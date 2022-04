Едва 30 на сто от разрешените от Европейската агенция по лекарствата терапии са достъпни за българските пациенти

Само около 30 на сто от разрешените за употреба терапии между 2017-2020 г. от Европейската агенция за лекарства са достъпни за българските пациенти. Това показват резултатите от проучване на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA), цитирано от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM).

Пациентите в някои държави от Европейския съюз (ЕС) чакат много повече, за да получат достъп до нови лекарствени терапии, отколкото пациентите в други държави-членки, като различията се увеличават, вместо да намаляват, е изводът от проведеното проучване. Според индикатора на изчакване „EFPIA WAIT“ Shortening the WAIT – Patient Access to Medicines in Europe средният период до заплащане с публични средства за иновативни лечения в отделните държави от ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП) е 511 дни. Пациентите в Германия чакат около 133 дни за достъп до нови лекарства в сравнение с пациентите в България, които чакат 764 дни.

Докладът подчертава неравнопоставеността в достъпа до нови терапии на пациентите в рамките на Европа. Продължават да съществуват значителни различия в отделните държави в броя на новите лекарства, които са на разположение в даден момент от времето и обикновено, пациентите в Централна и Източна Европа и от по-малките държави-членки чакат най-дълго за достъп до нови лечения.

„Чакаме средно 764 дни, за да получим достъп до нова терапия. Вярваме, че е време за промяна“, каза Деян Денев, директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) във връзка с доклада на EFPIA, цитиран в съобщението.

Една от бариерите е в процесите на ценообразуване и включване на лекарства в системите на заплащане с публични средства в държавите-членки и съответното въздействие върху вземането на търговски решения, се посочва в съобщението. В България например нови терапии се допускат до заплащане от НЗОК веднъж годишно, често с голямо забавяне. Отстъпките и компенсациите, дължими на НЗОК в първата година от заплащането на ново лекарство съществено надхвърлят приходите от него.

През следващите дни Европейската иновативна фармацевтична индустрия ще представи подробни предложения, които се стремят да намалят неравенствата и да въведат, след обсъждане с основните партньори, модели, чрез които цените на лекарствата по-добре да отразяват както ползите, които осигуряват за пациентите и обществото, така и икономическите условия в отделните държави, се посочва в съобщението.

БТА