Малките таланти на балет „Калина“ с големи успехи

Танцьорите спечелиха три златни, два сребърни медала и две купи от национален конкурс

Три първи места и едно второ в категорията за съвременни танци спечелиха талантливите млади танцьори на балет „Калина“ към горнооряховското читалище „Напредък 1869“. Призовите места са от XV юбилейно издание на националния танцов конкурс за театрално-сценични танци – класически балет, характерни и съвременни танци „България танцува 2021“. Конкурсът се проведе онлайн и в него 1300 участници се представиха в 49 състезателни категории в три танцови стила – класически балет, характерни и съвременни танци. Общо участваха 40 танцови формации и 27 индивидуални участници от цялата страна.

Жури в състав проф. Хикмет Мехмедов, проф. д-р Антон Андонов, Мариана Крънчева, Илиян Недялков и Дарина Бедева определяха най-добрите сред 461 танцови изпълнения в рамките на два дни в над 20-часовия танцов маратон.

Конкурсът е включен в програмата на Министерство на културата и се осъществява с подкрепата на МОН и Община Димитровград, организатор е Общински център за танцово изкуство „Галаксико“ с ръководител Тихомир Митев.

Балет „Калина“ се представи с 9 нови танца в категория 1 – 4 клас. Оригиналните и атрактивни хореографии са поставени от талантливия Денислав Иванов. Децата на балет „Калина“ се състезаваха в стиловете характерни и съвременни танци, в които Вивиан Бонева, Йоана Василева, Дария Стайкова, Каролина Боева и Даяна Миладинова представиха формацията по блестящ начин. Ето и класирането: 1-во място: съвременни танци – соло Вивиан Бонева с танца Fu hao; 1-во място: съвременни танци – дует Йоана Василев и Каролина Боева с танца Luminos; 2-ро място: съвременни танци – дует Дария Стайкова и Даяна Миладинова с танца „Пролетно цвете“; 1-во място: съвременни танци – малка група: Йоана Василев, Каролина Боева и Дария Стайкова с танца Me myself and i; 3-то място: характерни танци – малка група: Йоана Василев, Каролина Боева, Дария Стайкова и Даяна Миладинова с танца Fuego.

След броени дни на 11 и 12 декември на балета предстои участие в Балканска танцова спартакиада за купа „Търновска царица“ във Велико Търново. В това състезание ще участват и по-големите танцьори на балетната формация.