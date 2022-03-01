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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Общество Свищов 

Приключи традиционният ежегоден конкурс на Община Свищов на тема „Баба Марта“

БОРБА БГ 3 Четения

Приключи традиционният ежегоден конкурс на Община Свищов на тема „Баба Марта“. Творбите на всички участници в категориите: рисунка, пано или мартеница са изложени от днес в Градската художествена галерия.

Авторите на отличените творби ще могат да получат своите награди в отдел „Образование“ към Община Свищов, след 3 март.

Поздравления за всички участници и честито на победителите!

 

Списък с наградените участници в конкурса „Баба Марта“

 

КАТЕГОРИЯ „МАРТЕНИЦА“

 

I ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

I място

  • ДГ „Зорница“ с. Ореш, изнесена група с. Морава

II място

  • ДГ „Радост“ с. Царевец, изнесена група с. Алеково;

III място

  • Виктория Валентинова Николова – 6г., ДГ „Калина Малина“ Свищов

Поощрителна награда

  • Зария Мирославова Първанова – 6г., ДГ „Чиполино“ Свищов

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II ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

I място

  • Валентин Анатолиев Копоев – 7 г., ОУ „Христо Ботев“, с. Ореш

II място

  • Мелани Дончева – 8 г., СУ „Димитър Благоев“, Свищов

III място

  • Народно читалище „Просвета 1925“, София

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III ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

I място

  • Асена Бисерова Асенова- 13 г., ОУ „Христо Ботев“ с. Алеково

II място

  • Народно читалище „Иван Вазов 1911“ с. Стоян Михайловски, община Нови пазар

III място – не се присъжда

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IV ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – награди не се присъждат

 

 

КАТЕГОРИЯ „РИСУНКА“

 

I ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

I място

  • Вероника Мирославова Радева – 4 г., ДГ „Радост“, Свищов

II място

  • Ясмин Мюсреф – 6 г., Ателие за изобразителни изкуства, Търговище

III място

  • Дани Маринова – 5 г., ДГ „Радост“ с. Царевец, изнесена група с. Алеково

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II ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

I място

  • Ателие за изобразителни изкуства, Търговище

II място

  • Дева Великова – 8 г., СУ „Николай Катранов“

III място

  • Рая Веселинова Радева – 7 г., ДГ „Чиполино“
  • Алекс Йовчев Копоев – 7 г., ОУ „Христо Ботев“ с. Ореш

Поощрителна награда

  • Виктория Мирославова Пантилеева – 7 години
  • Галена Петрова Георгиева – 11 г., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Овча могила

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III ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

I място

  • Далия Свиленова Начева – 13 г., СУ „Николай Катранов“

II място

  • Сара Топалова – 12 г., СУ „Николай Катранов“

III място

  • Габриел Асенов – 11 г., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Овча могила

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IV ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

I място

  • Преслава Кожухарова – 19 г., ПДТГ „Димитър Хадживасилев“

II място

  • Ателие за изобразителни изкуства, Търговище

 

 

КАТЕГОРИЯ „ПАНО“

 

I ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

I място

  • ДГ „Чиполино“;
  • ДГ „Васил Левски“

II място

  • ДГ „Радост“
  • Група „Детелини“ ДГ „Слънчо“ Свищов

III място

  • Филипа Пламенова Петкова – 7 г., ДГ „Радост“ Свищов;
  • ДГ „Калина Малина“, изнесена група с. Вардим

Поощрителна награда

  • Красимир Ангелов Ангелов – 5 г., ДГ „Радост“, Свищов;
  • ДГ „Радост“ с. Царевец, изнесена група с. Алеково;
  • ДГ „Калина Малина“;
  • ДГ „Радост“ с. Царевец, изнесена група с. Хаджидимитрово;
  • ДГ „Зорница“ с. Ореш

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II ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

I място

  • Божидар Ганев – 9 г., СУ „Димитър Благоев“

II място

  • III а клас, СУ „Николай Катранов“

III място

  • Елия Любенова- IV б клас, СУ „Николай Катранов“;
  • Виктория Симеонова – 8 г., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Морава

Поощрителна награда

  • III в клас, СУ „Николай Катранов“
  • Станислава Ангелова Тодорова – 9 г., СУ „Цветан Радославов“

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III ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

I място

  • Любомир Ангелов Тодоров – 12 г., СУ „Цветан Радославов“

II място

  • Клуб „Седянка“, 72 ОУ „Христо Ботев“, град София

III място

  • клуб по интереси „Сръчни ръчички, “ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Овча могила;
  • клуб по интереси „Религия и фолклор“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Овча могила

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IV ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

I място

  • ДЦДУ Свищов

II място

  • Десислава Мирославова Семова – 17 г., СПГ „Алеко Константинов“

 III място – не се присъжда

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