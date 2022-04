„Виргиния балет“ с впечатляващо представяне в националните квалификации, отива на световни финали

„Виргиния балет“ се завръща от националните квалификации с правото да представя България и Велико Търново на Световното в Испания с 18 хореографии. Общо бяха представени близо 500 хореографии на различни български танцови школи, 37 от които на великотърновските танцьори, които за пореден път се доказаха като една от най-добрите школи в страната.

Златна купа и квота получи дебютната хореография на Сергей Казарин – кавказки танц Joy of life, която изтанцуваха най-големите момичета от школата. Танцът е с рекорден брой точки – 93 от 100. Кристин Сутрова се качи на почeтната стълбичка в категория соло, характерни танци и грабна златен медал и квота с танца „Руски кадрил”. Златни медали и квота спечели дуетът Леа Николова и Красияна Гърдева със „Светит месяц”. Дуетното изпълнение в класически балет „Белите котки”, изпълнен от Леа Николова и Красияна Гърдева, донесе сребърни медали на децата и правото да го представят на испанска сцена. Те спечелиха сребро и право за участие във финалния шампионат с още една хореография, но в стил съвременни танци – Ndeko duet, Леа е със сребро с „Унгарски танц”.

Сребърна купа и квота има и най-новата групова хореография на Виргиния Казарина в класически балет с български мотиви – „Люлка се люляше”, изпълнена от Радина Бонева, Леа Попдончева, Дара Джанабетска, Никол Мицова, Девора Казарина, Богдана Лещакова, Кристин Сутрова, Ина Маринова, Мариа Цветанова, Александра Пашова. Същото сториха и момичетата в характерни танци с „Арагонска хота”, изпълнявана от Елена Ангелова, Леа Николова, Красияна Гърдева, Рая Маринова, Сиана Гецова. Отново те са сребърни и в стил джаз и шоу със Someone in the crоwd и в стил контемпорари с Like the blue sky.

Леа Николова успя да грабне и бронз за своето балетно изпълнение на вариация от балета „Пахита”, както и танцът Waltz – My Melody в класически балет на Елена, Леа, Красияна, Рая и Сиана. Право да се явят на Световното първенство получиха още няколко девойки поради високите точки, които им даде международното жури: Дара Джанабетска със солово изпълнение на грузински танц Laperishe, Кристин Сутрова и Богдана Лещакова с техния авторски дует в стил контемпорари – Influence, Леа Николова в стил лирикъл Lavinia-Metamorphosis и Радина Бонева с две солови изпълнения – вариация на Аврора от балета „Копелия” в класически балет и солово изпълнение в стил лирикъл.

Квота има и триото Радина Бонева, Леа Попдончева и Девора Казарина, този път с „Украински танц“. Те вече донесоха победа на България от световните финали в Португалия през 2019 г. и злато от Световното в Англия през 2021 г.

Хореографиите ще бъдат показани в рамките на 9 дни в края на юни, конкурирайки се за световната титла с още около 7200 участници от 53 държави. „Виргиния балет” се представя в стиловете класически балет, характерни танци, съвременни танци – контемпорари и лирикъл, джаз и шоу и им предстоят няколко месеца на усилена подготовка и репетиции.