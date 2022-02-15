Малки обяви – 15 февруари

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ТРИСТАЕН апартамент в кв. „Картала“, 55 000 евро, 0896 907991. 50-1

ДВУСТАЕН, уширен, кв. „Бузлуджа“, 95 000 лв., 0896 907991. 50-1

ДВУСТАЕН апартамент, 50 000 Е, 0896 907991. 50-1

ОБЗАВЕДЕНА боксониера в кв. „Акация“, 53 000 лв., 0888 798 783. 50-1

ТУХЛЕН тристаен апартамент, 46 300 евро, 0888 798 783. 50-1

ДВУСТАЕН апартамент, ново строителство, кв. „Акация“, 44 900 евро, 0896 90 79 91. 50-1

ДВУЕТАЖНА къща с гараж в с. Поликраище, 15 000 лв., 0884 796221. 50-1

КЪЩА с двор в с. Джулюница, 15 000 лв., 0884 796 221. 50-1

ЕДНОЕТАЖНА тухлена къща с ПВЦ дограма, 53 000 лв., 0885 168782. 50-1

КЪЩА в гр. Долна Оряховица, 24 000 лв., 0886 861777. 50-1

„МИЛЕНА-М“ – недвижими имоти, 062/606 620, www.milenam.portalre.net, www.milena-m.com, 0899 939 850. 55-40

ДВУСТАЕН, 2 етаж, южен, нов, “Д. Буйнозов“, 0895 269196. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, „Колю Фичето”, 63 000 Е, 0895 269196. 120-1

ЕТАЖ от къща, 62 000 евро, 0895 269196. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, до „Лидл”, „Колю Фичето“, обзаведен, 0895 269196. 120-1

КЪЩА, самостоятелна, Горна Оряховица, 76 500 Е, 0895 269196. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, с панорама, „Картала“, 0895 269196. 120-1

ТРИСТАЕН обаведен, „Картала”, 0887 225503. 120-1

ТРИСТАЕН, нов, „Картала“, с акт 16, 0895 269196. 120-1

МАГАЗИН, бул. „Габровски”, с наематели, 110 000 лв., 0883 474205. 120-1

ТРИСТАЕН, тухлен, „Бузлуджа”, 0883 474205. 120-1

ДВУСТАЙНИ и тристайни в кв. „Колю Фичето“, на изгодни цени, 0885 838000. 120-1

КЪЩА в Дебелец, с гараж, 113 000 лв., 0886 656062. 120-1

ПАРЦЕЛ в Лясковец, 740 кв. м, 17 000 лв., 0895 269196. 120-1

ДВУСТАЕН в „Бузлуджа”, обзаведен, 60 кв., 49 500 Е, 0886 656062. 120-1

КЪЩА в Шилковци, 0889 123937. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, топцентър, 62 000 Е, 0895 269196. 120-1

НОВ тристаен, обзаведен, с акт 16, център, 68 000 Е, 0895 269196. 120-1

ДВУСТАЕН до парк „Дружба“, 3 етаж, 0886 656062. 120-1

КЪЩА, „Картала“, 0895 269196. 120-1

ПАРЦЕЛ в Дебелец – 2555 кв., 21 600 Е, 0895 269196. 120-1

ПАРЦЕЛ, Пчелище, 12 000 лв.,0883 474205. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, център, завършен, 0886 656062. 120-1

АПАРТАМЕНТ в центъра с три спални, нова сграда, 0883 474205. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен, двустаен, „Колю Фичето“, 74 кв. м, 0883 445705. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент до Спортна зала, 78 кв. м, 60 000 Е, 0885 838000. 120-1

КЪЩА в Петко Каравелово, 0889 123937. 120-1

ОТЛИЧНО обзаведено тристайно жилище в центъра, ново строителство, 0883 445705. 120-1

САМОСТОЯТЕЛНА къща до Катедралата, 64 000 Е, 0885 838000. 120-1

МЕЗОНЕТ в центъра, луксозно обзаведен, 152 кв. м, панорама, 0885 838000. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала”, 45 000 Е, 0895 269196. 120-1

ДВУСТАЕН, новообзаведен, ул. „Полтава” 7, над гаражите, 80 000 лв., 0887 648269. 120-1

ДВУСТАЕН, „Слънчев дом”, 55 000 Е, 0895 269196. 120-1

ДВУСТАЕН в центъра, 45 000 Е, 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, 0887 225503. 120-1

ЛУКСОЗНА къща в Пчелище, 0883 474205. 120-1

ТРИСТАЕН, юг, „Картала”, гледка към Царевец, 59 800 Е, 0885 838000. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, център, 0883 474205. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство до парк „Дружба“, 70 кв. м, 57 000 Е, 0885 838000. 120-1

НОВО жилище с една спалня до „Кауфланд”, 62 000 Е, 0883 445705. 120-1

СТРАХОТНА инвестиция, таванска боксониера, 45 000 лв., , 0883 445705. 120-1

ЕТАЖ от къща с панорамна гледка, 62 000 Е, 0895 269196. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, „Бузлуджа“, 0889 123937. 120-1

ТРИСТАЕН, отремонтиран, „Бузлуджа“, 52 800 Е, 0885 838000. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, 55 000 Е, 0886 656062. 120-1

ТРИСТАЕН до стадиона, 115 кв. м, 135 000 Е , 0895 269196. 120-1

ТУХЛЕНА боксониера, юг, „Акация“, 27 700 Е, 0885 702122. 120-1

ПРОСТОРЕН двустаен апартамент, ново строителство, акт 16, 0885 838000. 120-1

ОФИС в „ГУМ център“, 8000 лв., 0886 656062. 120-1

ГАРСОНИЕРА в центъра, 36 000 Е, 0883 474205. 120-1

НОВО жилище с две спални, акт. 16, „Картала“, 62 000 Е, 0885 838000. 120-1

ПАРЦЕЛ в Арбанаси, 89 000 Е, 0883 474205. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 67 кв. м, ет. 2, 57 000 лв., 0886 656062. 120-1

НОВА къща в Драгижево, 0883 474205. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент в център с гараж, 0885 702122. 120-1

МЕЗОНЕТ, панорамен, център, 0887 225503. 120-1

НОВО жилище, южно, с две спални, готово за живеене, бул. „България“, 0885 838000. 120-1

ТРИСТАЕН апартамент с панорамна гледка, 0889 123937. 120-1

НОВ ТРИСТАЕН апартамент, 84 кв.м, 65 000 Е, 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, център, 66 000 Е, 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, 69 кв.м, 50 000 Е, 0889 123937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН, „Зона Б”, 3 етаж, 86 000 лв., 0886 656062. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, юг, ново строителство, 44 500 Е, 0889 123937. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, „Бузлуджа“, нов, 0886 656062. 120-1

КЪЩА в Арбанаси, двор 1000 кв., 160 000 Е, 0895 269196. 120-1

ТРИСТАЕН до „Практикер”, 55 000 Е , 0885 702122. 120-1

НОВО строителство, 3 спални, „Картала“, до „Бианко“, БДС, 0885 838000. 120-1

ГАРСОНИЕРА в кв. „Бузлуджа“ , 0886 656062. 120-1

ДВУСТАЕН, нов блок, „Картала“, 64 кв., юг, 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Слънчев дом“, с паркомясто, южен, 0886 656062. 120-1

ПРОМИШЛЕНО помещение на 10 км от Велико Търново, РЗП 684 кв. м, двор 1085 кв. м, 0883 445705. 120-1

ТРИЕТАЖНА масивна къща, „Гурко“, 105 000 Е, 0883 445705. 120-1

ГАРАЖ, широк център, 0887 031317. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент в „Колю Фичето“, 0889 123937. 120-1

ИЗГОДНИ къщи до 12 км от Велико Търново, 0886 656062. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, с гледка, 2 етаж, 0886 656062. 120-1

ГАРАЖ, широк център, 0887 031317. 120-1

ТРИСТАЕН, панел в Горна Оряховица, с подобрения, 0887 225503. 120-1

НОВО строителство, „Бузлуджа“, 46 кв.м, 70 000 лв., 0885 838000. 120-1

НОВО жилище до Нова болница, 5 ет., 63 000 Е, 0885 838000. 120-1

ДВУСТАЕН, център, ново строителство, 48 000 Е, 0885 702122. 120-1

ПАРЦЕЛ в Присово, регулация, до асфалтов път, 22 000 Е, 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЙНО жилище, до парк, тухла, 100 кв., 82 500 Е, 0885 702122. 120-1

ПАРЦЕЛ за строителство, 285 кв. м, „Бузлуджа“, 0883 474205. 120-1

ЗАВЪРШЕНА къща, под Арбанашко бърдо, 0887 225503. 120-1

ЛУКСОЗНО обзаведен тризонет, спокойна улица, 170 000 Е, 0883 445705. 120-1

ОТЛИЧНО, завършено жилище до мола, голяма дневна и две спални, 0885 838000. 120-1

КЪЩА в Арбанаси, с двор 0886 656062. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща до „Детски кът”, Горна Оряховица, 0887 225503. 120-1

ДВУСТАЕН, „Бузлуджа“, източен, обзаведен, 51 500 Е. 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, с газ и паркомясто, 97 кв., 0887 225503. 120-1

ЕТАЖ от къща в „Акация”, 3 спални, 0886 656062. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, 57 000 Е, 0886 656062. 120-1

МАГАЗИН/ОФИС под пазара, 0886 656062. 120-1

ЛУКСОЗЕН мезонет в центъра, завършен, 0885 838000. 120-1

ГАРАЖ, „Акация“, 0887 031317. 120-1

ЗАВЪРШЕН тристаен, „Акация“, 86 кв.м, 77 500 Е, 0885 702122. 120-1

ТУХЛЕН, двустаен, „Бузлуджа”, 49 500 Е, 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЙНИ и тристайни жилища ново строителство, „Колю Фичето“, добри цени, 0885 838000. 120-1

ТРИСТАЕН, топцентър, 90 кв., 72 000 Е, 0885 702122. 120-1

ЖИЛИЩЕ с две спални до Спортна зала, 59 900 Е, 0885 838000. 120-1

ТРИСТАЕН, 60 000 Е, нов, 0886 656062. 120-1

ГОТОВО за нанасяне жилище в широк център, 59 500 Е, 0885 702122. 120-1

ИЗГОДЕН, тристаен, междинен етаж, юг, 60 000 Е, 0885 702122. 120-1

ТОПЦЕНТЪР, завършено жилище, с две спални, 74 000 Е, 0885 838000. 120-1

ТУХЛЕН многостаен апартамент в „Акация“, 112 кв. м, 0885 702122. 120-1

ИЗГОДНА инвестиция – ателие в Присово, 31 700 Е, 0885 702122. 120-1

МНОГОСТАЕН, 101 кв. м, тухла, широк център, 0885 702122. 120-1

РЕНОВИРАНА къща в Присово, 150 кв. м, 110 000 Е, 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН и тристаен апартамент, „Зона Б”, 0883 474205. 120-1

ОБЗАВЕДЕН етаж в център, 56 700 Е, 0887 225503. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, „Колю Фичето”, 0887 225503. 120-1

ОФИС в топцентър, 50 кв.м, 35 000 Е, 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, център, 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, обзаведен, 70 000 Е, 0885 702122. 120-1

ПРОДАВАТ се парцели в Арбанаси, 0885 702122. 120-1

ПРОДАВАМ къща в село Леденик, 0886 656062. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент с гараж, център, 0886 656062. 120-1

ПАРЦЕЛ в село Велчево, 1100 кв.м, 0886 656062. 120-1

ГАРАЖ, „Бузлуджа“ , 0887 031317. 120-1

МАГАЗИН в старата част, за продажба, 0887 031317. 120-1

КЪЩА в село Бадевци, 0887 031317. 120-1

ПАРЦЕЛ в регулация в Дебелец, 0887 031317. 120-1

ОФИС с наематели, бул. България, 0887 225503. 120-1

КЪЩА с двор, 1000 кв., Беляковец, 126 000 лв., 0887 225503. 120-1

ТРИСТАЕН, с гараж, център, 0887 225503. 120-1

ГАРСОНИЕРА, „Бузлуджа”, изгодна, 75 000 лв., 0885 702122. 120-1

ЕТАЖ от къща до Царевец, 80 кв., 100 кв. двор, 53 000 Е, 0885 702122. 120-1

ПРОДАВАМ къща, нова, Асенова махала, 0878 273 509. 21-9

ЧЕТИРИСТАЕН апартамент до парк „Дружба“, ново строителство, от собственик, 0882 855 859. 21-9

ДВОРНО място с. Пчелище, 0885 345 000. 10-9

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, 100 м2, център, „Марно поле“, 0899 921 394. 3-3

АПАРТАМЕНТ на разсрочено плащане, 0898 568 560. 3-3

АПАРТАМЕНТИ, ново строителство, на ул. „Буйнозов“, 0898 568 560. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални, бул. „България“, 0896 840 710. 3-3

ДВУСТАЕН, обзаведен апартамент, ново строителство, 0898 568 560. 3-3

ЕТАЖ от къща с гараж в района на стадион „Ивайло“, 0896 840710. 3-3

КЪЩА в село Първомайци, 0898 568560. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални до парк „Дружба“, 0896 840 710. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални, 60 000 Е до стадиона, 0898 568 560. 3-3

АПАРТАМЕНТ, 72 м2, обзаведен, стадиона, 0899 921 394. 3-3

АПАРТАМЕНТ с една спалня, „Зона Б“, 34 900 Е, 0899 921 394. 3-3

ТРИСТАЕН апартамент на 4-ти етаж, ново строителство, 59 500 Е, 0898 568 560. 3-3

КЪЩА в Дебелец, 0899 921 394. 3-3

АПАРТАМЕНТ до ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, 67 000 евро, 0896 840 710. 3-3

КЪЩА с гараж до театъра, 0896 840 710. 3-3

ПАРЦЕЛ, 1300 м2, със стара къща, 5500 лв., 0899 921 394. 3-3

МАСИВНА къща на 18 км от гр. Велико Търново, 0898 568 560. 3-3

С АКТ 14 – тристайни апартаменти, магазини ново строителство, ул. „Буйнозов“, от 650 евро/м2, 0897 964 343. 3-3

ПАРЦЕЛ УПИ в с. Пушево, 1200 кв. м, 0899 921 394. 3-3

АПАРТАМЕНТИ с две спални, в строеж с акт 14, кв. „Картала“, от 650 евро/кв. м, 0897 964 343. 3-3

АПАРТАМЕНТ 100 кв.м, до стадиона, 75 000 Е, 0894 678 686. 3-3

АПАРТАМЕНТ в Г. Оряховица, две спални, 50 000 Е, 0894 678 686. 3-3

АПАРТАМЕНТ в център, три спални, хол, кухня, две бани с тоалетни, 79 500 Е, 0894 678 686. 3-3

ОТЛИЧНА инвестиция от строител, новостроящи се апартаменти в сграда на „Картала“, 0897 964 343. 3-3

НА РАЗСРОЧЕНО плащане апартаменти, магазини, ново строителство, ул. „Буйнозов“, 0897 964 343. 3-3

ЗАВЪРШЕНА надстройка с гараж, акт 16, 0897 964 729. 3-3

КЪЩА в кв. „Асенов“, 0899 921 394. 3-3

БОКСОНИЕРА, „Картала“, 23 000 Е, 0899 921 394. 3-3

АПАРТАМЕНТ на ул. „Ниш“, три помещения, 49 000 Е, 0899 921 394. 3-3

ЖИЛИЩЕ, В. Търново, от собственик, 0899 359 767.

ПРОДАВА АВТОМОБИЛИ, АВТОЧАСТИ

БАГАЖНИК за автомобил Modula case system, употребяван, в добро състояние. Височина: 45, дължина: 130, ширина: 75. Цена – 270 лв., 0876 502 100. 30-8

ЗИМНИ гуми, 185/65/14, много запазени, 0889 555 282. 20-5

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА – нарязани, нацепени, безплатен транспорт, 0887 424 137. 42-8

ПРОДАЖБА на дърва, нарязани, нацепени, дървен материал, пелети и екобрикети, 0882 020 181, 062/ 522 262. 21-13

ДЪРВА, 0877 655 155. 42-8

МУЗИКАЛНИ инструменти – нови и втора употреба, 0885 467 529. 20-4

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

ПШЕНИЦА и прасета – малки и големи, 0888 994 472. 5-2

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУПУВАМ тухлено жилище, 0895 269196. 120-1

ТЪРСЯ тухлен апартамент, може и за ремонт, във В. Търново, 0886 656062. 120-1

ТЪРСЯ апартамент до Нова болница, 0883 474205. 120-1

КУПУВАМ къща с условия на живот до 20 км от Велико Търново, 0886 656062. 120-1

АГЕНЦИЯ “Сентчъри Хоумс” търси имоти за свои клиенти, тел. за контакт: 062/65 21 21. 3-3

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

КУПУВА коли за скрап от място, 08888 62 75 86. 63-26

АВТОМОРГА в с. Шемшево изкупува и бракува автомобили, 0887 812 045. 100-12

ИЗКУПУВАМ стари автомобили от място, 0888 909 494. 21-2

КУПУВА СТОКИ

ТЪРСЯ да закупя спиртник, 0878 95 33 22. 21-7

КУПУВАМ стари музикални инструменти, 0884 644 128. 20-3

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, В. Търново, идеален център, панорама, 0879 548 092. post.

КЪЩА под наем в Саласука, 0889 123937. 120-1

БОКСОНИЕРА, с тераса, 240 лв., 0887 225503. 120-1

ТРИСТАЕН, широк център, 350 лв., 0885 702122. 120-1

БОКСОНИЕРА с климатик, център, 200 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 600 лв., 0887 031317. 120-1

ДВУСТАЕН, луксозен апартамент, 0889 123937. 120-1

БОКСОНИЕРА, нова, 0889 123937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, изгоден, 340 лв., 0889 123937. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, център, 430 лв., 0887 031317. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, „Колю Фичето“, 450 лв., 0889 123937. 120-1

ДВУСТАЕН, чисто нов, до „Лидл“, 0889 123937. 120-1

ЛУКС, тристаен, топцентър, 0889 123937. 120-1

ДВУСТАЕН апартамент, позволени са домашни любимци, 0889 123937. 120-1

НОВ апартамент до парк „Дружба“, 0889 123937. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, „Акация“, 350 лв., 0887 031317. 120-1

СЛЪНЧЕВ двустаен апартамент, до „Практикер”, 0889 123937. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща в село Самоводене, 700 лв., 0885 702122. 120-1

ИЗГОДНО жилище под наем, 0889 123937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН двустаен апартамент, 380 лв., 0889 123937. 120-1

ТРИСТАЕН, ново строителство, обзаведен, 500 лв., 0887 031317. 120-1

НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0889 123937. 120-1

БОКСОНИЕРА, топцентър, 270 лв., 0889 123937. 120-1

ТРИСТАЕН, нов „Картала”, 0887 225503. 120-1

ДВУСТАЕН, с възможност за домашен любимец, 0887 031317. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, до стадиона, 400 лв., 0887 031317. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, с двор, 450 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, 400 лв., 0887 031317. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, 450 лв., 0887 031317. 120-1

ТРИСТАЕН, „Бузлуджа“, 400 лв., 0887 031317. 120-1

ГАРАЖ, до ВиК, 0887 225503. 120-1

БОКСОНИЕРА с тераса, „Колю Фичето”, 0887 225503. 120-1

ТРИСТАЕН, след ремонт, „Бузлуджа”, 400 лв., 0887 225503. 120-1

ГАРАЖ, до „Лидл”, „Бузлуджа”, 0887 225503. 120-1

КЪЩА в село Леденик, 700 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Акация“, ново строителство и обзавеждане, 0887 031317. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, център, 480 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Колю Фичето“, 450 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН в „Акация“, 300 лв, юг, 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН с двор на центъра, 80 кв., 310 лв., 0885 702122. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, 300 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702122. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, широк център, 440 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, на бул. „България“, 450 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала“, 300 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, 380 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, с възможност за домашен любимец, 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, нов, до стадиона, 400 лв., 0887 225503. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Варуша“, 250 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, саниран, до бул. „България“, 450 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Акация“, 120 кв. м, 500 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, с двор, на центъра, 340 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, „Акация”, 350 лв., 0887 225503. 120-1

ДВУСТАЕН, до Пети корпус, 0887 225503. 120-1

ОТРЕМОНТИРАНА гарсониера, до ректората, 250 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, с газ до КАТ, 0887 225503. 120-1

БОКСОНИЕРА, до КАТ, 280 лв., 0887 225503. 120-1

ТРИСТАЕН до „Лидл“ в „Колю Фичето“, 300 лв., 0885 702122. 120-1

СВЕТЪЛ, тристаен в „Колю Фичето“, 500 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН на ул. „Освобождение“, с интернет и телевизия, 0885 702122. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, широк център, 290 лв., 0885 702122. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, нов, до бул. „България“, 400 лв. , 0885 702122. 120-1

ПЕРФЕКТНА локация, многостаен апартамент в центъра, 600 лв. , 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, тухла, 380 лв., 0885 702122. 120-1

НОВ двустаен до „Кауфланд“, с панорамна тераса, 450 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН с климатик, ново строителство, 350 лв., 0885 702122. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕН, двустаен с панорама, „Акация“, 380 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, „Картала”, 400 лв. 0887 031317. 120-1

ГАРСОНИЕРА, „Акация“, 220 лв. 0887 031317. 120-1

ТРИСТАЕН до автогара „Юг“, тухла, 350 лв., 0885 702122. 120-1

ЕТАЖ от къща в „Акация“, 115 кв.м, 350 лв. , 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН с интернет и телевизия, „Акация“, 0885 702122. 120-1

ЮЖНА гарсониера до „Лидл“, 280 лв. 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН на бул. „България“, 400 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН до „Лидл“ в „Колю Фичето“, 300 лв., 0885 702122. 120-1

СВЕТЪЛ, тристаен в „Колю Фичето“, 500 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН на ул. „Освобождение“, с интернет и телевизия, 0885 702122. 120-1

СПАЛНЯ, хол и кухня, широк център, 290 лв., 0885 702122. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, нов, до бул. „България“, 400 лв., 0885 702122. 120-1

ПЕРФЕКТНА локация, многостаен апартамент в центъра, 600 лв. , 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН, център, тухла, 380 лв., 0885 702122. 120-1

НОВ двустаен до „Кауфланд“, с панорамна тераса, 450 лв., 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, център, 350 лв., 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН с климатик, ново строителство, 350 лв., 0885 702122. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕН, двустаен с панорама, „Акация“, 380 лв., 0885 702122. 120-1

ГАРСОНИЕРА, „Бузлуджа“, 330 лв., 0887 031317. 120-1

ДВУСТАЕН, бул. „България“, 0887 031317. 120-1

ТРИСТАЕН до автогара „Юг“, тухла, 350 лв., 0885 702122. 120-1

ЕТАЖ от къща в „Акация“, 115 кв., 350 лв. , 0885 702122. 120-1

ДВУСТАЕН на бул. „България“, 400 лв., 0885 702122. 120-1

ЮЖНА гарсониера до „Лидл“, 280 лв. 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН с интернет и телевизия, „Акация“, 0885 702122. 120-1

ТРИСТАЕН, лукс, идеален център, 0887 031317. 120-1

ГАРСОНИЕРА „Бузлуджа“ за 1 човек, 0884 926 333, 0884 096 194. 5-3

АПАРТАМЕНТ с две спални, напълно обзаведен, ново строителство, 0898 568 560. 3-3

АПАРТАМЕНТ, ново строителство, ул. “Яворов“, 0896 840 710. 3-3

ТРИСТАЕН, обзаведен, кв. “К. Фичето”, 550 лв., 0898 568 560. 3-3

АПАРТАМЕНТ с две спални, ул. „Краков“, отопление с камина на дърва, 0896 840 710. 3-3

АПАРТАМЕНТ на бул. “Н. Габровски“, 300 лв., 0896 840 710. 3-3

АПАРТАМЕНТ, спалня, хол и кухня, ул. „Зеленка“, 0894 678 686. 3-3

ДВУСТАЕН апартамент на ул. „Зеленка“, 0894 678 686. 3-3

СПАЛНЯ, хол и кухня, 400 лв., 0894 678 686. 3-3

СТУДИО в кв. „Варуша“, 0894 678 686. 3-3

АПАРТАМЕНТ под наем с две спални, ТЕЦ, ул. „Полтава“, 0896 840 710. 3-3

АПАРТАМЕНТ под наем ул. „Поп Харитон“, 0896 840 710. 3-3

АПАРТАМЕНТ под наем до парк „Марно поле“, газ, 500 лв., 0896 840 710. 3-3

ТЪРСИ имоти под наем за свои клиенти, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/547 566. 3-3

ПРЕДЛАГА имоти под наем, www.cityrent.bg, 0894 678 688, 062/54 75 66. 3-3

КВАРТИРА, 0884 503 909. 11-2

ДАВАМ квартира в село Самоводене – 160 лв., предплата, 0878 348 367. 2-2

АПАРТАМЕНТ – 240 лв., 0876 214 035. 6-2

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИС в центъра, обзаведен, изгодно, 0889 123937. 120-1

МАГАЗИН, 120 кв. м, кв. „Картала“, 0883 474205. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123937. 120-1

ОБЗАВЕДЕН офис в бизнес сграда, 50 кв. м, 0889 123937. 120-1

МАГАЗИН с лице на улица, 400 лв., 0887 225503. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123937. 120-1

ОФИС, ниво тротоар, „Картала“, 20 кв., 150 лв., 0885 702122. 120-1

МАГАЗИНИ с лице към главна улица, 250 лв., 0885 702122. 120-1

МАГАЗИН в „Колю Фичето“ с климатик, санитарен възел, 740 лв. 0885 702122. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв., 0889 123937. 120-1

МАГАЗИН под наем,115 кв. м, център, 0889 123937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ, след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123937. 120-1

МАГАЗИН, 55 кв., големи витрини, на пресечка от два главни булеварда, 600 лв., 0889 123937. 120-1

ЗАВЕДЕНИЕ, разработено, луксозно, под наем, 0889 123937. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв. м, 0889 123937. 120-1

МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0883 474205. 120-1

МАГАЗИН (офис) с отлична локация, отремонтиран, 500 лв., 0889 123937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ, бул. „България“, 650 лв., 0889 123937. 120-1

МАГАЗИН/ОФИС, бул. „Габровски“, 50 кв. м, с климатик, 350 лв., 0887 225503. 120-1

МАГАЗИН, 250 кв.м, „Зона Б”, 0887 225503. 120-1

ОФИС, 100 кв. м, „Колю Фичето“, 0887 225503. 120-1

МАГАЗИН, 100 кв. м, „Колю Фичето“, 0887 225503. 120-1

ОФИС южен, с тераса, до „Уникредит”, 250 лв., 0887 225503. 120-1

МАГАЗИН с лице на две улици, „Колю Фичето“, 0887 225503. 120-1

ОФИС на главна улица, с климатик, 220 кв. м, 1200 лв., 0885 702122. 120-1

ОФИС с ролетна врата в топцентър, 400 лв., 0885 702122. 120-1

ЪГЛОВ магазин на главната улица в центъра, 400 лв, 0885 702122. 120-1

РЕМОНТИРАН магазин на главен път с климатик, 600 лв., 0885 702122. 120-1

ТЪРГОВСКО помещение, „Акация“, 150 лв., 0887 031317. 120-1

МАГАЗИН, ул. „Плиска“, 250 лв., 0896 840 710. 3-3

ОФИС в близост до автогара „Юг“, 280 лв., 0894 678 686. 3-3

ОФИС на ул. „Възрожденска“, 400 лв., 0894 678 686. 3-3

МАГАЗИН на ул. „Н. Габровски“, 600 лв., 0898 568 560. 3-3

СКЛАД след ремонт, ул. “Магистрална“, 420 м2, 0899 921 394. 3-3

ПОД НАЕМ ДРУГИ

ДВОЕН гараж ул. „Колоня товар“, 0885 345 000. 10-9

ПАРКОМЯСТО ул. „Г. Бакалов“ 8, 0885 345 000. 10-9

ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ бус, 3.5 т, цена по споразумение, 0877 709 011. 50-28

ТРАНСПОРТНИ услуги с бусове, дълги бази, България и Европа, 0877 222 025. 63-13

БУС 1.5 т, 0888 71 29 47. 30-9

ЗА ДОМА

ХАМАЛИ, транспорт, почистване на жилища, мазета и др., 0886 644 258. 21-13

ПОЧИСТВАЩИ услуги за дома и офиса, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-971

АБОНАМЕНТНО почистване на жилищни входове, 062/678 398, 0888 415 647. 1000-401

РЕМОНТ и възстановяване на стари къщи, барбекюта и навеси, 0882 283 009. 1000-227

СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-896

ОТПУШВАНЕ на канали и септични ями, 0885 430 483. 300-121

ЦИКЛЕНЕ, лакиране, 0888 897 945. 2500-122

ОТКРИВАНЕ на течове с термокамера, 0878 846 490. 2000-584

ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 330-315

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, бойлери, електроинсталации, 0888 419 595. 100-54

ЦИКЛЯ, лакирам, 0888 225 344. 120-65

БЕЗПРАШНО циклене, 0887 04 04 71. 55-48

ПРОФЕСИОНАЛНО подрязване на овошни и лозови масиви, 0884 99 27 07. 45-30

ШПАКЛОВКА, боядисване и обръщане на прозорци, 0886 724 568. 30-30

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 381 986. 100-19

ФЕКАЛКА – чисти ями, 0884 319 852. 25-25

КОМИНИ – машинно, 0896 658 774. 21-20

ВЪТРЕШНИ довършителни услуги и ремонти, 0899 108 931. 21-20

СТРОИТЕЛСТВО и ремонти, 0886 589 642. 21-18

ЕЛЕКТРОТЕХНИК – промишлена и битова техника, 0896 105 425. 21-18

МЕТАЛНИ врати, парапети, огради, 0876 116 216. 30-13

ПОЧИСТВАНЕ на дворове, рязане на клони и храсти, ремонт на огради и др., 0888 26 20 65, 0884 835 456. 25-13

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ на покриви и гаражи, измазване на капаци и комини, покривни работи, саниране, 0888 020 187. 21-12

ШПАКЛОВКА, боя, ламинат, плочки, гипскартон, 0888 197 598. 21-12

КАМЕННИ зидарии, обликовки, настилки, 0884 885 711. 10-12

ШПАКЛОВАНЕ, боядисване, гипсокартон и др., 0878 748 067, 0878 472 799. 21-11

РЕМОНТ на улуци, 0889 982 704. 27-10

РЕМОНТ на покриви, 0889 982 704. 27-10

ТАПИЦЕР, 0882 855 859. 21-9

ФАЯНС,теракот, гранитогрес, гипсокартон, 0885 538 480. 36-5

КЪРТИ, извозва, почистващи и хамалски услуги, 0886 589 642. 21-2

ПОЧИСТВАНЕ и извозване на стари вещи и боклуци от къщи, тавани, мази и други, 0878 309 220. 21-2

КЪРТЕНЕ, почистване и извозване, 0877 202 838. 21-2

СЪБАРЯНЕ на стари къщи, 0884 885 711. 5-1

КАМЕННИ зидарии, облицовки, настилки, 0884 885 711. 10-1

КАМЕННА зидария – плочници, 0885 810 635. 11-1

ВЕЧЕН ЖИВОТ

ПОГРЕБАЛНА агенция „Васил Галев“. Денонощно организира всичко за погребения и кремация, 0888 352 857. 50-27

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0888 405 249. 100-85

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com. 100-85

„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ“ ЕООД предлага траурни услуги и стоки без почивен ден, www.obredni-deinosti.com, 062/621 735, 0878 690 646, 0888 690 645.

ПРЕВОДИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 062/62 35 07. 21-8

„МИЛЕНА-М“ – преводи, легализации, www.milena-m.com, 0899 939 850, 0898 557 072, 062/606 620. 55-40

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ набира шофьори на автобуси, 0897 01 16 16.

ТРАНСПОРТНА фирма търси шофьори на автобуси, 0897 011 616.

СТРОИТЕЛНА борса „Атлас“ ЕООД търси: служител – управление на автомобил, работа с компютър, 0896 775 757.

ТЪРСИ да назначи общ работник на постоянен трудов договор, 0899 816 342. 20-16

ТЪРСЯ водопроводчици, добро заплащане, 0882 25 22 24. 18-9

ЯЙЦЕФЕРМА в с. Леденик наема работници, 0886 844 916. 10-5

РЕСТОРАНТ търси хигиенистка, 0878 128 307. 21-5

ТРАНСПОРТНА фирма набира шофьори и монтьор на гондоли с кат. С+Е. Заплащане: 20 ст. на всеки километър, 0887 818 462. 21-4

ТЪРСЯ общ работник – мъж, за почасова работа, 0882 284 140. 5-3

ФИРМА търси оператор на бетонов възел с технически познания, 0888 17 26 26. 10-2

ТЪРСЯ шивачка за мека мебел, 0882 85 58 59. 10-2

ТЪРСЯ жена да се грижи за възрастна жена до парк „Габровски“, 0886 538 387. 10-2

ХОТЕЛ в Арбанаси търси камериерка. Търсим за работа сръчна жена до 50 години. Осигуряваме добро възнаграждение, заплащане на осигуровки, заплащане на пътни, осигуряваме хранене. Работно време 8 – 17ч. с почивка за обяд, 0886 366 546. 5-1

РАЗНИ

ДАВАМЕ пари, 0888 308 780. 21-19