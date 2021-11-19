петък, ноември 19, 2021
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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Спорт 

Съдийски назначения

БОРБА БГ 34 Четения

Северозападна Трета лига, 16-и кръг, 19.11.,14:30 часа

 

ФК „Дреновец“ – „Локо“ (Мездра) Вл. Кирилов, Георгиев, Христов

ФК „Севлиево“ – „Спартак – Плевен“ Н. Малджански, Михайлов, Цолов

„Академик“ – „Пещера“ Ст. Тодоров, Кинов, Корчева

„Локо 1927“ (Др.) – „Бдин 1923“ В. Кознички, Арабаджиев, Петков

ОФК „Павликени“ – „Янтра“ (П. Тр.) Ст. Колев, Велков, Папазов

„Партизан“ – „Вихър“ Р. Гановски, Бенчовски, Христов

„Ювентус-95“ – „Ботев 2“ (Вр.) Вл. Велев, Атанасов, Матанов

„Етър ВТ“ – „Левски 2007“ – отложен

„Локомотив“ (Г. Оряховица) – почива

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