Съдийски назначения
Северозападна Трета лига, 16-и кръг, 19.11.,14:30 часа
ФК „Дреновец“ – „Локо“ (Мездра) Вл. Кирилов, Георгиев, Христов
ФК „Севлиево“ – „Спартак – Плевен“ Н. Малджански, Михайлов, Цолов
„Академик“ – „Пещера“ Ст. Тодоров, Кинов, Корчева
„Локо 1927“ (Др.) – „Бдин 1923“ В. Кознички, Арабаджиев, Петков
ОФК „Павликени“ – „Янтра“ (П. Тр.) Ст. Колев, Велков, Папазов
„Партизан“ – „Вихър“ Р. Гановски, Бенчовски, Христов
„Ювентус-95“ – „Ботев 2“ (Вр.) Вл. Велев, Атанасов, Матанов
„Етър ВТ“ – „Левски 2007“ – отложен
„Локомотив“ (Г. Оряховица) – почива