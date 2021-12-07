Вашите онлайн обяви на 7 декември

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДВУСТАЕН, 2 етаж, южен, нов, „Д. Буйнозов”, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Колю Фичето”, 63 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ЕТАЖ от къща, 62 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, до „Лидл”, „Колю Фичето”, обзаведен, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА, самостоятелна, Горна Оряховица, 76 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, с панорама, „Картала“, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН с паркомясто и акт 16, ново строителство, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, „Картала“, с акт 16, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, „Търново Хилс”, с панорама, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Ново село, 46 500 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЙНИ и тристайни в кв. „Колю Фичето“, на изгодни цени, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА в Дебелец, с гараж,113 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в Лясковец, 740 кв. м, 17 000 лв., 0895 269 196. 120-1

КЪЩА в Драгижево, 0885 856 764. 120-1

КЪЩА в Шилковци, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, топцентър, 62 000 Е, 0895 269 196. 120-1

НОВ тристаен, обзаведен, с акт 16, център, 68 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН до парк „Дружба“, 3 етаж, 0886 656 062. 120-1

КЪЩА, „Картала“, 0895 269 196. 120-1

ПАРЦЕЛ в Дебелец 2555 кв., 21 600 Е, 0895 269 196. 120-1

ПАРЦЕЛ, Пчелище, 12 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, южен ,център, завършен, 0886 656 062. 120-1

АПАРТАМЕНТ в центъра с три спални, нова сграда, 0883 474 205. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен, двустаен, „Колю Фичето“, 74 кв., 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент до Спортна зала, 78 кв., 60 000 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА в Петко Каравелово, 0885 856 764. 120-1

ОТЛИЧНО обзаведено тристайно жилище в центъра, ново строителство, 0883 445 705. 120-1

САМОСТОЯТЕЛНА къща до Катедралата, 64 000 Е, 0885 838 000. 120-1

МЕЗОНЕТ в центъра, луксозно обзаведен, 152 кв. ,панорама, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала”, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ДВУСТАЕН, „Слънчев дом”, 55 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН в центъра, 45 000 Е, 0885 856764. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, „Колю Фичето”, за мебели, 55 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ЛУКСОЗНА къща в Пчелище, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, юг, „Картала”, гледка към Царевец, 59 800 Е, 0885 838 000. 120-1

ЕТАЖ от къща до Царевец, 53 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, до парк „Дружба”, 70 кв., 57 000 Е, 0885 838 000. 120-1

НОВО жилище с една спалня до „Кауфланд”, 62 000 Е, 0883 445 705. 120-1

СТРАХОТНА инвестиция, изгодна цена, двустаен, 70 000 лв., ново строителство, 0883 445 705. 120-1

ЕТАЖ от къща с панорамна гледка, 62 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, „Бузлуджа“, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, отремонтиран, „Бузлуджа”, 52 800 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент до парк „Колю Фичето“, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН до стадиона, 115 кв., 135 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТУХЛЕНА боксониера, юг, „Акация“, 27 700 Е, 0885 702 122. 120-1

ПРОСТОРЕН двустаен апартамент, ново строителство, акт 16, 0885 838 000. 120-1

ОФИС в ГУМ център, 8000 лв., 0886 656 062. 120-1

ГАРСОНИЕРА в центъра, 36 000 Е, 0883 474 205. 120-1

НОВО жилище с две спални, акт. 16, „Картала“, 62 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ПАРЦЕЛ в Арбанаси, 89 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

НОВА къща в Драгижево, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в центъра, с гараж, 0885 856 764. 120-1

ЕТАЖ от къща до стадиона, 90 кв., 70 000 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВО жилище, южно, с две спални, готово за живеене, бул. „България“, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с панорамна гледка, 0889 123 937. 120-1

ПАРЦЕЛ до ул. „Магистрална“, 36 500 лв., 0885 702 122. 120-1

МНОГОСТАЕН на ул. „Ален мак“, 101 кв., 72 000 Е, 0885 702 122. 120-1

ЮЖЕН тухлен апартамент до „Спортна зала“, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, тухлен, 70 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, „Бузлуджа”, нов, 0886 656 062. 120-1

КЪЩА в Арбанаси, двор 1000 кв., 160 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН до „Практикер”, 55 000 Е, 0885 856 764. 120-1

НОВО строителство, 3 спални, „Картала“, до „Бианко“, БДС, 0885 838 000. 120-1

ГАРСОНИЕРА в кв. „Бузлуджа”, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала”, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН, „Слънчев дом”, с паркомясто, южен, 0886 656 062. 120-1

ПРОМИШЛЕНО помещение на 10 км от В. Търново, РПЗ 684 кв., двор 1085 кв., 0883 445 705. 120-1

ТРИЕТАЖНА масивна къща, „Гурко“, 105 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ГАРАЖ, широк център, 0887 031 317. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент в „Колю Фичето“, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН, с акт 16, център, 0886 656 062. 120-1

ЖИЛИЩЕ с три спални на ул. „Чумерна“, 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ, широк център, „Акация”, 0887 031 317. 120-1

КЪЩА с двор, Беляковец, 63 500 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВО строителство, „Бузлуджа“, 46 кв., 70 000 лв., 0885 838 000. 120-1

НОВО жилище до Нова болница, 5 ет., 63 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ИЗГОДНА южна боксониера, тухла, център, 0885 702 122. 120-1

ПАРЦЕЛ в Присово, регулация, до асфалтов път, 22 000 Е, 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в „Колю Фичето“, 55 000 Е, 0885 702 122. 120-1

ПАРЦЕЛ за строителство, 285 кв., „Бузлуджа”, 0883 474 205. 120-1

РЕНОВИРАНА къща, Козаревец, 50 700 Е, 0887 225 503. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен тризонет, спокойна улица, 170 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ОТЛИЧНО, завършено жилище до мола, голяма дневна и две спални, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА в Арбанаси, с двор, 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, завършен, южен, център, 62 000 Е, 0887 225 503. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, тухла, 101 кв., 72 000 Е, 0885 702 122. 120-1

ГАРАЖ, подземен, „Зона Б”, 9000 Е, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, 35 500 Е, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, 57 000 Е, 0886 656 062. 120-1

МАГАЗИН (офис) под пазара, 0886 656 062. 120-1

ЛУКСОЗЕН мезонет в центъра, завършен, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето”, 63 000 Е, 0885 856 764. 120-1

ПАРЦЕЛ в Арбанаси, 0885 856 764. 120-1

ЕТАЖ от къща, монолитен, Лясковец, 97 кв., 38 300 Е, 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЙНИ и тристайни жилища, ново строителство, „Колю Фичето“, добри цени, 0885 838 000. 120-1

ИЗГОДНА къща в Соколово, 0886 656 062. 120-1

ЖИЛИЩЕ с две спални до Спортна зала, 59 900 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, с акт 16, „Картала“, нов, 0886 656 062. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, тухла, широк център, 69 000 Е, 0885 702122. 120-1

ЕТАЖ от къща, гр. Велико Търново, център, 0885 856 764. 120-1

ТОПЦЕНТЪР, завършено жилище с две спални, 74 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТУХЛЕН многостаен апартамент в „Акация“, 112 кв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Колю Фичето“, 34 300 Е, 0885 702 122. 120-1

МНОГОСТАЕН, 101 кв., тухла, широк център, 0885 702 122. 120-1

КЪЩА в село Мирово, Стражица, 11 000 Е, 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН и тристаен апартамент, „Зона Б”, 0883 474 205. 120-1

ОБЗАВЕДЕНА къща, Обединение, с условия за живот, 32 000 лв., 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, Горна Оряховица, 62 000 лв., 0887 225 503. 120-1

ОБЗАВЕДЕН, двустаен, „Акация”, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, център, 0885 856 764. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в центъра, 0885 856 764. 120-1

ПРОДАВАТ се парцели в Арбанаси, 0885 856 764. 120-1

ПРОДАВАМ къща в село Леденик, 0885 856 764. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент с гараж, център, 0885 856 764. 120-1

ПАРЦЕЛ в село Велчево, 1100 кв., 0885 856 764. 120-1

АПАРТАМЕНТ, 92 кв. м, кв. „Бузлуджа“, ново строителство, довършен, 60 000 Е, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, ул. “Ален мак“, 0896 840 710. 3-2

ПРОМИШЛЕН парцел в Леденик, 6 дка, 0899 921 394. 3-2

МАГАЗИН 45 кв. м, ул. „Освобождение“, 25 000 Е, 0899 921 394. 3-2

АПАРТАМЕНТИ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-2

АПАРТАМЕНТИ, ново строителство, на ул. „Буйнозов“, 0898 568 560. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. „България“, 0896 840 710. 3-2

ТРИСТАЕН апартамент, ново строителство, акт 16, 0898 568 560. 3-2

ЕТАЖ от къща с гараж в района на стадион „Ивайло“, 0896 840710. 3-2

КЪЩА в село Първомайци, 60 000 лв., 0898 568560. 3-2

ДОВЪРШЕН апартамент с две спални до автогара „Юг“, 68 000 евро, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални до парк „Дружба“, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, обзаведен, централната част, 0898 568 560. 3-2

АПАРТАМЕНТ, южен, „Картала”, 53 000 евро, 0899 921 394. 3-2

ТРИСТАЕН апартамент на 3-ти етаж, ново строителство, 59 500 Е, 0898 568 560. 3-2

КЪЩА в Дебелец, 0899 921 394. 3-2

АПАРТАМЕНТ до ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, 67 000 евро, 0896 840 710. 3-2

КЪЩА с гараж до театъра, 0896 840 710. 3-2

ПАРЦЕЛ, 1300 м2, със стара къща, 5500 лв., 0899 921 394. 3-2

МАСИВНА къща на 18 км от гр. В. Търново, 0898 568 560. 3-2

ОТЛИЧНА инвестиция, плащане на вноски за апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 560 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2

ПАРЦЕЛ, 830 м2, „Зона Б”, 10 000 евро, 0899 921 394. 3-2

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 550 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2

МАГАЗИН, 150 м2, три входа, широк център, 0894 678 686. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. „България“, 69 500 евро, 0894 678 686. 3-2

ЧЕТИРИСТАЕН апартамент на бул. “Н. Габровски“, 0894 678 686. 3-2

ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-2

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж, кв. „Картала“, ул. „Буйнозов“, от 560 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-2

НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-2

ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-2

КЪЩА в кв. „Асенов“, 65 000 лева, 0899 921 394. 3-2

БОКСОНИЕРА, „Картала“, 23 000 евро, 0899 921 394. 3-2

ТРИСТАЕН апартамент в кв. „Картала“, 49 500 евро, 0896 907 991. 50-1

ДВУСТАЕН, уширен, кв. „Бузлуджа“, 95 000 лв., 0896 907 991. 50-1

ДВУСТАЕН апартамент, ул. „Краков“, 42 000 Е, 0896 907991. 50-1

ДВЕ спални, хол, кухня, кв. „Бузлуджа“, 88 000 лв., 0888 798 783. 50-1

ТУХЛЕНА южна гарсониера, център, 36 00 евро, 0888 798783. 50-1

ДВЕ спални, хол, трапезария и кухненски бокс, център, 69 500 евро, 0888 798 783. 50-1

ДВУЕТАЖНА къща с гараж в с. Поликраище, 15 000 лв., 0884 796 221. 50-1

КЪЩА с двор в с. Джулюница, 15 000 лв., 0884 796 221. 50-1

ЕДНОЕТАЖНА тухлена къца с ПВЦ дограма, 0885 168782. 50-1

КЪЩА в гр. Долна Оряховица, 24 000 лв., 0886 861 777. 50-1

„МИЛЕНА-М“ – 062/606 620, недвижими имоти, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 37-21

ГОРА за сеч, със земята, 0878 221 658. 10-7

ДВЕ спални, хол, кухня – междинен, кв. „Бузлуджа“, 0887 510 205. 6-3

ДВУЕТАЖНА къща с двор 1 дка, с. Пчелище, 0887 510 205 6-3

КЪЩА с магазин, център на с. Джулюница, 0887 510 205. 6-3

ЧЕТИРИСТАЕН, тухла, център, панорама, 0887 510 205. 6-3

1 ДКА земя над „Победа“ – изглед към града, 0887 510 205. 6-3

ОФИС, център, до съда, 50 м2, 0887 510 205. 6-3

КЪЩА с двор, с. Беляковец, 0887 510 205. 6-3

ТРИСТАЕН, 75 м2, „Зона В”, ет. 1, 0887 510 205. 6-3

ПРОДАВАМ голям имот в с. Ново село с потенциал за къща, постройки, вода, трифазен ток, канализация, два кладенеца, широк център, 0895 111 502. 5-3

ПАРЦЕЛ – Малки чифлик, 0898 899 192.

АПАРТАМЕНТ за ремонт, гр. Лясковец, 0898 899 192.

КЪЩА с. Долна Липница, 0898 899 192.

КЪЩА с. Поликраище с голям двор, 0898 899 192.

ЖИЛИЩЕ, В. Търново, от собственик, 0899 359 767.

ДВУЕТАЖНА къща, двор 1450 м2, гараж с канал, кладенец, селскостопански постройки, с. Паскалевец, 0887 944 824. 4-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

БАГАЖНИК за автомобил Bermude 4100, употребяван, в добро състояние. Височина: 45, дължина: 175, ширина: 80. Цена – 350 лв. Багажник за автомобил Modula case system, употребяван, в добро състояние. Височина: 45, дължина: 130, ширина: 75. Цена – 290 лв., 0883 357 116. 30-25

СИТРОЕН Ксара Пикасо, 2002, изгодно, 0878 221 658. 10-7

ПРОДАВАМ гуми, зимни, 185/65/R15, 0895 857 953. 5-4

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКА инвалидна количка в добро състояние, с два акумулатора, но единият не става и трябва да се смени. Има и зарядно. Цена 950 лв., 0883 357 116. 30-25

ДЪРВА – нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 42-18

ДЪРВА, 0887 655 115. 42-18

ПРОДАЖБА на дърва, нарязани, нацепени, дървен материал, пелети и екобрикети, 0882 020 181. 21-5

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

УГОЕНИ прасета, 100-120 кг, 0888 214 004. 14-2

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВАМ тухлено жилище, 0895 269 196. 120-1

ТЪРСЯ тухлен апартамент, може и за ремонт, във Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

ТЪРСЯ апартамент до Нова болница, 0883 474 205. 120-1

КУПУВАМ къща с условия на живот, до 20 км от Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

АГЕНЦИЯ “Сентчъри Хоумс” търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт: 062/65 21 21. 3-1

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-863

ЖИЛИЩЕ, старо строителство, 0878 90 40 26. 6-3

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА с. Шемшево изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-79

КОЛИ за скрап от място, 0888 627 586. 80-68

КУПУВА СТОКИ

ИЗКУПУВАМ желязо от място със собствен транспорт, 0887 875 947. 15-15

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

КЪЩА под наем в Саласука, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, център, интернет и телевизия, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, широк център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА с климатик, център, 200 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 600 лв., 0887 031 317. 120-1

ДВУСТАЕН луксозен апартамент, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, нова, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, изгоден, 340 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, център, 430 лв., 0887 031 317. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, „Колю Фичето“, 450 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, чисто нов, до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1

ЛУКС, тристаен, топцентър, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, позволени са домашни любимци, 0889 123 937. 120-1

НОВ апартамент, до парк „Дружба“, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, „Акация”, 350 лв., 0887 031 317. 120-1

СЛЪНЧЕВ двустаен апартамент до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща в село Самоводене, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ИЗГОДНО жилище под наем, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, обзаведен, 500 лв., 0887 031 317. 120-1

НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топцентър, 270 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА с тераса до „Практикер”, 0887 225 503. 120-1

БОКСОНИЕРА, идеален център, 180 лв., 0887 031 317. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, до стадиона, 400 лв., 0887 031 317. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, с двор, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, 400 лв., 0887 031 317. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, 450 лв., 0887 031 317. 120-1

ТРИСТАЕН, „Бузлуджа”, 400 лв., 0887 031 317. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, до Данъчното, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, до ГУМ, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, южен, до парк „Картала”, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, панорама, „Картала”, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, отличен, с домашен любимец, 0887 225 503. 120-1

КЪЩА в село Леденик, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Акация“, ново строителство и обзавеждане, 0887 031 317. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, център, 480 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН в „Акация“, 300 лв., юг, 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с двор на центъра, 80 кв., 310 лв., 0885 702 122. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, широк център, 440 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, на бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА в широк център, 200 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Колю Фичето”, с домашни любимци, 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, саниран, до бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Акация“, 120 кв. м, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с двор, център, 340 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, до 5-и корпус, 400 лв., 0887 225 503. 120-1

ЧИСТО нов, двустаен, „Картала”, 400 лв., 0887 225 503. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера до Ректората, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА до Царевец, чисто нова, 0887 225 503. 120-1

ТРИ спални, хол, кухня, бул. „България”, 400 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН до „Лидл“ в „Колю Фичето“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

СВЕТЪЛ, тристаен, в „Колю Фичето“, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН на ул. „Освобождение“, с интернет и телевизия, 0885 702 122. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, широк център, 290 лв., 0885 702122. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, нов, до бул. „България“, 400 лв., 0885 702122. 120-1

ПЕРФЕКТНА локация, многостаен апартамент в центъра, 600 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, тухла, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВ двустаен до „Кауфланд“, с панорамна тераса, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с климатик, ново строителство, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕН, двустаен, с панорама, „Акация“, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

СТАЯ със санитарен възел и антре, център, 220 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, южен, до парк Дружба, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН до автогара „Юг“, тухла, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

ЕТАЖ от къща в „Акация“, 115 кв., 350 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН с интернет и телевизия, „Акация“, 0885 702 122. 120-1

ЮЖНА гарсониера до „Лидл“, 280 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН на бул. „България“, 400 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН до „Лидл“ в „Колю Фичето“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

СВЕТЪЛ, тристаен, в „Колю Фичето“, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН на ул. „Освобождение“, с интернет и телевизия, 0885 702 122. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, широк център, 290 лв., 0885 702122. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, нов, до бул. „България“, 400 лв., 0885 702 122. 120-1

ПЕРФЕКТНА локация, многостаен апартамент в центъра, 600 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, тухла, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВ, двустаен, до „Кауфланд“, с панорамна тераса, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с климатик, ново строителство, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕН, двустаен, с панорама, „Акация“, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА, център, 220 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, до кафе „Елена”, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, до автогара „Юг“, тухла, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

ЕТАЖ от къща в „Акация“, 115 кв., 350 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН на бул. „България“, 400 лв., 0885 702 122. 120-1

ЮЖНА гарсониера до „Лидл“, 280 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН с интернет и телевизия, „Акация“, 0885 702 122. 120-1

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, ул. “Симеон Велики“, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, напълно обзаведен, ново строителство, 0898 568 560. 3-2

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, ул. “Яворов“, 0896 840 710. 3-2

СПАЛНЯ, хол и кухня, ТЕЦ, ул. “Симеон Велики“, 260 лв., 0896 840 710. 3-2

ТРИСТАЕН, обзаведен, кв. “К. Фичето”, 550 лв., 0898 568 560. 3-2

ИЗЦЯЛО южен апартамент, ново строителство, ул. ”Сергей Румянцев”, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, ул. „Краков“, отопление с камина на дърва, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ на бул. “Н. Габровски“, 300 лв., 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални, ул. “Охрид“, 0896 840 710. 3-2

АПАРТАМЕНТ с две спални до Нова болница, 350 лева, 0894 678 686. 3-2

АПАРТАМЕНТ, спалня, хол и кухня, кв. „Акация“, 0894 678 686. 3-2

ПРОСТОРЕН, двустаен, под КАТ, 0894 678 686. 3-2

ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/547 566. 3-2

ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-2

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, В. Търново, идеален център, панорама, 0879 548 092. post.

ГАРСОНИЕРА, „Бузлуджа“, 0884 096 194. 5-3

ЕТАЖ, 120 м2, обзаведен, 300 лв., 0887 510 205. 6-3

ДАВАМ квартира на ул. “Хан Аспарух“ до пазара, гр. Велико Търново, 300 лв. на месец, 0887 622 823. 3-3

ДАВАМ стая под наем – партер, идеален център, собствена баня, тоалетна и коридор, Г. Оряховица, 0888 114 017. 2-2

ДАВАМ апартамент под наем в Горна Оряховица, кв. „Пролет“, цена 280 лв. + предплата, 0894 390 791. 2-2

НЕОБЗАВЕДЕНА гарсониера – 200 лв., 0898 899 192.

ГАРСОНИЕРА, „България“, 200 лв., 0898 899 192.

ГАРСОНИЕРА „Пишмана“, 200 лв., 0898 899 192.

ГАРСОНИЕРА – „Варуша“, тристаен – „Плиска“ 4, стая за работник, 0884 314 696.

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИС в центъра, обзаведен, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОФИС, ниво тротоар, „Картала“, 20 кв., 150 лв., 0885 702 122. 120-1

МАГАЗИНИ с лице към главна улица, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

МАГАЗИН в „Колю Фичето“ с климатик, санитарен възел, 740 лв., 0885 702 122. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем,115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ, след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 55 кв., големи витрини, на пресечка от два главни булеварда, 600 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ, бул. „България”, 650 лв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН (офис), бул. „Габровски”, 50 кв., с климатик, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

МАГАЗИН, 250 кв., „Зона Б”, 0887 225 503. 120-1

ОФИС, 100 кв., „Колю Фичето”, 0887 225 503. 120-1

МАГАЗИН, 100 кв., „Колю Фичето”, 0887 225 503. 120-1

ОФИС, южен с тераса, до „Уникредит”, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

МАГАЗИН с лице на две улици, „Колю Фичето”, 0887 225 503. 120-1

ОФИС на главна улица, с климатик, 220 кв. м, 1200 лв., 0885 702 122. 120-1

ОФИС с ролетна врата в топцентър, 400 лв., 0885 702 122. 120-1

ЪГЛОВ магазин на главната улица в центъра, 400 лв., 0885 702 122. 120-1

РЕМОНТИРАН магазин на главен път, с климатик, 600 лв., 0885 702 122. 120-1

ТЪРГОВСКО помещение, „Акация”, 150 лв., 0887 031 317. 120-1

ГАРАЖ, широк център, 0887 031 317. 120-1

МАГАЗИН, ул. „Плиска“, 250 лв., 0896 840 710. 3-2

ОФИС в близост до автогара „Юг“, 280 лв., 0894 678 686. 3-2

ОФИС на ул. „Възрожденска“, 400 лв., 0894 678 686. 3-2

МАГАЗИН на ул. „Н. Габровски“, 600 лв., 0898 568 560. 3-2

СКЛАД след ремонт, ул. “Магистрална“, 420 м2, 0899 921 394. 3-2

МАГАЗИН до мола, 0878 221 658. 10-7

ТРАНСПОРТ

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-471

БУС, до 2.5 т, 0888 146 321. 250-10

БУС, 3.5 т, закрит и голям, споразумение, 0888 262 307. 50-49

ПРЕВОЗ на товари до 2 т по споразумение, 0876 848 097. 42-18

ХАМАЛИ, 0876 102 600. 10-9

ЗА ДОМА

ХАМАЛИ, транспорт, почистване на жилища, мазета, вътрешно почистване и др., 0886 644 258. 21-13

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-928

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-358

РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-184

СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-853

ОТПУШВАНЕ на канали и септични ями, 0885 430 483. 300-78

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, 0897 923 258. 250-216

ЦИКЛЕНЕ, лакиране, 0888 897 945. 2500-79

ВиК – откриване на течове, 0878 846 490. 2000-541

ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 305-272

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 100-11

ЦИКЛЯ, лакирам, 0888 225 344. 120-22

ФЕКАЛКА, 0886 526 499. 42-30

КЪРТИ, извозва, почистващи и хамалски услуги, 0886 589 642. 37-24

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ на блокове, гаражи и козирки, 0887 875 947. 21-20

РЕМОНТ на улуци, 0887 875 947. 21-20

РЕМОНТ на покриви, 0887 875 947. 21-20

ПОЧИСТВАНЕ на тавани, мазета, дворове, къщи, с транспорт и хамали, 0887 875 947. 21-20

СТРОИТЕЛНИ ремонти, хамалски и градинарски услуги, кърти и извозва, 0877 27 70 97. 21-19

ВЪТРЕШНИ и външни ремонти, 0887 875 947. 15-15

ШПАКЛОВКА, боя, ламинат, гипсокартон, 0888 197 598. 21-10

ФАЯНС, теракот, ламинат, боядисване, ел- и ВиК услуги, 0899 108 931. 12-9

ОБРЪЩАНЕ на врати, мазилки, теракот, 0886 064 822. 22-8

ЕЛИНСТАЛАЦИИ, елуслуги, 0885 791 999. 11-8

МОНТАЖ на блиндирани и интериорни врати, дограма, ламиниран паркет, тенти, сенници, комарни мрежи и др., 0895 038 503. 30-7

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 04 04 71. 55-5

ВиК, шпакловка, боя и други, 0887 13 75 14. 15-2

КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0988 33 46 77. 10-1

СЪБАРЯНЕ на стари къщи и сгради, 0988 33 46 77. 10-1

ЗДРАВЕ

МЦ „ЕКЗАКТА Медика“ – гр. Плевен, д-р Мариета Богданова – ревматолог, адрес: ул. „Христо Ясенов“ N 13, email: [email protected]. Прием по НЗОК и платен прием. За записване: 064/986 666, 0886/ 320 138. 16-4

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ПОГРЕБАЛНА агенция „Васил Галев“. Денонощно организира всичко за погребения и кремация, 0888 352 857. 100-84

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-42

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com. 100-42

„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ“ ЕООД предлага траурни услуги и стоки без почивен ден, www.obredni-deinosti.com, 062/621 735, 0878 690 646, 0888 690 645.

ПРЕВОДИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 21-7

„МИЛЕНА-М“ – преводи, легализации, www.milena-m.com, 0899 939 850, 0898 557 072, 062/606 620. 37-21

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ набира шофьори на автобуси, 0897 01 16 16.

ТРАНСПОРТНА фирма търси шофьори на автобуси, 0897 011 616.

МАСЛОБОЙНА в с. Беляковец търси работник, 0884 734 973. 21-19

ТЪРСИ жена за почистване на обект в МОЛ – В. Търново, 1 ч., 0884 326 164. 8-8

ТЪРСЯ шивачка на пердета, 0878 210 971. 5-4

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-11