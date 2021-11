Гергана Харизанова спечели първо място в областния етап на международния конкурс „Плакат на мира“

Гергана Харизанова, която е възпитаничка на Школата по изобразително изкуство към Общински детски комплекс Велико Търново, спечели първо място в областния етап на международния конкурс „Плакат на мира“, организиран от Асоциацията на Лайънс клубовете „Дистрикт 130 – България“. Темата бе „Всички сме свързани” (We Are All Connected). А Гергана се представи с творба, нарисувана на лист, формат А2, изобразяваща човек на болнично легло, около него са обрисувани още 12 фигури на хора от различни професии, като пожарникар, полицай, готвач, лекар и др.

Следващият етап от конкурса е национален, победителите от който ще се явят на международното състезание през 2022 г. в САЩ.