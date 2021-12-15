Класиране, есен 2021 г.
|1
|ФК „Бъдеще“ – Бутово
|58 – 3
|26
|2
|ФК „Атлетик“ – Свищов
|27 – 8
|25
|3
|ФК „Удар“ – Бяла черква
|25 – 9
|21
|4
|ФК „Вихър“ – Раданово
|27 – 19
|17
|5
|ФК „Светкавица“ – Михалци
|17 – 17
|16
|6
|ФК „Комита“ – Алеково
|18 – 14
|13
|7
|ФК „Стрела“ – Ореш
|16 – 16
|12
|8
|ФК „Пробив“ – Овча могила
|12 – 27
|11
|9
|ФК „Осъм-1946“ – Деляновци
|11 – 31
|10
|10
|ФК „Челси“ – Вързулица
|7 – 48
|3
|11
|ФК „Бенковски“ – Българско Сливово
|5 – 31
|1
Забележка: В класирането не е включена отложената среща „Стрела“ (Ореш) – „Комита“ (Алеково).