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Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Общество Свищов 

Спират водата на 19 април в Свищов

БОРБА БГ 26 Четения

„ВиК Йовковци“ ООД гр. В. Търново уведомява своите абонати, че във връзка с реконструкция на водопроводната мрежа и подмяна на сградни водопроводни отклонения по ул. „Д-р Димитър Павлович”, град Свищов, на 19.04.2022г. (вторник) от 8:30ч. до 16:3. ще бъде спряно водоподаването по ул. „Д-р Димитър Павлович“,  ул. „Григор Начевич“ (южният у-к от улицата до площад Чефте кафене), ул. „Константин Иричек“  и ул. „Георги Катранов“ (у-к от кръстовището с ул. „Д-р Димитър Павлович“ до кръстовището с улица „Безименна“), гр. Свищов.

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