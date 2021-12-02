Вашите онлайн обяви за 2 декември, четвъртък

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ТРИСТАЕН апартамент в кв. „Картала“, 49 500 евро, 0896 907 991. 50-1

ДВУСТАЕН, уширен, кв. „Бузлуджа“, 95 000 лв., 0896 907 991. 50-1

ДВУСТАЕН апартамент, ул. „Краков“, 42 000 Е, 0896 907991. 50-1

ДВЕ спални, хол, кухня, кв. „Бузлуджа“, 88 000 лв., 0888 798 783. 50-1

ТУХЛЕНА южна гарсониера, център, 36 00 евро, 0888 798783. 50-1

ДВЕ спални, хол, трапезария и кухненски бокс, център, 69 500 евро, 0888 798 783. 50-1

ДВУЕТАЖНА къща с гараж в с. Поликраище, 15 000 лв., 0884 796 221. 50-1

КЪЩА с двор в с. Джулюница, 15 000 лв., 0884 796 221. 50-1

ЕДНОЕТАЖНА тухлена къца с ПВЦ дограма, 0885 168782. 50-1

КЪЩА в гр. Долна Оряховица, 24 000лв, 0886 861 777. 50-1

ДВУСТАЕН, 2-ри етаж, южен, нов, „Д. Буйнозов”, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Колю Фичето”, 63 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ЕТАЖ от къща, 62 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, до „Лидл”, „Колю Фичето”, обзаведен, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА, самостоятелна, Горна Оряховица, 76 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН с панорама, „Картала“, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН с паркомясто и акт 16, ново строителство, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, „Картала“, с акт 16, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, „Търново Хилс”, с панорама, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Ново село, 57 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЙНИ и тристайни в кв. „Колю Фичето“, на изгодни цени, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА в Дебелец, с гараж, 113 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в Лясковец, 740 кв. м, 17 000 лв., 0895 269 196. 120-1

КЪЩА в Драгижево, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА в Шилковци, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН в центъра, 111 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, топцентър, 62 000 Е, 0895 269 196. 120-1

НОВ тристаен, обзаведен, с акт 16, център, 68 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН до парк „Дружба“, 3 етаж, 0886 656 062. 120-1

КЪЩА, „Картала“, 0895 269 196. 120-1

ПАРЦЕЛ, Дебелец, 2555 кв., 21 600 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, тухла, бул. „България“, 90 000 лв., 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в село Поликраище, 48 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, ремонтиран, „Колю Фичето“, 0883 474 205. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен, двустаен, „Колю Фичето“, 74 кв., 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН, изцяло южен, „Акация“, с гледка към „Царевец“, 59 800 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА в Петко Каравелово, 0885 856 764. 120-1

СТУДИО в нов комплекс, завършено, ет. 2, с акт 16, 46 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН, с акт 16, обзаведен, 0885 838 000. 120-1

НОВО строителство, 47 кв., „Зона Б“, завършен, 40 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала”, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ДВУСТАЕН, „Слънчев дом”, 55 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН в центъра, 45 000 Е, 0885 856764. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, „Колю Фичето“, за мебели, 55 000 евро, 0887 225 503. 120-1

ЛУКСОЗНА къща в Пчелище, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в „Картала“, ет. 4, със завършена баня, 0885 838 000. 120-1

ЕТАЖ от къща до Царевец, 53 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ЦЕНТЪР, двустаен, ново строителство, с акт 16, 72 000 лв., 0885 838 000. 120-1

ИМОТ в центъра, обзаведен, на две нива, 73 кв., 48 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ЖИЛИЩЕ с перфектни параметри, ет. 3, юг, 86 кв., до „Лидл“, 0883 445 705. 120-1

ЕТАЖ от къща с панорамна гледка, 62 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, „Бузлуджа“, 0889 123 937. 120-1

СТРАХОТНА инвестиция, жилище в идеалния център, разделено на две, завършено, 63 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент до парк „Колю Фичето“, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН до стадиона, 115 кв., 135 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТУХЛЕНА боксониера, юг, „Акация“, 27 700 Е, 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН панелен, „Бузлуджа“, до „Била“, саниран, 46 900 Е, 0885 838 000. 120-1

ОФИС в „ГУМ център“, 8000 лв., 0886 656 062. 120-1

ОТРЕМОНТИРАН нов апартамент между „Лидл“ и „Практикер“, ет. 4, 59 000 Е, 0885 838 000. 120-1

НОВО жилище с две спални, акт. 16, „Картала“, 62 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТОПЦЕНА, 56 500 Е, ново строителство, с две спални, ет. 5, „Картала“, 0883 445 705. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ИЗГОДНА двуетажна къща в Ново село, 22 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ОТЛИЧНО обзаведен апартамент, с две спални, „Колю Фичето“, 76 900 Е, 0883 445 705. 120-1

ЕТАЖ от къща до стадиона, 90 м2, 70 000 евро, 0887 225 503. 120-1

НОВО жилище, южно, с две спални, готово за живеене, бул. „България“, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с панорамна гледка, 0889 123 937. 120-1

ПАРЦЕЛ до ул. „Магистрална“, 36 500 лв., 0885 702 122. 120-1

МНОГОСТАЕН на ул. „Ален мак“, 101 кв., 72 000 Е, 0885 702 122. 120-1

ЮЖЕН тухлен апартамент до „Спортна зала“, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, тухлен, 70 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, „Бузлуджа“, нов, 0886 656 062. 120-1

КЪЩА в Арбанаси, двор 1000 кв., 160 000 Е, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА в Присово, 800 кв. двор, 62 000 лв., 0885 838 000. 120-1

НОВО строителство, 3 спални, „Картала“, до „Бианко“, БДС, 0885 838 000. 120-1

ГАРСОНИЕРА в кв. „Бузлуджа“, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала”, 0885 856 764. 120-1

ГАРАЖ на „Полтава“, 11 500 Е, 0885 022122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Слънчев дом”, обзаведен, 0886 656 062. 120-1

ПРОМИШЛЕНО помещение на 10 км от В. Търново, РПЗ 684 кв., двор 1085 кв., 0883 445 705. 120-1

ТРИЕТАЖНА масивна къща, „Гурко“, 105 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, с акт 16, 3 ет., южен, 50 500 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент в „Колю Фичето“, 0885 856 764. 120-1

ЕТАЖ от къща с гараж, до училище „Славейков“, 84 800 Е, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, с акт 16, център, 0886 656 062. 120-1

ЖИЛИЩЕ с три спални на улица „Чумерна“, 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ, широк, „Акация“, 0887 031 317. 120-1

ЗАВЪРШЕНО жилище, „Картала“, с наематели, наем 360 лв., 0885 838 000. 120-1

АПАРТАМЕНТ с една спалня, в луксозна сграда, с акт 16, 55 000 Е, 0883 445 705. 120-1

КЪЩА с двор, Беляковец, 63 500 евро, 0887 225 503. 120-1

НОВО строителство, „Бузлуджа“, 46 кв., 69 500 лв., 0885 838 000. 120-1

НОВО жилище до Нова болница, 5 ет., 55 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ИЗГОДНА южна боксониера, тухла, център, 0885 702 122. 120-1

ПАРЦЕЛ в Присово, регулация, до асфалтов път, 22 000 Е, 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в „Колю Фичето“, 55 000 Е, 0885 702 122. 120-1

ПАРЦЕЛ за строителство, Велико Търново, 0883 474 205. 120-1

РЕНОВИРАНА къща, Козаревец, 50 700 евро, 0887 225 503. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен тризонет, спокойна улица, 170 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ОТЛИЧНО, завършено жилище до мола, голяма дневна и две спални, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА в Арбанаси, с двор, 0886 656 062. 120-1

КОМПЛЕКС „Мармарлията“, 100 кв., завършен, 0883 445 705. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, завършен, южен, център, 62 000 Е, 0887 225 503. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, тухла, 101 кв., 72 000 Е, 0885 702 122. 120-1

СТАРО строителство, до полицията, 60 кв., юг, 53 700 Е, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ, подземен, „Зона Б”, 9000 евро, 0887 225 503. 120-1

НОВО жилище с две спални до „Практикер“, южно, 55 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, 35 500 Е, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, „Колю Фичето”, ет. 4, 0886 656 062. 120-1

МАГАЗИН (офис) под пазара, 0886 656 062. 120-1

ЛУКСОЗЕН мезонет в центъра, завършен, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето”, 63 000 Е, 0885 856764. 120-1

ПАРЦЕЛ в Арбанаси, 0885 856764. 120-1

ДВУСТАЕН, „Колю Фичето”, 50 000 Е, 0885 856764. 120-1

ЕТАЖ от къща, монолитен, Лясковец, 97 кв., 38 300 Е, 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЙНИ и тристайни жилища, ново строителство, „Колю Фичето“, добри цени, 0885 838 000. 120-1

ИЗГОДНА къща в Соколово, 0886 656 062. 120-1

ЖИЛИЩЕ с две спални до Спортна зала, 53 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, с акт 16, „Картала“, нов, 0886 656 062. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, тухла, широк център, 69 000 Е, 0885 702122. 120-1

ЕТАЖ от къща, гр. Велико Търново, център, 0885 856 764. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, самостоятелен вход, Лясковец, 67 000 лв., 0887 225 503. 120-1

ТОПЦЕНТЪР, завършено жилище с две спални, 74 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, с панорама, 4 ет., ул. „Яворов“, 49 800 Е, 0885 838 000. 120-1

ТУХЛЕН многостаен апартамент в „Акация“, 112 кв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Колю Фичето“, 34 300 Е, 0885 702 122. 120-1

МНОГОСТАЕН, 101 кв., тухла, широк център, 0885 702 122. 120-1

КЪЩА в село Мирово, Стражица, 11 000 Е, 0885 702 122. 120-1

МОНОЛИТНА къща в центъра, 85 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ОБЗАВЕДЕНА къща, Обединение, с условия за живот, 32 000 лв., 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, Горна Оряховица, 62 000 лв., 0887 225 503. 120-1

ОБЗАВЕДЕН, двустаен, „Акация”, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, център, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в центъра, 0885 856 764. 120-1

ПРОДАВАТ се парцели в Арбанаси, 0885 856 764. 120-1

ПРОДАВАМ къща в село Леденик, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент с гараж, „Картала”, 55 300 Е, 0885 856 764. 120-1

ПАРЦЕЛ в село Велчево, 1100 м2, 0885 856 764. 120-1

ГАРАЖ, широк център, 0887 031 317. 120-1

„МИЛЕНА-М“ – 062/606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net , www.milena-m.com , 0899 939 850. 37-18

ГОРА за сеч, със земята, 0878 221 658. 10-4

ПРОДАВА дворно място, 0878 450 903. 3-3

АПАРТАМЕНТ, 92 кв. м, кв. „Бузлуджа“, ново строителство, довършен, 60 000 Е, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, ул. “Ален мак“, 0896 840 710. 3-2

ПРОМИШЛЕН парцел в Леденик, 6 дка, 0899 921 394. 3-2

МАГАЗИН 45 кв. м, ул. „Освобождение“, 25 000 Е, 0899 921 394. 3-2

АПАРТАМЕНТИ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-2

АПАРТАМЕНТИ, ново строителство, на ул. „Буйнозов“, 0898 568 560. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. „България“, 0896 840 710. 3-2

ТРИСТАЕН апартамент, ново строителство, акт 16, 0898 568 560. 3-2

ЕТАЖ от къща с гараж в района на стадион „Ивайло“, 0896 840710. 3-2

КЪЩА в село Първомайци, 60 000 лв., 0898 568560. 3-2

ДОВЪРШЕН апартамент с две спални до автогара „Юг“, 68 000 евро, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални до парк „Дружба“, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, обзаведен, централната част, 0898 568 560. 3-2

АПАРТАМЕНТ, южен, „Картала”, 53 000 евро, 0899 921 394. 3-2

ТРИСТАЕН апартамент на 3-ти етаж, ново строителство, 59 500 Е, 0898 568 560. 3-2

КЪЩА в Дебелец, 0899 921 394. 3–2

АПАРТАМЕНТ до ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, 67 000 евро, 0896 840 710. 3-2

КЪЩА с гараж до театъра, 0896 840 710. 3-2

КЪЩА с 1900 кв. м двор, с. Арбанаси, 0899 921 394. 3–2

МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-2

ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 560 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2

КЪЩА с двор в добро състояние, с. Плаково, 0898 568 560. 3-2

ПАРЦЕЛ, 830 м2, „Зона Б”, 10 000 евро, 0899 921 394. 3-2

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 550 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2

МАГАЗИН, 150 м2, три входа, широк център, 0894 678 686. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. „България“, 69 500 евро, 0894 678 686. 3-2

ЧЕТИРИСТАЕН апартамент на бул. “Н. Габровски“, 0894 678 686. 3-2

ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-2

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 560 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2

НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-2

ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-2

КЪЩА в кв. „Асенов“, 65 000 лева, 0899 921 394. 3-2

ГАРАЖИ в „Триъгълника“, 0899 921 394. 3-2

ПАРЦЕЛ – Малки чифлик, 0898 899 192.

АПАРТАМЕНТ за ремонт, гр. Лясковец, 0898 899 192.

КЪЩА с. Долна Липница, 0898 899 192.

КЪЩА с. Поликраище с голям двор, 0898 899 192.

ЖИЛИЩЕ, В. Търново, от собственик, 0899 359 767.

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

БАГАЖНИК за автомобил Bermude 4100, употребяван, в добро състояние. Височина: 45, дължина: 175, ширина: 80. Цена – 350 лв. Багажник за автомобил Modula case system, употребяван, в добро състояние. Височина: 45, дължина: 130, ширина: 75. Цена – 290 лв., 0883 357 116. 30-22

СИТРОЕН Ксара Пикасо, 2002, изгодно, 0878 221 658. 10-4

ПРОДАВАМ гуми, зимни, 185/65/R15, 0895 857 953. 5-1

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКА инвалидна количка в добро състояние, с два акумулатора, но единият не става и трябва да се смени. Има и зарядно. Цена 950 лв., 0883 357 116. 30-22

ДЪРВА – нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 42-15

ДЪРВА, 0887 655 115. 42-15

НОВА фреза с ремарке и инвентар, 1600 лв., 0896 048 900. 10-9

ПРОДАВАМ осмарски пелин, 0882 645 960. 5-3

ПРОДАЖБА на дърва, нарязани, нацепени, дървен материал, пелети и екобрикети, 0882 020 181. 21-2

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

ЗАЙЦИ, 0886 173 393. 2-2

ПРОДАВАМ домашно гледани прасета, кръстоска ландрас и дюрок, 0888 824 036 – Димитър.

ПШЕНИЦА и прасета за клане, 06173/20 05, след 17 ч. 2-1

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

АГЕНЦИЯ “Сентчъри Хоумс” търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт: 062/65 21 21. 3-2

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-861

КУПУВАМ тухлено жилище, 0895 269 196. 120-1

ТЪРСЯ тухлен апартамент, може и за ремонт, във В. Търново, 0886 656 062. 120-1

ТЪРСЯ тристаен апартамент на шпакловка , 0883 474 205. 120-1

КУПУВАМ къща с условия на живот до 20 км от Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

ЗЕМЕДЕЛСКИ земи и необработваеми, най-високи цени, 0888 765 172.

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА с. Шемшево изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-77

КОЛИ за скрап от място, 0888 627 586. 80-65

КУПУВА СТОКИ

ИЗКУПУВАМ желязо от място със собствен транспорт, 0887 875 947. 15-12

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, В. Търново, идеален център, панорама, 0879 548 092. post.

КЪЩА под наем в Саласука, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, център, интернет и телевизия, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, широк център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА с климатик, център, 200 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 600 лв., 0887 031 317. 120-1

ДВУСТАЕН, луксозен апартамент, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, нова, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, изгоден, 340 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, център, 430 лв., 0887 031 317. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, „Колю Фичето“, 450 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, чисто нов, до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1

ЛУКС, тристаен, топцентър, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, позволени са домашни любимци, 0889 123 937. 120-1

НОВ апартамент до парк „Дружба“, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, „Акация”, 350 лв., 0887 031 317. 120-1

СЛЪНЧЕВ двустаен апартамент до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща в село Самоводене, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ИЗГОДНО жилище под наем, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, обзаведен, 500 лв., 0887 031 317. 120-1

НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топцентър, 270 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА с тераса до „Практикер“, 0887 225 503. 120-1

БОКСОНИЕРА, идеален център, 180 лв., 0887 031 317. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, до стадиона, 400 лв., 0887 031 317. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, с двор, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, 400 лв., 0887 031317. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, 450 лв., 0887 031 317. 120-1

ТРИСТАЕН, „Бузлуджа”, 400 лв., 0887 031 317. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, до данъчното, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, до ГУМ, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, южен, до парк, „Картала”, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, панорама, „Картала”, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, отличен, с домашен любимец, 0887 225 503. 120-1

КЪЩА в село Леденик, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Акация“, ново строителство и обзавеждане, 0887 031 317. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, център, 480 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН в „Акация“, 300 лв., юг, 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с двор на центъра, 80 кв., 310 лв., 0885 702 122. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, широк център, 440 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, на бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА в широк център, 200 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Колю Фичето“, с домашни любимци, 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, саниран, до бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Акация“, 120 кв. м, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с двор на центъра, 340 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, до 5-и корпус, 400 лв., 0887 225 503. 120-1

ЧИСТО нов, двустаен, „Картала“, 400 лв., 0887 225 503. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера до Ректората, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА до Царевец, чисто нова, 0887 225 503. 120-1

ТРИ спални, хол, кухня, бул. „България”, 400 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН до „Лидл“ в „Колю Фичето“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

СВЕТЪЛ, тристаен в „Колю Фичето“, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН на ул. „Освобождение“, с интернет и телевизия, 0885 702 122. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, широк център, 290 лв., 0885 702122. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, нов, до бул. „България“, 400 лв., 0885 702122. 120-1

ПЕРФЕКТНА локация, многостаен апартамент в центъра, 600 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, тухла, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВ двустаен до „Кауфланд“, с панорамна тераса, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с климатик, ново строителство, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕН, двустаен, с панорама, „Акация“, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

СТАЯ със санитарен възел и антре, център, 220 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, южен, до парк „Дружба”, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН до автогара „Юг“, тухла, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

ЕТАЖ от къща в „Акация“, 115 кв., 350 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН с интернет и телевизия, „Акация“, 0885 702 122. 120-1

ЮЖНА гарсониера до „Лидл“, 280 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН на бул. „България“, 400 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН до „Лидл“ в „Колю Фичето“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

СВЕТЪЛ, тристаен в „Колю Фичето“, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН на ул. „Освобождение“, с интернет и телевизия, 0885 702 122. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, широк център, 290 лв., 0885 702122. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, нов, до бул. „България“, 400 лв., 0885 702122. 120-1

ПЕРФЕКТНА локация, многостаен апартамент в центъра, 600 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, тухла, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВ двустаен до „Кауфланд“, с панорамна тераса, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с климатик, ново строителство, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕН, двустаен с панорама, „Акация“, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА, център, 220 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, до кафе „Елена”, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН до автогара „Юг“, тухла, 350 лв., 0885 702122. 120-1

ЕТАЖ от къща в „Акация“, 115 кв., 350 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН до стадиона, 450 лв., 0885 025746. 120-1

ТРИСТАЕН луксозен център, 0885 025746. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, 400 лв., 0885 025746. 120-1

ЕТАЖ от къща, 330 лв., 0885 025746. 120-1

ДВУСТАЕН, юг, климатизиран, „Колю Фичето“, 350 лв., 0885 025746. 120-1

ДВУСТАЕН, топцентър, 400 лв., 0885 025746. 120-1

ДВУСТАЕН на бул. „България“, 400 лв., 0885 702 122. 120-1

ЮЖНА гарсониера до „Лидл“, 280 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН с интернет и телевизия, „Акация“, 0885 702122. 120-1

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, ул. “Симеон Велики“, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, напълно обзаведен, ново строителство, 0898 568 560. 3-2

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, ул. “Яворов“, 0896 840 710. 3-2

СПАЛНЯ, хол и кухня, ТЕЦ, ул. “Симеон Велики“, 260 лв., 0896 840 710. 3-2

ТРИСТАЕН, обзаведен, кв. “К. Фичето”, 550 лв., 0898 568 560. 3-2

ИЗЦЯЛО южен апартамент, ново строителство, ул. ”Сергей Румянцев”, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, ул. „Краков“, отопление с камина на дърва, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ на бул. “Н. Габровски“, 300 лв., 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, ул. “Охрид“, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални до Нова болница, 350 лева, 0894 678 686. 3-2

АПАРТАМЕНТ, спалня, хол и кухня, кв. „Акация“, 0894 678 686. 3-2

ПРОСТОРЕН, двустаен, под КАТ, 0894 678 686. 3-2

ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg , 0894 678 688, 062/547 566. 3-2

ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg , 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-2

НЕОБЗАВЕДЕНА гарсониера – 200 лв., 0898 899 192.

ГАРСОНИЕРА, „България“, 200 лв., 0898 899 192.

ГАРСОНИЕРА „Пишмана“, 200 лв., 0898 899 192.

ГАРСОНИЕРА, „Бузлуджа“, 0884 096 194. 5-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

МАГАЗИН, ул. „Плиска“, 250 лв., 0896 840 710. 3-2

ОФИС в близост до автогара „Юг“, 280 лв., 0894 678 686. 3-2

ОФИС на ул. „Възрожденска“, 400 лв., 0894 678 686. 3-2

МАГАЗИН на ул. „Н. Габровски“, 600 лв., 0898 568 560. 3-2

СКЛАД след ремонт, ул. “Магистрална“, 420 м2, 0899 921 394. 3-2

ОФИС в центъра, обзаведен, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОФИС, ниво тротоар, „Картала“, 20 кв., 150 лв., 0885 702 122. 120-1

МАГАЗИНИ с лице към главна улица, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

МАГАЗИН в „Колю Фичето“ с климатик, санитарен възел, 740 лв., 0885 702 122. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем,115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ, след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 55 кв., големи витрини, на пресечка от два главни булеварда, 600 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ, бул. „България”, 650 лв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН (офис), бул. „Габровски“, 50 м2, с климатик, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

МАГАЗИН, 250 м2, „Зона Б”, 0887 225 503. 120-1

ОФИС, 100 м2, „Колю Фичето“, 0887 225 503. 120-1

МАГАЗИН, 100 м2, „Колю Фичето“, 0887 225 503. 120-1

ОФИС, южен, с тераса, до „Уникредит“, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

МАГАЗИН с лице към две улици, „Колю Фичето“, 0887 225 503. 120-1

ОФИС на главна улица, с климатик, 220 кв. м, 1200 лв., 0885 702 122. 120-1

ОФИС с ролетна врата в топцентър, 400 лв., 0885 702 122. 120-1

ЪГЛОВ магазин на главната улица в центъра, 400 лв., 0885 702 122. 120-1

РЕМОНТИРАН магазин на главен път, с климатик, 600 лв., 0885 702 122. 120-1

ТЪРГОВСКО помещение, „Акация”, 150 лв., 0887 031 317. 120-1

ГАРАЖ, широк център, 0887 031 317. 120-1

ДВЕ помещения – 50м2, „Йоновка“, 0884 92 60 91. 10-9

МАГАЗИН до мола, 0878 221 658. 10-4

ТРАНСПОРТ

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-468

БУС, до 2.5 т, 0888 146 321. 250-7

БУС, 3.5 т, закрит и голям, споразумение, 0888 262 307. 50-46

ПРЕВОЗ на товари до 2 т по споразумение, 0876 848 097. 42-15

ХАМАЛИ, 0876 102 600. 10-6

ЗА ДОМА

ХАМАЛИ, транспорт, почистване на жилища, мазета, вътрешно почистване и др., 0886 644 258. 21-10

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-925

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-355

РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-181

СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-850

ОТПУШВАНЕ на канали и септични ями, 0885 430 483. 300-75

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, 0897 923 258. 250-213

ЦИКЛЕНЕ, лакиране, 0888 897 945. 2500-76

ВиК – откриване на течове, 0878 846 490. 2000-538

ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 305–269

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 100-8

ЦИКЛЯ, лакирам, 0888 225 344. 120-19

ФЕКАЛКА, 0886 526 499. 42-27

КЪРТИ, извозва, почистващи и хамалски услуги, 0886 589 642. 37-21

ШПАКЛОВКА, боядисване, обръщане на прозорци, 0886 724 568. 21-20

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ на блокове, гаражи и козирки, 0887 875 947. 21-17

РЕМОНТ на улуци, 0887 875 947. 21-17

РЕМОНТ на покриви, 0887 875 947. 21-17

ПОЧИСТВАНЕ на тавани, мазета, дворове, къщи, с транспорт и хамали, 0887 875 947. 21-17

СТРОИТЕЛНИ ремонти, хамалски и градинарски услуги, кърти и извозва, 0877 27 70 97. 21-16

ВЪТРЕШНИ и външни ремонти, 0887 875 947. 15-12

ШПАКЛОВКА, боя, ламинат, гипсокартон, 0888 197 598. 21-7

ФАЯНС, теракот, ламинат, боядисване, ел– и ВиК услуги, 0899 108 931. 12-6

ОБРЪЩАНЕ на врати, мазилки, теракот, 0886 064 822. 22-5

ЕЛИНСТАЛАЦИИ, елуслуги, 0885 791 999. 11-5

МОНТАЖ на блиндирани и интериорни врати, дограма, ламиниран паркет, тенти, сенници, комарни мрежи и др., 0895 038 503. 30-4

СТРОИТЕЛСТВО от основи до ключ, 0877 867 096. 3-3

ИЗВЪРШВАНЕ на всички видове тапицерски услуги, 0887 715 541. 5-3

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 04 04 71. 55-2

ЗДРАВЕ

МЦ „ЕКЗАКТА Медика“ – гр. Плевен, д-р Мариета Богданова – ревматолог, адрес: ул. „Христо Ясенов“ N 13, email: [email protected] . Прием по НЗОК и платен прием. За записване: 064/986 666, 0886/ 320 138. 16-1

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ПОГРЕБАЛНА агенция „Васил Галев“. Денонощно организира всичко за погребения и кремация, 0888 352 857. 100-81

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-39

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com . 100-39

„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ“ ЕООД предлага траурни услуги и стоки без почивен ден, www.obredni-deinosti.com, 062/621 735, 0878 690 646, 0888 690 645.

ПРЕВОДИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 21-4

„МИЛЕНА-М“ – преводи, легализации, www.milena-m.com , 0899 939 850, 0898 557 072, 062/606 620. 37-18

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ набира шофьори на автобуси, 0897 01 16 16.

ТРАНСПОРТНА фирма търси шофьори на автобуси, 0897 011 616.

ФИРМА търси да назначи на постоянен трудов договор заварчик, монтажник и общ работник. Работа на закрито, седмично заплащане, 0899 816 342. 20-18

МАСЛОБОЙНА в с. Беляковец търси работник, 0884 734 973. 21-16

ТЪРСИ жена за почистване на обект в МОЛ – В. Търново, 1 ч., 0884 326 164. 8-5

„БАЛКАНСКО ЕХО“ ЕООД, производствено поделение с. Ресен, търси да назначи: ЕЛЕКТРОМОНТЬОР по поддръжка на универсални металообработващи машини. Висше или средно електротехническо. Опит по поддръжка на металообработващи машини минимум 1 година. ЕЛЕКТРОНЧИК: тел. за контакти: 0879 669 625 – Йорданов. СТРУГАР: средно професионално, трудов стаж по професията минимум 2 години. НАСТРОЙЧИК-ОПЕРАТОР на металорежещи машини с ЦПУ, работещи по системи ФАНУК, ЗИТ-500, СИМЕНС: Тел. за контакти: 0879 407 141 – Мъглов. БОБИНЬОР, ЕЛ. МАШИНИ – средно образование. ШЛОСЕР – образование средно професионално. Тел. за контакти: 0879 667 623. НАЧАЛНИК-СКЛАД – средно икономическо, професионален опит – минимум година, познания в областта на машиностроенето. Тел. за контакти: 0879 677 623. 5-4

ФИРМА търси охранител, 0885 343 455. 5-3

ШИЯ надомно пердета, 0889 721 124. 5-3

ТЪРСЯ шивачка на пердета, 0878 210 971. 5-1

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-8