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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

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168 години от рождението на Стефан Стамболов бяха отбелязани във Велико Търново

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168 години от рождението на Стефан Стамболов бяха отбелязани във Велико Търново. Заради противоепидемичните мерки военен ритуал нямаше, а пред паметника бяха поставени часови.

Стефан Стамболов управлява България в периода 1887 – 1894 година. В кръщелното свидетелство датата на рождението му е 30 януари 1854 година. Оригиналният документ се съхранява в БАН, а копие от него се пази и в Регионалния исторически музей във Велико Търново.

Сн. Ростислав ГРЪНЧАРОВ

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