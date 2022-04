“Дорогой длинною”, или как една песен може да стане световен хит 44 години след написването си

На днешната дата (12 април) през 1900 г. е роден руският композитор Борис Фомин – автор на романси.

Проявява музикалния си талант още като дете. На 21-годишна възраст се установява в Москва и по всичко изглежда, че го чака успешна и безоблачна кариера. През 1924 г. написва песента “Дорогой длинною” по стиховете на Константин Подревски, която бързо става популярна. Скоро става една от любимите песни на руските емигранти на Запад поради сантиментално-носталгичното си звучене.

Всичко върви добре, но през 1929 г. в Ленинград се провежда всесъюзната конференция за музика. На тази конференция комунистите обявяват жанра “романс” за контрареволюционен и го забраняват. Нали ги знаете комунистите, дай им само да забраняват. Нещо като сегашните политкоректници. Композиторът изпада в немилост и е изселен в провинцията. През 1937 г. е арестуван, защото е нарушил забраната да изпълнява свои песни и лежи една година в затвора “Бутирка”. По-късно се разболява от туберкулоза и през 1948 г. умира в забвение.

На Запад обаче песента му продължава да живее. През 1953 г. се изпълнява във филма “Невинните в Париж”. По-късно е използвана за саундтрак в ТВ сериал. В началото на 60-те години Джийн Раскин написва английския текст “Those Were the Days”, прави малки промени в мелодията и аранжимента и регистрира авторските права за себе си върху цялата песен – и текста, и музиката. Той и съпругата му изпълняват музика в заведенията в Гринуич Вилидж – Ню Йорк, като “Белият кон” и “Синият ангел”. Последното е често посещавано от Пол Маккартни. Той чува песента, харесва я и купува правата за нея от Раскин. След това се опитва да накара няколко певци и групи, между които и “Муди блус” да я запишат, но неуспешно. Когато през 1968 г. става продуцент на младата певица Мери Хопкин (на снимката), той избира тази песен за неин дебют. Песента е записана в лейбъла на Бийтълс “Епъл рекордс” и се превръща в световен хит. На плочите, на които излиза, като автор е изписан Джийн Раскин и почти никой не знае кой е композиторът, наистина написал песента.

Мери Хопкин записва песента на няколко езика, но и много други певци я изпълняват на родния си език. Има много сполучлива версия на френски, изпълнена от Далида. Има и версия на български – “Любовта на скитника” в изпълнение на Маргарита Димитрова.

След падането на комунизма руснаците се сещат за музикалното си наследство и правят няколко кавъра на песента. След 2000-та година я включват в настъпващата патриотарска парадигма и започват да я изпълняват военни оркестри.

През 2005 г. Доли Партън прави албум от кавъри на популярни песни от 60-те и 70-те години, като избира за заглавна песен “ Those Were the Days”. Тя поканва Мери Хопкин за беквокал при изпълнението. В този албум като автор на музиката коректно е отбелязан Борис Фомин.

Галин Харизанов