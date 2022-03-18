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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Спорт 

Съдийски назначения: Северозападна Трета лига, 22-ри кръг, 19 март, 14:30 часа

БОРБА БГ 31 Четения

„Етър ВТ2“ – ФК „Дреновец“ – Вл. Кирилов, Мачев, Георгиев

„Ботев 2“ (Враца) – „Академик“ – П. Иванов, Михайлов, Янев

„Ювентус-95“ (Малчика) – ФК „Севлиево“ – В. Кознички, Михов, Корчева

„Локо“ (Дряново) – почива

„Локомотив“(Г. Оряховица) – „Партизан“ – М. Въжарски, Николов, Петков

„Левски-2007“ – ОФК „Павликени“ – Ал. Марков, Конов, Колев

„Локомотив“(Мездра) – „Вихър“(Славяново) – Ив. Тодоров, Ников, Чавдаров

„Спартак“ (Плевен) – „Янтра“ (П. Тръмбеш) – Г. Гинчев, Денчев, Димитрова

„Бдин 1923“ (Видин) – „Пещера“ (Галата) – Р. Гановски, Маринов, Петров

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