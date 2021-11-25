Бронз за свищовски джудист от международен турнир в Косово

Бронзов медал спечели свищовският джудист Едмон Белчев от престижна международна надпревара.

В столицата на Косово Прищина се проведе международен турнир по джудо за мъже. Свищовският клуб „Джудоспорт“ бе представен от националния ни състезател Едмон Белчев, който игра в категория до 73 кг и спечели бронзовото отличие. В турнира взеха участие отбори от Косово, Чехия, Словакия, Албания, Северна Македония и България, като от българска страна участваха състезатели от Сливен, Хасково, Бяла Слатина, София и Свищов, съобщи треньорът Севдан Златанов.