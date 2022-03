Търсят се идеи за насърчаване на четенето във В. Търново

В ход е подготовката за „Световна столица на книгата 2024“

Общината във Велико Търново търси мнението на широката общественост и събира предложения около кандидатурата на Велико Търново за световна столица на книгата през 2024 година.

Престижното отличие се присъжда на всеки две години от ЮНЕСКО и досега български град не е попадал в класацията на международната организация. Преди няколко дена идеята беше представена от заместник-кмета Нейко Генчев и ръководството на Регионалната библиотека „П. Р. Славейков“.

За да успеем в начинанието, е необходимо широка група от хора да изготви проект за кандидатстване, а най-важното е това да се превърне в кауза на всички жители на духовната и историческа столица на България, категорични са инициаторите.

Комисията по номиниране приветства програми, които пропагандират и насърчават четенето. Те трябва да се изпълняват в рамките на една година – от един Световен ден на книгата и авторското право до следващия. Събитията трябва да са специално създадени за годината, в която градът ще е столица на книгата, т. е. да са уникални.

В дейностите могат да се включват писатели, издатели, книжарници и библиотеки – всички участници във веригата на създаването на книгата и доставянето й до читателя, в сътрудничество с национални и международни професионални организации.

Особено внимание при оценката на кандидатите ще бъде количеството и качеството на всички други проекти, насърчаващи популяризирането на книгите и четенето.

Тъй като става дума за статут на световна столица на книгата, е важно голяма част от дейностите да са с широко международно участие.

Събитията трябва да са насочени към хората от всички възрасти, социално положение, етнос и религиозна принадлежност. Те могат да включват фестивали, флашмоб, масови четения, театрални и кинематографични етюди по текстове от книги, участия на деца, ученици и студенти в състезания, викторини и много други.

Идеята духовната и историческа столица на България да стане световна столица на книгата вече се радва на голямо одобрение сред четящите хора и сред почитателите на книгите във Велико Търново. Вече има и атрактивни предложения. Едно от тях е да бъде организиран музикален фестивал с участието на известни писатели, поети, издатели, литератори, книжари и т.н., занимаващи се и с музика, които съвместно с изявени музиканти да изпълняват популярни произведения по текстове на български и световни поети заедно с изпълнения на стихове. Във фестивала могат да се включат и участници с подобен профил от съседните страни – Румъния, Сърбия, Гърция, Северна Македония и Турция.

Друга интересна идея е в програмата да се включи събитието „Поетични кръстопътища“ – лъчове от четирите посоки на света, включващи поети от съответните държави, да се съберат в определен ден и час на центъра на Велико Търново и там да запалят символично огъня на поезията. Това може да е началото на международен поетичен фестивал.

Сред оригиналните събития, които предлагат великотърновци, е да бъде създаден химн на книгата – послание към света (който да се композира от група музиканти от света във Велико Търново или чрез конферентна връзка – на няколко езика (като We are the world). Кандидатурата на Велико Търново за световна столица на книгата е повод да се обединим около едно позитивно и зареждащо начинание, което ще донесе на града ни много поводи за гордост.

Всички, които имат идеи и предложения за програмата за кандидатстването на Велико Търново за световна столица на книгата, могат да го направят на имейл [email protected] до 7 април 2022 година.