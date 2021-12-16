Задържаха мъж, „арестувал“ жена в дома си

В РУ Свищов е образувано досъдебно производство за противозаконно лишаване от свобода.

На 15 декември след получен сигнал е установено, че 33-годишен мъж от с. Ореш противозаконно лишил от свобода 49-годишна жена от гр. Ветово. В периода от 13 до 15 декември извършителят държал потърпевшата в къщата си в свищовското село против волята й.

Мъжът е окован с белезници и отведен в ареста за срок до 24 часа. Извършителят е осъждан. В РУ Свищов е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 142а, ал. 1 от НК.