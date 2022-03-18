Съдийски назначения: Северозападна Трета лига, 22-ри кръг, 19 март, 14:30 часа
„Етър ВТ2“ – ФК „Дреновец“ – Вл. Кирилов, Мачев, Георгиев
„Ботев 2“ (Враца) – „Академик“ – П. Иванов, Михайлов, Янев
„Ювентус-95“ (Малчика) – ФК „Севлиево“ – В. Кознички, Михов, Корчева
„Локо“ (Дряново) – почива
„Локомотив“(Г. Оряховица) – „Партизан“ – М. Въжарски, Николов, Петков
„Левски-2007“ – ОФК „Павликени“ – Ал. Марков, Конов, Колев
„Локомотив“(Мездра) – „Вихър“(Славяново) – Ив. Тодоров, Ников, Чавдаров
„Спартак“ (Плевен) – „Янтра“ (П. Тръмбеш) – Г. Гинчев, Денчев, Димитрова
„Бдин 1923“ (Видин) – „Пещера“ (Галата) – Р. Гановски, Маринов, Петров