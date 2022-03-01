Приключи традиционният ежегоден конкурс на Община Свищов на тема „Баба Марта“. Творбите на всички участници в категориите: рисунка, пано или мартеница са изложени от днес в Градската художествена галерия.

Авторите на отличените творби ще могат да получат своите награди в отдел „Образование“ към Община Свищов, след 3 март.

Поздравления за всички участници и честито на победителите!

Списък с наградените участници в конкурса „Баба Марта“

КАТЕГОРИЯ „МАРТЕНИЦА“

I ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

I място

ДГ „Зорница“ с. Ореш, изнесена група с. Морава

II място

ДГ „Радост“ с. Царевец, изнесена група с. Алеково;

III място

Виктория Валентинова Николова – 6г., ДГ „Калина Малина“ Свищов

Поощрителна награда

Зария Мирославова Първанова – 6г., ДГ „Чиполино“ Свищов

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II ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

I място

Валентин Анатолиев Копоев – 7 г., ОУ „Христо Ботев“, с. Ореш

II място

Мелани Дончева – 8 г., СУ „Димитър Благоев“, Свищов

III място

Народно читалище „Просвета 1925“, София

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III ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

I място

Асена Бисерова Асенова- 13 г., ОУ „Христо Ботев“ с. Алеково

II място

Народно читалище „Иван Вазов 1911“ с. Стоян Михайловски, община Нови пазар

III място – не се присъжда

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IV ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – награди не се присъждат

КАТЕГОРИЯ „РИСУНКА“

I ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

I място

Вероника Мирославова Радева – 4 г., ДГ „Радост“, Свищов

II място

Ясмин Мюсреф – 6 г., Ателие за изобразителни изкуства, Търговище

III място

Дани Маринова – 5 г., ДГ „Радост“ с. Царевец, изнесена група с. Алеково

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II ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

I място

Ателие за изобразителни изкуства, Търговище

II място

Дева Великова – 8 г., СУ „Николай Катранов“

III място

Рая Веселинова Радева – 7 г., ДГ „Чиполино“

Алекс Йовчев Копоев – 7 г., ОУ „Христо Ботев“ с. Ореш

Поощрителна награда

Виктория Мирославова Пантилеева – 7 години

Галена Петрова Георгиева – 11 г., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Овча могила

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III ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

I място

Далия Свиленова Начева – 13 г., СУ „Николай Катранов“

II място

Сара Топалова – 12 г., СУ „Николай Катранов“

III място

Габриел Асенов – 11 г., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Овча могила

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IV ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

I място

Преслава Кожухарова – 19 г., ПДТГ „Димитър Хадживасилев“

II място

Ателие за изобразителни изкуства, Търговище

КАТЕГОРИЯ „ПАНО“

I ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

I място

ДГ „Чиполино“;

ДГ „Васил Левски“

II място

ДГ „Радост“

Група „Детелини“ ДГ „Слънчо“ Свищов

III място

Филипа Пламенова Петкова – 7 г., ДГ „Радост“ Свищов;

ДГ „Калина Малина“, изнесена група с. Вардим

Поощрителна награда

Красимир Ангелов Ангелов – 5 г., ДГ „Радост“, Свищов;

ДГ „Радост“ с. Царевец, изнесена група с. Алеково;

ДГ „Калина Малина“;

ДГ „Радост“ с. Царевец, изнесена група с. Хаджидимитрово;

ДГ „Зорница“ с. Ореш

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II ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

I място

Божидар Ганев – 9 г., СУ „Димитър Благоев“

II място

III а клас, СУ „Николай Катранов“

III място

Елия Любенова- IV б клас, СУ „Николай Катранов“;

Виктория Симеонова – 8 г., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Морава

Поощрителна награда

III в клас, СУ „Николай Катранов“

Станислава Ангелова Тодорова – 9 г., СУ „Цветан Радославов“

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III ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

I място

Любомир Ангелов Тодоров – 12 г., СУ „Цветан Радославов“

II място

Клуб „Седянка“, 72 ОУ „Христо Ботев“, град София

III място

клуб по интереси „Сръчни ръчички, “ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Овча могила;

клуб по интереси „Религия и фолклор“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Овча могила

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IV ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

I място

ДЦДУ Свищов

II място

Десислава Мирославова Семова – 17 г., СПГ „Алеко Константинов“

III място – не се присъжда