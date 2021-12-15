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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Спорт 

Класиране, есен 2021 г.

БОРБА БГ 45 Четения
1 ФК „Бъдеще“ – Бутово 58 – 3   26
2 ФК „Атлетик“ – Свищов 27 – 8   25
3 ФК „Удар“ – Бяла черква 25 – 9   21
4 ФК „Вихър“ – Раданово 27 – 19   17
5 ФК „Светкавица“ – Михалци 17 – 17   16
6 ФК „Комита“ – Алеково 18 – 14   13
7 ФК „Стрела“ – Ореш 16 – 16   12
8 ФК „Пробив“ – Овча могила 12 – 27   11
9 ФК „Осъм-1946“ – Деляновци 11 – 31   10
10 ФК „Челси“ – Вързулица 7 – 48   3
11 ФК „Бенковски“ – Българско Сливово 5 – 31   1
         

Забележка: В класирането не е включена отложената среща „Стрела“ (Ореш) – „Комита“ (Алеково).

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