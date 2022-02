Имани се завръща в България с концерт като вуду жрица (ВИДЕО)

Имани се завръща в България като вуду жрица. Певицата с кадифен глас представя концерта Voodoo Cello на 2 юни в зала 3 на НДК, съобщават организаторите от Fest Team.

По думите им завладяващият и дълбок глас на Имани ще разкаже една истинска любовна история в унисон с осем виолончела, без каквито и да било допълнителни специални ефекти.

Фолк-соул, блус-рок, хип-хоп, фънк, а сега – и поп, и класика – преминаването през музикални жанрове с лекота е в кръвта на певицата, която представя новия си проект с вълненията на дебютант. С Voodoo Cello тя прави осем заклинания с осем виолончела и дава ново лице на хитове от поп и рок музиката от Radiohead, през Кат Стивънс, до Дона Съмър, t.A.Т.u. и Боб Марли.

Вълшебното музикално пътешествие е по идея и дизайн на самата певица, която казва: „Да си артист е привилегия, но тази привилегия идва с голяма отговорност“. Имани сама преаранжира популярни песни като прави символичното си вуду заклинание. В нейния стил, тя преобразява добре познати песни и ги представя по изцяло нов начин.

Певицата влиза в силния женски образ на вуду жрица, вдъхновена от различни култури. Определят Voodoo Cello като мистичното пътуване на жена, надарена с магически сили, а песните – разкриват нейната съдба. Историята започва в мрака и завършва в светлината, но преди това жрицата трябва да се пребори със собствените си демони. Тя създава свои танци и ритуали, чрез които постига вътрешен мир.

През последните десет години гласът на Имани вълнува и българската, и световната публика. Нейните два албума, хитовете Don’t Be So Shy и You Will Never Know, музиката към саундтрака на филма Sous les jupes des fille стигат до хиляди хора.

