Спират водата на 19 април в Свищов

„ВиК Йовковци“ ООД гр. В. Търново уведомява своите абонати, че във връзка с реконструкция на водопроводната мрежа и подмяна на сградни водопроводни отклонения по ул. „Д-р Димитър Павлович”, град Свищов, на 19.04.2022г. (вторник) от 8:30ч. до 16:30ч. ще бъде спряно водоподаването по ул. „Д-р Димитър Павлович“, ул. „Григор Начевич“ (южният у-к от улицата до площад Чефте кафене), ул. „Константин Иричек“ и ул. „Георги Катранов“ (у-к от кръстовището с ул. „Д-р Димитър Павлович“ до кръстовището с улица „Безименна“), гр. Свищов.