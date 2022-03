Един въпрос, който да си зададете преди всяко важно финансово решение

Независимо дали се стремите да започнете нов бизнес, да разширите съществуващ такъв, да се пенсионирате по-рано или просто да подобрите начина си на живот по някакъв начин, винаги трябва да започнете с внасянето на ред във финансите си. Определено не може да се каже, че има недостиг на инструменти, които да ви помогнат за постигането на тази цел. Съществуват хиляди приложения и калкулатори, които да ви помогнат с управлението на вашия бюджет, както и множество публикации със свети за постигане на дългосрочна финансова сигурност и успех.

Много от тях са повече от отлични. В едно свое скорошно интервю обаче финансовия гуру и автор на „Ще те науча как да станеш бъдеш богат“ (I Will Teach You to Be Rich) Рамит Сети казва, че човек не трябва да прибягва до тези инструменти, преди първо да си зададе един въпрос.

Финансовите ви цели вероятно са безполезни

В това интервю Сети обяснява, че много хора избягват финансовото планиране, защото то е скучен и тегав процес. Никой не иска да разглежда презентации за това как трябва да намали латетата. В резулатт на това твърде много от нас игнорират проблемите с парите.

Ако ви звучи познато, то това, от което се нуждаете, не е повече информация или някакъв друг инструмент. Според Сети имате нужда от ясна представа за това какво точно означава „финансов успех“ за вас. „Повечето хора никога не са били питани какво означава за тях да имат богат живот“, обяснява той, като добавя, че дори в редките случаи, когато им се задава подобен въпрос, хората дават прости и неудовлетворителни отговори.

„Много хора казват нещо от рода на: „Желая да мога да правя каквото си искам“, казва Сети. След като обаче от тях бъде поискано разяснение за това какво точно искат да правят, те не могат да дадат отговор. Други пък отговарят, че искат да изплатят дълговете си, което е повече от разбираемо, но в крайна сметка не може да се използва за истинско вдъхновение.

Трети пък отговарят с конкретна сума: „Искам да имам един милион долара!“. След като обаче ги питат откъде идва точно тази сума и какво смятат да правят с нея, повечето хора нямат отговор. Освен това, един милион долара могат да означават нещо много различно в Хано в сравнение с Ню Йорк, както и ако си на 30 в сравнение с 60, казва Сети.

Какво трябва да се запитате вместо това

Подобни цели не са нито добре обмислени, нито приложими на практика. По думите на Сети много по-мотивиращо е да използвате специфични желания, които да ви дърпат към по-мъдри финансови решения. Това може да се случи само ако имате добре изразена визия. С други думи, преди да се захванете със същината на финансовото планиране, трябва да си зададете въпроса: „Как изглежда богатият живот за мен?“.

„Искам хората да внасят творческа визия в живота си. Искам те да си задават въпроси като: „Ако можех да имам един идеален месец, как би изглеждал той?“ Често отговорите на този тип въпроси са доста простички, като например: „Бих искал веднъж в седмицата да ходя на ресторант“ или „Наистина бих искал всяка неделя сутрин да ходя със семейството си в парка“. Това е страхотно. Запишете целите си. Кой парк? Какво ще правите в парка?“, съветва Сети.

Той обяснява, че колкото по-конкретни са отговорите ви, толкова по-добре. „Искам да пътувам“ е твърде общо. Вместо това се стремете към нещо от рода на: „Искам да отида до Бали, Банкок или Ню Делхи. Искам да летя на тази седалка в самолета. Това е ястието, което искам да ям в този ресторант. Искам да преживея това с тези хора“, казва Сети, като добавя, че богатият живот зависи от детайлите и че това ниво на специфичност ще ви позволи да изградите добър финансов план.

Разбира се, визуализирането на крайната цел е само началото на дългото пътуване към успеха. То обаче е изключително важна първа стъпка. В крайна сметка, ако не знаете къде искате да стигнете, как бихте могли да съберете нужната мотивация и да създадете подходящия план, за да постигнете целите си?

Източник: Обекти