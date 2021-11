Arctic Monkeys идват за своя първи концерт в България. Той ще се състои на 12 август 2022 г. в Бургас, съобщават организаторите.По думите им догодина британската група има само няколко селектирани концерта в средата на лятото – в Хърватия, Чехия, Турция и този у нас.Алекс Търнър, Джейми Кок, Ник О`Мали и Мат Хелдърс се събират в Шефилд през 2002 г. и има шест студийни албума, последният от които – Tranquility Base Hotel + Casino, излиза през 2018 г. Групата издаде и първи лайв албум през 2020 г. – Arctic Monkeys Live At The Royal Albert Hall.

Техният дебют от 2006 г. – Whatever People Say I Am, That`s What I`m Not, е най-бързо продаденият дебютен албум в историята на брит музиката. Те са и единствената група, спечелила три пъти в наградите The Brits, както за най-добра британска група, така и за най-добър британски албум на годината. Arctic Monkeys имат седем награди Brit от общо девет номинации, а сингълът Do I Wanna Know е стриймван повече от един милиард пъти.

Arctic Monkeys е част от откриващата церемония за летните олимпийски игри в Лондон през 2012 г., хедлайнери са на световните фестивали като Glastonbury, Reading и Leeds, и имат продадени над 625 000 билета с турнето за Tranquility Base Hotel + Casino през 2018 и 2019 г.