Двадесет световни изпълнители са потвърдили участието си до момента в Spice Music Festival. Една от изненадите е, че в следващото издание на фестивала сцените ще бъдат две – главна и диско сцена, съобщават организаторите.

„В четвъртото издание отново залагаме на най-добрата формула, която прави този фестивал неповторим – вечни музикални хитове, качествен звук и визуални ефекти, вкусна храна, подбрани напитки и незабравими емоции с приятели на метри от морския бряг. Този път фестивалът ще протече с надслов „Музикално пътешествие“ – ще слушаме музика от Азия, през Европа, та чак до бразилските ритми на самбата. Както винаги ще има и много изненади, които тепърва предстоят“, обяви организаторът на събитието Николай Тодоров.

Специални гости ще бъдат легендарните Gipsy Kings, с които публиката ще танцува на Bamboleo, Volare, Djobi Djoba, Baila me и Hotel California. Музикантите ще пристигнат с екип от над 20 души.

Шведският изпълнител с персийски корени Arash е подготвил 90-минутен спектакъл, по време на който ще изпълни хитовете, превзели топ класациите в Европа и Света – Boro Boro, Temptation, Broken angel, Angels Lullaby, Dooset Doram и много други.

За първи път в България пристигнат и изпълнителите на тоталния хит на 90-те Macarena – Los del Rio. Световният успех на братята Антонио Ромео Монхе и Рафаел Руис идва именно с мултиплатинения летен хит, който се продава в над 4 милиона копия в САЩ, а за първи ще прозвучи на живо и на българска сцена.

Освен тях, за първи път в Бургас ще пристигнат и италианската изпълнителка Gala със своята група, германската евроденс сензация Cascada, ирландската поп група Liberty X и нидерландската певица и танцьорка Loona.

В програмата са също бившата вокалистка на M People – Хедър Смол. Британската соул певица постига световен успех с хитовете Moving On Up, One Night In Heaven и Search For The Hero, които ще звучан и в Бургас.

DJ Sash ще изпълни едно от най-слушаните парчета в края на деветдесетте години – Ecuador. Фестивалната зона ще озвучат също британската поп формация Touch & Go, германската електронна група Loft, евроденс проектът Magic Affair и испанският изпълнител Chimo Bayo.

Както писа БТА, Spice Music Festival ще се състои на 5,6 и 7 август 2022 г. в Бургас.

Източник: БТА