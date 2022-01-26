сряда, януари 26, 2022
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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

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Малки обяви – 26 януари

БОРБА БГ 46 Четения
  • ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 

ДВУСТАЕН, 2-ри етаж, южен, нов, “Д. Буйнозов“, 0895 269196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Колю Фичето”, 63 000 Е, 0895 269196. 120-1

ЕТАЖ от къща, 62 000 евро, 0895 269196. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, до „Лидл”, „Колю Фичето”, обзаведен, 0895 269196. 120-1

КЪЩА, самостоятелна, Горна Оряховица, 76 500 Е, 0895 269196. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, с панорама, „Картала“, 0895 269196. 120-1

ТРИСТАЕН с паркомясто и акт 16, ново строителство, 0887 225503. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, „Картала“, с акт 16, 0895 269196. 120-1

ТРИСТАЕН, „Търново Хилс”, с панорама, 0883 474205. 120-1

КЪЩА в Ново село, 46 500 лв., 0883 474205. 120-1

ДВУСТАЙНИ и тристайни в кв. „Колю Фичето“, на изгодни цени, 0885 838000. 120-1

КЪЩА в Дебелец, с гараж, 113 000 лв., 0886 656062. 120-1

ПАРЦЕЛ в Лясковец, 740 кв. м, 17 000 лв., 0895 269196. 120-1

ДВУСТАЕН в „Бузлуджа”, обзаведен, 60 кв., 49 500 Е, 0886 656062. 120-1

КЪЩА в Шилковци, 0889 123937. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, топцентър, 62 000 Е, 0895 269196. 120-1

НОВ тристаен, обзаведен, с акт 16, център, 68 000 Е, 0895 269196. 120-1

ДВУСТАЕН до парк „Дружба“, 3 етаж, 0886 656062. 120-1

КЪЩА, „Картала“, 0895 269196. 120-1

ПАРЦЕЛ в Дебелец, 2555 кв., 21 600 Е, 0895 269196. 120-1

ПАРЦЕЛ, Пчелище, 12 000 лв., 0883 474205. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, център, завършен, 0886 656062. 120-1

АПАРТАМЕНТ в центъра с три спални, нова сграда, 0883 474205. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен, двустаен, „Колю Фичето“, 74 кв. м, 0883 445705. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент до Спортна зала, 78 кв. м, 60 000 Е, 0885 838000. 120-1

КЪЩА в Петко Каравелово, 0889 123937. 120-1

ОТЛИЧНО обзаведено тристайно жилище в центъра, ново строителство, 0883 445705. 120-1

САМОСТОЯТЕЛНА къща до Катедралата, 64 000 Е, 0885 838000. 120-1

МЕЗОНЕТ в центъра, луксозно обзаведен, 152 кв. м, панорама, 0885 838000. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала”, 45 000 Е, 0895 269196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648269. 120-1

ДВУСТАЕН, „Слънчев дом”, 55 000 Е, 0895 269196. 120-1

ДВУСТАЕН в центъра, 45 000 Е, 0885 702122. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, „Колю Фичето“, за мебели, 55 000 Е, 0887 225503. 120-1

ЛУКСОЗНА къща в Пчелище, 0883 474205. 120-1

ТРИСТАЕН, юг, „Картала”, гледка към Царевец, 59 800 Е, 0885 838000. 120-1

ЕТАЖ от къща до „Царевец“, 53 000 Е, 0883 474205. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, до парк „Дружба“, 70 кв. м, 57 000 Е, 0885 838000. 120-1

НОВО жилище с една спалня до „Кауфланд”, 62 000 Е, 0883 445705. 120-1

СТРАХОТНА инвестиция, изгодна цена, двустаен, 70 000 лв., ново строителство, 0883 445705. 120-1

ЕТАЖ от къща с панорамна гледка, 62 000 Е, 0895 269196. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, „Бузлуджа“, 0889 123937. 120-1

ТРИСТАЕН, отремонтиран, „Бузлуджа“, 52 800 Е, 0885 838000. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, 55 000 Е, 0886 656062. 120-1

ТРИСТАЕН до стадиона, 115 кв. м, 135 000 Е, 0895 269196. 120-1

ТУХЛЕНА боксониера, юг, „Акация“, 27 700 Е, 0885 702122. 120-1

ПРОСТОРЕН двустаен апартамент, ново строителство, акт 16, 0885 838000. 120-1

ОФИС в „ГУМ център“, 8000 лв., 0886 656062. 120-1

ГАРСОНИЕРА в центъра, 36 000 Е, 0883 474205. 120-1

НОВО жилище с две спални, акт. 16, „Картала“, 62 000 Е, 0885 838000. 120-1

ПАРЦЕЛ в Арбанаси, 89 000 Е, 0883 474205. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656062. 120-1

НОВА къща в Драгижево, 0883 474205. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в центъра, с гараж, 0885 702122. 120-1

ЕТАЖ от къща до стадиона, 90 кв. м, 70 000 Е, 0887 225503. 120-1

НОВО жилище, южно, с две спални, готово за живеене, бул. „България“, 0885 838000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с панорамна гледка, 0889 123937. 120-1

НОВ тристаен апартамент, 84 кв. м, 65 000 Е, 0885 702122. 120-1

ТУХЛЕН, четиристаен, 112 кв. м, юг, 89 300 Е, 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, 69 кв. м, 50 000 Е, 0889 123937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН тристаен в „Бузлуджа“, 51 000 Е, 0886 656062. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123937. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, „Бузлуджа“, нов, 0886 656062. 120-1

КЪЩА в Арбанаси, двор 1000 кв., 160 000 Е, 0895 269196. 120-1

ТРИСТАЕН до „Практикер”, 55 000 Е, 0885 702122. 120-1

НОВО строителство, 3 спални, „Картала“, до „Бианко“, БДС, 0885 838000. 120-1

ГАРСОНИЕРА в кв. „Бузлуджа“, 0886 656062. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Слънчев дом“, с паркомясто, южен, 0886 656062. 120-1

ПРОМИШЛЕНО помещение на 10 км от В. Търново, РПЗ 684 кв. м, двор 1085 кв. м, 0883 445705. 120-1

ТРИЕТАЖНА масивна къща, „Гурко“, 105 000 Е, 0883 445705. 120-1

ГАРАЖ, широк център, 0887 031317. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент в „Колю Фичето“, 0889 123937. 120-1

ИЗГОДНИ къщи до 12 км от Велико Търново, 0886 656062. 120-1

ЖИЛИЩЕ с три спални на улица „Чумерна“, 0886 656062. 120-1

ГАРАЖ, широк център, 0887 031317. 120-1

КЪЩА с двор, Беляковец, 63 500 Е, 0887 225503. 120-1

НОВО строителство, „Бузлуджа“, 46 кв. м, 70 000 лв., 0885 838000. 120-1

НОВО жилище до Нова болница, 5 ет., 63 000 Е, 0885 838000. 120-1

ДВУСТАЕН, център, ново строителство, 46 000 Е, 0885 702122. 120-1

ПАРЦЕЛ в Присово, регулация, до асфалтов път, 22 000 Е, 0885 702122. 120-1

ОФИС, център, 8000 лв., изгодно, 0885 702122. 120-1

ПАРЦЕЛ за строителство, 285 кв. м, „Бузлуджа“, 0883 474205. 120-1

РЕНОВИРАНА къща, Козаревец, 50 700 Е, 0887 225503. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен тризонет, спокойна улица, 170 000 Е, 0883 445705. 120-1

ОТЛИЧНО, завършено жилище до мола, голяма дневна и две спални, 0885 838000. 120-1

КЪЩА в Арбанаси с двор 0886 656062. 120-1

ЕТАЖ от къща с двор, завършен, южен, център, 62 000 Е, 0887 225503. 120-1

ДВУСТАЕН, „Бузлуджа“, източен, обзаведен, 51 500 Е, 0885 702122. 120-1

ГАРАЖ, подземен, „Зона Б”, 9000 Е, 0887 225503. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, акт 16, 35 500 Е, 0886 656062. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, 57 000 Е, 0886 656062. 120-1

МАГАЗИН (офис) под пазара, 0886 656062. 120-1

ЛУКСОЗЕН мезонет в центъра, завършен, 0885 838000. 120-1

ГАРАЖ, „Акация“, 0887 031317. 120-1

ЗАВЪРШЕН тристаен, „Акация“, 86 кв. м, 77 500 Е, 0885 702122. 120-1

КЪЩИ и етажи от къщи в Лясковец, 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЙНИ и тристайни жилища ново строителство, „Колю Фичето“, добри цени, 0885 838000. 120-1

ГАРАЖ, широк център, 0887 031317. 120-1

ЖИЛИЩЕ с две спални до Спортна зала, 59 900 Е, 0885 838000. 120-1

ТРИСТАЕН с акт 16, „Картала“, нов, 0886 656062. 120-1

ГОТОВО за нанасяне жилище в широк център, 59 500 Е, 0885 702122. 120-1

ГАРСОНИЕРА, изгодна, 75 000 лв., 0885 702122. 120-1

ТОПЦЕНТЪР, завършено жилище, с две спални, 74 000 Е, 0885 838000. 120-1

ТУХЛЕН многостаен апартамент в „Акация“, 112 кв. м, 0885 702122. 120-1

ИЗГОДНА инвестиция, ателие в Присово, 31 700 Е, 0885 702122. 120-1

МНОГОСТАЕН, 101 кв. м, тухла, широк център, 0885 702122. 120-1

РЕНОВИРАНА къща в Присово, 150 кв. м, 110 000 Е, 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН и тристаен апартамент, „Зона Б”, 0883 474205. 120-1

ОБЗАВЕДЕНА къща, Обединение, с условия за живот, 32 000 лв., 0887 225503. 120-1

ЕТАЖ от къща, Горна Оряховица, 62 000 лв., 0887 225503. 120-1

ОФИС в топцентър, 50 кв. м, 35 000 Е, 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, център, 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, 70 000 Е, 0885 702122. 120-1

ПРОДАВАТ се парцели в Арбанаси, 0885 702122. 120-1

ПРОДАВАМ къща в село Леденик, 0886 656062. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент с гараж, център, 0886 656062. 120-1

ПАРЦЕЛ в село Велчево, 1100 кв. м, 0886 656062. 120-1

ГАРАЖ, „Бузлуджа“, 0887 031317. 120-1

МАГАЗИН в старата част за продажба, 0887 031317. 120-1

КЪЩА в село Бадевци, 0887 031317. 120-1

ПАРЦЕЛ в регулация в Дебелец, 0887 031317. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в кв. „Картала“, 55 000 евро, 0896 907991. 50-1

ДВУСТАЕН, уширен, кв. „Бузлуджа“, 95 000 лв., 0896 907991. 50-1

ДВУСТАЕН апартамент, 50 000 Е, 0896 907991. 50-1

ОБЗАВЕДЕНА боксониера в кв.“Акация“, 53 000 лв., 0888 798 783. 50-1

ТУХЛЕН тристаен апартамент, 46 300 евро, 0888 798 783. 50-1

ДВЕ спални, хол, трапезария и кухненски бокс, център, 69 500 евро, 0888 798783. 50-1

ДВУЕТАЖНА къща с гараж в с. Поликраище, 15 000 лв., 0884 796221. 50-1

КЪЩА с двор в с. Джулюница, 15 000 лв., 0884 796221. 50-1

ЕДНОЕТАЖНА тухлена къща с ПВЦ дограма, 53 000 лв., 0885 168782. 50-1

КЪЩА в гр. Долна Оряховица, 24 000 лв., 0886 861777. 50-1

„МИЛЕНА-М“недвижими имоти, 062/606 620, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 55-26

ГОРА за сеч със земята, 0878 221 658. 10-9

АПАРТАМЕНТ, В. Търново, от собственик, 0899 359 767.

ДВОР с постройки в Първомайци, 0889 440 111.

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, 100 м2, център, „Марно поле“, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТ, ул. „Мармарлийска“ с 2 спални, 62 000 Е, за ремонт, 0896 840 710. 3-1

МНОГОСТАЕН с гараж, кв. „Бузлуджа“, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТИ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТИ, ново строителство, на ул. „Буйнозов“, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. „България“, 0896 840 710. 3-1

ДВУСТАЕН, обзаведен апартамент, ново строителство, 0898 568 560. 3-1

ЕТАЖ от къща с гараж в района на стадион „Ивайло“, 0896 840710. 3-1

КЪЩА в село Първомайци, 0898 568560. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални до парк „Дружба“, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, 60 000 Е до стадиона, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ, 72 м2, стадиона, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТ с една спалня, „Зона Б“, 34 900 Е, 0899 921 394. 3-1

ТРИСТАЕН апартамент на 4-ти етаж, ново строителство, 59 500 Е, 0898 568 560. 3-1

КЪЩА в Дебелец, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТ до ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, 67 000 евро, 0896 840 710. 3-1

КЪЩА с гараж до театъра, 0896 840 710. 3-1

ПАРЦЕЛ, 1300 м2, със стара къща, 5500 лв., 0899 921 394. 3-1

МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-1

С АКТ 14 – тристайни апартаменти, магазини ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 650 евро/м2, 0897 964 343. 3-1

ПАРЦЕЛ, 830 м2, „Зона Б”, 9500 евро, 0899 921 394. 3-1

АПАРТАМЕНТИ с две спални, в строеж с акт 14, кв. „Картала“, от 650 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-1

АПАРТАМЕНТ, спалня, хол, кухня, широк център, 49 000 Е, 0894 678 686. 3-1

АПАРТАМЕНТ – спалня, хол и кухня, над Нова болница, 0894 678 686. 3-1

АПАРТАМЕНТ до парк „Марно поле“, две спални, хол, кухня, две тераси, 77 000 Е, 0894 678 686. 3-1

ГАРАЖ на ул. “Сергей Румянцев“, 16 кв. м, 10 250 Е, 0894 678 686. 3-1

ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-1

НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-1

ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-1

КЪЩА в кв. „Асенов“, 0899 921 394. 3-1

БОКСОНИЕРА, „Картала“, 23 000 Е, 0899 921 394. 3-1

  • ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

БАГАЖНИК за автомобил Modula case system, употребяван, в добро състояние. Височина: 45, дължина: 130, ширина: 75. Цена – 280 лв., 0883 357 116. 30-24

ЗИМНИ гуми, 185/65/14, много запазени, 0889 555 282. 20-11

  • ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

 

ДВА БРОЯ електрически инвалидни колички в добро състояние. Първата е с два акумулатора, единият е за смяна, със зарядно. Цена 900 лв. Втората е с две нови батерии. Цена 1100 лв., 00359 876 502 100.

ПЕЛЕТИ 700 лв. на тон, 0889 989 789.

 

 

  • КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВАМ, тухлено жилище, 0895 269 196. 120-1

ТЪРСЯ тухлен апартамент, може и за ремонт, във В. Търново, 0886 656062. 120-1

ТЪРСЯ, апартамент до Нова болница, 0883 474205. 120-1

КУПУВАМ къща с условия на живот до 20 км от В. Търново, 0886 656062. 120-1

ИЗКУПУВАМЕ земеделска земя, ниви в цялата страна, включително неделени имоти. Изготвяме документи. Телефони за връзка: 0887 874 442, 0876 748 820. 21-9

АГЕНЦИЯ “Сентчъри Хоумс” търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт: 062/65 21 21. 3-1

  • КУПУВА АВТОМОБИЛИ

КУПУВА коли за скрап от място, 08888 62 75 86. 63-12

  • КУПУВА СТОКИ

ИЗКУПУВАНЕ на желязо от място, 0889 982 704. 13-4

  • ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

 

КЪЩА под наем в Саласука, 0889 123937. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, център, интернет и телевизия, 0887 225503. 120-1

ТРИСТАЕН, широк център, 350 лв., 0885 702122. 120-1

БОКСОНИЕРА с климатик, център, 200 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 600 лв., 0887 031317. 120-1

ДВУСТАЕН, луксозен апартамент, 0889 123937. 120-1

БОКСОНИЕРА, нова, 0889 123937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, изгоден, 340 лв., 0889 123937. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, център, 430 лв., 0887 031317. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, „Колю Фичето“, 450 лв., 0889 123937. 120-1

ДВУСТАЕН, чисто нов, до „Лидл“, 0889 123937. 120-1

ЛУКС, тристаен, топцентър, 0889 123937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, позволени са домашни любимци, 0889 123937. 120-1

НОВ апартамент до парк „Дружба“, 0889 123937. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, „Акация“, 350 лв., 0887 031317. 120-1

СЛЪНЧЕВ двустаен апартамент до „Практикер” 0889 123937. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща в село Самоводене, 700 лв., 0885 702122. 120-1

ИЗГОДНО жилище под наем, 0889 123937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123937. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, обзаведен, 500 лв., 0887 031317. 120-1

НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топцентър, 270 лв., 0889 123937. 120-1

БОКСОНИЕРА с тераса до „Практикер”, 0887 225503. 120-1

ДВУСТАЕН, с възможност за домашен любимец, 0887 031317. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, до стадиона, 400 лв., 0887 031317. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, с двор, 450 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, 400 лв., 0887 031317. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, 450 лв., 0887 031317. 120-1

ТРИСТАЕН, „Бузлуджа“, 400 лв., 0887 031317. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, до данъчното, 0887 225503. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, до ГУМ, 0887 225503. 120-1

ТРИСТАЕН, южен, до парк „Картала”, 0887 225503. 120-1

ДВУСТАЕН, панорама, „Картала“, 0887 225503. 120-1

ДВУСТАЕН, отличен, с домашен любимец, 0887 225503. 120-1

КЪЩА в село Леденик, 700 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Акация“, ново строителство и обзавеждане, 0887 031317. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, център, 480 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 450 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН в „Акация“, 300 лв, юг, 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН с двор на центъра, 80 кв, 310 лв., 0885 702122. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, 300 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702122. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, широк център, 440 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, на бул. „България“, 450 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, 300 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 380 лв., 0885 702122. 120-1

БОКСОНИЕРА в широк център, 200 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Колю Фичето“, с домашни любимци, 0887 225503. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 250 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, саниран, до бул. „България“, 450 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Акация“, 120 кв. м, 500 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, с двор, на центъра, 340 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, до 5-и корпус, 400 лв., 0887 225503. 120-1

ЧИСТО нов, двустаен, „Картала“, 400 лв., 0887 225503. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера до Ректората, 250 лв., 0885 702122. 120-1

БОКСОНИЕРА до Царевец, чисто нова, 0887 225503. 120-1

ТРИ спални, хол, кухня, бул. „България“, 400 лв., 0887 225503. 120-1

ТРИСТАЕН до „Лидл“ в „Колю Фичето“, 300 лв., 0885 702122. 120-1

СВЕТЪЛ, тристаен в „Колю Фичето“, 500 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН на ул. „Освобождение“, с интернет и телевизия, 0885 702122. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, широк център, 290 лв., 0885 702122. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, нов, до бул.„България“, 400 лв., 0885 702122. 120-1

ПЕРФЕКТНА локация, многостаен апартамент в центъра, 600 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, тухла, 380 лв., 0885 702122. 120-1

НОВ двустаен до „Кауфланд“, с панорамна тераса, 450 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН с климатик, ново строителство, 350 лв., 0885 702122. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕН, двустаен, с панорама, „Акация“, 380 лв., 0885 702122. 120-1

СТАЯ със санитарен възел и антре, център, 220 лв., 0887 225503. 120-1

ТРИСТАЕН, южен, до парк „Дружба“, 0887 225503. 120-1

ТРИСТАЕН до автогара „Юг“, тухла, 350 лв., 0885 702122. 120-1

ЕТАЖ от къща в „Акация“, 115 кв. м, 350 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН с интернет и телевизия, „Акация“, 0885 702122. 120-1

ЮЖНА гарсониера до „Лидл“, 280 лв. 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН на бул. „България“, 400 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН до „Лидл“ в „Колю Фичето“, 300 лв., 0885 702122. 120-1

СВЕТЪЛ, тристаен в „Колю Фичето“, 500 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН на ул. „Освобождение“, с интернет и телевизия, 0885 702122. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, широк център, 290 лв., 0885 702122. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, нов, до бул. „България“, 400 лв., 0885 702122. 120-1

ПЕРФЕКТНА локация, многостаен апартамент в центъра, 600 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, тухла, 380 лв., 0885 702122. 120-1

НОВ двустаен до „Кауфланд“, с панорамна тераса, 450 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН с климатик, ново строителство, 350 лв., 0885 702122. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕН, двустаен, с панорама, „Акация“, 380 лв., 0885 702122. 120-1

БОКСОНИЕРА, център, 220 лв., 0887 225503. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, до кафе „Елена“, 0887 225503. 120-1

ТРИСТАЕН до автогара „Юг“, тухла, 350 лв., 0885 702122. 120-1

ЕТАЖ от къща в „Акация“, 115 кв., 350 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН на бул. „България“, 400 лв., 0885 702122. 120-1

ЮЖНА гарсониера до „Лидл“, 280 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН с интернет и телевизия, „Акация“, 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, лукс, идеален център, 0887 031317. 120-1

ДВУСТАЕН, бул. „България“, 0887 031317. 120-1

ГАРСОНИЕРА, „Бузлуджа“, 330 лв., 0887 031317.

ГАРСОНИЕРА, „Акация“, 220 лв., 0887 031317. 120-1

ДВУСТАЕН, “Картала”, 400 лв., 0887 031317. 120-1

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, В. Търново, идеален център, панорама, 0879 548 092. post.

САМОСТОЯТЕЛНА таванска гарсониера, 170 лв., 0885 521 443.

АПАРТАМЕНТ с две спални, напълно обзаведен, ново строителство, 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, ул. “Яворов“, 0896 840 710. 3-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, кв. “К. Фичето”, 550 лв., 0898 568 560. 3-1

АПАРТАМЕНТ с две спални, ул. „Краков“, отопление с камина на дърва, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ на бул. “Н. Габровски“, 300 лв., 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ, спалня, хол и кухня, ул. „Зеленка“, 0894 678 686. 3-1

ДВУСТАЕН апартамент на ул. „Зеленка“, 0894 678 686. 3-1

ПРОСТОРЕН, двустаен, под КАТ, 0894 678 686. 3-1

АПАРТАМЕНТ под наем с две спални, ТЕЦ, ул. „Полтава“, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ под наем ул. „Поп Харитон“, 0896 840 710. 3-1

АПАРТАМЕНТ под наем до парк „Марно поле“, газ, 500 лв., 0896 840 710. 3-1

ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/547 566. 3-1

ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-1

  • ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

 

ОФИС в центъра, обзаведен, изгодно, 0889 123937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474205. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123937. 120-1

ОФИС, ниво тротоар, „Картала“, 20 кв., 150 лв., 0885 702122. 120-1

МАГАЗИНИ с лице към главна улица, 250 лв., 0885 702122. 120-1

МАГАЗИН в „Колю Фичето“ с климатик, санитарен възел, 740 лв. 0885 702122. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв., 0889 123937. 120-1

МАГАЗИН под наем,115 кв. м, център, 0889 123937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123937. 120-1

МАГАЗИН, 55 кв., големи витрини, на пресечка от два главни булеварда, 600 лв., 0889 123937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв. м, 0889 123937. 120-1

МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474205. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ, бул. „България“, 650 лв., 0889 123937. 120-1

МАГАЗИН (офис), бул. „Габровски“, 50 кв. м, с климатик, 350 лв., 0887 225503. 120-1

МАГАЗИН, 250 кв. м, „Зона Б”, 0887 225503. 120-1

ОФИС, 100 кв. м, „“Колю Фичето“, 0887 225503. 120-1

МАГАЗИН, 100 кв. м, „Колю Фичето“, 0887 225503. 120-1

ОФИС южен с тераса, до „Уникредит”, 250 лв., 0887 225503. 120-1

МАГАЗИН с лице на две улици, „Колю Фичето“, 0887 225503. 120-1

ОФИС на главна улица, с климатик, 220 кв. м, 1200 лв., 0885 702122. 120-1

ОФИС с ролетна врата в топцентър, 400 лв., 0885 702122. 120-1

ЪГЛОВ магазин на главната улица в центъра, 400 лв, 0885 702122. 120-1

РЕМОНТИРАН магазин на главен път с климатик, 600 лв., 0885 702122. 120-1

ТЪРГОВСКО помещение, „Акация“, 150 лв., 0887 031317. 120-1

МАГАЗИН в старата част под наем, 0887 031317. 120-1

МАЛЪК магазин до заведение „Камбаната“, 0888 419 595.

МАГАЗИН, ул. „Плиска“, 250 лв., 0896 840 710. 3-1

ОФИС в близост до автогара „Юг“, 280 лв., 0894 678 686. 3-1

ОФИС на ул. „Възрожденска“, 400 лв., 0894 678 686. 3-1

МАГАЗИН на ул. „Н. Габровски“, 600 лв., 0898 568 560. 3-1

СКЛАД след ремонт, ул. “Магистрална“, 420 м2, 0899 921 394. 3-1

  • ПОД НАЕМ ДРУГИ

ДВОЕН гараж, ул. “Север“ 7, 0885 345 000. 10-10

  • ТРАНСПОРТ

 

ТРАНСПОРТ бус, 3.5 т, цена по споразумение, 0877 709 011. 50-14

ХАМАЛИ, 0876 102 600. 10-9

ТРАНСПОРТ, почистване на жилища, мазета и други, 0889 982 704. 13-4

  • ЗА ДОМА

ХАМАЛИ, транспорт, почистване на жилища, мазета и др., 0886 644 258. 21-21

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-957

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-387

РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-213

СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-882

ОТПУШВАНЕ на канали и септични ями, 0885 430 483. 300-107

ТОТАЛНИ ремонти до ключ, 0897 923 258. 250-244

ЦИКЛЕНЕ, лакиране, 0888 897 945. 2500-108

ВиК – откриване на течове, 0878 846 490. 2000-570

ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 330-301

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 100-40

ЦИКЛЯ, лакирам, 0888 225 344. 120-51

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 04 04 71. 55-34

ГИПСОКАРТОН, шпакловка, боя, ламинат, плочки, 0888 197 598. 21-18

ПРОФЕСИОНАЛНО подрязване на овошни и лозови масиви, 0884 99 27 07. 45-16

ФАЯНС, теракот, гранитогрес, гипсокартон, 0885 538 480. 21-16

ШПАКЛОВКА, боядисване и обръщане на прозорци, 0886 724 568. 30-16

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 381 986. 100-15

КЪРТИ,извозва, почистващи и хамалски услуги, 0886 589 642. 21-13

ВСЯКАКВИ строителни дейности, 0876 860 174. 21-13

ФЕКАЛКА – чисти ями, 0884 319 852. 25-11

РЕМОНТ на стари и направа на нови покриви, саниране, 0882 279 749. 21-8

ВЪТРЕШНИ ремонти, 0888 863 001. 21-8

КОМИНИ – машинно, 0896 658 774. 21-6

ВЪТРЕШНИ довършителни услуги и ремонти, 0899 108 931. 21-7

РЯЗАНЕ на опасни клони и дървета, 0882 884 682. 5-5

ИЗВЪРШВАНЕ на всякакви строителни дейности, 0889 982 704. 13-4

ПОЧИСТВАНЕ на подпокривни гълъбарници, 0889 982 704. 13-4

СТРОИТЕЛСТВО и ремонти, 0886 589 642. 21-4

ЕЛЕКТРОТЕХНИК – промишлена и битова техника, 0896 105 425. 21-4

 

  • ВЕЧЕН ЖИВОТ

ПОГРЕБАЛНА агенция „Васил Галев“. Денонощно организира всичко за погребения и кремация, 0888 352 857. 50-13

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-71

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com. 100-71

„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ“ ЕООД предлага траурни услуги и стоки без почивен ден, www.obredni-deinosti.com, 062/621 735, 0878 690 646, 0888 690 645.

 

  • ПРЕВОДИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 21-15

„МИЛЕНА-М“ – преводи, легализации, www.milena-m.com, 0899 939 850, 0898 557 072, 062/606 620. 55-26

 

  • ТРУДОВА БОРСА

 

„АЛЕКС ОК“ набира шофьори на автобуси, 0897 01 16 16.

ТРАНСПОРТНА фирма търси шофьори на автобуси, 0897 011 616.

СТРОИТЕЛНА борса „Атлас“ ЕООД търси: служител – управление на автомобил, работа с компютър, 0896 775 757.

ТЪРСИМ жена за гледане на възрастна жена до Езикова гимназия, 0888 522 337, 0886 538 387. 21-17

ШИЯ пердета надомно, 0889 72 11 24. 10-3

ДОМ за възрастни хора – с. Драгижево, търси да назначи: болногледачи, санитари, готвач, помошник кухня. За предпочитане са кандидати от Г. Оряховица, Лясковец, Златарица, В. Търново. За повече информация: тел. 0899 925 455 – г-жа Сапунова. 7-2

ТЪРСИ да назначи общ работник на постоянен трудов договор, 0899 816 342. 20-2

 

  • РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-5

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Малки обяви – 6 ноември, сряда

БОРБА БГ 385 Четения

Вашите онлайн обяви на 23 април, петък

БОРБА БГ 209 Четения

Вашите онлайн обяви на 12 април, понеделник

БОРБА БГ 215 Четения

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