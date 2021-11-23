Бронзов медал за свищовския джудист Едмон Белчев от Международен турнир за мъже

На 20 и 21 ноември в гр. Прищина, Косово се проведе Международен турнир по джудо за мъже. Свищовският клуб „Джудоспорт“ бе представен от националния ни състезател Едмон Белчев, който игра в категория до 73 кг и спечели бронзов медал. В турнира взеха участие отбори от Косово, Чехия, Словакия, Албания, Северна Македония и България, като от българска страна участваха състезатели от Сливен, Хасково, Бяла Слатина, София и Свищов.

По информация на Севдан Златанов