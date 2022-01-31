168 години от рождението на Стефан Стамболов бяха отбелязани във Велико Търново. Заради противоепидемичните мерки военен ритуал нямаше, а пред паметника бяха поставени часови.

Стефан Стамболов управлява България в периода 1887 – 1894 година. В кръщелното свидетелство датата на рождението му е 30 януари 1854 година. Оригиналният документ се съхранява в БАН, а копие от него се пази и в Регионалния исторически музей във Велико Търново.

Сн. Ростислав ГРЪНЧАРОВ