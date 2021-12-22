Малки обяви – 22 декември

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ТРИСТАЕН апартамент в кв. „Картала“, 57 900 евро, 0896 907 991. 50-1

ДВУСТАЕН, уширен, кв. „Бузлуджа“, 95 000 лв., 0896 907 991. 50-1

ДВУСТАЕН апартамент, 50 000 Е, 0896 907991. 50-1

ДВЕ спални, хол, кухня, „Спортна зала“, 60 000 Е, 0888 798 783. 50-1

ТУХЛЕНА южна гарсониера, център, 36 000 евро, 0888 798783. 50-1

ДВЕ спални, хол, трапезария и кухненски бокс, център, 69 500 евро, 0888 798 783. 50-1

ДВУЕТАЖНА къща с гараж в с. Поликраище, 15 000 лв., 0884 796 221. 50-1

КЪЩА с двор в с. Джулюница, 15 000 лв., 0884 796 221. 50-1

ЕДНОЕТАЖНА тухлена къща с ПВЦ дограма, 53 000 лв., 0885 168782. 50-1

КЪЩА в гр. Долна Оряховица, 24 000 лв., 0886 861 777. 50-1

ДВУСТАЕН, 2-ри етаж, южен, нов, “Д. Буйнозов“, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Колю Фичето”, 63 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ЕТАЖ от къща, 62 000 евро, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, до „Лидл”, „Колю Фичето”, обзаведен, 0895 269 196. 120-1

КЪЩА, самостоятелна, Горна Оряховица, 76 500 Е, 0895 269 196. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, с панорама, „Картала“, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН с паркомясто и акт 16, ново строителство, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, „Картала“, с акт 16, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН, „Търново Хилс”, с панорама, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА в Ново село, 46 500 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЙНИ и тристайни в кв. „Колю Фичето“, на изгодни цени, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА в Дебелец, с гараж, 113 000 лв., 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в Лясковец, 740 кв. м, 17 000 лв., 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН в „Бузлуджа”, обзаведен, 60 кв., 49 500 Е, 0886 656 062. 120-1

КЪЩА в Шилковци, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, топцентър, 62 000 Е, 0895 269 196. 120-1

НОВ тристаен, обзаведен, с акт 16, център, 68 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН до парк „Дружба“, 3 етаж, 0886 656 062. 120-1

КЪЩА, „Картала“, 0895 269 196. 120-1

ПАРЦЕЛ в Дебелец, 2555 кв., 21 600 Е, 0895 269 196. 120-1

ПАРЦЕЛ, Пчелище, 12 000 лв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, център, завършен, 0886 656 062. 120-1

АПАРТАМЕНТ в центъра с три спални, нова сграда, 0883 474 205. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен, двустаен, „Колю Фичето“, 74 кв. м, 0883 445 705. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент до Спортна зала, 78 кв. м, 60 000 Е, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА в Петко Каравелово, 0889 123 937. 120-1

ОТЛИЧНО обзаведено тристайно жилище в центъра, ново строителство, 0883 445 705. 120-1

САМОСТОЯТЕЛНА къща до Катедралата, 64 000 Е, 0885 838 000. 120-1

МЕЗОНЕТ в центъра, луксозно обзаведен, 152 кв. м, панорама, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала”, 45 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648 269. 120-1

ДВУСТАЕН, „Слънчев дом”, 55 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН в центъра, 45 000 Е, 0885 702 122. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, „Колю Фичето“, за мебели, 55 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ЛУКСОЗНА къща в Пчелище, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН, юг, „Картала”, гледка към Царевец, 59 800 Е, 0885 838 000. 120-1

ЕТАЖ от къща до „Царевец“, 53 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, до парк „Дружба“, 70 кв. м, 57 000 Е, 0885 838 000. 120-1

НОВО жилище с една спалня до „Кауфланд”, 62 000 Е, 0883 445 705. 120-1

СТРАХОТНА инвестиция, изгодна цена, двустаен, 70 000 лв., ново строителство, 0883 445 705. 120-1

ЕТАЖ от къща с панорамна гледка, 62 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, „Бузлуджа“, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, отремонтиран, „Бузлуджа“, 52 800 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, 55 000 Е, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН до стадиона, 115 кв. м, 135 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТУХЛЕНА боксониера, юг, „Акация“, 27 700 Е, 0885 702 122. 120-1

ПРОСТОРЕН двустаен апартамент, ново строителство, акт 16, 0885 838 000. 120-1

ОФИС в „ГУМ център“, 8000 лв., 0886 656 062. 120-1

ГАРСОНИЕРА в центъра, 36 000 Е, 0883 474 205. 120-1

НОВО жилище с две спални, акт. 16, „Картала“, 62 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ПАРЦЕЛ в Арбанаси, 89 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656 062. 120-1

НОВА къща в Драгижево, 0883 474 205. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в центъра, с гараж, 0885 702 122. 120-1

ЕТАЖ от къща до стадиона, 90 кв. м, 70 000 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВО жилище, южно, с две спални, готово за живеене, бул. „България“, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с панорамна гледка, 0889 123 937. 120-1

НОВ тристаен апартамент, 84 кв. м, 65 000 Е, 0885 702 122. 120-1

ТУХЛЕН, четиристаен, 112 кв. м, юг, 89 300 Е, 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, 69 кв. м, 50 000 Е, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН тристаен в „Бузлуджа“, 51 000 Е, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123 937. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, „Бузлуджа“, нов, 0886 656 062. 120-1

КЪЩА в Арбанаси, двор 1000 кв., 160 000 Е, 0895 269 196. 120-1

ТРИСТАЕН до „Практикер”, 55 000 Е, 0885 702 122. 120-1

НОВО строителство, 3 спални, „Картала“, до „Бианко“, БДС, 0885 838 000. 120-1

ГАРСОНИЕРА в кв. „Бузлуджа“, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Слънчев дом“, с паркомясто, южен, 0886 656 062. 120-1

ПРОМИШЛЕНО помещение на 10 км от В. Търново, РПЗ 684 кв. м, двор 1085 кв. м, 0883 445 705. 120-1

ТРИЕТАЖНА масивна къща, „Гурко“, 105 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ГАРАЖ, широк център, 0887 031 317. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент в „Колю Фичето“, 0889 123 937. 120-1

ИЗГОДНИ къщи до 12 км от Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

ЖИЛИЩЕ с три спални на улица „Чумерна“, 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ, широк център, 0887 031 317. 120-1

КЪЩА с двор, Беляковец, 63 500 Е, 0887 225 503. 120-1

НОВО строителство, „Бузлуджа“, 46 кв. м, 70 000 лв., 0885 838 000. 120-1

НОВО жилище до Нова болница, 5 ет., 63 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, център, ново строителство, 46 000 Е, 0885 702 122. 120-1

ПАРЦЕЛ в Присово, регулация, до асфалтов път, 22 000 Е, 0885 702 122. 120-1

ОФИС, център, 8000 лв., изгодно, 0885 702 122. 120-1

ПАРЦЕЛ за строителство, 285 кв. м, „Бузлуджа“, 0883 474 205. 120-1

РЕНОВИРАНА къща, Козаревец, 50 700 Е, 0887 225 503. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен тризонет, спокойна улица, 170 000 Е, 0883 445 705. 120-1

ОТЛИЧНО, завършено жилище до мола, голяма дневна и две спални, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА в Арбанаси с двор 0886 656 062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, завършен, южен, център, 62 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, „Бузлуджа“, източен, обзаведен, 51 500 Е, 0885 702 122. 120-1

ГАРАЖ, подземен, „Зона Б”, 9000 Е, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, 35 500 Е, 0886 656 062. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, 57 000 Е, 0886 656 062. 120-1

МАГАЗИН (офис) под пазара, 0886 656 062. 120-1

ЛУКСОЗЕН мезонет в центъра, завършен, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ, „Акация“, 0887 031 317. 120-1

ЗАВЪРШЕН тристаен, „Акация“, 86 кв. м, 77 500 Е, 0885 702 122. 120-1

КЪЩИ и етажи от къщи в Лясковец, 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЙНИ и тристайни жилища ново строителство, „Колю Фичето“, добри цени, 0885 838 000. 120-1

ГАРАЖ, широк център, 0887 031 317. 120-1

ЖИЛИЩЕ с две спални до Спортна зала, 59 900 Е, 0885 838 000. 120-1

ТРИСТАЕН с акт 16, „Картала“, нов, 0886 656 062. 120-1

ГОТОВО за нанасяне жилище в широк център, 59 500 Е, 0885 702 122. 120-1

ГАРСОНИЕРА, изгодна, 75 000 лв., 0885 702 122. 120-1

ТОПЦЕНТЪР, завършено жилище, с две спални, 74 000 Е, 0885 838 000. 120-1

ТУХЛЕН многостаен апартамент в „Акация“, 112 кв. м, 0885 702 122. 120-1

ИЗГОДНА инвестиция, ателие в Присово, 31 700 Е, 0885 702 122. 120-1

МНОГОСТАЕН, 101 кв. м, тухла, широк център, 0885 702 122. 120-1

РЕНОВИРАНА къща в Присово, 150 кв. м, 110 000 Е, 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН и тристаен апартамент, „Зона Б”, 0883 474 205. 120-1

ОБЗАВЕДЕНА къща, Обединение, с условия за живот, 32 000 лв., 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, Горна Оряховица, 62 000 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС в топцентър, 50 кв. м, 35 000 Е, 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, център, 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, 70 000 Е, 0885 702 122. 120-1

ПРОДАВАТ се парцели в Арбанаси, 0885 702 122. 120-1

ПРОДАВАМ къща в село Леденик, 0886 656 062. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент с гараж, център, 0886 656 062. 120-1

ПАРЦЕЛ в село Велчево, 1100 кв. м, 0886 656 062. 120-1

ГАРАЖ, „Бузлуджа“, 0887 031 317. 120-1

МАГАЗИН в старата част за продажба, 0887 031 317. 120-1

КЪЩА в село Бадевци, 0887 031 317. 120-1

ПАРЦЕЛ в регулация в Дебелец, 0887 031 317. 120-1

„МИЛЕНА-М“ – недвижими имоти, 062/606 620, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 55-8

ГАРСОНИЕРА и тристаен в кв. „Чолаковци“, 0876 102 600. 5-5

АПАРТАМЕНТ, В. Търново, от собственик, 0899 359 767.

ДВОР в Първомайци с постройка, 0889 440 111. 2-1

АПАРТАМЕНТ, 92 кв. м, кв. „Бузлуджа“, ново строителство, довършен, 60 000 Е, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, ул. “Ален мак“, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, 100 м2, център, „Марно поле“, 0899 921 394. 3-1

МАГАЗИН 45 кв. м, ул. „Освобождение“, 22 000 Е, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТИ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТИ, ново строителство, на ул. „Буйнозов“, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. „България“, 0896 840 710. 3-1

ТРИСТАЕН апартамент, ново строителство, акт 16, 0898 568 560. 3-1

ЕТАЖ от къща с гараж в района на стадион „Ивайло“, 0896 840710. 3-1

КЪЩА в село Първомайци, 60 000 лв., 0898 568560. 3-1

ДОВЪРШЕН апартамент с две спални до автогара „Юг“, 68 000 евро, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални до парк „Дружба“, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, обзаведен, централната част, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ, южен, „Картала”, 53 000 евро, 0899 921 394. 3-1

ТРИСТАЕН апартамент на 4-ти етаж, ново строителство, 59 500 Е, 0898 568 560. 3-1

КЪЩА в Дебелец, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТ до ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, 67 000 евро, 0896 840 710. 3-1

КЪЩА с гараж до театъра, 0896 840 710. 3-1

ПАРЦЕЛ, 1300 м2, със стара къща, 5500 лв., 0899 921 394. 3-1

МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-1

С АКТ 14 – тристайни апартаменти, магазини ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 650 евро/м2, 0897 964 343. 3-1

ПАРЦЕЛ, 830 м2, „Зона Б”, 9500 евро, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТИ с една, две и три спални, в строеж с акт 14, кв. „Картала“, от 650 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1

МАГАЗИН, 150 м2, три входа, широк център, 0894 678 686. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. „България“, 69 500 евро, 0894 678 686. 3-1

ЧЕТИРИСТАЕН апартамент на бул. “Н. Габровски“, 0894 678 686. 3-1

ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-1

НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-1

ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-1

КЪЩА в кв. „Асенов“, 65 000 лева, 0899 921 394. 3-1

БОКСОНИЕРА, „Картала“, 23 000 евро, 0899 921 394. 3-1

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

БАГАЖНИК за автомобил Bermude 4100, употребяван, в добро състояние. Височина: 45, дължина: 175, ширина: 80. Цена – 350 лв. Багажник за автомобил Modula case system, употребяван, в добро състояние. Височина: 45, дължина: 130, ширина: 75. Цена – 290 лв., 0883 357 116. 30-6

ФОЛКСВАГЕН LT 31, товарен, 0886 526 499. 10-8

ЗИМНИ гуми, 185/65/14, много запазени, 0889 555 282. 20-4

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКА инвалидна количка в добро състояние, с два акумулатора, но единият не става и трябва да се смени. Има и зарядно. Цена 950 лв., 0883 357 116. 30-6

ДЪРВА – нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 42-29

ДЪРВА, 0887 655 115. 42-29

ПРОДАЖБА на дърва, нарязани, нацепени, дървен материал, пелети и екобрикети, 0882 020 181. 21-16

ПРОДАВАМ газов пистолет EKOL, регистриран в РПУ гр. Дряново. Отлично състояние, цена по договаряне, 0884 809 948.

МУЗИКАЛНИ инструменти и аксесоари, 0885 467 529. 20-4

ПЕЛЕТИ 700 лв. на тон, 0889 989 789.

ПРОДАВАМ хладилник с камера „Нео” и камина „Прити“, 0882 506 835. 2-1

ТРИФАЗНА фуражомелка 13 kw, 0886 959 930. 15-1

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

УГОЕНИ прасета, 100-120 кг, 0888 214 004. 14-13

ПУЙКИ живи и заклани, 0889 602 143, 0887 538 114. 9-8

ПРОДАВАМ коледни и новогодишни подаръци – мини йоркширски териери с две ваксини, Присово, 0889 688 532. 11-6

ДОМАШНО угоено прасе – 5 лв./кг, 0877 277 097. 5-4

ПРОДАВАМ домашно гледани прасета, кръстоска ландрас и дюрок, 0888 824 036 – Димитър.

ПРОДАВА 2 бр. прасета, 0885 336 235. 3-1

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВА гори за сеч, може и със земята, 0897 090 590. 888-873

КУПУВАМ, тухлено жилище, 0895 269 196. 120-1

ТЪРСЯ тухлен апартамент, може и за ремонт, във Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

ТЪРСЯ, апартамент до Нова болница, 0883 474 205. 120-1

КУПУВАМ къща с условия на живот до 20 километра от Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

КУПУВАМ земи и гори, 0894 232 425.

ГАРАЖ, център, 0876 102 600. 5-1

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

АВТОМОРГА с. Шемшево изкупува, бракува автомобили, 0887 812 045. 100-90

КОЛИ за скрап от място, 0888 627 586. 80-79

КУПУВА СТОКИ

ИЗКУПУВАНЕ на желязо със собствен транспорт от място, 0887 875 947. 10-2

КУПУВАМ ферми за оранжерии, 0878 500 022. 2-1

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

КЪЩА под наем в Саласука, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, център, интернет и телевизия, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, широк център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА с климатик, център, 200 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 600 лв., 0887 031 317. 120-1

ДВУСТАЕН, луксозен апартамент, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, нова, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, изгоден, 340 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, център, 430 лв., 0887 031 317. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, „Колю Фичето“, 450 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, чисто нов, до „Лидл“, 0889 123 937. 120-1

ЛУКС, тристаен, топцентър, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, позволени са домашни любимци, 0889 123 937. 120-1

НОВ апартамент до парк „Дружба“, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, „Акация“, 350 лв., 0887 031 317. 120-1

СЛЪНЧЕВ двустаен апартамент до „Практикер” 0889 123 937. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща в село Самоводене, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ИЗГОДНО жилище под наем, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, обзаведен, 500 лв., 0887 031 317. 120-1

НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топцентър, 270 лв., 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА с тераса до „Практикер”, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, с възможност за домашен любимец, 0887 031 317. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, до стадиона, 400 лв., 0887 031 317. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, с двор, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, 400 лв., 0887 031 317. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, 450 лв., 0887 031 317. 120-1

ТРИСТАЕН, „Бузлуджа“, 400 лв., 0887 031 317. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, до данъчното, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, до ГУМ, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, южен, до парк „Картала”, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, панорама, „Картала“, 0887 225 503. 120-1

ДВУСТАЕН, отличен, с домашен любимец, 0887 225 503. 120-1

КЪЩА в село Леденик, 700 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Акация“, ново строителство и обзавеждане, 0887 031 317. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, център, 480 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН в „Акация“, 300 лв, юг, 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с двор на центъра, 80 кв, 310 лв., 0885 702 122. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, широк център, 440 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, на бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА в широк център, 200 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Колю Фичето“, с домашни любимци, 0887 225 503. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, саниран, до бул. „България“, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Акация“, 120 кв. м, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, с двор, на центъра, 340 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, до 5-и корпус, 400 лв., 0887 225 503. 120-1

ЧИСТО нов, двустаен, „Картала“, 400 лв., 0887 225 503. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера до Ректората, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА до Царевец, чисто нова, 0887 225 503. 120-1

ТРИ спални, хол, кухня, бул. „България“, 400 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН до „Лидл“ в „Колю Фичето“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

СВЕТЪЛ, тристаен в „Колю Фичето“, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН на ул. „Освобождение“, с интернет и телевизия, 0885 702 122. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, широк център, 290 лв., 0885 702122. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, нов, до бул.„България“, 400 лв., 0885 702122. 120-1

ПЕРФЕКТНА локация, многостаен апартамент в центъра, 600 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, тухла, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВ двустаен до „Кауфланд“, с панорамна тераса, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с климатик, ново строителство, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕН, двустаен, с панорама, „Акация“, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

СТАЯ със санитарен възел и антре, център, 220 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, южен, до парк „Дружба“, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН до автогара „Юг“, тухла, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

ЕТАЖ от къща в „Акация“, 115 кв. м, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН с интернет и телевизия, „Акация“, 0885 702 122. 120-1

ЮЖНА гарсониера до „Лидл“, 280 лв. 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН на бул. „България“, 400 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН до „Лидл“ в „Колю Фичето“, 300 лв., 0885 702 122. 120-1

СВЕТЪЛ, тристаен в „Колю Фичето“, 500 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН на ул. „Освобождение“, с интернет и телевизия, 0885 702 122. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, широк център, 290 лв., 0885 702122. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, нов, до бул. „България“, 400 лв., 0885 702 122. 120-1

ПЕРФЕКТНА локация, многостаен апартамент в центъра, 600 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, тухла, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВ двустаен до „Кауфланд“, с панорамна тераса, 450 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН с климатик, ново строителство, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕН, двустаен, с панорама, „Акация“, 380 лв., 0885 702 122. 120-1

БОКСОНИЕРА, център, 220 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, до кафе „Елена“, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН до автогара „Юг“, тухла, 350 лв., 0885 702 122. 120-1

ЕТАЖ от къща в „Акация“, 115 кв., 350 лв., 0885 702 122. 120-1

ДВУСТАЕН на бул. „България“, 400 лв., 0885 702 122. 120-1

ЮЖНА гарсониера до „Лидл“, 280 лв., 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН с интернет и телевизия, „Акация“, 0885 702 122. 120-1

ТРИСТАЕН, лукс, идеален център, 0887 031 317. 120-1

ДВУСТАЕН, бул. „България“, 0887 031 317. 120-1

ГАРСОНИЕРА, „Бузлуджа“, 330 лв., 0887 031 317.

ГАРСОНИЕРА, „Акация“, 220 лв., 0887 031 317. 120-1

ДВУСТАЕН, “Картала”, 400 лв., 0887 031 317. 120-1

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, В. Търново, идеален център, панорама, 0879 548 092. post.

ДАВАМ под наем апартамент, идеален център, 0885 605 888. 2-1

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, ул. “Симеон Велики“, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, напълно обзаведен, ново строителство, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, ул. “Яворов“, 0896 840 710. 3-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, ТЕЦ, ул. “Симеон Велики“, 260 лв., 0896 840 710. 3-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, кв. “К. Фичето”, 550 лв., 0898 568 560. 3-1

ИЗЦЯЛО южен апартамент, ново строителство, ул. ”Сергей Румянцев”, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, ул. „Краков“, отопление с камина на дърва, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ на бул. “Н. Габровски“, 300 лв., 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, ул. “Охрид“, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални до Нова болница, 350 лева, 0894 678 686. 3-1

АПАРТАМЕНТ спалня, хол и кухня, кв. „Акация“, 0894 678 686. 3-1

ПРОСТОРЕН, двустаен, под КАТ, 0894 678 686. 3-1

ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/547 566. 3-1

ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ХОТЕЛ „Орловец“ – гр. Габрово, ул. “Орловска“ 106А, отдава под наем своя ресторант. Телефон за контакт: 0888 353 493, 0888 314 533.

ОФИС в центъра, обзаведен, изгодно, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474 205. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ОФИС, ниво тротоар, „Картала“, 20 кв., 150 лв., 0885 702 122. 120-1

МАГАЗИНИ с лице към главна улица, 250 лв., 0885 702 122. 120-1

МАГАЗИН в „Колю Фичето“ с климатик, санитарен възел, 740 лв. 0885 702 122. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем,115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 55 кв., големи витрини, на пресечка от два главни булеварда, 600 лв., 0889 123 937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123 937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474 205. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ, бул. „България“, 650 лв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН (офис), бул. „Габровски“, 50 кв. м, с климатик, 350 лв., 0887 225 503. 120-1

МАГАЗИН, 250 кв. м, „Зона Б”, 0887 225 503. 120-1

ОФИС, 100 кв. м, „“Колю Фичето“, 0887 225 503. 120-1

МАГАЗИН, 100 кв. м, „Колю Фичето“, 0887 225 503. 120-1

ОФИС южен с тераса, до „Уникредит”, 250 лв., 0887 225 503. 120-1

МАГАЗИН с лице на две улици, „Колю Фичето“, 0887 225 503. 120-1

ОФИС на главна улица, с климатик, 220 кв. м, 1200 лв., 0885 702 122. 120-1

ОФИС с ролетна врата в топцентър, 400 лв., 0885 702 122. 120-1

ЪГЛОВ магазин на главната улица в центъра, 400 лв, 0885 702 122. 120-1

РЕМОНТИРАН магазин на главен път с климатик, 600 лв., 0885 702 122. 120-1

ТЪРГОВСКО помещение, „Акация“, 150 лв., 0887 031 317. 120-1

МАГАЗИН в старата част под наем, 0887 031 317. 120-1

МАГАЗИН, ул. „Плиска“, 250 лв., 0896 840 710. 3-1

ОФИС в близост до автогара „Юг“, 280 лв., 0894 678 686. 3-1

ОФИС на ул. „Възрожденска“, 400 лв., 0894 678 686. 3-1

МАГАЗИН на ул. „Н. Габровски“, 600 лв., 0898 568 560. 3-1

СКЛАД след ремонт, ул. “Магистрална“, 420 м2, 0899 921 394. 3-1

ТРАНСПОРТ

ИЗКОПИ с минибагер, транспорт със самосвал, до 3.5 т, 0878 226 100. 500-482

БУС, до 2.5 т, 0888 146 321. 250-21

ПРЕВОЗ на товари до 2 т по споразумение, 0876 848 097. 42-29

ХАМАЛИ, 0876 102 600. 5-5

ЗА ДОМА

ХАМАЛИ, транспорт, почистване на жилища, мазета и др., 0886 644 258. 21-3

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-939

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-369

РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-195

СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-863

ОТПУШВАНЕ на канали и септични ями, 0885 430 483. 300-89

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, 0897 923 258. 250-227

ЦИКЛЕНЕ, лакиране, 0888 897 945. 2500-90

ВиК – откриване на течове, 0878 846 490. 2000-552

ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 305-283

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 100-22

ЦИКЛЯ, лакирам, 0888 225 344. 120-33

ФЕКАЛКА, 0886 526 499. 42-41

КЪРТИ, извозва, почистващи и хамалски услуги, 0886 589 642. 37-35

ШПАКЛОВКА, боя, ламинат, гипсокартон, 0888 197 598. 21-21

ОБРЪЩАНЕ на врати, мазилки, теракот, 0886 064 822. 22-19

МОНТАЖ на блиндирани и интериорни врати, дограма, ламиниран паркет, тенти, сенници, комарни мрежи и др., 0895 038 503. 30-18

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 04 04 71. 55-16

ВиК, шпакловка, боя и други, 0887 13 75 14. 15-13

МЕТАЛНИ врати, огради и други, 0876 116 216. 28-11

ПРЕДЛАГАМ професионално почистване, 0896 982 958. 10-10

КОМИНИ – машинно, 0896 658 774. 21-9

РЕМОНТ на улуци, 0887 875 947. 10-2

РЕМОНТ на покриви, 0887 875 947. 10-2

ВЪНШНИ и вътрешни ремонти, 0887 875 947. 10-2

ЗДРАВЕ

МЦ „ЕКЗАКТА Медика“ – гр. Плевен, д-р Мариета Богданова – ревматолог, адрес: ул. „Христо Ясенов“ N 13, email: [email protected]. Прием по НЗОК и платен прием. За записване: 064/986 666, 0886/ 320 138. 16-15

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ПОГРЕБАЛНА агенция „Васил Галев“. Денонощно организира всичко за погребения и кремация, 0888 352 857. 100-95

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-53

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com. 100-53

„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ“ ЕООД предлага траурни услуги и стоки без почивен ден, www.obredni-deinosti.com, 062/621 735, 0878 690 646, 0888 690 645.

ОБУЧЕНИЕ

УРОЦИ по английски език, 0879 857 248. 2-1

ПРЕВОДИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 21-18

„МИЛЕНА-М“ – преводи, легализации, www.milena-m.com, 0899 939 850, 0898 557 072, 062/606 620. 55-8

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ набира шофьори на автобуси, 0897 01 16 16.

ТРАНСПОРТНА фирма търси шофьори на автобуси, 0897 011 616.

ТЪРСЯ си работа като домашна помощница, 0886 609 826. 10-10

ЖЕНА с английски или испански, до 45 г., необвързана, 0898 538 938. 10-9

СТРОИТЕЛНА борса „Атлас“ ЕООД търси: служител – управление на автомобил, работа с компютър, служителка – работа с компютър, 0896 775 757.

„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ“ ЕООД търси да назначи общи работници, 0878 125 956. 10-6

ШИЯ надомно пердета, 0889 72 11 24. 10-4

ТЪРСИ да назначи на постоянен трудов договор заварчик-монтажник и общ работник, 0899 816 342. 20-3

МУЗЕЙ „Дом на хумора и сатирата“ – Габрово, търси експерт за създаване и разпространение на музейни текстове и съдържание. Изисквания: отлични езикови умения (български и английски език), комуникативна и дигитална компетентност. Информацията за кандидатстване е на сайта на музея – humorhouse.bg[1], раздел „Новини”.

ТЪРСИ да гледа малко дете, обучава и английски, 0879 857 248. 3-1