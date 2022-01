Ето защо веднага трябва да спрете да сушите прането си вътре

Не всяко домакинство има лукса да притежава сушилня, понякога няма място за такава, а понякога финансите не достигат за закупуване на такава. Единственото нещо, което можете да направите с прането си, е да го закачите на сушилника. Добре ли е обаче правите това на закрито? Ако го все пак действате по този начин – прочетете това. Това са най-големите опасности, които заплашват вас и дома ви от сушенето на дрехи вкъщи:

1. Влажност Ако сушите прането си на закрито, увеличавате влажността с около тридесет процента, според The ​​Asthma Society of Ireland. По-високата влажност може да увеличи шанса за развитие на токсични гъбички. „Влажната среда стимулира растежа на гъбички, които могат да отделят спори. Тези спори могат потенциално да причинят алергични реакции при хората”, казва говорителят на The Asthma Society.

2. Гъби и спори Тези гъбички и спорите, които отделят, често не се виждат с просто око. В резултат на това човек може внезапно да изпита тежки алергични реакции, без да знае причината. Не всеки ще пострада от подобни реакции, но хората с астма и тези, които са по-чувствителни към гъбички и спори, могат да получат обостряне на симптомите. Гъбичките също могат да имат отрицателен ефект върху кожата.

3. Алергични реакции Ако имате проблем с плесен къщи, може да усложните тези проблеми. В началото ще започнете да усещате и реакция на организма – може да изглеждат безобидни, като хрема, но в дългосрочен план могат да станат изключително сериозни. Ако имате симптоми, които не изчезват и които причиняват проблеми във вашето ежедневие, е разумно да посетите вашия лекар. Могат да възникнат следните симптоми: 1. Течащ нос 2. Кашлица 3. Кихане 4. Обриви 5. Главоболие 6. Умора

7. Дразнене в гърлото 8. Астма Решение Имате ли сушилня за дрехи или място навън, където да оставите прането да изсъхне? Уверете се, че използвате тези две опции колкото е възможно повече. Ако е необходимо да изсушите прането на закрито, направете това в помещение, което е добре проветриво. Например поставете стойката за пране в баня с отворени прозорци и включен вентилатор за извеждане на влажния въздух.

Източник: Струма