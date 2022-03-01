Приключи традиционният ежегоден конкурс на Община Свищов на тема „Баба Марта“
Приключи традиционният ежегоден конкурс на Община Свищов на тема „Баба Марта“. Творбите на всички участници в категориите: рисунка, пано или мартеница са изложени от днес в Градската художествена галерия.
Авторите на отличените творби ще могат да получат своите награди в отдел „Образование“ към Община Свищов, след 3 март.
Поздравления за всички участници и честито на победителите!
Списък с наградените участници в конкурса „Баба Марта“
КАТЕГОРИЯ „МАРТЕНИЦА“
I ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
I място
- ДГ „Зорница“ с. Ореш, изнесена група с. Морава
II място
- ДГ „Радост“ с. Царевец, изнесена група с. Алеково;
III място
- Виктория Валентинова Николова – 6г., ДГ „Калина Малина“ Свищов
Поощрителна награда
- Зария Мирославова Първанова – 6г., ДГ „Чиполино“ Свищов
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II ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
I място
- Валентин Анатолиев Копоев – 7 г., ОУ „Христо Ботев“, с. Ореш
II място
- Мелани Дончева – 8 г., СУ „Димитър Благоев“, Свищов
III място
- Народно читалище „Просвета 1925“, София
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III ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
I място
- Асена Бисерова Асенова- 13 г., ОУ „Христо Ботев“ с. Алеково
II място
- Народно читалище „Иван Вазов 1911“ с. Стоян Михайловски, община Нови пазар
III място – не се присъжда
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IV ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – награди не се присъждат
КАТЕГОРИЯ „РИСУНКА“
I ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
I място
- Вероника Мирославова Радева – 4 г., ДГ „Радост“, Свищов
II място
- Ясмин Мюсреф – 6 г., Ателие за изобразителни изкуства, Търговище
III място
- Дани Маринова – 5 г., ДГ „Радост“ с. Царевец, изнесена група с. Алеково
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II ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
I място
- Ателие за изобразителни изкуства, Търговище
II място
- Дева Великова – 8 г., СУ „Николай Катранов“
III място
- Рая Веселинова Радева – 7 г., ДГ „Чиполино“
- Алекс Йовчев Копоев – 7 г., ОУ „Христо Ботев“ с. Ореш
Поощрителна награда
- Виктория Мирославова Пантилеева – 7 години
- Галена Петрова Георгиева – 11 г., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Овча могила
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III ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
I място
- Далия Свиленова Начева – 13 г., СУ „Николай Катранов“
II място
- Сара Топалова – 12 г., СУ „Николай Катранов“
III място
- Габриел Асенов – 11 г., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Овча могила
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IV ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
I място
- Преслава Кожухарова – 19 г., ПДТГ „Димитър Хадживасилев“
II място
- Ателие за изобразителни изкуства, Търговище
КАТЕГОРИЯ „ПАНО“
I ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
I място
- ДГ „Чиполино“;
- ДГ „Васил Левски“
II място
- ДГ „Радост“
- Група „Детелини“ ДГ „Слънчо“ Свищов
III място
- Филипа Пламенова Петкова – 7 г., ДГ „Радост“ Свищов;
- ДГ „Калина Малина“, изнесена група с. Вардим
Поощрителна награда
- Красимир Ангелов Ангелов – 5 г., ДГ „Радост“, Свищов;
- ДГ „Радост“ с. Царевец, изнесена група с. Алеково;
- ДГ „Калина Малина“;
- ДГ „Радост“ с. Царевец, изнесена група с. Хаджидимитрово;
- ДГ „Зорница“ с. Ореш
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II ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
I място
- Божидар Ганев – 9 г., СУ „Димитър Благоев“
II място
- III а клас, СУ „Николай Катранов“
III място
- Елия Любенова- IV б клас, СУ „Николай Катранов“;
- Виктория Симеонова – 8 г., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Морава
Поощрителна награда
- III в клас, СУ „Николай Катранов“
- Станислава Ангелова Тодорова – 9 г., СУ „Цветан Радославов“
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III ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
I място
- Любомир Ангелов Тодоров – 12 г., СУ „Цветан Радославов“
II място
- Клуб „Седянка“, 72 ОУ „Христо Ботев“, град София
III място
- клуб по интереси „Сръчни ръчички, “ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Овча могила;
- клуб по интереси „Религия и фолклор“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Овча могила
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IV ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
I място
- ДЦДУ Свищов
II място
- Десислава Мирославова Семова – 17 г., СПГ „Алеко Константинов“
III място – не се присъжда