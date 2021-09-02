Вашите онлайн обяви на 2 септември

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

АПАРТАМЕНТ, 92 кв. м, кв. „Бузлуджа“, ново строителство, довършен, 60 000 Е, 0896 840 710. 3-1

ОБЗАВЕДЕН апартамент с две спални, газ и красива гледка, 0897 964 729. 3-1

ОБЗАВЕДЕН апартамент след ремонт, кв. “Колю Фичето“, 3 помещения, 49 500 евро, 0899 921 394. 3-1

МАГАЗИН 45 кв.м, ул. „Освобождение“, 26 000 Е, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТИ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТИ, ново строителство, на ул. „Буйнозов“, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. „България“, 0896 840 710. 3-1

ТРИСТАЕН апартамент, обзаведен и газифициран, акт 16, 0898 568 560. 3-1

ЕТАЖ от къща с гараж в района на стадион „Ивайло“, 0896 840710. 3-1

КЪЩА в село Първомайци, 60 000 лева, 0898568560. 3-1

ДОВЪРШЕН апартамент с две спални до автогара „Юг“, 65 000 евро, 0896 840 710. 3-1

КЪЩА в Косарка, 1500 кв. м двор, 0899 921 394. 3-1

ТРИСТАЕН, тухлен, обзаведен, 49 500 Е, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, с гледка към парк „Дружба“, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, обзаведен и газифициран, център, 68 000 евро, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ южен, 2-ри етаж, акт 16, 55 000 Е, 0899 921 394. 3-1

ТРИСТАЕН апартамент на 3-ти етаж, ново строителство, 56 500 Е, 0898 568 560. 3-1

КЪЩА в Дебелец, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТ до ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, 67 000 евро, 0896 840 710. 3-1

КЪЩА с гараж в центъра, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с три спални на ул. „Димитър Буйнозов“, 0896 840 710. 3-1

КЪЩА с 1900 кв. м двор, с. Арбанаси, 0899 921 394. 3-1

МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-1

ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 560 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1

КЪЩА с двор и панорамна гледка в гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-1

ОБЗАВЕДЕНА къща, с. Пчелище, 70 000 Е, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 550 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1

ГАРАЖ на ул. „Симеон Велики“, 0894 678 686. 3-1

ГАРАЖ на ул. „Магистрална“, 0894 678 686. 3-1

ГАРАЖ на ул. „Сергей Румянцев“, 0894 678 686. 3-1

ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-1

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 560 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1

НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-1

ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-1

ПАРЦЕЛ със стопански сгради в село Беляковец, 8 дка, 0897 964 729. 3-1

КЪЩА в кв. „Асенов“, 65 000 лева, 0899 921 394. 3-1

ДВЕ спални, хол и кухненски бокс, център, газифициран, 60 900 Е, 0896 907991. 50-1

СПАЛНЯ и кухня, широк център, 30 000 Е, 0896 907991. 50-1

ДВУСТАЕН апартамент, ул. „Краков“ 42 000 Е, 0896 907991. 50-1

ТУХЛЕНА южна гарсониера в кв. „Акация“, 48 900 лв., 0888 798 783. 50-1

ТРИСТАЕН обзаведен, 41 500 Е, 0888 798783. 50-1

ДВУСТАЕН апартамент, ул. „Оборище“, 38 000 Е, 0888 798783. 50-1

ДВУЕТАЖНА къща с гараж в с. Поликраище, 15 000 лв., 0884 796 221. 50-1

КЪЩА с двор в с. Джулюница, 14 500 лв., 0884 796 221. 50-1

ОБЗАВЕДЕНА къща след ремонт в с. Драгижево, 86 600 лв., 0885 168782. 50-1

ДВЕ къщи в един двор, след ремонт в с. Добри дял, 42 000 лв., 0885 168782. 50-1

ДВУСТАЕН, южен, нов, „Акация”, 67 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 53 800 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, обзаведен, 55 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, 130 кв., широк център, 77 000 Е, с възможност за разплащане, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА, самостоятелна, Горна Оряховица, 76 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, с панорама, „Картала“, 0895 269 196. 120-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, газифициран, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, „Картала“, 69 900 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, „Търново Хилс”, с панорама, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Ново село, 57 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЙНИ и тристайни в кв. „Колю Фичето“, на изгодни цени, 0885 838 000. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухненски бокс, „Бузлуджа“, 3 етаж, 72 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в Лясковец, 740 кв. м, 17 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН в центъра, 111 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, топцентър, 62 000 Е, 0895 269 196. 120-1

НОВ тристаен, обзаведен, с акт 16, център, 68 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН до парк „Дружба“, 3 етаж, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, изцяло южен, 2 етаж, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, ново строителство, 46 000 Е, 0895 269 196. 120-1

САМОСТОЯТЕЛНА къща, Велико Търново, център, 130 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, тухла, бул. „България”, 90 000 лв., 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в село Поликраище, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, ремонтиран, „Колю Фичето“, 0883 474 205. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен, двустаен, „Колю Фичето“, 74 кв., 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН, изцяло южен, „Акация“, с гледка към „Царевец“, 59 800 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА на два етажа в „Акация”, гараж, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, топцентър, 130 кв., 85 500 Е, 0895 269 196. 120-1

СТУДИО в нов комплекс, завършено, ет. 2, с акт 16, 46 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, център, до парк, 0885 838 000. 120-1

НОВО строителство, 47 кв., „Зона Б“, завършен, 40 000 Е, 0885 838 000. 120-1

МАГАЗИН до бул. „Габровски“, 80 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ПАРЦЕЛ, село Арбанаси, 1000 кв., 70 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, „Картала”, 0885 025746. 120-1

ГАЗИФИЦИРАН тристаен, с паркомясто, 69 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ЛУКСОЗНА къща в Пчелище, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в „Картала“, ет. 4, със завършена баня, 0885 838 000. 120-1

ЕТАЖ от къща до Царевец, 53 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ЦЕНТЪР, двустаен, ново строителство, с акт 16, 72 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ИМОТ в центъра, обзаведен, на две нива, 73 кв., 48 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЖИЛИЩЕ с перфектни параметри, ет. 3, юг, 86 кв., до „Лидл“, 0883 445 705. 120-1

ЕТАЖ от къща с панорамна гледка, 62 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, апартамент, „Бузлуджа“, 0889 123 937. 120-1

СТРАХОТНА инвестиция, жилище в идеалния център, разделено на две, завършено, 63 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент до парк „Колю Фичето“, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, южен, „Картала“, 40 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ТУХЛЕНА боксониера, юг, „Акация“, 27 700 Е, 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, панелен, „Бузлуджа“, до „Била“, саниран, 46 900 Е, 0885 838 000. 120-1

ОФИС в „ГУМ център“, 8 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ОТРЕМОНТИРАН нов апартамент между „Лидл“ и „Практикер“, ет. 4, 59 000 Е, 0885 838 000. 120-1

НОВО жилище с две спални, акт. 16, „Картала“, 62 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТОПЦЕНА, 56 500 Е, ново строителство, с две спални, ет. 5, „Картала“, 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ИЗГОДНА двуетажна къща в Ново село, 22 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ОТЛИЧНО обзаведен апартамент, с две спални, „Колю Фичето“, 76 900 Е, 0883 445 705. 120-1

ЕТАЖ от къща, до бул. „България”, 72 000 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВО жилище, южно, с две спални, готов за живеене, бул. „България“, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с панорамна гледка, 0889 123 937. 120-1

ПАРЦЕЛ до ул. „Магистрална“, 36 500 лв., 0885 702122. 120-1

МНОГОСТАЕН на ул. „Ален мак“, 101 кв., 72 000 Е, 0885 702 122. 120-1

ЮЖЕН тухлен апартамент, до „Спортна зала“, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, тухла, обзаведен, до „Лидл“, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1

КЪЩА до „Американски колеж“, 190 кв., 0886 656 062. 120-1

КЪЩА в Арбанаси, двор 1000 кв., 160 000 Е, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА в Присово, 800 кв. двор, 62 000 лв., 0885 838 000. 120-1

НОВО строителство, 3 спални, „Картала“, до „Бианко“, БДС, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ до „Лидл“, „Бузлуджа“, 19 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ на „Полтава“, 11 500 Е, 0885 022122. 120-1

ИЗГОДНО жилище, 41 000 лв., тухла, 0886 656 062. 120-1

ПРОМИШЛЕНО помещение, на 10 км от В. Търново, РПЗ 684 кв., двор 1085 кв., 0883 445 705. 120-1

ТРИЕТАЖНА масивна къща, „Гурко“, 105 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, с акт 16, 3 ет., южен, 50 500 Е, 0885 838 000. 120-1

ЕТАЖ от къща, с гараж, до училище „Славейков”, 84 800 Е, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, с акт 16, център, 0886 656 062. 120-1

ЖИЛИЩЕ с три спални на улица „Чумерна“, 0886 656 062. 120-1

ЕДНОЕТАЖНА къща, 600 кв. двор, Горна Оряховица, 62 000 лв., 0887 225 503. 120-1

ЗАВЪРШЕНО жилище, „Картала“, с наематели, наем 360 лв., 0885 838 000. 120-1

АПАРТАМЕНТ с една спалня, в луксозна сграда, с акт 16, 55 000 Е, 0883 445 705. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, панел, 35 000 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВО строителство, „Бузлуджа“, 46 кв., 69 500 лв., 0885 838 000. 120-1

НОВО жилище до Нова болница, 5 ет., 55 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ИЗГОДНА южна боксониера, тухла, център, 0885 702122. 120-1

ПАРЦЕЛ в Присово, регулация, до асфалтов път, 22 000 Е, 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в „Колю Фичето“, 55 000 Е, 0885 702122. 120-1

ПАРЦЕЛ за строителство, Велико Търново, 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН, „Колю Фичето”, 104 кв., лице на улица, 70 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен тризонет, спокойна улица, 170 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ОТЛИЧНО, завършено жилище до мола, голяма дневна и две спални, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ на ул. „Ален мак“, 14 000 лв., с ток и вода, 0886 656 062. 120-1

КОМПЛЕКС „Мармарлията“, 100 кв., завършен, 0883 445 705. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, завършен, център, 56 700 Е, 0887 225 503. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, тухла, 101 кв., 72 000 Е, 0885 702122. 120-1

СТАРО строителство, до полицията, 60 кв., юг, 53 700 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, старо строителство, до полицията, 70 000 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВО жилище с две спални до „Практикер“, южно, 55 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, 35 500 Е, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, гараж, таван, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

ДВЕ спални, хол и кухня, тухла, до Нова болница, 0886 656 062. 120-1

ЛУКСОЗЕН мезонет в центъра, завършен, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, южен, ново строителство, 62 000 Е, 0885 025746. 120-1

ДВУСТАЕН, саниран, „Бузлуджа”, 39 000 Е, 0885 025746. 120-1

ГАРАЖ до Спорта зала, 16 000 лв., 0885 025746. 120-1

ЕТАЖ от къща, монолитен, Лясковец, 97 кв., 38 300 Е, 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЙНИ и тристайни жилища, ново строителство, „Колю Фичето“, добри цени, 0885 838 000. 120-1

ГАРСОНИЕРА, „Картала”, обзаведена, 72 300 лв., 0886 656 062. 120-1

ЖИЛИЩЕ с две спални до Спортна зала, 53 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, с акт 16, „Картала“, нов, 0886 656 062. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, тухла, широк център, 69 000 Е, 0885 702122. 120-1

ЕТАЖ от къща, с двор, самостоятелен вход, Лясковец, 67 000 лв., 0887 225 503. 120-1

ТОПЦЕНТЪР, завършено жилище с две спални, 74 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, с панорама, 4 ет., ул. „Яворов“, 49 800 Е, 0885 838 000. 120-1

ТУХЛЕН многостаен апартамент в „Акация“, 112 кв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Колю Фичето“, 34 300 Е, 0885 702122. 120-1

МНОГОСТАЕН, 101 кв., тухла, широк център, 0885 702122. 120-1

КЪЩА в село Мирово, Стражица, 11 000 Е, 0885 702122. 120-1

МОНОЛИТНА къща в центъра, 85 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ЕТАЖ от къща, с двор, топцентър, 69 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, Горна Оряховица, 62 000 лв., 0887 225 503. 120-1

„МИЛЕНА-М“ – 062/606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 30-28

ПАРЦЕЛ в Лясковец, 745 м2, 20 000лв., 0885 964 989. 5-4

ПРОДАВАМ луксозно обзаведен апартамент с голям гараж, 0885 992 933. 11-2

ЖИЛИЩЕ, В. Търново, от собственик, 0899 359 767.

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

РЕНО Лагуна, комби, 0885 791 999. 7-5

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА – нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 42-16

ДЪРВА, 0877 655 115. 42-16

ПЕЛЕТИ от производител, 0887 424 137. 42-16

КАМИНА с водна риза, 0885 791 999. 7-5

ДЪРВА за огрев, пелети, еко брикети. Дървен материал, ламперия, дюшеме, В. Търново, ул. „Козлуджа“ 4, 088 20 20 181. Работи и в неделя! www.dariles.com. 35-4

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-799

АГЕНЦИЯ “Сентчъри Хоумс” търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт: 062/65 21 21. 3-1

КУПУВАМ, тухлено жилище, 0895 269 196. 120-1

ТЪРСЯ тухлен апартамент, може и за ремонт във Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

ТЪРСЯ, тристаен апартамент на шпакловка , 0883 474 205. 120-1

КУПУВАМ къща с условия на живот до 20 километра от Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

КУПУВАМ ниви в землището на с. Полско Косово (Русенско), до 2200 лв./дка, 0899 938 757.

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА с. Шемшево изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-10

КОЛИ за скрап от място, 0888 627 586. 80-1

КУПУВА СТОКИ

ИЗКУПУВАНЕ на желязо от място, 0887 875 947. 10-8

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, ул. “Симеон Велики“, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, напълно обзаведен, ново строителство, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, ул. “Яворов“, 420 лева, 0896 840 710. 3-1

ЕТАЖ с една спалня след ремонт, “Варуша”, двор, 0896 840 710. 3-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, кв. “К. Фичето”, 550 лв., 0898 568 560. 3-1

ИЗЦЯЛО южен апартамент, ново строителство, ул. ”Сергей Румянцев”, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, ул. „Краков“, отопление с камина на дърва, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. “Габровски”, отлично състояние, 0897 964 729. 3-1

АПАРТАМЕНТ до полицията, две спални, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с една спалня, ул. “Твер“, ново строителство, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, до Нова болница, 350 лева, 0894 678 686. 3-1

ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 270 лв., 0894 678 686. 3-1

БОКСОНИЕРА на ул. “Краков”, 300 лв., 0894 678 686. 3-1

БОКСОНИЕРА, ново строителство, 300 лв., до 5-и корпус на ВТУ, 0896 840 710. 3-1

ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/547 566. 3-1

ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-1

КЪЩА под наем в Саласука, 0889 123 937. 120-1

ГАРСОНИЕРА с интернет и двор, 220 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, широк център, 350 лв., 0885 702122. 120-1

БОКСОНИЕРА с климатик, център, 200 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, топцентър, 350 лв., 0885 025746. 120-1

ДВУСТАЕН, луксозен апартамент, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, „Колю Фичето“, нова, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, изгоден, 330 лв., 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН до мола, 450 лв., 0885 025746. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, „Колю Фичето“, 450 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, чисто нов, до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1

ЛУКС, тристаен, топцентър, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, позволени са домашни любимци, 0889 123 937. 120-1

НОВ, двустаен, до парк „Дружба“, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, 470 лв., до полицията, 0885 025746. 120-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, „Бузлуджа“, 550 лв., 0889 123 937. 120-1

СЛЪНЧЕВ двустаен апартамент до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща в село Самоводене, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ИЗГОДНО жилище под наем, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН, двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топцентър, 250 лв., 0885 025746. 120-1

НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топцентър, 270 лв., 0889 123 937. 120-1

ГАРСОНИЕРА до Спортна зала, изток/запад, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, климатизиран, бул. „България“, 0885 025746. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 350 лв., 0885 025746. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, с двор, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, първи наематели, 0885 025746. 120-1

ТРИСТАЕН, „Бузлуджа”, 400 лв., 0885 025746. 120-1

ГАРАЖ в „Акация“, с ток и вода, 0885 025746. 120-1

ГАРСОНИЕРА до втора спирка, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН до мола, 320 лв., 0887 225 503. 120-1

АПАРТАМЕНТ с три пални, до пожарната, 400 лв., 0887 225 503. 120-1

ГАРСОНИЕРА до училище „Славейков”, 200 лв., 0887 225 503. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, център, 400 лв., 0887 225 503. 120-1

КЪЩА в село Леденик, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Акация“, първи наематели, 0885 025746. 120-1

ГАРСОНИЕРА, напълно обзаведена, 0885 025746. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, център, 480 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 450 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН луксозен, до КАТ, 500 лв., 0885 025746. 120-1

ЮЖНА боксониера, „Акация“, 300 лв., 0885 025746. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, до стадиона, 400 лв., 0885 025746. 120-1

ТРИСТАЕН в „Акация“, 300 лв, юг, 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с двор на центъра, 80 кв, 310 лв., 0885 702122. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ГАРАЖ в района на Спортна зала, 80 лв., 0885 025746. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, широк център, 440 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, на бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА в широк център, 200 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА до театъра, 200 лв., 0885 025746. 120-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, южен, център, 550 лв., 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, саниран, до бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Акация“, 120 кв. м, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с двор, на центъра, 340 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА, ново строителство, „Картала”, 280 лв., 0887 225 503. 120-1

НОВА гарсониера, „Картала”, 0887 225 503. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера до Ректората, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 350 лв., 0885 025746. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, център, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН с паркомясто, 420 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН до „Лидл“ в „Колю Фичето“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

СВЕТЪЛ тристаен в „Колю Фичето“, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН на ул. „Освобождение“, 300 лв, с интернет и телевизия, 0885 702 122. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, широк център, 290 лв., 0885 702122. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, нов, до бул. „България“, 400 лв., 0885 702122. 120-1

ПЕРФЕКТНА локация, многостаен апартамент в центъра, 600 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, тухла, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВ двустаен до „Кауфланд“, с панорамна тераса, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с климатик, ново строителство, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕН, двустаен, с панорама, „Акация“, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, реновиран, до стадиона, 480 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН с гараж, център, 500 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН до автогара „Юг“, тухла, 350 лв., 0885 702122. 120-1

ЕТАЖ от къща в „Акация“, 115 кв., 350 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН до стадиона, климатизиран, 450 лв., 0885 025746. 120-1

ЛУКСОЗЕН, двустаен, 400 лв., 0885 025746. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, 400 лв., 0885 025746. 120-1

ЕТАЖ от къща, 330 лв., 0885 025746. 120-1

ДВУСТАЕН, юг, климатизиран, „Колю Фичето“, 350 лв., 0885 025746. 120-1

ДВУСТАЕН, топцентър, 400 лв., 0885 025746. 120-1

ДВУСТАЕН на бул. „България“, 400 лв., 0885 702 122. 120-1

ЮЖНА гарсониера до „Лидл“, 280 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН с интернет и телевизия, „Акация“, 0885 702 122. 120-1

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, В. Търново, идеален център, панорама, 0879 548 092. 21-19

ДАВАМ двустаен апартамент на ул. “Илия Янулов“ N 5, 0887 20 20 16. 16-6

ГАРСОНИЕРА за 1 човек, 0884 926 333, 0884 096 194. 5-3

НОВ, обзаведен, газифициран, от собственик, 0888 893 216. 10-2

ДАВА две стаи и кухня, обзаведени, до съда, 0886 598 676.

ДАВАМ жилище, В. Търново, 0889 440 111.

ДАВАМ квартира, 062/634 951. 3-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

МАГАЗИН, ул. „Плиска“, 250 лв., 0896 840 710. 3-1

ОФИС в близост до автогара „Юг“, 280 лв., 0894 678 686. 3-1

ОФИС на ул. „Възрожденска“, 400 лв., 0894 678 686. 3-1

МАГАЗИН на ул. „Н. Габровски“, 600 лв., 0898 568 560. 3-1

ОФИС в центъра, обзаведен, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОФИС, ниво тротоар, „Картала“, 20 кв., 150 лв., 0885 702122. 120-1

МАГАЗИНИ с лице към главна улица, 250 лв., 0885 702122. 120-1

МАГАЗИН в „Колю Фичето“ с климатик, санитарен възел, 740 лв. 0885 702122. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем,115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ, след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 55 кв., големи витрини, на пресечка от два главни булеварда, 600 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ, бул. „България”, 650 лв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, бул. „България”, 600 лв., 0887 225 503. 120-1

МАГАЗИН, „Колю Фичето”, 104 кв., 400 лв., 0887 225 503. 120-1

ГАРАЖ с ток и вода, център, 100 лв., 0887 225 503. 120-1

ТЪРГОВСКИ обект, топцентър, 200 кв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, южен, с тераса, до Общината, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС до съда, 170 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС на главна улица, с климатик, 220 кв. м, 1200 лв., 0885 702 122. 120-1

ОФИС с ролетна врата в топцентър, 400 лв., 0885 702122. 120-1

ЪГЛОВ магазин на главната улица в центъра, 400 лв., 0885 702122. 120-1

РЕМОНТИРАН магазин на главен път с климатик, 600 лв., 0885 702122. 120-1

ТЪРГОВСКО помещение, Самоводска чаршия, 0887 225 503. 120-1

ПРЕОТСТЪПВАМ магазин за хранителни стоки, гр. В. Търново, 0878 603 061. 5-1

ПОД НАЕМ ДРУГИ

БИЛБОРД под наем, 0888 086 574.

ТРАНСПОРТ

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-404

RENT A CAR, 0878 214 100. 250-205

БУС, до 2.5 т, 0888 146 321. 250-193

ТРАНСПОРТ, падащ борд, самосвал, работници, 0878 428 125. 50-44

БУС 1.5 т, 0888 712 947. 21-6

ХАМАЛИ, 0876 102 600. 10-4

ЗА ДОМА

ИЗПИРАНЕ на килими и дивани, 0882 708 293. 21-19

ХАМАЛИ, транспорт, почистване на жилища, мазета, косене и други, 0886 644 258. 21-18

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-861

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-291

РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-117

СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-786

ОТПУШВАНЕ на канали и септични ями, 0885 430 483. 300-11

ГИПСОКАРТОН, 0988 889 912.

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, 0897 923 258. 250-149

ЦИКЛЕНЕ, лакиране, 0888 897 945. 2500-13

ВиК – откриване на течове, 0878 846 490. 2000-474

ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 235-204

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 100-44

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 38 19 86. 100-42

ХИДРОИЗОЛАЦИИ, www.hydrocolors.com, 0888 555 695. 147-123

ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 150-90

ЦИКЛЯ, лакирам, 0888 225 344. 120-45

КЪРТИ, пробива, извозва, 0878 428 125. 50-44

ПОЧИСТВАНЕ на тавани, мазета, дворове, къщи, с транспорт и хамали, 0886 526 499. 35-26

КЪРТИ, извозва, почиства помещения, дворове, 0886 589 642. 21-20

ГИПСОКАРТОН, шпакловка, боя, ламинат, плочки, 0888 197 598. 21-15

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 04 04 71. 55-14

ОБРЪЩАНЕ на прозорци, шпакловка, мазилки, боядисване, теракота, 0886 064 822. 21-14

МЕТАЛНИ врати, огради, парапети, други, 0876 116 216. 21-12

КОСЕНЕ и кастрене на дървета, 0885 020 984. 21-10

РЕМОНТ на покриви, 0887 875 947. 10-8

РЕМОНТ на улуци, 0887 875 947. 10-8

МЕБЕЛИ – монтаж, демонтаж, ремонт, изработка, 0878 914 391. 15-8

ПРОЕКТИРА, доставя и монтира системи за видеонаблюдение, домофонни системи, контрол на достъп, СОТ и всичко, свързано с Вашата сигурност, 0879 453 511. 10-6

ЕЛИНСТАЛАЦИИ, елуслуги, 0885 791 999. 7-4

ГИПСОКАРТОН, шпакловка, боядисване, фаянс, теракот и др., 0888 150 275. 10-2

КОМИНОЧИСТАЧ – машинно, 0896 658 774. 21-2

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, гипсокартон, шпакловки и др., 0882 664 473. 10-1

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ПОГРЕБАЛНА агенция „Васил Галев“. Денонощно организира всичко за погребения и кремация, 0888 352 857. 100-17

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-75

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, , www.agencia-k.com 100-75

„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ“ ЕООД предлага траурни услуги и стоки без почивен ден, www.obredni-deinosti.com, 062/621 735, 0878 690 646, 0888 690 645.

ПРЕВОДИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 42-22

„МИЛЕНА-М“ – преводи, легализации, www.milena-m.com , 062/606 620, 0899 939 850, 0898 557 072. 30-28

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ набира шофьори на автобуси, 0897 01 16 16.

РАБОТА в Австрия за социални асистентки. Добро заплащане, социално и здравно осигуряване. Осигурени храна и жилище. Сайт: http://24pflegebg.com , email: pflegeb[email protected]bg, телефон, 0887 11 88 13.

РАКИДЖИЙНИЦА „Дълга лъка“ търси работник – казанджия, 0884 073 200. 30-29

СТРОИТЕЛНА борса „Атлас“ ЕООД търси служител – управление на автомобил до 3.5 т, работа с компютър, 0896 77 57 57.

ХРАНИТЕЛЕН магазин „Чикаго“, „Зона Б”, търси продавач-консултант, 0876 602 666. 15-14

ПАВИЛИОН за закуски търси продавачка, 0896 641 609. 15-13

ШОФЬОР категория C+E, релация Турция, 0887 361 391. 21-11

БЕЛГИЙСКА фирма търси строителни работници, 00359 878 393 230, 0032 487 333 086. 10-10

ФИРМА търси да назначи хигиенистка до 45 години, 0897 883 943. 11-7

„БОЛЯРСКО СЕЛО“ – нов хотел в Арбанаси, търси камериерка, осигуряваме добро заплащане, изхранване, транспорт, 0886 366 546. 10-7

ГЛЕДАМ болни, без памперси, 0877 920 255. 5-4

ТЪРСИМ охранител за работа в магазин – дневни смени, Велико Търново, ул. “Народни будители“, трудов договор, работа по график, номер за връзка: 0885 88 30 35. 5-4

СКЛАД за домашни потреби търси шофьор на бус с категория Б за разносна търговия, 0897 976 710. 4-3

ЯЙЦЕФЕРМА в с. Леденик наема жени за работа, 0886 844 916. 10-3

ФИРМА „Хилцингер” (Горна Оряховица) търси заварчик, стругар, шлосер, конструктор и оператор машина, 0618/621 00 04. 11-2

РАБОТА за строителен работник, 0885 810 635. 3-2

ТЪРСЯ жена до 50 г. за сезонна работа, 0899 938 757.

ПАВИЛИОН за закуски търси продавачка и работник в производството, 0896 641 609. 15-1

ЗАПОЗНАНСТВА

МЛАД и успешен мъж си търси жена, 0896 754 336. 13-3

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-18