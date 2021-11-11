Вашите онлайн обяви на 11 ноември

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

АПАРТАМЕНТ, 92 кв. м, кв. „Бузлуджа“, ново строителство, довършен, 60 000 Е, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, ул. “Ален мак“, 0896 840 710. 3-2

ПРОМИШЛЕН парцел в Леденик, 6 дка, 0899 921 394. 3-2

МАГАЗИН 45 кв. м, ул. „Освобождение“, 25 000 Е, 0899 921 394. 3-2

АПАРТАМЕНТИ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-2

АПАРТАМЕНТИ, ново строителство, на ул. „Буйнозов“, 0898 568 560. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. „България“, 0896 840 710. 3-2

ТРИСТАЕН апартамент, ново строителство, акт 16, 0898 568 560. 3-2

ЕТАЖ от къща с гараж в района на стадион „Ивайло“, 0896 840710. 3-2

КЪЩА в село Първомайци, 60 000 лв., 0898 568560. 3-2

ДОВЪРШЕН апартамент с две спални до автогара „Юг“, 68 000 евро, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални до парк „Дружба“, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, обзаведен, централната част, 0898 568 560. 3-2

АПАРТАМЕНТ, южен, „Картала”, 53 000 евро, 0899 921 394. 3-2

ТРИСТАЕН апартамент на 3-ти етаж, ново строителство, 59 500 Е, 0898 568 560. 3-2

КЪЩА в Дебелец, 0899 921 394. 3-2

АПАРТАМЕНТ до ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, 67 000 евро, 0896 840 710. 3-2

КЪЩА с гараж до театъра, 0896 840 710. 3-2

КЪЩА с 1900 кв. м двор, с. Арбанаси, 0899 921 394. 3-2

МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-2

ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 560 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2

КЪЩА с двор в добро състояние, с. Плаково, 0898 568 560. 3-2

ПАРЦЕЛ, 830 м2, „Зона Б”, 10 000 евро, 0899 921 394. 3-2

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 550 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2

ТРИСТАЕН до парк „Дружба“, 0894 678 686. 3-2

ТРИСТАЕН апартамент в кв.“Бузлуджа“, 0894 678 686. 3-2

ЧЕТИРИСТАЕН апартамент на бул. “Н. Габровски“, 0894 678 686. 3-2

ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-2

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 560 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2

НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-2

ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-2

КЪЩА в кв. „Асенов“, 65 000 лева, 0899 921 394. 3-2

ГАРАЖИ в „Триъгълника“, 0899 921 394. 3-2

ДВУСТАЕН, 2 етаж, южен, нов, „Д. Буйнозов”, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Колю Фичето”, 63 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ЕТАЖ от къща, 62 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, до „Лидл”, „Колю Фичето”, обзаведен, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА, самостоятелна, Горна Оряховица, 76 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН с панорама, „Картала“, 0895 269 196. 120-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, газифициран, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, „Картала“, с акт 16, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, „Търново Хилс”, с панорама, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Ново село, 57 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЙНИ и тристайни в кв. „Колю Фичето“, на изгодни цени, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА в Дебелец, с гараж, 109 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в Лясковец, 740 кв. м, 17 000 лв., 0895 269 196. 120-1

КЪЩА в Драгижево, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА в Шилковци, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН в центъра, 111 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, топцентър, 62 000 Е, 0895 269 196. 120-1

НОВ тристаен, обзаведен, с акт 16, център, 68 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН до парк „Дружба“, 3 етаж, 0886 656 062. 120-1

КЪЩА, „Картала“, 0895 269 196. 120-1

ПАРЦЕЛ, Дебелец, 2555 кв., 21 600 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, тухла, бул. „България“, 90 000 лв., 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в село Поликраище, 48 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, ремонтиран, „Колю Фичето“, 0883 474 205. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен, двустаен, „Колю Фичето“, 74 кв., 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН, изцяло южен, „Акация“, с гледка към „Царевец“, 59 800 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА в Петко Каравелово, 0885 856 764. 120-1

СТУДИО в нов комплекс, завършено, ет. 2, с акт 16, 46 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН, с акт 16, обзаведен, 0885 838 000. 120-1

НОВО строителство, 47 кв., „Зона Б“, завършен, 40 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала”, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ДВУСТАЕН, „Слънчев дом”, 55 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН в центъра, 45 000 Е, 0885 856764. 120-1

ГАЗИФИЦИРАН тристаен, с паркомясто, 69 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ЛУКСОЗНА къща в Пчелище, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в „Картала“, ет. 4, със завършена баня, 0885 838 000. 120-1

ЕТАЖ от къща до Царевец, 53 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ЦЕНТЪР, двустаен, ново строителство, с акт 16, 72 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ИМОТ в центъра, обзаведен, на две нива, 73 кв., 48 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЖИЛИЩЕ с перфектни параметри, ет. 3, юг, 86 кв., до „Лидл“, 0883 445 705. 120-1

ЕТАЖ от къща с панорамна гледка, 62 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, „Бузлуджа“, 0889 123 937. 120-1

СТРАХОТНА инвестиция, жилище в идеалния център, разделено на две, завършено, 63 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент до парк „Колю Фичето“, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН до стадиона, 115 кв., 135 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТУХЛЕНА боксониера, юг, „Акация“, 27 700 Е, 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН панелен, „Бузлуджа“, до „Била“, саниран, 46 900 Е, 0885 838 000. 120-1

ОФИС в „ГУМ център“, 8000 лв., 0886 656 062. 120-1

ОТРЕМОНТИРАН нов апартамент между „Лидл“ и „Практикер“, ет. 4, 59 000 Е, 0885 838 000. 120-1

НОВО жилище с две спални, акт. 16, „Картала“, 62 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТОПЦЕНА, 56 500 Е, ново строителство, с две спални, ет. 5, „Картала“, 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ИЗГОДНА двуетажна къща в Ново село, 22 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ОТЛИЧНО обзаведен апартамент, с две спални, „Колю Фичето“, 76 900 Е, 0883 445 705. 120-1

ЕТАЖ от къща до бул. „България“, 72 000 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВО жилище, южно, с две спални, готово за живеене, бул. „България“, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с панорамна гледка, 0889 123 937. 120-1

ПАРЦЕЛ до ул. „Магистрална“, 36 500 лв., 0885 702 122. 120-1

МНОГОСТАЕН на ул. „Ален мак“, 101 кв., 72 000 Е, 0885 702 122. 120-1

ЮЖЕН тухлен апартамент до „Спортна зала“, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, тухлен, 70 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН до Пети корпус, ет. 2, 0886 656 062. 120-1

КЪЩА в Арбанаси, двор 1000 кв., 160 000 Е, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА в Присово, 800 кв. двор, 62 000 лв., 0885 838 000. 120-1

НОВО строителство, 3 спални, „Картала“, до „Бианко“, БДС, 0885 838 000. 120-1

ГАРСОНИЕРА в кв. „Бузлуджа“, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала”, 0885 856 764. 120-1

ГАРАЖ на „Полтава“, 11 500 Е, 0885 022122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Слънчев дом”, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

ПРОМИШЛЕНО помещение на 10 км от В. Търново, РПЗ 684 кв., двор 1085 кв., 0883 445 705. 120-1

ТРИЕТАЖНА масивна къща, „Гурко“, 105 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, с акт 16, 3 ет., южен, 50 500 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент в „Колю Фичето“, 0885 856 764. 120-1

ЕТАЖ от къща с гараж, до училище „Славейков“, 84 800 Е, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, с акт 16, център, 0886 656 062. 120-1

ЖИЛИЩЕ с три спални на улица „Чумерна“, 0886 656 062. 120-1

ЕДНОЕТАЖНА къща, 600 кв. двор, Горна Оряховица, 62 000 лв., 0887 225 503. 120-1

ЗАВЪРШЕНО жилище, „Картала“, с наематели, наем 360 лв., 0885 838 000. 120-1

АПАРТАМЕНТ с една спалня, в луксозна сграда, с акт 16, 55 000 Е, 0883 445 705. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, панел, 35 000 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВО строителство, „Бузлуджа“, 46 кв., 69 500 лв., 0885 838 000. 120-1

НОВО жилище до Нова болница, 5 ет., 55 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ИЗГОДНА южна боксониера, тухла, център, 0885 702 122. 120-1

ПАРЦЕЛ в Присово, регулация, до асфалтов път, 22 000 Е, 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в „Колю Фичето“, 55 000 Е, 0885 702 122. 120-1

ПАРЦЕЛ за строителство, Велико Търново, 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН, „Колю Фичето”, 104 кв., лице на улица, 70 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен тризонет, спокойна улица, 170 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ОТЛИЧНО, завършено жилище до мола, голяма дневна и две спални, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА в Арбанаси, с двор, 0886 656 062. 120-1

КОМПЛЕКС „Мармарлията“, 100 кв., завършен, 0883 445 705. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, завършен, център, 56 700 Е, 0887 225 503. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, тухла, 101 кв., 72 000 Е, 0885 702 122. 120-1

СТАРО строителство, до полицията, 60 кв., юг, 53 700 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, старо строителство, до полицията, 70 000 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВО жилище с две спални до „Практикер“, южно, 55 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, 35 500 Е, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, „Колю Фичето”, ет. 4, 0886 656 062. 120-1

МАГАЗИН (офис) под пазара, 0886 656 062. 120-1

ЛУКСОЗЕН мезонет в центъра, завършен, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето”, 63 000 Е, 0885 856764. 120-1

ПАРЦЕЛ в Арбанаси, 0885 856764. 120-1

ДВУСТАЕН, „Колю Фичето”, 50 000 Е, 0885 856764. 120-1

ЕТАЖ от къща, монолитен, Лясковец, 97 кв., 38 300 Е, 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЙНИ и тристайни жилища, ново строителство, „Колю Фичето“, добри цени, 0885 838 000. 120-1

ИЗГОДНА къща в Соколово, 0886 656 062. 120-1

ЖИЛИЩЕ с две спални до Спортна зала, 53 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, с акт 16, „Картала“, нов, 0886 656 062. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, тухла, широк център, 69 000 Е, 0885 702122. 120-1

ЕТАЖ от къща, гр. Велико Търново, център, 0885 856 764. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, самостоятелен вход, Лясковец, 67 000 лв., 0887 225 503. 120-1

ТОПЦЕНТЪР, завършено жилище с две спални, 74 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, с панорама, 4 ет., ул. „Яворов“, 49 800 Е, 0885 838 000. 120-1

ТУХЛЕН многостаен апартамент в „Акация“, 112 кв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Колю Фичето“, 34 300 Е, 0885 702 122. 120-1

МНОГОСТАЕН, 101 кв., тухла, широк център, 0885 702 122. 120-1

КЪЩА в село Мирово, Стражица, 11 000 Е, 0885 702 122. 120-1

МОНОЛИТНА къща в центъра, 85 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, топцентър, 69 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, Горна Оряховица, 62 000 лв., 0887 225 503. 120-1

ОБЗАВЕДЕН, двустаен, „Акация”, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, център, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в центъра, 0885 856 764. 120-1

ПРОДАВАТ се парцели в Арбанаси, 0885 856 764. 120-1

ПРОДАВАМ къща в село Леденик, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент с гараж, „Картала”, 55 300 Е, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент до стадиона, 45 000 евро, 0896 907 991. 50-1

ДВУСТАЕН уширен, кв. „Бузлуджа“, 95 000лв, 0896 907 991. 50-1

ДВУСТАЕН апартамент, ул. „Краков“ 42 000 Е, 0896 907991. 50-1

ДВЕ спални, хол, кухня, кв. „Бузлуджа“, 88 000лв., 0888 798 783. 50-1

ТРИСТАЕН обзаведен, 41 500 Е, 0888 798783. 50-1

ДВЕ спални, хол, трапезария и кухненски бокс, център, 69 500 евро, 0888 798 783. 50-1

ДВУЕТАЖНА къща с гараж в с. Поликраище, 15 000 лв., 0884 796 221. 50-1

КЪЩА с двор в с. Джулюница, 15 000 лв., 0884 796 221. 50-1

ОБЗАВЕДЕНА къща след ремонт в с. Драгижево, 86 600 лв., 0885 168782. 50-1

ТУХЛЕНА двуетажна къща с голям двор в сд. Балван, 55 000лв, 0886 861 777. 50-1

„МИЛЕНА-М“ – 062/606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 21-3

ПРОДАВАМ гора, 0878 221 658. 10-10

КЪЩА Леденик, 0888 909 494. 20-10

УПИ, с. Пчелище, 0885 345 000. 10-2

ПАРКОМЯСТО, “Ореха“, 0885 345 000. 10-2

ЖИЛИЩЕ, В. Търново, от собственик, 0899 359 767.

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

ПРОДАВАМ кола Ситроен „Пикасо“, 0878 221 658. 10-10

БАГАЖНИК за автомобил Bermude 4100, употребяван, в добро състояние. Височина: 45, дължина: 175, ширина: 80. Цена – 350 лв. Багажник за автомобил Modula case system, употребяван, в добро състояние. Височина: 45, дължина: 130, ширина: 75. Цена – 290 лв., 0883 357 116. 30-7

ФОЛКСВАГЕН Голф 3, 1996 година, 250 000 км, с много добър двигател, 0889 02 02 06. 7-6

ОПЕЛ АСТРА – 2000 см3, 82 к.с., 2000 г., верига перфектен двигател, на части, 0888 862 446. 5-3

BMW 320D, 2011, 0885 345 000. 10-2

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ПЕЛЕТИ от производител, 0887 424 137. 42-34

МУЗИКАЛНИ инструменти и аксесоари, 0885 467 529. 20-20

ЕЛЕКТРИЧЕСКА инвалидна количка в добро състояние, с два акумулатора, но единият не става и трябва да се смени. Има и зарядно. Цена 950 лв., 0883 357 116. 30-7

ПРОДАВАМ общо трактор и селскостопанска техника, цена на място, 0885 362 904. 10-5

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

КРАВА, черно-бяла, за второ теле и теле на 4 месеца, 0888 901 724. 3-2

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-847

КУПУВАМ тухлено жилище, 0895 269 196. 120-1

ТЪРСЯ тухлен апартамент, може и за ремонт, във В. Търново, 0886 656 062. 120-1

ТЪРСЯ тристаен апартамент на шпакловка , 0883 474 205. 120-1

КУПУВАМ къща с условия на живот до 20 км от Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

АГЕНЦИЯ “Сентчъри Хоумс” търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт: 062/65 21 21. 3-2

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА с. Шемшево изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-59

КОЛИ за скрап от място, 0888 627 586. 80-50

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, ул. “Симеон Велики“, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, напълно обзаведен, ново строителство, 0898 568 560. 3-2

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, ул. “Яворов“, 0896 840 710. 3-2

СПАЛНЯ, хол и кухня, ТЕЦ, ул. “Симеон Велики“, 260 лв., 0896 840 710. 3-2

ТРИСТАЕН, обзаведен, кв. “К. Фичето”, 550 лв., 0898 568 560. 3-2

ИЗЦЯЛО южен апартамент, ново строителство, ул. ”Сергей Румянцев”, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, ул. „Краков“, отопление с камина на дърва, 300 лв., 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, ул. “Охрид“, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални до Нова болница, 350 лева, 0894 678 686. 3-12

ЕТАЖ от къща, спалня, хол и кухня, кв. „Акация“, 0894 678 686. 3-2

ТРИСТАЕН, кв. „Колю Фичето“, 370 лв., 0894 678 686. 3-2

ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/547 566. 3-2

ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-2

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, В. Търново, идеален център, панорама, 0879 548 092. post.

КЪЩА под наем в Саласука, 0889 123 937. 120-1

ГАРСОНИЕРА с интернет и двор, 220 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, широк център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА с климатик, център, 200 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 600 лв., 0887 031 317. 120-1

ДВУСТАЕН, луксозен апартамент, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, нова, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, изгоден, 340 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, център, 430 лв., 0887 031 317. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, „Колю Фичето“, 450 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, чисто нов, до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1

ЛУКС, тристаен, топцентър, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, позволени са домашни любимци, 0889 123 937. 120-1

НОВ апартамент до парк „Дружба“, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, „Акация”, 350 лв., 0887 031 317. 120-1

СЛЪНЧЕВ двустаен апартамент до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща в село Самоводене, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ИЗГОДНО жилище под наем, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, обзаведен, 500 лв., 0887 031 317. 120-1

НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топцентър, 270 лв., 0889 123 937. 120-1

ГАРСОНИЕРА до Спортна зала, изток/запад, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

БОКСОНИЕРА, идеален център, 180 лв., 0887 031 317. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, до стадиона, 400 лв., 0887 031 317. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, с двор, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, 400 лв., 0887 031317. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, 450 лв., 0887 031 317. 120-1

ТРИСТАЕН, „Бузлуджа”, 400 лв., 0887 031 317. 120-1

ГАРСОНИЕРА до втора спирка, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН до мола, 320 лв., 0887 225 503. 120-1

АПАРТАМЕНТ с три пални, до пожарната, 400 лв., 0887 225 503. 120-1

ГАРСОНИЕРА до училище „Славейков”, 200 лв., 0887 225 503. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, център, 400 лв., 0887 225 503. 120-1

КЪЩА в село Леденик, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Акация“, ново строителство и обзавеждане, 0887 031 317. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, център, 480 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН в „Акация“, 300 лв., юг, 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с двор на центъра, 80 кв., 310 лв., 0885 702 122. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, широк център, 440 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, на бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА в широк център, 200 лв., 0885 702 122. 120-1

АПАРТАМЕНТ с три спални, южен, център, 550 лв., 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, саниран, до бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Акация“, 120 кв. м, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с двор на центъра, 340 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА, ново строителство, „Картала”, 280 лв., 0887 225 503. 120-1

НОВА гарсониера, „Картала”, 0887 225 503. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера до Ректората, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, център, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН с паркомясто, 420 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН до „Лидл“ в „Колю Фичето“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

СВЕТЪЛ тристаен в „Колю Фичето“, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, 0882 413 434. 21-11

ТАВАНСКА гарсониера с кухненски бокс, „Картала“, баня и тоалетна, малка тераса. Оглед само от наемател, 0888 863 083. 10-10

ДАВАМ жилище, В. Търново, 0889 440 111.

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

МАГАЗИН, ул. „Плиска“, 250 лв., 0896 840 710. 3-2

ОФИС в близост до автогара „Юг“, 280 лв., 0894 678 686. 3-2

ОФИС на ул. „Възрожденска“, 400 лв., 0894 678 686. 3-2

МАГАЗИН на ул. „Н. Габровски“, 600 лв., 0898 568 560. 3-2

СКЛАД след ремонт, ул. “Магистрална“, 420 м2, 0899 921 394. 3-1

ОФИС в центъра, обзаведен, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОФИС, ниво тротоар, „Картала“, 20 кв., 150 лв., 0885 702 122. 120-1

МАГАЗИНИ с лице към главна улица, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

МАГАЗИН в „Колю Фичето“ с климатик, санитарен възел, 740 лв., 0885 702 122. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем,115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ, след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 55 кв., големи витрини, на пресечка от два главни булеварда, 600 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ, бул. „България”, 650 лв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, бул. „България”, 600 лв., 0887 225 503. 120-1

МАГАЗИН, „Колю Фичето”, 104 кв., 400 лв., 0887 225 503. 120-1

ГАРАЖ с ток и вода, център, 100 лв., 0887 225 503. 120-1

ТЪРГОВСКИ обект, топцентър, 200 кв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС, южен, с тераса, до Общината, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС до съда, 170 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС на главна улица, с климатик, 220 кв. м, 1200 лв., 0885 702 122. 120-1

ОФИС с ролетна врата в топцентър, 400 лв., 0885 702 122. 120-1

ЪГЛОВ магазин на главната улица в центъра, 400 лв., 0885 702 122. 120-1

РЕМОНТИРАН магазин на главен път, с климатик, 600 лв., 0885 702 122. 120-1

ТЪРГОВСКО помещение, „Акация”, 150 лв., 0887 031 317. 120-1

МАГАЗИН/офис до музей „Восъчни фигури“, собственик, 0888 314 585.

СКЛАД, „Чолаковци”, 0885 345 000. 10-2

ДВЕ помещения – 50м2, „Йоновка“, 0884 926 091. 7-1

ТРАНСПОРТ

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-453

БУС, до 2.5 т, 0888 146 321. 250-242

БУС, 3.5 т, закрит и голям, споразумение, 0888 262 307. 50-32

БУС – 1.7 т, 0886 045 764. 35-27

ПРЕВОЗ на пътници и товари до 3.5 т, 0879 665 444. 21-14

БОРДОВИ – 2 тона, 0888 909 494. 20-10

ЗА ДОМА

ХАМАЛИ, транспорт, вътрешно почистване на жилища, тавани, мазета и други, 0886 644 258. 21-16

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-910

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-340

РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-166

СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-835

ОТПУШВАНЕ на канали и септични ями, 0885 430 483. 300-60

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, 0897 923 258. 250-198

ЦИКЛЕНЕ, лакиране, 0888 897 945. 2500-61

ВиК – откриване на течове, 0878 846 490. 2000-523

ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 275-254

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 100-9

ЦИКЛЕНЕ безпрашно, лакиране, 0888 039 450. 150-139

ЦИКЛЯ, лакирам, 0888 225 344. 120-94

МОНТАЖ на блиндирани и интериорни врати, дограма, ламиниран паркет, тенти, сенници, комарни мрежи и др., 0895 038 503. 30-30

ЕЛИНСТАЛАЦИИ, елуслуги, 0885 791 999. 30-29

БОЯДИСВАНЕ, теракот, ВиК и други, 0887 137 514. 28-23

ШПАКЛОВКА, боя, ламинат, плочки, 0888 197 598. 21-13

МЕТАЛНИ врати, огради, парапети и други, 0876 116 216. 21-12

ФЕКАЛКА, 0886 526 499. 42-12

БЕТОН, кофраж, арматура, собствен кофраж, 0895 707 050. 10-10

ВЪТРЕШНИ ремонти, гипсокартон, шпакловка, боя, ВиК и др., 0895 707 050. 10-10

РАЗЧИСТВАНЕ на всякакви терени и помещения – извозване, 0888 909 494. 20-10

КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0884 885 711. 10-9

КЪРТИ, извозва, почистващи и хамалски услуги, 0886 589 642. 37-6

ПОЧИСТВАНЕ и извозване на стари вещи и боклуци от къщи, мази и тавани, 0877 202 838. 21-6

КОМИНОЧИСТАЧ – машинно, 0896 658 774. 19-5

ШПАКЛОВКА, боядисване, обръщане на прозорци, 0886 724 568. 21-5

АЛПИНИСТИ, топлоизолация, 0898 538 938. 19-5

ПОКРИВИ, вътрешни ремонти, 0897 060 630. 15-4

МЕБЕЛИ – монтаж, демонтаж, ремонт, 0878 914 391. 15-3

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ на блокове, гаражи и козирки, 0887 875 947. 21-2

РЕМОНТ на улуци, 0887 875 947. 21-2

РЕМОНТ на покриви, 0887 875 947. 21-2

ПОЧИСТВАНЕ на тавани, мазета, дворове, къщи, с транспорт и хамали, 0887 875 947. 21-2

СТРОИТЕЛНИ ремонти, хамалски и градинарски услуги, кърти и извозва, 0877 27 70 97. 21-1

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ПОГРЕБАЛНА агенция „Васил Галев“. Денонощно организира всичко за погребения и кремация, 0888 352 857. 100-66

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-24

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com. 100-24

„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ“ ЕООД предлага траурни услуги и стоки без почивен ден, www.obredni-deinosti.com, 062/621 735, 0878 690 646, 0888 690 645.

ПРЕВОДИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 21-10

„МИЛЕНА-М“ – преводи, легализации, www.milena-m.com, 0899 939 850, 0898 557 072, 062/606 620. 21-3

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ набира шофьори на автобуси, 0897 01 16 16.

МАСЛОБОЙНА в с. Беляковец търси работник, 0884 734 973. 30-25

ТРАНСПОРТНА фирма търси шофьори на автобуси, 0897 011 616.

НАЕМА работници за работа в яйцеферма в с. Леденик, 0886 844 960. 11-8

ТЪРСЯ работник за малко производство на вегетариански храни и кухня, 0876 123 670. 11-6

ТЪРСЯ строителни работници – общи и специалисти, 0876 123 670. 11-6

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД търси за гр. Велико Търново работници за почистване на терени (от растителност и дървета). Трудов договор, постоянна работа. Телефон за информация: 0889 029 190. 5-4

ФИРМА търси охранители – мъже, 0885 343 455. 5-4

ДЕТСКА учителка гледа деца, 0888 151 074. 4-3

ФИРМА търси да назначи на постоянен трудов договор заварчик, монтажник и общ работник. Работа на закрито, седмично заплащане, 0899 816 342. 20-3

„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ“ ЕООД търси да назначи общ работник, 0878 125 956. 10-1

МАСЛОБОЙНА в с. Беляковец търси работник, 0884 734 973. 21-1

„БАЛКАНСКО ЕХО“ ЕООД, производствено поделение с. Ресен, търси да назначи стругар – средно професионално, трудов стаж по професията минимум 2 години, 0879 407 141, 0879 677 623. 5-1

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-14