, „Колю Фичето“, нова, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, изгоден, 330 лв., 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН до мола, 450 лв., 0885 025746. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, „Колю Фичето“, 450 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, чисто нов, до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1

ЛУКС, тристаен, топцентър, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, позволени са домашни любимци, 0889 123 937. 120-1

НОВ, двустаен, до парк „Дружба“, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, 470 лв., до полицията, 0885 025746. 120-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, „Бузлуджа“, 550 лв., 0889 123 937. 120-1

СЛЪНЧЕВ двустаен апартамент до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща в село Самоводене, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ИЗГОДНО жилище под наем, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН, двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топцентър, 250 лв., 0885 025746. 120-1

НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топ център, 270 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, до втора спирка, „Бузлуджа“, 330 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, климатизиран, бул. „България“, 0885 025746. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 300 лв., 0885 025746. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, с двор, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, първи наематели, 0885025746. 120-1

ТРИСТАЕН, до полицията, 400 лв., 0885025746. 120-1

ГАРАЖ в „Акация“ с ток и вода, 0885 025746. 120-1

АПАРТАМЕНТ с една спалня, до „Класико“, „Бузлуджа“, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

БОКСОНИЕРА с тераса, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, до стадиона, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

ГАРСОНИЕРА до стадиона, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня с двор, 300 лв., 0887 225 503. 120-1

КЪЩА в село Леденик, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Акация“, първи наематели, 0885 025746. 120-1

ГАРСОНИЕРА, напълно обзаведена, 0885 025746. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, център, 480 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 450 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, луксозен, до КАТ, 500 лв., 0885 025746. 120-1

ЮЖНА боксониера, „Акация“, 300 лв., 0885 025746. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, до стадиона, 400 лв., 0885 025746. 120-1

ТРИСТАЕН в „Акация“, 300 лв., юг, 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с двор на центъра, 80 кв., 310 лв., 0885 702122. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ГАРАЖ в района на Спортна зала, 80 лв., 0885 025746. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, широк център, 440 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, на бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА в широк център, 200 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА до театъра, 200 лв., 0885 025746. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, „Акация“, 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, саниран, до бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Акация“, 120 кв. м, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, с двор, на центъра, 340 лв., 0885 702 122. 120-1

СПАЛНЯ, хол, кухня, с двор, до училище „Славейков“, 0887 225 503. 120-1

ГАРСОНИЕРА, бул. „България“, 280 лв., 0887 225 503. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера до Ректората, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 350 лв., 0885 025746. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, център, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

БОКСОНИЕРА след ремонт, с двор, център, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН до „Лидл“ в „Колю Фичето“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

СВЕТЪЛ тристаен в „Колю Фичето“, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН на ул. „Освобождение“, 300 лв., с интернет и телевизия, 0885 702 122. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, широк център, 290 лв., 0885 702122. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, нов, до бул. „България“, 400 лв., 0885 702122. 120-1

ПЕРФЕКТНА локация, многостаен апартамент в центъра, 600 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, тухла, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВ двустаен до „Кауфланд“, с панорамна тераса, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с климатик, ново строителство, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕН, двустаен, с панорама, „Акация“, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

ЕДНОСТАЕН, нов, 0887 225 503. 120-1

ГАРСОНИЕРА с двор, 260 лв., център, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН до автогара „Юг“, тухла, 350 лв., 0885 702122. 120-1

ЕТАЖ от къща в „Акация“, 115 кв., 350 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН до стадиона, климатизиран, 450 лв., 0885 025746. 120-1

ЛУКСОЗЕН двустаен, 400 лв., 0885 025 746. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, 400 лв., 0885 025 746. 120-1

ЕТАЖ от къща, 330 лв., 0885 025746. 120-1

ДВУСТАЕН, юг, климатизиран, „Колю Фичето“, 350 лв., 0885 025746. 120-1

ДВУСТАЕН, топцентър, 400 лв., 0885 025 746. 120-1

ДВУСТАЕН на бул. „България“, 400 лв., 0885 702 122. 120-1

ЮЖНА гарсониера до „Лидл“, 280 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН с интернет и телевизия, „Акация“, 0885 702 122. 120-1

ОТДАВАМ под наем обзаведена гарсониера с включен интернет, намира се в близост до Езикова гимназия, 0889 084 864, 0877 096 911. 19-18

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, В. Търново, идеален център, панорама, 0879 548 092. 21-16

ДАВАМ двустаен апартамент на ул. “Илия Янулов“ N 5, 0887 20 20 16. 16-3

ГАРСОНИЕРА, „Варуша“ 4, „Освобождение”, 0884 314 696. 2-2

ТРИСТАЕН, „Плиска“ 4, 0884 314 696. 2-12

СТАЯ под наем, „Освобождение“ N 45, 0884 314 696. 2-2

ДАВАМ апартамент, В. Търново, 0889 440 111. 2-2

ДАВАМ под наем сутерен, ул. “Христо Ботев“ 38, 0896 451 856. 2-2

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, ул. “Симеон Велики“, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, напълно обзаведен, ново строителство, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, ул. “Яворов“, 420 лева, 0896 840 710. 3-1

ЕТАЖ с една спалня, след ремонт, “Варуша”, двор, 0896 840 710. 3-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, кв. “К. Фичето”, 550 лв., 0898 568 560. 3-1

ИЗЦЯЛО южен апартамент, ново строителство, ул. ”Сергей Румянцев”, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, ул. „Краков“, отопление с камина на дърва, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. “Габровски”, отлично състояние, 0897 964 729. 3-1

АПАРТАМЕНТ до полицията, две спални, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с една спалня, ул. “Твер“, ново строителство, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, до Нова болница, 350 лева, 0894 678 686. 3-1

ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 270 лв., 0894 678 686. 3-1

БОКСОНИЕРА на ул. “Краков”, 300 лв., 0894 678 686. 3-1

БОКСОНИЕРА, ново строителство, 300 лв., до 5-и корпус на ВТУ, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ, 55 кв.м., зад „Практикер“, 330 лв., 0899 921 394. 3-1

ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/547 566. 3-1

ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

МАГАЗИН, ул. „Плиска“, 250 лв., 0896 840 710. 3-1

ОФИС в близост до автогара „Юг“, 280 лв., 0894 678 686. 3-1

ОФИС на ул. „Възрожденска“, 400 лв., 0894 678 686. 3-1

МАГАЗИН на ул. „Н. Габровски“, 600 лв., 0898 568 560. 3-1

ОФИС в центъра, обзаведен, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОФИС, ниво тротоар, „Картала“, 20 кв., 150 лв., 0885 702122. 120-1

МАГАЗИНИ с лице към главна улица, 250 лв., 0885 702122. 120-1

МАГАЗИН в „Колю Фичето“ с климатик, санитарен възел, 740 лв., 0885 702122. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем,115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ, след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 55 кв., големи витрини, на пресечка от два главни булеварда, 600 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ, бул. „България“, 650 лв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, центъра, площад, 700 лв., 0887 225 503. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ, два магазина, 0887 225 503. 120-1

ГАРАЖ, с ток и вода, „Картала“, до ЦБА, 100 лв., 0887 225 503. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, 200 кв., център, 1600 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, южен, с тераса, до Общината, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

ТЪРГОВСКО помещение, 103 кв. м, „Колю Фичето“, 400 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС на главна улица, с климатик, 220 кв. м, 1200 лв., 0885 702 122. 120-1

ОФИС с ролетна врата в топцентър, 400 лв., 0885 702122. 120-1

ЪГЛОВ магазин на главната улица в центъра, 400 лв., 0885 702122. 120-1

РЕМОНТИРАН магазин на главен път, с климатик, 600 лв., 0885 702122. 120-1

ТРАНСПОРТ

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-401

RENT A CAR, 0878 214 100. 250-202

БУС, до 2.5 т, 0888 146 321. 250-190

ТРАНСПОРТ, падащ борд, самосвал, работници, 0878 428 125. 50-41

ТРАНСПОРТ до 2 т, обемен, 0888 909 494. 30-29

БУС 1.5 т, 0888 712 947. 21-3

ХАМАЛИ, 0876 102 600. 10-1

ЗА ДОМА

ИЗПИРАНЕ на килими и дивани, 0882 708 293. 21-16

ХАМАЛИ, транспорт, почистване на жилища, мазета, косене и други, 0886 644 258. 21-15

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-858

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-288

РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-114

СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-783

ОТПУШВАНЕ на канали и септични ями, 0885 430 483. 300-8

ГИПСОКАРТОН, 0988 889 912.

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, 0897 923 258. 250-146

ЦИКЛЕНЕ, лакиране, 0888 897 945. 2500-10

ВиК – откриване на течове, 0878 846 490. 2000-471

ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 235-201

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 100-41

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 38 19 86. 100-39

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 147-120

ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 150-87

ЦИКЛЯ, лакирам, 0888 225 344. 120-42

КЪРТИ, пробива, извозва, 0878 428 125. 50-41

КЪРТИ, пробива, извозва, 0888 909 494. 30-30

КОСЕНЕ, рязане, извозване, 0888 909 494. 30-30

НАВЕСИ, парапети, огради, 0888 909 494. 30-30

МОНТАЖ на блиндирани и интериорни врати, дограма, ламиниран паркет, тенти, сенници, комарни мрежи и др., 0895 038 503. 30-28

ПОЧИСТВАНЕ на тавани, мазета, дворове, къщи, с транспорт и хамали, 0886 526 499. 35-23

ФАЯНС, теракот, гранитогрес, гипсокартон, 0885 538 480. 23-22

КЪРТИ, извозва, почиства помещения, дворове, 0886 589 642. 21-17

ГИПСОКАРТОН, шпакловка, боя, ламинат, плочки, 0888 197 598. 21-12

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 04 04 71. 55-11

ОБРЪЩАНЕ на прозорци, шпакловка, мазилки, боядисване, теракота, 0886 064 822. 21-11

МЕТАЛНИ врати, огради, парапети, други, 0876 116 216. 21-9

СЪБАРЯНЕ на стари къщи, 0988 334 677. 8-8

КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0988 334 677. 10-8

КОСЕНЕ и кастрене на дървета, 0885 020 984. 21-7

РЕМОНТ на покриви, 0887 875 947. 10-5

РЕМОНТ на улуци, 0887 875 947. 10-5

МЕБЕЛИ – монтаж, демонтаж, ремонт, изработка, 0878 914 391. 15-5

ПРОЕКТИРА, доставя и монтира системи за видеонаблюдение, домофонни системи, контрол на достъп, СОТ и всичко, свързано с Вашата сигурност, 0879 453 511. 10-3

ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ, ел.услуги, 0885 791 999. 7-1

ЗДРАВЕ

МАСАЖИ, 0888 152 086. 21-19

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ПОГРЕБАЛНА агенция „Васил Галев“. Денонощно организира всичко за погребения и кремация, 0888 352 857. 100-14

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-72

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, , www.agencia-k.com 100-72

„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ“ ЕООД предлага траурни услуги и стоки без почивен ден, www.obredni-deinosti.com, 062/621 735, 0878 690 646, 0888 690 645.

ПРЕВОДИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 42-19

„МИЛЕНА-М“ – преводи, легализации, www.milena-m.com , 062/606 620, 0899 939 850, 0898 557 072. 30-25

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ набира шофьори на автобуси, 0897 01 16 16.

РАБОТА в Австрия за социални асистентки. Добро заплащане, социално и здравно осигуряване. Осигурени храна и жилище. Сайт: http://24pflegebg.com , email: pflegeb[email protected]bg, телефон, 0887 11 88 13.

ГЛЕДАМ болни, 0888 152 086. 21-19

РАКИДЖИЙНИЦА „Дълга лъка“ търси работник – казанджия, 0884 073 200. 30-26

СТРОИТЕЛНА борса „Атлас“ ЕООД търси служител – управление на автомобил до 3.5 т, работа с компютър, 0896 77 57 57.

ХРАНИТЕЛЕН магазин „Чикаго“, „Зона Б”, търси продавач-консултант, 0876 602 666. 15-11

ПАВИЛИОН за закуски търси продавачка, 0896 641 609. 15-10

ТЪРСЯ продавач-консултант в магазин за хранителни стоки, 0878 606 144. 10-9

ТЪРСЯ работник за зареждане на рафтове в магазин за хранителни стоки, 0878 606 144. 10-9

НАБИРАМ строителни работници, 0882 664 473. 10-9

ТЪРСИМ строителен работник и майстор строител, 0876 123 670. 10-9

ШОФЬОР категория C+E, релация Турция, 0887 361 391. 21-8

ФИРМА търси майстор строител, 0887 812 045. 10-8

БЕЛГИЙСКА фирма търси строителни работници, 00359 878 393 230, 0032 487 333 086. 10-7

БРИГАДА търси трима майстори зидари, 0899 425 920. 5-5

ФИРМА търси да назначи хигиенистка до 45 години, 0897 883 943. 11-4

„АКАЦИЯ“ такси търси да назначи диспечер, 0887 686 868. 5-4

„БОЛЯРСКО СЕЛО“ – нов хотел в Арбанаси, търси камериерка, осигуряваме добро заплащане, изхранване, транспорт, 0886 366 546. 10-4

ТЪРСЯ жена до 50 г. за сезонна работа, 0899 938 757. 2-2

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ „Йоана-89“, обект Лясковец, търси да назначи обслужващ бензиностанция, 0896 272 552.

ГЛЕДАМ болни, без памперси, 0877 920 255. 5-1

ТЪРСИМ охранител за работа в магазин – дневни смени, Велико Търново, ул. “Народни будители“, трудов договор, работа по график, номер за връзка: 0885 88 30 35. 5-1

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РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-15