На 27.01.2022 г., от 09:00 ч. до 09:15 ч. и от 16:00 ч. до 16:15 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Свищов: Пристанищен Комплекс, Митница, ул. „Отец Паисий“, ул. „Еделвайс“, ул. „Иларион Макариополски“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Георги С.Раковски“, ул. „Шипка“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Аксентий Велешки“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Мирон Бешков“, ул. „Димитър Шишманов“, ул. „Опълченска“, ул. „Княз Черкаски“, ул. „Георги Владикин“, ул. „Алеко Константинов“, ул. „Никола Славков“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Емануил Чакъров“, ул. „Янко Мустаков“, ул. „Цанко Церковски“, ул. „Генерал Киселов“, ул. „Одрин“, ул. „Янтра“, ул. „Каймак Чалан“, ул. „Христо Бръчков“, ул. „Димитър Бъров“, СА“Д.А.Ценов“, Военен Клуб , бившето ино, Ж.П.Гара, района на Търговията, Слънчо, ул. „Кирил Д. Аврамов“ №13, ул. „Плевенско шосе“, ул. „Рибарска чешма“, ул. „Теодосий Търновски“, ул. „Неофит Рилски“, ул. „П.Р.Славейков“, ул. „Апостол Конкович“, ул. „Киряк Цанков“, ул. „Григор Начевич“, ул. „Д-р Христаки Павлович“, ул. „Щабскапитан Фок“, ул. „Филип Тотю , ул. „27-Юни“, ул. „ Хаджи Димитър“, ул. „Вихрен“, ул. „Георги Катранов“ , ЦДГ“Детски свят“, ул. „Александър Батенберг“, ул. „Искър“, ул. „Вежен“, ул. „Петър Ангелов“, ул. „Екзар Антим І“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Драган Ц анков“, ул. „Димитър Хадживасилев“, ул. „Димитър Г.Анев“, ул. „Кирил Д. Аврамов“, ул. „Димитър Ценов“, ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Никола Петков“, ул. „Генерал Драгомиров“, ул. „Александър Стамболийски“, част от ул. „Цар Освободител“ , ул. „Стефан Стамболов“, ЦДГ“Васил Левски“, училище „Николай Катранов“, ДТГ“Димитър Хадживасилев“, ул. „Хр.Смирненски“, РПУ на МВР, Поща, Община Свищов и някой обекти в района на площад Свобода.